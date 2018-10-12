Провалы на дорогах Казани: виноваты устаревшие технологии прокладки сетей?
Бывший сотрудник Минтранса — о том, как предотвратить обрушения грунта под дорожным полотном в Казани
Ринат Губаев, экс-начальник отдела инноваций татарстанского Минтранса, в своей очередной колонке, написанной для «Реального времени», рассказывает о том, как решить проблему провалов грунта, ставшую достаточно острой в последнее время в Казани. Для этого нужно всего ничего — пересмотреть технологию заключительных работ при прокладке коммунальных сетей и заложить в нее использование современных материалов.
А могло быть хуже
Практически еженедельно приходят сообщения о провалах дорожных покрытий в Казани с попаданием в образовавшиеся воронки легкового автотранспорта и грузоподъемной техники.
К счастью, пока происшествия в нашем городе обходятся без трагедий, в отличие от недавнего в Санкт-Петербурге.
В основном провалы-просадки дорожного покрытия происходят над инженерными сетями коммунальных предприятий города. Причинами этих аварий могут быть скрытые дефекты трубопроводов, образовавшиеся в период строительства, техническое состояние сетей, влияние грунтовых вод, нарушение горизонта подземных под воздействием свайных полей многоэтажных зданий, ненадлежащий надзор и несвоевременный ремонт. Но главное, что их объединяет — это обрушение дорожных покрытий в результате размыва нижележащих грунтов. Кроме этого, серьезными последствиями провалов могут быть многометровые выбросы горячей воды, водяного пара.
Бери больше — кидать ближе
Для ликвидации системных аварий на инженерных коммуникациях нужно пересмотреть технологию заключительных работ при прокладках сетей. К этим работам относится засыпка траншей и устройство дорожных покрытий. Сегодня они выполняются по устаревшей уже много десятков лет назад технологии.
Траншея засыпается грунтом и, как правило, без послойного уплотнения с дальнейшим устройством по нему дорожной одежды, которая с течением времени дает усадку. На образовавшуюся усадку укладывается новый слой асфальтобетона, и этот процесс может повторяться неоднократно. Сегодня засыпку производят песком, который проливается водой, тем самым осуществляется процесс его самоуплотнения. А именно песок легко размывается при дефектах и прорывах инженерных сетей.
Конечно, есть технологии, исключающие провалы и выбросы. Можно все трубопроводы одеть в бетонный саркофаг, как это делают сегодня на магистральных теплосетях. Но как это сделать на функционирующих коммунальных сетях, к тому же расположенных на застроенных территориях. Не говоря уже о необходимых в этом случае финансовых вложениях.
Все гениальное просто
Однако существует эффективная технология, позволяющая провести укрепительные работы над инженерными сетями. Они должны проводиться в период ремонта дорожных покрытий и в первую очередь на автомагистралях. Суть технологии сводится к использованию высокопрочных тканных геосинтетических материалов, имеющих разрывную нагрузку не менее 50 т/п. м, которые укладываются на нижние слои основания под новое дорожное покрытие на ширину рулона материала (как минимум 4 метра). Здесь необходимо напомнить, что на рынке геосинтетики очень много некондиционных и контрафактных марок — их использование не может предотвратить провалы и выбросы и способно лишь дискредитировать применение геосинтетических материалов.
Крайне важно сегодня использовать эту технологию на территориях вновь возводимых жилищных комплексов, которые, как грибы, растут на окраинах Казани и где ничто не затрудняет прокладку коммуникаций.
А что мешает использовать геосинтетический материал на автомобильных дорогах общего пользования в местах расположения водопропускных труб? Именно здесь из-за недоуплотненного грунта в околотрубных местах при эксплуатации образуются просадки дорожного покрытия, которые ощущают автовладельцы. То же самое происходит и при подходах к мостовым сооружениям. Уложить во время их строительства всего несколько десятков квадратных метров геосинтетического материала — и проблема будет устранена.
К этому еще можно добавить, что ограничение движения по региональным дорогам в весенний период также необходимо отменить, если в дорожное основание на всю его ширину уложить высокопрочный геосинтетический материал. Он примет нагрузку от вышележащих слоев дорожной одежды и движущегося автотранспорта, когда грунт в рабочем слое земляного полотна, оттаивая, теряет свою несущую способность.
Скупой платит дважды
Почему же применение геосинтетических материалов в дорожной отрасли Татарстана является редкостью, хотя этот материал широко и эффективно используется во многих регионах России?
Главная проблема в их использовании заключается в отсутствии компетенции в этой области у отраслевых чиновников, которые определяют параметры технических заданий на строительство и ремонт автомобильных дорог в регионе. Любые предложения по применению геосинтетики в конструкциях дорожных одежд блокируются по одной только причине – стоимость материала. При этом не просчитываются его эксплуатационная эффективность и долговечность. Геосинтетические материалы и их эффективное использование могут решить проблемы, которых в дорожной отрасли предостаточно.
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