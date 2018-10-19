«Люди рассказывают на собеседовании, ты киваешь головой, потом платишь им за то, что месяц дурака валяли»

В Минмолодежи РТ готовы выслушать предложения по развитию креактивных индустрий в Татарстане

Фото: Антон Журавлев

Что такое креативные индустрии и как превратить их в успешные бизнес-проекты? Ответы на эти вопросы искали в рамках открытой дискуссии, организованной Минмолодежи РТ в арт-резиденции Константина Хабенского в Казани. Гостями стали операторы известных креативных пространств Казани: «Штаб», «Смена», «Угол», «Фабрика Алафузова» и др. Цели встречи — определить готовность и уровень Казани для развития креативных индустрий и поставить задачи на будущее. Эксперты отметили, что столица РТ на третьем месте в стране по уровню развития креативного капитала, но ей еще есть куда расти. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Насколько наша инфраструктура эффективна?»

В арт-резиденции Константина Хабенского «АРТХАБ» прошла открытая дискуссия о развитии креативных индустрий в Татарстане в рамках проекта «14...30». В обсуждении участвовали операторы креативных пространств — «Штаб», «Смена», «Угол», «Фабрика Алафузова», «Видимый дом» (город Казань), делегаты из Набережных Челнов, Уфы и др.

Дискутировал с гостями и министр по делам молодежи РТ. Открывая встречу, Дамир Фаттахов начал с минуты молчания в память о погибших в Керчи и уже после перешел к главной теме обсуждения. Он отметил, что развитие креативных индустрий — не только безусловный тренд, но и серьезный запрос от творческой молодежи, которой нужна площадка для реализации своего потенциала. По его словам, создание необходимых условий позволит минимизировать отток талантливой молодежи в крупные города. Поэтому призвал решить, что нужно сделать, чтобы креативные индустрии стали успешными бизнес-проектами без постоянной бюджетной поддержки.

— В большей степени хотим получить обратную связь, чтобы ваши цели, идеи реализовывались. И КПД был намного эффективнее от наших встреч. Самое главное — четко услышать обратную связь. Опираться на серьезную социологию. Собирать связь в открытом разговоре с молодежью. Очень важно сначала ответить на вопрос про предмет, что такое креативная индустрия. Я знаю, что это актуально и востребовано. Во многих зарубежных странах — это серьезная часть экономики. Нашей серьезной задачей является ответить на вопрос «насколько наша инфраструктура эффективна?». Чтобы наши учреждения тоже были открыты для инициатив, чтобы сначала они делали творческую идею и переводили в бизнес. Татарстан — территория развития, — подчеркнул Фаттахов.

Министр призвал конструктивно поговорить на тему того, что необходимо сделать в городе и республике, чтобы креативные индустрии развивались: «Не просто банально: «Дайте денег», «Постройте большие пространства, ангары, а мы туда зайдем, не ограничивая себя какими-то простыми решениями». Мне кажется, не в этом основная проблема. Как нам сделать так, чтобы ограниченный наш ресурс, который есть у министерства и власти в целом, как КПД всех наших программ увеличить, чтобы каждый вложенный рубль дал максимальный охват, чтобы запускались процессы. Подчеркну, креативная индустрия — это творчество, которое перешло в бизнес».

Дамир Фаттахов отметил, что развитие креативных индустрий — не только безусловный тренд, но и серьезный запрос от творческой молодежи, которой нужна площадка для реализации своего потенциала



«В Казани есть понимание важности поддержки креативного сектора на самом высоком уровне»

Ввела в курс дела о том, что такое креативная индустрия и привела результаты исследований по ее уровню в Казани директор по коммуникациям Universal University Мария Косяк:

— Universal University — это университет, который объединяет шесть ведущих школ в области креативных индустрий. Все началось в 2003 году. Каждая наша школа возникала в связи с потребностями индустрии, новых кадров, новых стандартов, свежей крови, новых взглядов.

Спикер призвала не путать понятия: «творчество» и «креативные индустрии», уравнивая их. Это очень близкие по смыслу выражения и все же, если говорить об индустрии, — это творчество, которое перешло в бизнес, а творческие индустрии — ядро современной экономики.

По ее словам, капитализация отрасли составляет $2,25 трлн — это около 30 млн рабочих мест по всему миру. Таким образом, культурные и творческие индустрии являются ключевыми драйверами экономик в развитых и развивающихся странах. Причем это наиболее быстро растущие глобальные секторы, влияющие на формирование доходов, создание рабочих мест и экспортные поступления. В качестве примера спикер привела число занятых в мировой автомобильной промышленности (Европа, Япония, США) — 25 млн рабочих мест.

— Глобальный доход креативных индустрий постоянно растет. За последние 10 лет мировой товарооборот креативной продукции и услуг увеличился больше, чем в два раза. Такие данные приводят исследования из Великобритании. Также даже когда экономика падает, идет кризис, креативные индустрии растут. Что такое креативные индустрии? Скажу честно, существуют разные определения в разных странах. В России до сих пор это никак не закреплено на уровне законодательном. Поэтому это то, что придет снизу и будет принято на уровне государства, будет переосмыслено и как-то закреплено в терминах. Существуют разные интерпретации, но есть эталонная схема, опять-таки она идет из Великобритании, а все потому, что она первая начала драйвить креативные индустрии в ответ на свой кризис, который у них был в 80-х годах, когда закрывались промышленные предприятия, нужно было чем-то занимать людей, нужно было как-то двигать экономику, и решением стали креативные индустрии, — пояснила Мария Косяк.

Мария Косяк призвала не путать понятия: «творчество» и «креативные индустрии», уравнивая их



Говоря о трендах в обществе, участница дискуссии в первую очередь отметила цифровизацию всех сфер жизни — это уже стало нормой. По ее словам, автоматизация и роботизация — прямой драйвер развития креативных индустрий, потому что все, что можно автоматизировать, через 10—15 лет таким и будет. Единственное, что нельзя автоматизировать, — то, что машина не способна повторить: эмоции, интеллект, проектное мышление, умение работать в команде, умение нестандартно мыслить, т. е. все, что называется креативным мышлением, машина повторить не сможет.

Речь зашла и о часто обсуждаемой в последнее время теме продолжительности жизни. По словам Косяк, этот фактор также важен: «Сегодня, если тебе 60 лет, это еще не значит, что ты должен выпасть из обоймы, ты продолжаешь и должен активно существовать, жить, развиваться и т. д. В креативной индустрии это как раз вектор, который вне зависимости от возраста позволяет найти себе применение, самоопределиться и т. д. У нас средний возраст в школе коммуникаций — 39 лет. Если вы хотите оставаться востребованным, учиться придется всю жизнь».

Другой важный двигатель — глобализация. Раньше сложно было представить, что будучи маленьким fashion-салоном или производителем одежды, можно заработать на глобальном рынке. Сегодня это не проблема, входной барьер максимально снижается.

Возрастает и скорость изменений: раньше новые технологии выходили на рынок раз в 10 лет, сейчас — практически каждые полгода. Университеты просто не успевают за всеми новшествами. Поэтому, если сейчас креативные индустрии занимают меньшую долю, то через несколько лет ситуация изменится в связи со всеми трендами, убеждена Мария и приводит статистику.

В мире сектор креативных индустрий (КИ) растет опережающими темпами, даже во время спада прибавляя 14%. Так, в пятилетнем плане развития КНР до 2020 года КИ — один из ключевых инструментов экономического роста страны: «Власти Катара выбрали развитие креативных индустрий как одну из мер по снижению от нефтяной зависимости. В 2016 году британское правительство объявило, что креативные индустрии являются одним из пяти ключевых секторов, которые составляют фокус английской промышленной стратегии. В Великобритании доля креативных индустрий в ВВП соразмерна доле всей строительной отрасли страны».

— Говоря о России, база для развития креативной индустрии есть — каждый пятый ребенок заканчивает художественную школу, а каждый десятый — музыкальную. Также в России относительно дешево делать девелопмент продуктов для глобального рынка. Центр стратегических разработок прогнозирует рост доли креативных индустрий в ВВП России до уровня 8,5% к 2024 году и 10% к 2035 году. Какой же потенциал креативных индустрий в Казани? Город занимает 3-е место после Москвы и Санкт-Петербурга в рейтинге «Индекс креативного капитала». Исследование PwC и фонда Calvert 22 проводилось в девяти городах — Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Тюмени по итогам 2016 года, — говорит спикер.

Говоря о трендах в обществе, Мария Косяк в первую очередь отметила цифровизацию всех сфер жизни — это уже стало нормой



По ее словам, в Казани есть понимание важности поддержки креативного сектора на самом высоком уровне. Креативная среда в городе эволюционирует в двух направлениях: есть инициатива власти, энтузиазм и готовность креативного сообщества. Значимой компонентой креативного сектора является переосмысленная идентичность: онлайн-платформа локальных дизайнеров, фестивали и маркеты, комиксы на татарском языке с персонажами национального фольклора.

— Мы исследовали этапы развития креативных индустрий. Во-первых, влияние нехватки специалистов, развитие новых технологий, появление новых ниш. Второй этап — создание среды, а не обучение отдельным навыкам и инструментам. В-третьих, креативная среда — это всегда место силы. Появление кластеров, появление коворкингов, рост интереса бизнеса к креативным индустриям. Профессионалы из КИ способны создавать новые форматы работы, проекты. Они задают тренды, а не следуют им. Деловые компании адаптируют эти механики. КИ повлияли на корпоративную культуру компаний.

Сейчас перед отраслью стоят следующие задачи — создать возможности для развития креативного сектора экономики в России, обеспечить условия для бизнеса в КИ, снять налоговую нагрузку, предоставить кластерам креативных индустрий развиваться по модели технопарков, использовать лучший международный опыт поддержки КИ и в первую очередь условиями для развития. «А главное, что нужно понимать, что нельзя в креативной индустрии просто пойти за деньгами. Нужно искать, то чем вы хотите заниматься».

«Прежде чем прийти и сказать государству, что они должны вас поддержать, вы должны стать кем-то»

Свое мнение о проблеме и ее решении высказал директор арт-резиденции Константина Хабенского Александр Фельдман:

— Я соглашусь с несколькими тезисами, которые были оглашены. Нельзя приходить со словами: «Дайте мне денег, и я сделаю что-нибудь», — это замкнутый круг, если честно. Потому что мы для себя решили, что если бы мы не прошли долгий тяжелый, суровый путь, мы были в разных местах, мы по разному взаимодействовали друг с другом, наверное не было бы того, что есть сейчас. Прежде чем прийти и сказать государству, что они должны вас поддержать, вы должны стать кем-то, в первую очередь с этого наверное все начинается.

Тем не менее, Фельдман убежден, что лучше всего представителям креативных индустрий объединяться вокруг идеи. Потому что идея сама по себе нейтральна, у нее нет человеческого фактора. Участник дискуссии также согласен, что рано или поздно перевес к креативной индустрии придет. При этом есть вещи фундаментальные — профессии, в которых не надо креативить, потому что может случиться катастрофа: «если вдруг неожиданно ремонтник газовой службы скреативит и возьмет другой инструмент, и что-то там сделает».

Фельдман убежден, что лучше всего представителям креативных индустрий объединяться вокруг идеи. Потому что идея сама по себе нейтральна, у нее нет человеческого фактора



— «А где больше зарабатывают? Дай-ка стану фотографом». Вектор нужно поменять вообще в другую сторону: не где больше зарабатывают, а где лежит моя душа. И я думаю, что у нас есть проблемы не только с кадрами, с точки зрения креативных индустрий, а уже есть проблемы с фундаментальными профессиями. В том числе в области искусства, культуры, технологий и всевозможных наук. Мне кажется, человек, который хочет сюда прийти, должен понять для себя, готов ли он к тому, чем он собирается заниматься, готов ли он сам к собственной идее, и вот это глобальная проблема, на мой взгляд, — отметил Фельдман.

Спикер рассказал, как живет «АРТХАБ», для которого определили слоган: «Реальность определяется мечтой, а не наоборот». «Я думаю, что сначала мечта, а потом уже та реальность, которая создается. Потому что, придумав фильм и понимая, что тебе нужно 100 млн долларов, и ты понимаешь, что тебе неоткуда их взять, то ты можешь забыть про это, тогда это не ваша мечта. Но как только вы начинаете первое движение, и вот это огромная шкала с цифрой в 100 млн долларов постепенно начинает раскручиваться в обратную сторону. Потому что появляются те люди, которым это интересно. Поэтому в первую очередь любое креативное пространство должно строиться не столько на финансовой выгоде, сколько на внутренней энергии творчества человека, на желании реализоваться. Потому что он не один такой сумасшедший на планете — сто процентов».

«Вежливость покоряет города»

Еще один спикер — арт-директор центра современной культуры «Смена» Кирилл Маевский рассказал о своем опыте и направлении креативной индустрии:

— Дамир Ильдусович неоднократно был в «Смене» и знает, как там все работает. Что касается Министерства по делам молодежи, сейчас мы разрабатываем совместно несколько проектов, которые надеюсь найдут какое-то воплощение. Мы здесь ни на что не рассчитываем. Диалог сейчас о том, что есть. В течение 5 лет мы наращивали разные виды деятельности в центре современной культуры «Смена». Это независимый проект без частного, государственного финансирования. Состоит он из галереи современного искусства, именно это стало отправной точкой 5 лет назад.

«Смена», по его словам, сейчас воспринимается как здание, в котором что-то происходит. Но у центра есть объемные циклы лекций об искусстве. Современных художников просят проиллюстрировать известные тексты Каюма Насыри или другого известного татарского писателя: «Таким образом мы пытаемся развернуть краеведческое знание из того, к чему мы привыкли, что краеведение — это что-то невероятно скучное и нам это уже надоело в школе. То, что сегодня это одна из метафор в культурном регионе, в культурной истории будущего. Также в нашей резиденции проводятся фестивали по культуре Татарстана, которые поддерживаются властями республики».

Маевский пояснил и то, почему в «Смене» все делают на альтруистических началах: «Вежливость покоряет города, так сложилось исторически, и как-то я думаю, что все впереди».

«Смена», по словам Маевского, сейчас воспринимается как здание, в котором что-то происходит



О том, как и на чем нужно расставлять акценты при создании арт-резиденции рассказал руководитель фото/видео-студии «Видимый дом» Тимур Шайхутдинов:

— Наш дом находится в пяти километрах ближе к Кремлю. В этом доме жил Лев Толстой в течение полутора лет, но самое главное здесь жил Фома Петонди. Петонди, мне кажется, более значимый для Казани, нежели Толстой, если можно такое сказать вслух. Петонди — это архитектор, вот эта вся старая Казань с двух- трехэтажными зданиями — все это сделал Петонди. У меня было очень много заказов на фото и видео. Я решил собрать себе команду и найти место, так мы создали «Видимый дом». Как это дело финансируется? Это все финансируется бессонными ночами, отсутствием понятия, что такое выходной, голод, слезами и кредитной картой.

По мнению Шайхутдинова, если есть какое-то дело, и оно себя не окупает, то это плохое дело, и к государству бессмысленно обращаться. В общих интересах — делать место, где мы живем, лучше. Суть в том, чтобы не зарабатывать деньги, а чтобы приходила творческая элита, и хотя в Казани ее мало, но есть люди, которые двигают это дальше: «За счет того, что мы не давали рекламу, к нам приходили только те, кому мы действительно были нужны».

У «Видимого дома» есть проекты про Казань или «Квартирник», который развивает музыкальную индустрию. «Мы сами не заявлялись это все продвигать, но так как там вообще все на нуле, некоторые проекты, которые мы делали с татарскими исполнителями, мы поняли, что музыка у нас на дне пока в Казани и в Татарстане. Они выступают на корпоративах с каверами, поэтому я планирую, что у нас исполнители будут встречаться, они смогут найти себя, пообщаться».

— За этот год мы уволили 40 человек. Люди приходят, они неплохо рассказывают на собеседовании, ты слушаешь, киваешь головой, потом платишь им деньги за то, что они месяц дурака валяли и все. И чтобы люди к нам приходили, в центр города, ну, конечно, прийти можно, но тут дело не в том, чтобы людей позвать деньги заработать и думать, как бы их потратить, а в том, чтобы нужные люди пришли, — подчеркнул Шайхутдинов.

По мнению Шайхутдинова, если есть какое-то дело, и оно себя не окупает, то это плохое дело, и к государству обращаться бессмысленно



«Хочется экспертизы уважаемых людей, где ты сидишь и помалкиваешь»

Подводя итоги встречи, Дамир Фаттахов отметил, что ему было приятно услышать, что не деньги в прямом виде являются целью операторов креативных пространств в Казани, а именно творчество:

— В каждой проблеме я слышу и понимаю, что нужно пространство и образование. Формат таких встреч и есть для людей, которые хотят этим заниматься, — стабильное получение навыков, обучение. Некоторым спикерам стоит периодически у нас появляться, вы будете чаще друг с другом видеться, потому что у меня есть ощущение, что люди из индустрии не так тесно общаются, и каждый замкнут на себе. Я понимаю, что нет одной таблетки — это очевидно. Но так или иначе важность звучала в пространстве. Это не значит, что это одна единственная таблетка, что мы создали, всех туда загнали и забыли этот вопрос, и на этом заводе все собрались креативные и индустрией занимаются. Другой вопрос, что мы еще не перенасыщены настолько, чтобы отказываться от разных форматов. Это наша задача, если бы появилось хорошее на несколько тысяч квадратных метров пространство, где по-разному можно резонировать, и каждый найдет себя.

В Казани и по Татарстану, в том числе, по словам министра, не хватает таких пространств, людям нужны эти условия. В этой среде люди начнут и творить, и повышать навыки, и получать внимание. «Среда позволит создать возможности, вырастить новое поколение ребят, проникнутых этой средой. Вот эти два направления — инфраструктура в виде помещения и образование. Наша гипотеза, что эта среда еще не совсем развита. Я призываю, не ставить точку в этом разговоре, и если эти волны разойдутся и ваши мысли в том числе, если будут какие-то светлые мысли, мы открыты».

Напоследок Фаттахов заключил, что идея экспертного сообщества — хорошая и важная, чтобы ее поддержать: «Хочется экспертизы уважаемых людей, где ты сидишь и помалкиваешь, а они высказываются громко на эту тему, и ты чувствуешь, что надо почитать что-то на эту тему или поговорить на эту тему с кем-то». Министр призвал продолжать думать на эту тему «и маленькими шажочками двигаться вперед, делать что-то вместе».

1 / 38 Антон Журавлев

Антон Журавлев

Антон Журавлев

Антон Журавлев

Антон Журавлев

Антон Журавлев

Антон Журавлев

Антон Журавлев

Антон Журавлев

Антон Журавлев

Антон Журавлев

Антон Журавлев

Антон Журавлев

Антон Журавлев

Антон Журавлев

Антон Журавлев

Антон Журавлев

Антон Журавлев

Антон Журавлев

Антон Журавлев

Антон Журавлев

Антон Журавлев

Антон Журавлев

Антон Журавлев

Антон Журавлев

Антон Журавлев

Антон Журавлев

Антон Журавлев

Антон Журавлев

Антон Журавлев

Антон Журавлев

Антон Журавлев

Антон Журавлев

Антон Журавлев

Антон Журавлев

Антон Журавлев

Антон Журавлев

Антон Журавлев