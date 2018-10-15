Мануэл Фернандеш: «Борщ и пельмени не зашли. Гречка — королева!»

Блиц-интервью с одним из ярчайших легионеров РПЛ — действующим чемпионом в составе «Локомотива»

Действующий чемпион — московский «Локомотив» — в этом сезоне не радует своих поклонников. Однако последний матч железнодорожников должен вселить в фанатов надежду, а в футболистов — уверенность. Корреспондент «Реального времени» встретился в Москве с лидером «красно-зеленых» Мануэлом Фернандешем и взял у него блиц-интервью.

«Защитить титул всегда сложнее, чем добыть»

— В матче с ЦСКА вам удалось победить на последних минутах. Как это повлияло на атмосферу внутри «Локо»?

— Игра, безусловно, была очень важной. В этом сезоне мы неоднократно пропускали обидные голы на последних минутах, и в матче с ЦСКА нам отчасти вернулось за прошлые неудачи. Победа над такой сильной командой важна для возвращения на прежний уровень, она должна вернуть уверенность в себе.

— Многие говорят, что Фернандеш уже не тот, что был в чемпионском сезоне. Чего не хватает?

— Это вопрос постчемпионского сезона. Защищать титул всегда сложнее, чем его добывать. Но теперь, после победы над ЦСКА, мы постараемся вернуться на прежний уровень.

— Болельщикам будет интересно узнать о вашем детстве. Насколько мне известно, вы играли в детской команде с португальцем Нани. Каким он был в детстве?

— Это правда, мы выросли в одном районе, играли вместе во дворе. Нани с детства был очень веселым — настоящим экстравертом! При этом он очень здорово играл в футбол, мальчишки всегда хотели заполучить его в свою команду. То, какие высоты покорил Нани, для меня сюрпризом не стало.

Игра, безусловно, была очень важной. В этом сезоне мы неоднократно пропускали обидные голы на последних минутах, и в матче с ЦСКА нам отчасти вернулось за прошлые неудачи



— Ману, на какой позиции вы играли в детстве?

— На месте центрального полузащитника, тяготеющего к атаке. Мне нравится быть рядом с мячом, и чем больше я играю, чем чаще с мячом, тем я счастливее. Когда мяч слишком часто начинает обходить меня стороной, мне это начинает не нравиться. Люблю, когда на меня играет команда.

— В центре поля нужно соображать в доли секунды, поэтому там не могут играть футболисты без высокого интеллекта. Вы считаете себя эрудитом в обычной жизни?

— Нет. Это совсем разные вещи. Профессионалы обычно видят в своей профессии то, чего не видят обычные люди, и если ты — эрудит на поле, это не значит, что в жизни это тебе как-то помогает. Футбольный интеллект не транслируется на повседневную жизнь, это разные понятия.

— Уже не первый год вы носите прозвище «Манелеле». Кто вам его дал?

— В роли креативщика выступил журналист не то A Bola, не то Record (португальские спортивные СМИ, — прим. ред.). Когда начинал играть в «Бенфике» на месте опорника-разрушителя, я был немножко низенький, худощавый, и на это обратил внимание репортер.

— За какой клуб вы с Нани болели в детстве?

— Я болел за «Бенфику», он — за «Спортинг». Но из-за этого мы ни разу не дрались: дружба в нашем случае всегда была превыше дерби.

Лично мне больше нравится, когда стадион заполнен, и эти самые 100 тысяч болельщиков давят на тебя своей энергетикой. Это давление должно оставаться частью игры



«В РПЛ поначалу чувствовал себя странно»

— В «Бешикташе» были полный стадион, аншлаги, сумасшедшая атмосфера. Затем вы перешли в «Локомотив» и столкнулись с полупустыми трибунами. Тяжело было перестраиваться?

— Сначала я чувствовал себя странно, было очень сложно привыкать к такому контрасту. Я привык играть в невероятной атмосфере и вдруг — тишина. Но со временем я перестроился, и теперь тишиной на трибунах и маленькими стадионами меня не удивить.

— Когда легче играть: при 100-тысячной разъяренной турецкой толпе или при полупустых трибунах, когда ты можешь пару раз ошибиться и никто этого не заметит?

— Это зависит от индивидуальных качеств игрока. Лично мне больше нравится, когда стадион заполнен, и эти самые 100 тысяч болельщиков давят на тебя своей энергетикой. Это давление должно оставаться частью игры.

— Когда вы приехали в Россию, что вам понравилось/не понравилось?

— Я очень тяжело привыкал к холоду. Но не менее сложно было приспособиться к русской еде, потому что она разительно отличается от португальской. Это было что-то совершенно новое и незнакомое.

— Какое блюдо вас поразило?

— Меня приятно удивила гречка, за годы жизни в России я стал ее фанатом. Я пробовал борщ, но как-то не пошло. Пельмени тоже не особо, гречка — королева!

Они очень красивые, но не могу сказать, что самые, потому что я еще не бывал во многих странах мира



— Россиянки — самые красивые женщины в мире?

— Они очень красивые, но не могу сказать, что самые, потому что я еще не бывал во многих странах мира. Да и вообще, я уже женат, и моя жена не из России. Мне уже поздно заглядываться.