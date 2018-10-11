Встреча под часами: как на Кольце появилась новая «Старая Казань»
Сегодня состоялось официальное открытие проекта «Старая Казань» в Вахитовском районе Казани. В рамках проекта, который реализует Татарстанское отделение МГЕР, на остановках общественного транспорта устанавливаются стенды с фотографиями старого облика исторических объектов Казани. На открытии информационного стенда, посвященного зданию Торгового дома Е. С. Смоленцева и Н. П. Шмелева, на остановке «Площадь Тукая» побывали корреспонденты «Реального времени».
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