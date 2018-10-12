Утекло, но вернулось? Отток капитала из России вырос в 48 раз

В июле — сентябре было выведено $19,2 млрд — больше, чем за весь 2016 год

На днях главе ЦБ Эльвире Набиуллиной пришлось успокаивать депутатов относительно последней статистики по платежному балансу: чистый отток капитала из России в III квартале вырос в 48 раз. За 3 месяца частный сектор вывел больше, чем за весь 2016 год. По мнению ряда экспертов, которых опросило «Реальное время», это может указывать на нарастающие проблемы. Но пока помогает дорогая нефть.

Легальный отток

В III квартале 2018 года частный сектор вывел из России $19,2 млрд — в 48 раз больше, чем годом ранее. Это самый мощный квартальный отток капитала начиная с марта — июня 2015-го (см. график). Судя по данным платежного баланса, $8,8 млрд в июле — сентябре вывели банки, остальное — прочие секторы.

После того, как эта информация появилась в СМИ, председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной пришлось успокаивать депутатов Госдумы: выступая на недавнем пленарном заседании, она объяснила, что понятие «отток капитала» не тождественно нелегальному вывозу денег из страны.

«Мы под вывозом капитала часто имеем разные вещи в виду. Потому что и покупка населением валюты, и то, что наши компании держат деньги в долларах в наших же банках, статистически считается как вывоз капитала. Мы всегда боролись с незаконным вывозом капитала, и он существенно уменьшился. В разы уменьшился в нашей экономике», — заявила глава ЦБ (цитата по «РИА Новости»).

Многим экспертам объяснение Набиуллиной, однако, показалось неубедительным. Слабо верится, что отток спровоцировало население; если оно и внесло какой-то вклад, то лишь незначительный, считает экономист Сергей Хестанов.

По его словам, в действительности причин было две. Во-первых, это ускоренное погашение зарубежных займов: глядя на неопределенность на рынке валют, компании активно стараются рассчитаться по внешним долгам. Во-вторых, сказалась ситуация с иностранными инвестициями — по итогам 9 месяцев прямые инвестиции нерезидентов упали почти в 11 раз в годовом выражении: «Этот фактор настолько силен, что проводят параллели с 2008-м и даже с 1998 годом». По времени все это совпало с разговорами о дедолларизации, под которой некоторые понимают отказ от доллара, а не то, что на самом деле имеется в виду.

Директор по инвестициям General Invest Денис Горев связывает отток с усилением санкционных рисков, из-за которого резиденты сокращали долю рублевых активов в своих портфелях. Кроме того, вклад внес выход нерезидентов из ОФЗ. Присутствие нерезидентов на рынке ОФЗ сокращается 5 месяцев подряд: их доля снизилась с 34,5% на 1 апреля до 26,6% на начало сентября.

Начальник отдела анализа рынков «Открытие Брокер» Константин Бушуев согласен с Набиуллиной — по его словам, на статистику по вывозу капитала действительно мог повлиять рост интереса к валюте со стороны резидентов. Приобретение ими долларов за рубли формально трактуется как отток капитала, хотя по факту деньги остаются внутри страны, говорит он.

«Я согласна, что определенный рост спроса на валюту наблюдался, но думаю, это был не самый главный фактор оттока капитала», — считает главный экономист «Альфа-Банка» Наталия Орлова. В августе частный сектор действительно снимал рубли с депозитов, но, по оценке Орловой, на покупку валюты могло быть потрачено лишь около $2 млрд при оттоке свыше $19 млрд.

Основную роль, вероятно, сыграл уход инвесторов с российского рынка. К примеру, в июле и августе преобладали негативные настроения относительно Сбербанка, в отношении которого, как стало известно, могут быть введены санкции. В результате его акции сильно упали, напоминает Орлова.

Экспортеры ждут прояснения

Как отмечают аналитики «Райффайзенбанка», усилившийся вывоз капитала полностью обнулил положительный эффект, который оказывал на рубль отказ ЦБ от покупки валюты для Минфина (в сентябре регулятор объявил, что приостанавливает интервенции до конца года, что дало российской валюте существенную поддержку). С прошлой недели после недолгого периода укрепления рубль снова начал снижаться по отношению к доллару, всю эту неделю доллар не опускался ниже отметки в 66 рублей.

В то же время, пишут аналитики, российские компании, скорее всего, аккумулируют ликвидность в иностранных банках. Она может вернуться в Россию, когда прояснится вопрос с санкциями.

При этом за счет высоких цен на нефть сальдо текущего счета России в июле — сентябре выросло на 38% — до $26,4 млрд: «В таких условиях заметное ослабление рубля от текущих уровней может произойти лишь при объявлении жестких санкций или сохранения неопределенности по ним, а также если российские экспортеры из-за ослабления условий репатриации [валютной выручки] снизят ввоз валюты в РФ. Однако, на наш взгляд, в течение IV квартала более вероятно некоторое укрепление рубля».

Сергей Хестанов тоже отмечает, что на фоне дорогой нефти торговый баланс России и в целом счет текущих операций остаются положительными: «Поэтому ускорившийся отток капитала — это повод не паниковать в моменте, а скорее понимать, что проблемы российской экономики, в том числе структурные, нарастают. Но пока приток доходов от нефти это с лихвой компенсирует».