Каждый второй клиент Банка «Аверс» совершает платежи онлайн

Фото: Ринат Назметдинов

Диджитал давно стал частью повседневной жизни: мы читаем новости и общаемся в социальных сетях, используем приложения для заказа такси, занятий спортом, планировании путешествий и ведения учета семейного бюджета. Мобильные приложения играют ключевую роль практически во всех сферах, включая банковскую. Как участники банковского рынка развивают дистанционные сервисы и какой он, будущий «цифровой банкинг» — в материале Банка «Аверс».

Время цифровых банковских офисов

По данным Центробанка, в первом полугодии 45,1% клиентов российских банков воспользовались услугами интернет-банкинга. Речь идет как о физических, так и о юридических лицах. Число банковских клиентов, которые переходят на использование удаленных услуг, растет быстро. Это объясняется тем, что услуги дистанционного обслуживания удобны и экономят время, так как для совершения операций не надо ехать в офис банка, терять время на дорогу и очереди. Клиент получает необходимый набор банковских услуг в удобном для него формате и месте, без дополнительных финансовых и временных затрат.

Согласно исследованиям Агентства Markswebb «Internet Banking Rank 2018», развитие цифрового банкинга происходит в нескольких направлениях, которые наслаиваются друг на друга, так что каждый этап развития зависит от предыдущего.

Минимальный набор дистанционных услуг начинается с формата «ежедневный банкинг» — на этом этапе клиенты пользуются онлайн-платежами и переводами. На следующей ступени, «цифровой офис», клиентам предоставляют услуги, которые раньше они могли получить только в офисе банка. Речь идет о закрытии и открытии продукта, получении справок, решении претензий. Это приводит к тому, что клиент вообще прекращает взаимодействие с банком оффлайн.

Вскоре развитие технологий приведет к тому, что банк станет своеобразной финансовой платформой — он будет помогать клиентам быстро и удобно решать основные задачи по управлению финансами, предлагать им банковские и небанковские продукты. Затем банк станет консультантом по всем проблемам и задачам клиента и будет предлагать ему максимально возможный перечень полезных продуктов и сервисов.

На сегодняшний день, российский рынок цифрового банкинга находится на пересечении двух концепций — ежедневного банкинга и цифрового офиса. Причем формат ежедневного банкинга развит очень хорошо, поэтому в ближайшие несколько лет банки будут активно развивать формат «цифрового офиса». Это значит, что цифровой банкинг должен будет отвечать критериям постоянной доступности сервиса, легкого управления продуктами, свободной коммуникации с банком по консультациям и претензиям, легитимности обслуживания в части прозрачности условий и всех совершенных действий.

Следуя трендам, система дистанционного банковского обслуживания Банка «Аверс» постоянно развивается, совершенствует сервисы. На сегодняшний день, Банк предоставляет круглосуточный доступ к карточным счетам и картам, благодаря чему клиенты могут активно пользоваться банковскими услугами, не посещая офисы Банка. В мобильном приложении «Аверс ONLINE» можно совершать платежи по свободным реквизитам в пользу юридических лиц, переводить средства с карты на карту любого банка, а также оплачивать услуги мобильной и стационарной связи, интернета и ТВ, погашать кредиты других коммерческих банков РФ. Кроме этого, в мобильном приложении можно экстренно заблокировать карту при потере или краже.

Для безопасности Банк «Аверс» устанавливает стандартные лимиты на совершение операций, но для совершения крупных покупок сумму можно изменить в мобильном приложении, что займет пару минут. Кроме этого, в приложении можно найти ближайший офис, банкомат или терминал Банка с расстоянием до выбранного объекта.

Огромные средства на кибербезопасность

Проблему кибербезопасности признают важной во всем мире, поэтому работа на опережение и устранение все более изощренных угроз злоумышленников являются первоочередными задачами для банков. Это подтверждают и способы управления киберрисками: банки увеличивают финансирование кибербезопасности, расширяется сотрудничество между банками, контрагентами и регулирующими органами, включая обмен информацией и передовым опытом. Кроме того, многие банки привлекают в подразделения по информационной безопасности квалифицированных специалистов в этой области.

Для обеспечения безопасности операций клиентов Банк «Аверс» использует комплекс современных средств и методов защиты информации, благодаря чему безопасность всех операций в «Аверс ONLINE» обеспечивается на самом высоком уровне.

Подробная информация о продуктах и услугах в офисах Банка, по телефону 8-800-700-43-21 (звонок по России бесплатный) или на сайте aversbank.ru.

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