VAR для фигурного катания: американцы хотят получить возможность протестовать

По следам футбольного ЧМ — фигуристы тоже захотели объективности

Не успели в фигурном катании привыкнуть к летним изменениям правил, как уже заговорили о новых правках, без которых, кажется, действительно не обойтись. Несмотря на кардинальные перемены в системе «взвешивания» элементов, судейская работа на соревнованиях продолжает собирать критику в свой адрес. На этот раз в роли новатора выступил тренер, подопечного которого недавно засудили на Skate America. Том Закрайчек предложил ввести практику просмотров видеоповторов для судей, чтобы на их основании они могли поправить выставленные баллы. Несмотря на кажущуюся простоту и логичность предложения, у него хватает противников. О том, что хотят изменить в фигурном катании, — в материале «Реального времени».

Новые камеры и видеоповторы

Минувшим летом в фигурном катании произошла настоящая революция. После победы Алины Загитовой на Олимпийских играх в Пхенчхане функционеры ISU (международный союз конькобежцев) решили, что пора внести правки в систему оценки выступления фигуристов. Изменения оказались радикальнее, чем ожидалось, из-за чего даже пришлось отменять ранее установленные мировые и олимпийские рекорды. Различные слухи, подковерная борьба и прочая информация раз за разом просачивались в СМИ вплоть до начала нового сезона. Ощутив перемены на себе, мир фигурного катания приутих, в итоге приняв нововведения достаточно лояльно.

Однако избежать разногласий все равно не удалось. Правда, связаны они теперь не с самими правилами оценки, а скорее с их технической составляющей. Сразу по завершении первого этапа Гран-при Skate America известный тренер Том Закрайчек предложил видоизменить еще один немаловажный аспект фигурного катания. По мнению специалиста, выступление его подопечного Винсента Чжоу судейская бригада оценила не слишком объективно, и чтобы исключить подобные случаи в будущем, он выступил за внедрение в фигурном катании видеопросмотров по примеру футбольного нововведения. У американца действительно был весомый повод начать этот разговор — почти на всех прыжках в обеих программах судьи поставили Чжоу «недокруты», из-за чего тот не попал в тройку призеров.

«ISU нуждается в более качественном оборудовании и как минимум еще одной камере с другим углом обзора, чтобы судейская бригада выполняла свою работу более точно. Итог с разницей в 0,63 балла от подиума дорого обошелся Винсенту с точки зрения призовых денег, очков на пути к финалу Гран-при, рейтинговых очков. Это важно не только для Винсента, это важно для каждого фигуриста, который отдает столько времени и сил фигурному катанию. Это важно для нашего спорта», — написал Закрайчек.

По мнению Закрайчека, выступление его подопечного Винсента Чжоу судейская бригада оценила не слишком объективно. Фото facebook.com/CoachTomZ



Однако самым интересным является другое предложение американца. Он предложил ввести просмотр видеоповторов спорных эпизодов, правом на запрос которых смогут воспользоваться недовольные оценками спортсмены. Также он рекомендовал взять пример с тенниса или американского футбола, где практика повторов уже зарекомендовала себя с наилучшей стороны.

«Я бы также рекомендовал разрешить ISU, чтобы тренер или спортсмен могли попросить повтор сразу после объявления результатов, как это делается в теннисе или американском футболе. Форма «моментального повтора» уже есть, повторы показывают, когда тренер и его подопечный сидят в «кисс-энд-край». Но ISU следует официально закрепить повторы, независимо от того, сколько это отнимет времени», — полагает тренер.

ISU: «Система полностью прозрачна»



Впрочем, некоторые не видят в предложении Закрайчека ничего нового. Одним из первых на этот счет высказался вице-президент ISU Александр Лакерник. По его словам, видеоповторы уже существуют и изменений данный момент вряд ли требуют, а вот с мнением о плохой технической оснащенности судей он согласился.

«Закрайчек — хороший тренер, профессионал, и его эмоции в данном случае понятны, — сказал Лакерник. — Но видеоповторы в фигурном катании существуют, причем в полном объеме, их могут видеть все — и судьи, и зрители. Система полностью прозрачна. Единственное, с чем бы я в данном случае согласился, так это с замечанием к качеству этих видеоповторов, которое нужно улучшать».



Но здесь не все так однозначно. Очевидно, Лакерник либо не совсем понимает суть предложений, либо просто не хочет ворошить один из самых неприятных аспектов в своем виде спорта. Тренеры и спортсмены действительно имеют возможность пересмотреть эпизоды в комнате kiss&cry, только вот опротестовать или попросить пересчитать баллы на основании повторов они не могут. Об этом говорят правила:

«Неправильное определение элемента или уровня его сложности, ведущее к снижению или повышению оценки, относится к разряду «человеческой ошибки».

Александр Лакерник: «Видеоповторы в фигурном катании существуют, причем в полном объеме, их могут видеть все — и судьи, и зрители. Система полностью прозрачна. Единственное, с чем бы я в данном случае согласился, так это с замечанием к качеству этих видеоповторов, которое нужно улучшать». Фото armnoc.am

В переводе на человеческий язык это означает, что опротестовать результат можно только в том случае, если произошла ошибка математического плана. А вот решение судей пересматриваться не будет, даже если спортсмену поставили заведомо заниженную оценку. С подобным сталкиваются многие фигуристы, но только тренер Чжоу решился озвучить их претензии.

Проблема есть, решение будет

Закрайчека поддержали люди, которые ближе к фигуристам, чем к функционерам. Так, его инициативу одобрила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Она отметила, что введение видеопросмотров благотворно скажется на судействе, укрепив принцип честности.

«Я за то, чтобы иметь возможность проверить работу любой бригады, потому что от их мнения зависит судьба человека. Не всегда люди, которые судят, это понимают. Было бы прекрасно, если бы в этом плане произошел технический прогресс. Как известно, доверяй, но проверяй. Хочется, чтобы было честно», — сказала Тарасова.

По всей видимости, «фигурное» сообщество разделится в данном вопросе на две части. Но, как и в других видах спорта, изменения в этом плане неизбежны. Несмотря на наличие препятствий, таких как увеличение временных рамок трансляций, видеопросмотры совсем скоро должны прийти и в фигурное катание. Примером здесь может служить футбол или тот же теннис, где качество судейства с введением просмотров серьезно повысилось.

«Я за то, чтобы иметь возможность проверить работу любой бригады, потому что от их мнения зависит судьба человека. Не всегда люди, которые судят, это понимают», — сказала Тарасова. Фото uznayvse.ru

Правда, ждать резких изменений в нынешнем сезоне вряд ли стоит. Некоторые горячие головы уже предлагают отменить несколько этапов Гран-при, чтобы применить нововведения прямо сейчас. Надо понимать, что на такой шаг никто не пойдет, тем более в постолимпийский сезон, да и в свете летних преобразований в правилах делать новую революцию спустя всего полгода будет полным маразмом. Так что в самом лучшем случае видеопросмотры введут не ранее, чем через год. Но, как бы там ни было, система VAR (как она называется в футболе) куда ближе к фигурному катанию, чем кажется.