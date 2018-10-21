Фестиваль современной музыки «Конкордия»: кто кому дарит подарки

Фото: Олег Тихонов

Накануне в ГБКЗ РТ им. С. Сайдашева состоялся первый концерт восьмого международного фестиваля им. Софии Губайдулиной «Конкордия». И сразу — первые исполнения сочинений в Казани и мировая премьера. Подробности — в материале «Реального времени».

От хаоса — к гармонии

То, что землячка казанцев София Губайдулина — мировая величина, убеждать никого не нужно, но вот парадокс — фестиваля ее имени в Казани не было. Были отдельные концерты, на которые она приезжала, есть дом-музей и центр ее имени, но вот фестиваля, на котором была бы представлена музыка и Софии Азгатовны, и других современных композиторов, так никто и не удосужился провести.

Ситуация поменялась 8 лет назад, когда подобный необходимый городу фест учредил художественный руководитель и главный дирижер ГСО РТ Александр Сладковский. С тех пор казанские меломаны регулярно приобщаются к срезу современной музыки. Нынешний фестиваль, состоящий из четырех фундаментальных программ, не станет исключением.

Началась первая концертная программа в рамках «Конкордии» с исполнения раннего произведения Губайдулиной, написанного в начале 70-х, — с «Поэмы-сказки». С романтической истории кусочка мела, который дарит людям чудесные рисунки, жертвуя собой — уменьшаясь от рисунка к рисунку.

Естественно, что романтик Сладковский трактует «Поэму-сказку» как сочинение романтическое. Из ниоткуда, из звездной космической пыли возникает звук, который чутко улавливает маэстро. Пока еще ничего нет, есть хаос, но дирижер нежно и твердо преобразует его в гармонию. Он в совершенстве владеет сложным, иносказательным языком Софии Губайдулиной.

Соната для альта и фортепиано (переложенная для альта и камерного оркестра) Дмитрия Шостаковича — последнее сочинение композитора, его раздумья о жизни и смерти, о красоте бытия и вечности



Второе произведение первого отделения концерта — соната для альта и фортепиано (переложенная для альта и камерного оркестра) Дмитрия Шостаковича, последнее сочинение композитора, его раздумья о жизни и смерти, о красоте бытия и вечности. Шостакович особенно близок Сладковскому, маэстро словно заточен под философские раздумья одного из самых великих композиторов прошлого века. Вот и на вчерашнем концерте, где партию альта исполнил Алексей Людевиг, перед нами был словно монолог маэстро, пронизанный глубиной и некой долей драматичности. «Во многой мудрости много печали», — говорил Екклезиаст.

«Чтобы Польша была Польшей»

Соната Шостаковича впервые прозвучала в Казани, равно как и оба произведения второго отделения — это были Симфония №33 и симфоническая поэма «Восхождение и триумф» Сергея Слонимского. Что касается последнего сочинения, то вчера в Казани прозвучала его мировая премьера. А сам автор, живой классик, один из крупнейших российских композиторов, присутствовал на концерте. Такой подарок сделал казанцам Александр Сладковский, который, кстати, вчера отмечал свой день рождения.

Сложная, с множеством музыкальных тем симфония Слонимского была прочитана Александром Сладковским как отсыл к прошлому России и раздумьям о ее будущем. Менялись темпы и ритмы — словно сменялись картинки, иллюстрирующие историю страны. И — неожиданный финал. А Сладковский такой мастер неожиданных финалов!

Симфоническая поэма «Восхождение и триумф» написана Сергеем Слонимским в ознаменование столетия со дня обретения Польшей независимости. Сложная тема, потому что история маленькой Польши, чье значение для мировой культуры нельзя переоценить, часто воспринимается однобоко. Но, как сказал классик польской литературы Станислав Дыгот, «Польша — не страна, Польша — это край». Край, который дал миру Мицкевича и Норвида, Шопена и Словацкого, Пруса, Вайду, Кавалеровича… Перечислять можно много.

Сложная, с множеством музыкальных тем симфония Слонимского была прочитана Александром Сладковским как отсыл к прошлому России и раздумьям о ее будущем

Польша — это романтический край, и как абсолютно романтическое произведение прочел симфоническую поэму Слонимского Александр Сладковский. И в игре ведомого им оркестра были и трагедия Катыни, и разгром варшавского восстания, и неприкаянный Мацек — герой Збигнева Цибульского из «Пепла и алмаза», погибающий преданным, и вайдовские «Бесы», и выздоровление страны, освободившейся наконец. Была гордая Польша, которую не удалось сломить никому.



Слонимский написал не сочинение «к дате» — он сердцем прочувствовал историю страны, ее трагедии последних 100 лет, ее непонятную силу и обретение Польшей того, к чему она давно шла и чего она всегда была достойна — свободы.

А в финале маэстро, нарушив традицию, в силу которой дирижеры на концертах молчат, сказал о том, что еще студентом дирижировал сочинения Сергея Слонимского. Так что приезд композитора на открытие фестиваля современной музыки — это подарок и ко Дню рождения маэстро, и щедрый дар художественного руководителя фестиваля казанской публике.

1 / 19 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов