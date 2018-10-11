Сдавшие «Барс» и «Нефтяник» и постоянно усиливающийся тольяттинский «монстр»

Обзор регулярного чемпионата ВХЛ

К октябрю Высшая хоккейная лига окончательно расставила все по своим местам — определила истинных фаворитов и скинула вниз временных «лжелидеров». Но, что еще важнее, по уровню интриги лига в нынешнем сезоне ничуть не уступает своей «старшей сестре» — КХЛ. Здесь и разозленная «Лада», и новый фаворит «Рубин», и неожиданно серьезный поход «Барса» к первому плей-офф в истории. Подробности октябрьского отрезка регулярного чемпионата ВХЛ — в обзоре спортивной редакции «Реального времени».

Казанский «Барс» сдувается или Пермь возрождается?

Стартовав непривычно круто, пермский «Молот-Прикамье», казалось, заявил о новой конкурентной силе в ВХЛ, которая будет всерьез бороться в плей-офф Кубка Петрова, однако в дальнейшем пермяки весь свой пыл резко растеряли и «подарили» своим поклонникам семиматчевую серию из поражений, которая продлилась больше месяца.

При таком раскладе только самые оптимистичные и верные болельщики «Молота» могли надеяться, что неудачная полоса закончится в игре с одним из лидеров лиги — казанским «Барсом». И уж точно никто не мог предположить, что пермяки сделают это без шансов для соперника — сухие 2:0 в первом домашнем матче новой серии.

При этом «Барс» начал игру с позиции силы и держал ее под своим контролем, но под конец первого периода хозяевам льда удалось переломить ход матча и запереть казанцев в их собственной зоне, долго, но поступательно наращивая опасность у ворот Амира Мифтахова. А итогом этого планомерного давления стала шайба Ильи Серегина с диагональной передачи из-за ворот от Руслана Шайхулова.

Пермяки эффектно начали домашнюю серию и впервые порадовали поклонников в октябре. Фото hc-molot.ru



Во втором периоде «Барс» вновь попытался играть первым номером, однако и Пермь свое упускать не хотела и хозяйничать на своем льду уже не давала. Так что в середине матча «Молот-Прикамье» забросил еще одну. Забить хотя бы один гол казанцам не удалось, даже несмотря на целый период тотального владения шайбой и непрекращающийся обстрел ворот Максима Дорожко. Пермяки эффектно начали домашнюю серию и впервые порадовали поклонников в октябре.

А вот казанцы опустились уже на шестую позицию в турнирной таблице, совершив мягкое падение с первой. Кажется, что Казань теряет статус одного из фаворитов сезона, который приобрела на старте.

Захарчук покинул ЦСК ВВС ради 15 матчей дисквалификации

Самарский ЦСК ВСС, который в нынешнее межсезонье не только получил новый статус, став, по сути, фарм-клубом «Нефтехимика», но и здорово перекопал свой состав. Несколько молодых ребят как раз приехали из Нижнекамска, дабы обкататься для КХЛ (в том числе Ильдар Шиксатдаров), а «приправили» это дело опытным и даже титулованным доморощенным защитником Степаном Захарчуком, у которого, между прочим, два Кубка Гагарина в личной копилке.

За «летчиков» Захарчук провел шесть матчей и даже вроде показал себя действительно «стержнем» новой команды. Он заработал 4 (2+2) очка, стал самым полезным среди защитников и проводил в среднем по 24 минуты за матч, что является самым большим айстаймом среди оборонительных игроков.

О том, что Самара для Степана — лишь временное пристанище, в котором он ждет предложения из КХЛ, игрок не скрывал и честно заявлял об этом в недавнем интервью. И такой шанс ему выпал: самая бедная команда КХЛ, владивостокский «Адмирал», пригласила его попробоваться, причем в первом же матче дала ему место в первой паре защитников.





Дела у ЦСК ВВС в регулярном чемпионате шли не сказать что безоблачно — 21 место с 10 очками и тремя поражениями кряду в последних играх. От «Сарыарка», «Звезды» и «Химика». Фото cskvvs.com



Вот только Захарчук редко когда умел размышлять о важности предоставленного шанса и о том, чего может стоить одна его оплошность, и в дебютном же поединке против «Трактора» влетел в игрока соперника, впечатав того в борт, за что получил 15 (!) матчей дисквалификации. Вот и думай, а стоило ли ради этого покидать Самару и ВХЛ?

Хотя дела у ЦСК ВВС в регулярном чемпионате шли не сказать что безоблачно — 21 место с 10 очками и тремя поражениями кряду в последних играх. От «Сарыарка», «Звезды» и «Химика».

Злая «Лада» хочет разнести ВХЛ в первом сезоне после возвращения

Очень мощно по «регулярке» идут соседи «летчиков» по области — тольяттинская «Лада», у которой последнее (и единственное) поражение было датировано еще 14 сентября — минимальные 0:1 от «Челмета». После этого недавно покинувшие КХЛ автозаводцы одержали семь побед подряд.

Тольяттинцы решили всерьез показать боссам КХЛ, что Высшая лига — не их уровень, и взять главный трофей ВХЛ с первого же раза после возвращения. С этой целью они продолжают усиливаться уже по прошествии почти четверти чемпионата. «Лада» получила в свои ряды Ивана Глазкова, имеющего хороший бэгкраунд на уровне Континентальной лиги, где он выступал в составе «Сибири», «Сочи», «Адмирала» и в той же «Ладе». В ВХЛ воспитанник новосибирской школы хоккея выступал за «Зауралье» и «Молот-Прикамье».

Сегодня автозаводцы выглядят главными претендентами на победу в Кубке Петрова, несмотря на лидерство тюменского «Рубина» в текущем чемпионате. У «Лады» есть матч в запасе, и уже после него команда Анатолия Емелина может обогнать тюменцев и забраться на самый верх Высшей хоккейной лиги.

До матча с «Ижсталью» пензенский «Дизель» в нынешнем месяце выигрывал лишь однажды. Фото hcdizel.ru

«Дизель» болельщиков не радует, но веселую жизнь им обеспечивает

До матча с «Ижсталью» пензенский «Дизель» в нынешнем месяце выигрывал лишь однажды, так что болельщики уже заждались, когда их команда сделает им подарок с командой-конкурентом (пензенцы и ижевцы — соседи по таблице).

Впрочем, даже здесь волжская команда вдоволь потрепала нервы своим поклонникам. Сначала «Дизель» вел в счете 2:0, позже — 3:1, однако «Ижсталь» сумела вытянуть матч до овертайма. Причем ижевчане смогли спастись за четыре минуты до конца, забив два гола.

Победу же пензенцам на первой минуте дополнительного времени принесли Тарасов и Макаров. Один выверил шикарную передачу на второго, эффектно открывшегося между трех ижевчан в чужой зоне. Тот на скорости убежал на очное свидание с голкипером «Ижстали» Сергеем Коробовым, остальное было делом техники, которой Макарову хватило. И «Ижсталь», и «Дизель» с их 8 очками пока что далеки даже от 16 места, дающего право сыграть в плей-офф.

Короткой строкой:

Альметьевские «нефтяники», так же как их казанские «братья», выдали мощный старт. Однако календарь распорядился так, что новособранная команда Ильнура Гизатуллина за половину осени провела всего девять матчей, в то время как лидеры сыграли аж по 12 игр. Так что альметьевцы скатились на девятую строчку в «регулярке».

Усиливается по ходу сезона и «Сарыарка» из Караганды, подписавшая именитого Андрея Первышина, который когда-то поиграл за казанский «Ак Барс» и даже брал с ним Кубок Гагарина. Хоккеист уже играл под конец прошлого сезона в «Сарыарка», а в межсезонье подписал контракт со словацким клубом «Детла», но так и не провел за него ни одного матча. В КХЛ Первышин играл, помимо «Ак Барса», за «Авангард», СКА, ЦСКА, «Сочи», «Трактор», «Нефтехимик» и новокузнецкий «Металлург».