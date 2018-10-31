«Евросоюз заставляет наши страны сортировать отходы»

Коммерческий директор финской компании Molok о производстве полуподземных контейнеров для сбора мусора

Фото: Максим Платонов

В рамках делового форума Finnish Business goes Kazan 2018 финские предприниматели посетили головной офис АО «ТАИФ». Корреспонденту «Реального времени» удалось встретиться с одним из представителей финского бизнеса — коммерческим директором международной компании Molok Дамиром Буданецом. Он рассказал, что приехал в Казань, чтобы презентовать производство полуподземных мусорных контейнеров, которые могут оказаться полезны городу при переходе к раздельному сбору бытового мусора.

Отходы в полуподземных контейнерах сжимает гравитация Земли

— Какие цели вы преследуете, участвуя в деловом форуме Finnish Business goes Kazan 2018?

— В Татарстане я ищу дистрибьютеров, поскольку везти контейнеры из Финляндии невыгодно. Если мы получим большие заказы, то готовы открыть производство в республике. В Казань мы приехали в составе делегации финских бизнесменов и политиков. Посещая страны с дипломатами, легче найти новые контакты, договориться о сотрудничестве.

В Татарстане Дамир Буданец искал дистрибьютеров, поскольку везти контейнеры из Финляндии не выгодно. Фото Максима Платонова



— Насколько компании Molok интересен рынок Татарстана?

— Пока заказов из республики нам не поступало. Я слышал, что Татарстан уделяет повышенное внимание экологии и особенно раздельному сбору бытовых отходов, в этом плане наши контейнеры могут быть интересны республике.

— В чем особенность полуподземных мусорных контейнеров, которые вы производите?

— Это углубленные контейнеры, больше половины объема которых находится в земле. Их уникальность в том, что отходы сжимаются гравитацией Земли, при таком сборе мусора не возникает запаха. Контейнеры занимают меньше места, чем стандартные 1100 литровые емкости для мусора. Такой метод сбора отходов хорошо отражается на окружающей среде, поскольку вывозить мусор надо реже: грузовики редко заезжают в город и не портят воздух выхлопными газами.

Контейнеры занимают меньше места, чем стандартные 1100 литровые емкости для мусора. Фото molok.com



— Как долго можно не вывозить мусор благодаря полуподземным контейнерам?

— Это зависит от того, какое у вас население. В Финляндии в некоторых маленьких городах отходы можно вывозить только раз в неделю. В контейнере находится мешок, который поднимается вместе с крышкой и выбрасывается в машину. На уборку мусора из одного такого бака уходит одна минута. Контейнеры можно использовать при раздельном сборе мусора, они делятся на шесть секций. В Финляндии мы отдельно собираем бумагу, картон, металл, биоотходы и другие.

В ЕС производство контейнеров для мусора финансируют специальные фонды

— Почему для выхода на российский рынок вы выбрали именно это время?

— Нашей компании 20 лет, в коллективе 60 человек. Руководство долго искало менеджера по экспорту, который бы говорил по-русски. Кроме того, для нас в приоритете были страны Европейского Союза. В ЕС специальные фонды финансируют производство наших контейнеров. Сейчас мы реализуем крупный проект на 7 млн евро в Литве. Администрация городов Каунаса и Вильнюса решили, что будут устанавливать контейнеры Molok. Евросоюз заставляет наши страны сортировать отходы, поэтому нам выгодно с ним сотрудничать. За последние 20 лет я получил большой опыт работы в России, поэтому мне важен ваш рынок.

В ЕС производство контейнеров финансируют специальные фонды. Фото molok.com

— Где вы работали в России?

— Я был представителем финской компании Finestra. В конце 90-х годов мы поставляли дубовые окна для театра оперы и балета, налоговой инспекции в Казани. В компании Molok я работаю с февраля 2017 года. На российский рынок мы вышли недавно, но уже есть продажи в Санкт-Петербурге. Пока рано говорить о нашей доли на рынке России, самые большие продажи в Финляндии, скандинавских странах, Западной Европе.

— Как после вашего последнего визита изменилась Казань?

— В последний раз в столице Татарстана я был в конце 2000-х годов. Помню, что тогда открывали улицу Баумана. За это время в городе произошли большие изменения, у вас прекрасная столица — улица Баумана, набережная.

Екатерина Гумарова