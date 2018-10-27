«Я б в контрактники пошел...» Как юнармейцы, десантники, «Стрижи» и военный оркестр агитировали за армию
Сегодня в Казани прошла агитационная акция «Военная служба по контракту — твой выбор!». На площадке у «Чаши» были организованы мастер-классы по рукопашному бою, выставка вооружения, электронный тир. Зрители смогли увидеть выступление авиационной группы «Стрижи» на самолетах «Миг-29», десантирование парашютистов, концерт популярного исполнителя Натана, отведать блюда полевой кухни. Подробности – в фото- и видеокадрах наших корреспондентов.
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