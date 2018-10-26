Дмитрий Юдин: «Как повторить чемпионство при таком мощном Востоке? Только честный труд»

Интервью с новым универсальным защитником «Ак Барса»

Дмитрий Юдин — защитник-универсал, которого «Ак Барс» получил в результате обмена в «Спартак» опального Ярослава Косова. При этом Дмитрия не назовешь «затычкой», которую взяли, чтобы получить хоть какой-то актив взамен «неликвида». Он, безусловно, не самый звездный защитник лиги, но есть у Юдина и сильные стороны — это, прежде всего, умение перестроиться и сыграть так, как скажут. Спортивная редакция «Реального времени» побеседовала с новым оборонцем «барсов» и выяснила, почему у него были опасения при переходе в казанскую команду, чем отличается инфраструктура СКА и «Ак Барса» и что требует Зинэтула Билялетдинов от хоккеистов.

«Драки в Тагиле? Боюсь представить, что вы обо мне знаете»

— Освоился в Казани? Как семья отнеслась к твоему переезду?

— Все отлично. Родители приезжали, были проездом здесь, все нравится. Хотелось бы, конечно, чтобы побольше погостили здесь. Все-таки достаточно большой город с богатой историей, много мест, куда можно сходить.

— Ты живешь на базе. Сравни с условиями других команд, за которые ты выступал. Все-таки в СКА тоже достаточно серьезно относятся к инфраструктуре.

— В мое время там еще не было базы. А те ребята, которые бывали здесь и которые играют там, рассказывают, что там другие условия. База СКА более открытая — в парке, среди людей. А здесь все закрыто. И мне это очень нравится — тут на базе и воздух свежий, и лес. Прогулялся, подышал, отдохнул. У нас перед игрой сон, мы спим и никого не слышно. А там рядом рампы для скейтбордистов и велосипедистов. Громко очень.

— Ты поиграл в трех столицах — в Москве, Питере и Казани. Можешь их сравнить?

— На самом деле, везде свои плюсы и минусы. Но мне ведь главное — в хоккей играть, а не города смотреть и оценивать. Для меня это не имеет особого значения. Микроклимат в команде намного важнее.

— Предсезонный отпуск проводил по традиции в Тагиле?

— Да, конечно. Я туда постоянно возвращаюсь, там много друзей. В любом возрасте хочется туда вернуться и проводить время с родными и близкими.

— На этот раз без происшествий и драк?

— Боюсь представить, что ты обо мне знаешь (смеется). Вообще, в Тагиле, как и в любом городе, есть темные закоулки. Но там такие же улицы, такие же люди.

— В хоккейном плане как Тагил поживает?

— Увы, ВХЛ там больше нет. Город, я так понял, не хочет брать на себя команду, а завод сейчас принадлежит Москве. Жаль, конечно, что так получилось, и осталась только команда в ВХЛ-Б. Не очень приятная история.

Дмитрий Юдин — защитник-универсал, которого «Ак Барс» получил в результате обмена в «Спартак» Ярослава Косова. Фото ska.ru



«При переходе в «Ак Барс» была настороженность»

— Обмен в «Ак Барс» стал для тебя неожиданностью или ты знал об интересе?

— Это стало неожиданностью. Агент говорил, что есть такой вариант, но я до последнего не верил, что этот переход состоится.

— Помню, ты мне говорил, что не прыгал от радости. А какие именно чувства были первыми?

— Честно говоря, они были двоякие. Была небольшая осторожность. Но сейчас все прекрасно, опять же вернусь к теме хорошего коллектива. Спасибо ребятам, что все так сложилось, что приняли.

— А с чем были связаны опасения?

— Такие волнения естественны, когда переходишь в новую команду с такими традициями, такой историей, как в «Ак Барсе». Мне кажется в таком случае всегда будет присутствовать чувство волнения. Что тебе каждый день придется доказывать, что ты должен находиться в этой команде.

— Среди хоккейной общественности ходят разговоры, что «Спартак», по сути, является неофициальным фарм-клубом питерского СКА.

— Да нет, я бы не сказал. Когда играл за «Спартак», никакого ощущения, что мы вторая команда или фарм-клуб, не было.

«Когда играл за «Спартак», никакого ощущения, что мы вторая команда или фарм-клуб, не было». Фото vk.com



«Зеленое дерби» заставляет быть начеку каждую секунду

— Ты выходец из сурового уральского города и, по идее, должен быть жестким защитником. Но по тебе не скажешь, что ты много «хитуешь», а если и дерешься, то редко, хотя и метко. Каким защитником считаешь себя сам?

— Ну в КХЛ чего драться-то? Кому что доказывать? Если надо подраться, то я это сделаю. Но не люблю драться на льду, не знаю почему. На льду у меня не появляется эмоций, чтобы с кем-то сойтись в бою. Силовые приемы? Может, не умею. Но я вижу в этом и плюсы — ведь можно отобрать шайбу, не играя в тело. Мне кажется, если тебе дано, то ты можешь ловить соперника. Но я этим похвастаться не могу.

— Треть сезона позади. Ты играешь в команде-чемпионе, получаешь достаточно большой айс-тайм. Можешь назвать этот сезон лучшим в своей карьере?

— Ты сам ответил на вопрос: еще только треть сезона прошла.

— Какой итог сезона мог бы назвать удачным для себя?

— Понятно, что каждый игрок, что бы он ни говорил, будет думать и о своей личной статистике. Но вся лига собралась с одной целью: поднять кубок над головой. А нашей команде его нужно защитить, это в два раза тяжелее.

— Восток нынче очень силен. «Ак Барсу» достаточно нынешних сил, чтобы удержать этот самый кубок?

— «Только честный труд» (улыбается) (фраза-мем Зинэтулы Билялетдинова, сказанная им в чемпионской раздевалке «Ак Барса», — прим. ред.)

— Ты сыграл свое первое «зеленое дерби». Прочувствовал особенность этого матча?

— Честно говоря, ждал этого вопроса. Мне посчастливилось быть участником «армейских» дерби, потом играл в «Спартаке» против ЦСКА — тоже дерби. Москва славится этими играми, что в футболе, что в хоккее. А в дерби с Уфой — отличная атмосфера. Хотелось бы, чтобы каждый матч был таким — когда все бьются, играют «в кость», доказывают… Это дерби с большой историей. Такие матчи заставляют быть начеку каждую секунду.

— Лига очень активно продвигает «армейское» дерби как бренд, но, судя по откликам российских болельщиков, для них в приоритете «зеленое».

— Мы же играем для болельщиков! Если им нравится противостояние Казань — Уфа, то спасибо им.

— А со льда что круче выглядит?

— Круто — это там, где получаешь два очка.

«Мне главное — в хоккей играть, а не города смотреть и оценивать. Микроклимат в команде намного важнее». Фото ska.ru



«Главное требование Билялетдинова — честность»

— Уже понял, какое требование к игрокам главное у Зинэтулы Билялетдинова?

— Честность, мне кажется. К своей работе, к своему телу, ко всему, что ты делаешь. Везде ты должен быть честным перед собой, работать, трудиться.

— Ты успел поиграть в паре с несколькими партнерами. С кем наиболее комфортно чувствуешь себя на льду?

— Вообще без разницы, если честно. Главное, чтобы мы были на льду впятером, а не вчетвером (смеется). У нас есть план, и если ты играешь по заданию, то никакой «химии» не нужно. Просто выполняешь свою установку, и все.

— «Ак Барс» всегда славился крепкой обороной. Для тебя это плюс?

— Для меня плюс, что тренер — в прошлом защитник, и я уже получил от него достаточно много полезной информации, которая еще обязательно пригодится, несмотря на то, в какой команде я буду играть. А так, в общей философии игры чувствуется, что главный тренер был защитником.

«Волнения естественны, когда переходишь в новую команду с такими традициями, такой историей, как в «Ак Барсе». Фото ak-bars.ru



«СКА грабил бедные команды? Если кто-то в команде и думал так, то грамотно это скрывал»

— Ты довольно долго выступал за СКА, как раз в те годы, когда питерский клуб недолюбливали — мол, убивает конкуренцию, грабит более бедные команды. Внутри команды этот негатив напрягал?

— Нет. Благодаря лидерам и тренерскому штабу все смогли внести свою лепту. В команде была полная идиллия, и никто об этом даже не думал. А даже если и думал, то грамотно это скрывал.

— А что, в СКА совсем не читали прессу и комментарии?

— Читали, конечно. Но зачем на них обращать внимание? У нас была здоровая атмосфера, в раздевалке в том числе.

— А ты сам не думаешь, что СКА в те годы несколько перебарщивал, собирая всех лучших в одной команде?

— Нет. Мне нравилось знакомиться с людьми (смеется).

— После чемпионства 2017 года показалось, что даже сама команда радовалась несколько вяло.

— Эмоции были, конечно. Я даже не знаю, как их передать.

— А у тебя были эмоции, как у остальных? Ранее ты говорил, что не почувствовал себя полностью причастным к победе.

— Да, был не на тех позициях и не в той роли. Я не отказываюсь от своих слов. Хотелось бы быть более полноценной составляющей команды. Но, как говорится, кто-то рояль таскает, а кто-то на нем играет. Я до сих пор не считаю, что внес лепту в общую победу СКА.

— Ты поиграл у трех лучших отечественных тренеров современности — Быкова, Знарка и Билялетдинова. Сравнишь их сильные качества?

— Нет. Мне же еще играть (смеется). На самом деле, везде была честность на первом месте. А иначе никак. Ты должен показывать стопроцентную самоотдачу, должен быть человеком. Команда — это единый организм, и если кто-то выпадает по человеческим качествам, то это довольно быстро передается.

«Команда — это единый организм, и если кто-то выпадает по человеческим качествам, то это довольно быстро передается». Фото vk.com



«В НХЛ все по-другому. Там получают удовольствие от хоккея»

— У тебя есть международный опыт, ты поиграл за юношескую и молодежную сборную на МЧМ-2015. Каково было там играть? Правда, что канадцы сходят с ума по молодежному хоккею?

— О, это было просто лучшее время в моей жизни. Просто непередаваемые эмоции: когда ты выходишь на финал против канадцев, и весь стадион в красном и начинает гудеть, и у тебя бегут мурашки от этого. Атмосфера заводит так, что не передать. Да и коллектив у нас был отличный. Спасибо Валерию Николаевичу Брагину, что собрались ребята, заряженные одной целью не только на льду, но и вне его. Мы просто получали удовольствие. До сих пор все ребята списываются и до сих пор у нас теплые отношения.

— Вы проиграли канадцам в финале всего одну шайбу. Чего не хватило для победы на турнире?

— Как нам сказал Валерий Николаевич — это финал. Там уже ничего не натренируешь, как сложится, так и сложится. Тут так получилось, что пропустили на одну шайбу больше, а забили на одну меньше. Если посмотреть тот состав канадцев, то 90% сейчас играют в НХЛ. В тот год было столетие канадского хоккея, и они собрали просто сумасшедшую команду.

— Сам в НХЛ пробоваться не собираешься?

— Пока у меня контракт на два года с «Ак Барсом», в будущее не заглядываю. А вообще без разницы, в какой команде НХЛ находиться. Мне кажется, там везде здорово. Пообщавшись с Педаном, Бурмистровым, понял, что в НХЛ люди получают от хоккея удовольствие. Совсем другое отношение к хоккею.

— А здесь не получают удовольствие от хоккея?

— Здесь тоже получаешь. Но там все-таки все немного по-другому.