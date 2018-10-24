«Китайская стена» переносит 500-ю победу Билла с «Ак Барсом» на Дальний Восток

Казанцы без шансов проиграли самому спорному иностранному проекту КХЛ

Выездной матч против китайского «Куньлуня» для многих любителей хоккея — очевидный «проходняк». Однако сегодняшняя игра «Ак Барса» была примечательна тем, что она могла стать 500-й победной для Зинэтулы Билялетдинова в статусе главного тренера «Ак Барса». Но не срослось — казанцы вышли на лед без эмоций и всухую уступили (0:3) китайцам. Несостоявшийся «юбилей» Билла, принесенный в жертву судейскому видеопросмотру шедевр Постмы и смысл существования китайского клуба в КХЛ — в материале «Реального времени».

Билл — самый крутой тренер Татарстана

Зинэтула Билялетдинов, пожалуй, самый крутой тренер в истории спортивного Татарстана. Он возглавил «Ак Барс» в 2004 году и на протяжении многих лет держит высокую планку в плане результатов и игры. Его вклад в окончательное закрепление «барсов» в элите российского хоккея невозможно переоценить. Был перерыв в работе Билла с «барсами» (2011—2014), связанный с «похищением» специалиста в интересах сборной страны. Но и вернувшись, Зинэтула Хайдарович быстро вернул мощь полуразваленному на тот момент «Ак Барсу.

Билялетдинову — 63 года. Его тренерская карьера длится уже более 20 лет, за которые хоккей, конечно, успел кардинально измениться. Но этот специалист никогда не стоял на месте, меняя свою работу в соответствии с новыми трендами. Свидетельство тому — четыре чемпионства «Ак Барса» плюс два финала плей-офф и победа в Кубке европейских чемпионов. Были у Билялетдинова трофеи и с другими командами. Например, золото ЧМ-2012 со сборной России.

Хоккей так и не привлек китайцев на трибуны

Было немного жаль, что возможность одержать 500-ю победу для «Ак Барса» выпала Билялетдинову в Шанхае в матче с «Куньлунем» — самым спорным проектом КХЛ среди зарубежных клубов лиги. На третий сезон в КХЛ хоккей так и не привлек китайского зрителя. Сегодня «Красные звезды» играли с действующим обладателем Кубка Гагарина и самым титулованным клубом КХЛ, а небольшой ледовый дворец «Фэйян» не заполнился даже наполовину. Такая «посещалка» характерна скорее для МХЛ, когда на игры приходят только родственники, друзья и агенты молодых игроков. Да и китайских хоккеистов на третий сезон в КХЛ в «Куньлуне» не прибавилось — на льду появляется максимум один игрок. Смысл пребывания китайского клуба в КХЛ с любой точки зрения непонятен и неприятен, особенно с учетом исключения из лиги той же тольяттинской «Лады».

Неудивительно, при такой-то «поддержке», что «Куньлунь» занимает предпоследнее место по результатам на домашней арене. В семи матчах в Шанхае «Красные звезды» одержали лишь две победы. Да и в целом с новым тренерским штабом с Юсси Тапола во главе «Куньлунь» этого сезона стабильностью не отличается. Команда балансирует на грани зоны плей-офф, занимая девятое место на Востоке.

Подъяпольский подкрался незаметно: Гарипову нельзя расслабляться

Казанцы начали игру довольно активно, но практически без голевых моментов. Да и вообще, голы в первой части сезона команде Билла даются с трудом. Регулярно очки за результативность набирает лишь легионерское звено, тогда как остальные тройки пока только ищут себя. Билялетдинов при этом во втором матче выездной серии почти отказался от ротации, заменив лишь вратаря. Если второй матч отдыха подряд для Даниса Зарипова понятен в свете возраста хоккеиста, то уже трехматчевый «бан» Андрея Педана ставит под вопрос дальнейшие перспективы защитника в команде Билялетдинова.

Помочь открыть счет казанцам могли два удаления в составе хозяев по ходу первого периода. Однако обе попытки прошли вхолостую — почти без бросков. По недоброй уже традиции ожидать эффективной игры в большинстве от «Ак Барса» стоит уже в плей-офф. Вряд ли раньше.

Тем временем начало второго периода осталось за китайцами. Брейден Джо с острого угла добил шайбу в ворота Гарипова, который не до конца перекрыл ближний угол, — 1:0. Да, сегодня ворота «Ак Барса» опять защищал Эмиль, несмотря на фееричный «сухарь» Подъяпольского в игре с «Сибирью». Кстати, сухая серия Владислава после победы над «снежинками» составила уже 124 минуты и одну секунду чистого игрового времени. В общем, Гарипову расслабляться явно не стоит — Подъяпольский подкрался незаметно и уже воспринимается как серьезный конкурент в борьбе за место в «рамке» «Ак Барса».

Незасчитанный шедевр Постмы и дефицит эмоций «барсов»

А на льду «Ак Барс» ответил шедевром Пола Постмы. Канадский защитник подхватил шайбу почти на синей линии, на замахе красиво убрал оппонента и точно с кистей поразил ближнюю девятку ворот «Куньлуня». Эта шайба должна была стать пятой для Постмы в этом сезоне (у канадца еще 10 голевых передач). Однако судьи по запросу тренерского штаба хозяев посмотрели видеоповтор на предмет офсайда и оказались правы — шайба не была засчитана.

Казанцы начали нервничать, преимущество перешло к хозяевам. А тут еще и Бурмистров запихнул клюшку в коньки сопернику и отправился отдыхать на две минуты. Китайцы показали, как надо реализовывать большинство, разыграв его как по нотам: Джастин Фонтейн вывел Томаша Мертла на пустой угол ворот Гарипова — 0:2. Так, вместо 1:1 казанцы после судейского «кино» получили 0:2. «Куньлунь» на эмоциях полетел вперед и оперативно довел счет до крупного. Гарипов потерял отлетевшую от него шайбу, и Майкл Латта спокойно добавил ее в пустые ворота — 0:3.

За 500-й победой — на Дальний Восток

Три шайбы гандикапа перед заключительным периодом выглядели как приговор для «Ак Барса», который испытывает ощутимые трудности в атаке. Против «Салавата» команде Билла для камбэка с 1:4 хватило повышенной мотивации, сегодня же эмоций казанцам явно недоставало. Третий период «барсы» откатали вхолостую, так и не «проснувшись». Даже забить гол престижа «Ак Барс» не удосужился.

«Китайская стена» отправила Билялетдинова добывать 500-ю победу на посту «Ак Барса» в Россию — на Дальний Восток. 26 октября «барсам» играть в Хабаровске против местного «Амура».

Артур Халилуллов