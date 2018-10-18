«Рубин» едет в Уфу на «тяжелый матч»

УЕФА закрыл дорогу казанскому клубу в Европу. Правительство Татарстана обещает разобраться

Сегодняшняя новость о еврокубковой дисквалификации «Рубина» на два сезона с легкостью затмила традиционную предматчевую открытую тренировку казанского клуба. Между тем матч команду Бердыева ожидает более чем статусный — принципиальный поединок в столице Башкортостана с местным ФК «Уфа». Будет ли «Рубин» обжаловать решение УЕФА и как Курбан Бердыев отмел все разговоры о потенциальном интересе казанского клуба к Кокорину и Мамаеву — в материале «Реального времени».

Санкции УЕФА и выход Курбана Бердыева к журналистам разминулись на несколько минут

Поначалу журналисты недоумевали, почему Курбан Бердыев так оперативно вышел к ним на сегодняшней открытой тренировке. Обычно сначала перед камерами и диктофонами появлялся один из игроков команды, да и в этом случае ожидание затягивалось на 10—15 минут. На сей же раз не успели журналисты «расставиться», как появился главный тренер «Рубина», а вслед за ним Цезарь Навас.

Отгадка пришла минут через пять после пресс-подхода, когда на официальном сайте УЕФА появилась новость об отстранении казанского «Рубина» от еврокубковых турниров в случае, если он пробьется в них по результатам чемпионата или Кубка России в течение двух ближайших сезонов. Поначалу журналисты еще сомневались — возможно, Курбан Бекиевич был не в курсе. Однако чуть позже в заявлении на официальном сайте клуба значилось: «Вчера, 17 октября 2018 года, ФК «Рубин» получил мотивировочную часть решения УЕФА о нарушении клубом мирового соглашения от 8 мая 2014 года, заключенного в связи с нарушением ФК «Рубин» правил финансового «фэйр-плей» УЕФА». В этом же заявлении клуб признал, что «возможность и целесообразность» обжалования решения УЕФА находится в стадии рассмотрения.

Напомним, решение может быть обжаловано в Арбитражном суде по спорту (CAS) в соответствии со статьей 34 (2) процессуальных правил, регулирующих орган финансового контроля Клуба УЕФА, а также статьями 62 и 63 Устава УЕФА.

Новость о еврокубковой дисквалификации «Рубина» на два сезона затмила традиционную предматчевую открытую тренировку казанского клуба



«Уфа» в аутсайдерах, но дерби простым не будет

К сожалению, задать соответствующие вопросы главному тренеру «Рубина» и по совместительству одному из учредителей клуба не удалось — пришлось представителям медиа удовлетвориться лишь темами ближайшего матча в столице Башкортостана с ФК «Уфа». Команда Томарова в турнирной таблице окопалась на непривычно низком 15-м месте. Эксперты связывают это с первым опытом игры на три фронта (РПЛ, Кубок России, Лига Европы). Но два фронта уже позади, сейчас уфимцы играют в привычном недельном цикле и явно прибавляют. Просто гостям точно не будет.

— Тяжелый матч, как обычно, с «Уфой». Это дисциплинированная команда, все знают, как действовать. Особенно хорошо играют в обороне, — заявил Бердыев.

— Кто не сможет сыграть против «Уфы» после возвращения из сборных?

— Игорь Коновалов — по желтым карточкам. И еще Цаллагов. Остальные все готовятся.

— Сложно ли после перерыва влить в команду футболистов, которые были в сборных?

— Нет, это уже привычная история, особых проблем нет.

— Насколько плодотворно прошла эта пауза для команды?

— Думаю, что плодотворно. Все, что запланировали, сделали. Что получилось — посмотрим в ближайших играх.

Матч команду Бердыева ожидает более чем статусный — принципиальный поединок в столице Башкортостана с местным ФК «Уфа»



«У Сорокина нет «звездной болезни», а по Кокорину с Мамаевым не спрашивайте»

После предыдущего призыва в сборные и дебюта в национальной команде России Егора Сорокина молодой центральный защитник неожиданно выпал из «основы» «Рубина» на все последующие матчи. Отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени», Бердыев отказался связывать эти факторы, отрицая при этом и «звездную болезнь» игрока.

— Отсутствие в составе связано с состоянием игроков на конкретный день. На день игры. Кто сильнее, тот и играет. У нас нет такого приоритета — сборник или нет. Потому что у нас есть периоды, когда сборники уезжают и там, в сборной, не играют. И есть ребята, которые здесь работают и выглядят предпочтительнее. Так что если Сорокин будет хорошо выглядеть на тренировках, он будет играть.

— А элемента «звездной болезни» у игрока здесь нет?

— Нет, я не думаю.

На следующие вопросы наставник «Рубина» отвечал односложно, напоследок достаточно жестко отреагировав на типовой, в свете последних событий, вопрос.

— Азмун некоторое время не играл в сборной. В каком состоянии он вернулся?

— Я его еще не видел.

— Потеря Коновалова серьезная?

— Нет. Какая потеря? Это не потеря.

— А Джанаев в общей группе занимается?

— В общей, но по своей программе.

— «Рубин» готов вступить в борьбу за Кокорина и Мамаева?

— Прекратите такие вопросы, на предматчевой тренировке об этом даже не думаем.

«Рубин» встречает 11-й тур чемпионата в еврокубковой пятерке. Жаль только, что может теперь не попасть в Европу по неспортивным причинам



Правительство Татарстана обещает разобраться в причинах отстранения «Рубина» от еврокубков

Впрочем, такая реакция не удивляет, поскольку известие о дисквалификации «Рубина» в еврокубках может иметь совершенно непредсказуемые последствия. Так, буквально пару часов назад заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила: «Пока ситуация требует разбирательства, поэтому сейчас говорить о виновных в ней преждевременно. Правительство Татарстана будет выяснять, почему так произошло. Вопрос об оспаривании решения будет решен после разбирательства в ситуации».

Зато с хорошим настроением к СМИ вышел опытнейший испанский защитник «Рубина» Цезарь Навас, поделившийся своими соображениями об удачной серии казанцев в последнее время.

— Что можете сказать об «Уфе»?

— В Премьер-лиге сейчас нет легких соперников. Учитывая, что мы играем с «Уфой» на выезде, будет достаточно сложно. В первую очередь, они хорошо обороняются. У них достаточно быстрые ребята в нападении. Естественно, мы едем за победой, но в любом случае это будет сложный матч.

— У «Рубина» шикарная серия без поражений. В чем секрет?

— В первую очередь, у нас очень хорошая «раздевалка». У ребят очень сильные человеческие качества, мы очень дружные. И, естественно, та работа, которую мы проводим на тренировках, переносится на поле.

Действительно, «Рубин» встречает 11-й тур чемпионата в еврокубковой пятерке. Жаль только, что может теперь не попасть в Европу по неспортивным причинам.