Виноват Черданцев, или Комическое будущее Кокорина и Мамаева

Обзор лучших постов недели в соцсетях, посвященных Мамаеву и Кокорину

Прошедшая неделя стала, пожалуй, самой громкой на «футбольные» новости после завершившегося чемпионата мира по футболу. Виной всему, конечно же, два оскандалившихся друга Александр Кокорин и Павел Мамаев, у которых летом со сборной по разным причинам не вышло — зато вышло привлечь к себе внимание осенью. Спортивная редакция «Реального времени» подготовила подборку самых любопытных и веселых постов на тему в социальных сетях.

Черданцев напророчил?

Аккаунт под ироничным названием «СВЕТОЧ» (так называли экс-наставника «Локомотива» и сборной России Анатолия Бышовца, который обвинял в своих неудачах всех, кроме себя) в такой же ироничной манере подшутил над «пророческим» талантом и пониманием футбола комментатора Георгия Черданцева. Ведь что бы тот не спрогнозировал, все непременно происходит с точностью до наоборот.

Может быть, адвокатам футболистов стоит задуматься о покупке прогноза Черданцева на стопроцентное оправдание обоих постояльцев «Бутырки».

Такое ощущение, что в тот день Кокорин и Мамаев встретили Черданцева, и он пожелал им хорошего вечера и удачи. — СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) 9 октября 2018 г.

Черданцева больше беспокоит «Союз»

А вот сам «глубокий аналитик» и «заслуженный прогнозист» Георгий Черданцев решил с темы срулить и отметил другую резонансную новость последней недели.

Вообще-то из космоса чуть не упала ракета. Хорошо, что люди остались живы, но все ленты новостей в фотографиях Кокорина в наручниках. Днище. — Георгий Черданцев (@cherdantsev) 11

октября 2018 г.

Чтобы не забывали

Не прошли мимо нашумевшего дела и резиденты Comedy Club Тимур Батрутдинов и Гарик Харламов, которые в небольшом ролике изобразили самих фигурантов дела, обыграв то, что происходило до всех известных событий.

«Все не хорошо, Кокорин. Забывать нас начали, никто не помнит кто ты, что я, где мы. В сборной мы не играли, забивали другие люди <...> Хайп нам нужен, хайповать надо, сейчас все хайпуют», — говорит «Мамаев», и герои ролика отправляются «творить ад». Желающие могут найти это видео в сети.

Губерниев «иронизирует»

Другой видный телекомментатор Дмитрий Губерниев посвятил ситуации с футболистами целую серию постов в Instagram. Излив свой гнев на Кокорина и Мамаева, гуру гребли и биатлона немного успокоился и начал пытаться юморить, перефразируя цитаты из романа Ильфа и Петрова «12 стульев».

«Отец Федор всегда был против насилия, клянусь гарнитуром генеральши Поповой!!! Пы Сы — выпью водки, разойдусь .......», — подписал свой пост Губерниев и приложил кадр из одноименной кинокартины.

Уткин хайпит или работает?

Василий Уткин, который не раз отмечался заявлениями, идущими вразрез с общим мнением, решил «похайпить» и на этот раз. Он стал искать заговор против двух далеко не бедных футболистов и даже попытался подтянуть факты к выводам. Хорошая попытка, Василий, но нет.

И несмотря ни на что, крайне занятно, что делала машина ведущей Первого канала с водителем (в режиме ожидания то есть) в 7 утра в понедельник на стоянке у стриптиз-клуба.

Ничего противозаконного! Но любопытство просто разъедает.

А вам не интересно?))

— Василий Уткин (@radioutkin) 10 октября 2018 г.

По выходу на свободу парням стоит задуматься о карьере актеров комедий

А на странице в Twitter под звучным именем «Броненосец Потемкин» просто и лаконично разместили картинку с двумя молодыми людьми с фамилиями провинившихся на спинах и подписью «Тупой и еще тупее 2», намекая на продолжение известного комедийного фильма 1994 года братьев Фаррелли.

Было бы смешно, если бы не было так грустно. Ведь если собрать воедино все эпизоды «веселых похождений» двух друзей, начиная с их дебоша в вагоне «Сапсана» и заканчивая допросами, на которых футболисты отвечали следователям с ухмылками, то из этого действительно можно было бы смонтировать полнометражную комедию. Черную, конечно.

Кокорин и Мамаев избили чиновника в Москве pic.twitter.com/Mw0MZTXOHB

— Бровеносец в потёмках (@mono_brov) 8 октября 2018 г.

«Хайпить», так всем сразу



Участники команды КВН «Казымякские псы», которые специализируются на музыкальных скетчах, тоже отреагировали довольно оперативно и записали свою «песнь-показание», в которой исполнили роли Мамаева и Кокорина.

«Мы с друзьями посмотрели бой Хабиба, сели отмечать, и тут я «выбыл» <...>. Мы играли в догонялки, или в прятки, или в салки. Мы вообще-то в правилах запутались, того мы били стульями...», — напевают юмористы под незамысловатый мотив. Видимо, «хайпить» на ситуации готовы все, от мала до велика.

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