Новости

23:31 МСК Все новости
Новости раздела

«Я б в контрактники пошел...» Как юнармейцы, десантники, «Стрижи» и военный оркестр агитировали за армию

18:00, 27.10.2018 6
«Я б в контрактники пошел...» Как юнармейцы, десантники, «Стрижи» и военный оркестр агитировали за армию Фото: Дмитрий Резнов

Сегодня в Казани прошла агитационная акция «Военная служба по контракту — твой выбор!». На площадке у «Чаши» были организованы мастер-классы по рукопашному бою, выставка вооружения, электронный тир. Зрители смогли увидеть выступление авиационной группы «Стрижи» на самолетах «Миг-29», десантирование парашютистов, концерт популярного исполнителя Натана, отведать блюда полевой кухни. Подробности – в фото- и видеокадрах наших корреспондентов.


1/55
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
Видео Камиля Исмаилова, фото Дмитрия Резнова
Распечатать материал
комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 19:06
    Видел там несколько будок для подписания контракта))) И туда люди заходили, уж незнаю подписывали или нет, но заходили
    Ответить
  • Анонимно 19:27
    Ну да... А кто всю эту ораву кормить будет?
    Ответить
  • Анонимно 19:43
    Красивое шоу было
    Ответить
  • Анонимно 20:01
    Со вчерашнего дня самолеты летали гудели над городом
    Ответить
    Анонимно 21:15
    Ага! Такой рев стоял
    Ответить
  • Анонимно 20:08
    Вспоминается произведение Ярослава Гашека. "На Белград! На Белград!" - кричал известный персонаж.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Сюжеты

Все сюжеты


Читайте также

Новости

23:31 МСК Все новости
Новости раздела