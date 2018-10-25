Фестиваль современной музыки «Конкордия»: победа над «Сумерками»

Фото: Олег Тихонов

Накануне в ГБКЗ РТ им. С. Сайдашева состоялся второй концерт в рамках международного фестиваля современной музыки «Конкордия» им. Софии Губайдулиной. Этот вечер был посвящен музыке Алексея Рыбникова.

Новые смыслы

На пресс-подходе, предваряющем первое отделение концерта, Алексей Рыбников говорил о том, что трактовка его сочинений главным дирижером и художественным руководителем ГСО РТ Александром Сладковским стала для него приятной неожиданностью. Действительно, маэстро обладает редкой способностью, пропуская через собственную душу музыкальный материал, придавать ему новые смыслы.

Нет, он вовсе не уходит от замысла автора, Сладковский как раз-таки очень бережно и трепетно относится к партитурам. Он просто словно обладает даром проникнуть в подсознание автора. Как он это делает, рассуждать не имеет смысла — такова тайна таланта и необычайной музыкальной интуиции.

Что до вчерашнего концерта, то все сочинения Алексея Рыбникова, исполненные в нем, для казанских меломанов, до отказа заполнивших концертный зал, были премьерными. В этом и заключается одна из сверхзадач фестиваля современной музыки — просветительская. Каждый фестивальный вечер дарит публике знакомство с новыми, доселе не исполнявшимися в Казани произведениями.

Все сочинения Алексея Рыбникова, исполненные для казанских меломанов, были премьерными



Алексей Рыбников, чьи сочинения вчера составили программу концерта, конечно, не нуждается в представлении. Один из самых ярких российских композиторов, автор первой в СССР рок-оперы «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», автор культовой «Юноны и Авось», идущей в постановке Марка Захарова на сцене Ленкома, любим слушателями. «Литургия оглашенных» Рыбникова стала событием в мировой музыке.

Алексей Львович пишет музыку к кинофильмам и сам снимает кино, он создает симфоническую музыку, руководит своим театром. Скоро на экраны выйдут два его фильма — «Дух Соноры» и «Литургия оглашенных». Возможно, уже в ближайшие сезоны на сцене ТГАТ оперы и балета им. М. Джалиля состоится премьера его оперы «Война и мир. Андрей Болконский». Вчера же в Казани впервые исполнялись его произведения, выбранные для фестивальной афиши, и для фестивальной публики это был вечер премьер.

Музыкальный вернисаж

Первое отделение концерта было отдано «Симфоническим картинам» Алексея Рыбникова. Они были написаны в разные годы, и автор оставил за собой право дополнять их при желании новыми сочинениями.

Первое сочинение — самое раннее. Это «Скоморох», созданный в 1969 году. Яркая, музыкальная стихия с первых минут захватила зал. И сразу же было можно вспомнить слова Рыбникова о том, что трактовка Сладковского нова и неожиданна. Маэстро за лихой веселостью уловил трагические нотки, скоморохи на Руси — это ведь смех сквозь слезы.

Второе сочинение — «Ночная песнь», произведение, которое как будто сотканное из солнечных лучей и грозовых облаков. В нем композитор словно вспоминает некоторые свои ранее созданные сочинения, вычленяя из огромной массы написанного то, что связано с чувством любви.

Любовь в «Ночной песни» — это именно то чувство, что «движет солнца и светила». Партию скрипки в «Ночной песни» исполнила концертмейстер оркестра, лауреат международных конкурсов Алина Яконина. Ее скрипка звучала то драматично, то нежно, передавая тончайшие нюансы музыки Рыбникова.

Партию скрипки в «Ночной песни» исполнила Алина Яконина



Завершились «Симфонические картины» произведением, которое композитор назвал «Музыкой Ликии». Оно было создано в 2012 году и посвящено гибели древнего государства Ликии, которое находилось на территории современной Турции. Гибель народа, гибель культуры, тайны, которые хранятся сейчас под спудом времени, желание разгадать их — так трактует «Музыку Ликии» Александр Сладковский. Дирижер здесь — как проводник во времени, как человек, владеющий тайным знанием, каждая музыкальная фраза для него становится неким знаком на пути к загадочной Ликии. Некая мистериальность музыки Рыбникова была точно подхвачена Сладковским.

Второе отделение концерта — Симфония №6 Алексея Рыбникова, как назвал ее сам автор, симфония «Сумерек». Страшный мир, погруженный во тьму, и луч света, проблеск надежды, даруемый человеку Спасителем. У каждого из нас есть выбор — остаться в сумерках или идти к свету. Трудное, неоднозначное сочинение, где философские искания композитора соединены с его религиозным чувством, а Рыбников — человек глубоко верующий.

Дирижируя оркестром, исполняющим Шестую симфонию Рыбникова, Александр Сладковский до предела сосредоточен и самоуглублен. Маэстро здесь – как странствующий философ, обретая новая знание, он тут же делится им. Он вместе с композитором погружается в философскую глубину, он ищет ответы на вечные вопросы и, как это характерно для русской культуры, в трактовке маэстро в финале симфонии все же есть робкое «пламя свечи» — надежда, что Свет и Добро победят.

1 / 27 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов