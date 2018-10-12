Провалы на дорогах Казани: виноваты устаревшие технологии прокладки сетей?

Бывший сотрудник Минтранса — о том, как предотвратить обрушения грунта под дорожным полотном в Казани

Фото: Мария Горожанинова

Ринат Губаев, экс-начальник отдела инноваций татарстанского Минтранса, в своей очередной колонке, написанной для «Реального времени», рассказывает о том, как решить проблему провалов грунта, ставшую достаточно острой в последнее время в Казани. Для этого нужно всего ничего — пересмотреть технологию заключительных работ при прокладке коммунальных сетей и заложить в нее использование современных материалов.

А могло быть хуже

Практически еженедельно приходят сообщения о провалах дорожных покрытий в Казани с попаданием в образовавшиеся воронки легкового автотранспорта и грузоподъемной техники.

К счастью, пока происшествия в нашем городе обходятся без трагедий, в отличие от недавнего в Санкт-Петербурге.

В основном провалы-просадки дорожного покрытия происходят над инженерными сетями коммунальных предприятий города. Причинами этих аварий могут быть скрытые дефекты трубопроводов, образовавшиеся в период строительства, техническое состояние сетей, влияние грунтовых вод, нарушение горизонта подземных под воздействием свайных полей многоэтажных зданий, ненадлежащий надзор и несвоевременный ремонт. Но главное, что их объединяет — это обрушение дорожных покрытий в результате размыва нижележащих грунтов. Кроме этого, серьезными последствиями провалов могут быть многометровые выбросы горячей воды, водяного пара.

Серьезными последствиями провалов могут быть многометровые выбросы горячей воды, водяного пара. Фото prokazan.ru



Бери больше — кидать ближе

Для ликвидации системных аварий на инженерных коммуникациях нужно пересмотреть технологию заключительных работ при прокладках сетей. К этим работам относится засыпка траншей и устройство дорожных покрытий. Сегодня они выполняются по устаревшей уже много десятков лет назад технологии.

Траншея засыпается грунтом и, как правило, без послойного уплотнения с дальнейшим устройством по нему дорожной одежды, которая с течением времени дает усадку. На образовавшуюся усадку укладывается новый слой асфальтобетона, и этот процесс может повторяться неоднократно. Сегодня засыпку производят песком, который проливается водой, тем самым осуществляется процесс его самоуплотнения. А именно песок легко размывается при дефектах и прорывах инженерных сетей.

Конечно, есть технологии, исключающие провалы и выбросы. Можно все трубопроводы одеть в бетонный саркофаг, как это делают сегодня на магистральных теплосетях. Но как это сделать на функционирующих коммунальных сетях, к тому же расположенных на застроенных территориях. Не говоря уже о необходимых в этом случае финансовых вложениях.

Траншея засыпается грунтом, как правило, без послойного уплотнения с дальнейшим устройством по нему дорожной одежды, которая с течением времени дает усадку. Фото предоставлено автором

Все гениальное просто

Однако существует эффективная технология, позволяющая провести укрепительные работы над инженерными сетями. Они должны проводиться в период ремонта дорожных покрытий и в первую очередь на автомагистралях. Суть технологии сводится к использованию высокопрочных тканных геосинтетических материалов, имеющих разрывную нагрузку не менее 50 т/п. м, которые укладываются на нижние слои основания под новое дорожное покрытие на ширину рулона материала (как минимум 4 метра). Здесь необходимо напомнить, что на рынке геосинтетики очень много некондиционных и контрафактных марок — их использование не может предотвратить провалы и выбросы и способно лишь дискредитировать применение геосинтетических материалов.

Крайне важно сегодня использовать эту технологию на территориях вновь возводимых жилищных комплексов, которые, как грибы, растут на окраинах Казани и где ничто не затрудняет прокладку коммуникаций.

А что мешает использовать геосинтетический материал на автомобильных дорогах общего пользования в местах расположения водопропускных труб? Именно здесь из-за недоуплотненного грунта в околотрубных местах при эксплуатации образуются просадки дорожного покрытия, которые ощущают автовладельцы. То же самое происходит и при подходах к мостовым сооружениям. Уложить во время их строительства всего несколько десятков квадратных метров геосинтетического материала — и проблема будет устранена.

Геосинтетические материалы и их эффективное использование могут решить проблемы, которых в дорожной отрасли предостаточно. Фото td-geo.ru



К этому еще можно добавить, что ограничение движения по региональным дорогам в весенний период также необходимо отменить, если в дорожное основание на всю его ширину уложить высокопрочный геосинтетический материал. Он примет нагрузку от вышележащих слоев дорожной одежды и движущегося автотранспорта, когда грунт в рабочем слое земляного полотна, оттаивая, теряет свою несущую способность.



Скупой платит дважды

Почему же применение геосинтетических материалов в дорожной отрасли Татарстана является редкостью, хотя этот материал широко и эффективно используется во многих регионах России?

Главная проблема в их использовании заключается в отсутствии компетенции в этой области у отраслевых чиновников, которые определяют параметры технических заданий на строительство и ремонт автомобильных дорог в регионе. Любые предложения по применению геосинтетики в конструкциях дорожных одежд блокируются по одной только причине – стоимость материала. При этом не просчитываются его эксплуатационная эффективность и долговечность. Геосинтетические материалы и их эффективное использование могут решить проблемы, которых в дорожной отрасли предостаточно.