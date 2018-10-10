Марат Ахметов об урожае-2018: «Около 4 млн тонн — вполне достаточно для Татарстана»

ТАИФ и «Татнефть» спасли посевную компанию, обеспечив сельчан дизельным топливом по 6 рублей за литр

Фото: Олег Тихонов

«Мы первые в стране по молоку, мы в первой пятерке по мясу и в первой десятке по сахарной свекле», — перечислял вчера успехи татарстанских аграриев министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов. На президентском праздничном приеме для героев жатвы-2018 Рустам Минниханов по традиции наградил лучших земледельцев из разных хозяйств и под громогласные аплодисменты поблагодарил нефтяников и газовиков. По оценке Минсельхозпрода РТ, татарстанский ТЭК «подсобил» в этом году селу на 2-3 млрд рублей, а федеральный центр недавно прислал «медведевскую» платежку на 400 млн рублей для компенсации потерь от майского роста цен на дизельное топливо.

Золотистое поле президентского приема

Ежегодно после окончания уборочной страды президент Татарстана приглашает на торжественный прием всех тех, кто доблестно бился за урожай года. На этот раз, правда, бросилось в глаза, что победителей жатвы оказалось не так много, а награды за всю многотысячную армию аграриев получили всего 16 лучших передовиков. И масштаб торжества оказался заметно усеченным. Если в прошлом году праздничный прием проходил в огромном спортивном зале Поволжской академии физкультуры и спорта, то на этот раз торжество прошло заметно более узким составом VIP-гостей. Вопрос перемены места особо не педалировали, хотя ответ напрашивался сам собой: все-таки в прошлом году сельчане впервые за много лет чудом повторили рекордный урожай в 5 млн тонн, тогда как в этом году смогли собрать лишь 3,8 млн тонн. И хотя на 5-миллионную планку не замахивались, но все-таки собрали меньше запланированного объема (4,2 млн тонн).

От смены зала президентский статус торжества сильно не пострадал: организатор арендовал для награждения лучших земледельцев, механизаторов и доярок самый просторный зал «Корстона» уровня 5 звезд. Интерьер фойе был ярко оформлен и стилизован: пол устлали сплошным золотистым покрытием «под колосящееся поле», стена с одной стороны была украшена фотообоями с видами опять же на пшеничное поле с зеленым лесом.

За белоснежными накрытыми столами разместились не только те, кто день и ночь работал на земле, но и, конечно, главы агропромышленных холдингов, депутаты Госсовета, главы муниципальных образований. VIP-приглашенные начали прибывать задолго до начала президентского приема, хотя на деловые форумы имеют привычку прибегать за 5—10 минут до начала работы. А тут фойе зала было переполнено уже за 30—40 минут. В это время журналисты уловили момент и стали охотиться на спикеров, пока те не «застучали ложками» (успев махнуть пару рюмок в честь праздника). Справедливости ради отметим, что особого шума от еды не замечалось. Хотя, возможно, его приглушала почти непрерывно звучащая веселая музыка под песни и пляски танцевальных коллективов. Кстати, впервые в чествовании хлеборобов не участвовал Салават — на этот раз заключительным аккордом стало выступление российского певца Льва Лещенко, порадовавшего советскими хитами 70—80-х годов. Впрочем, сельчане слушали его с упоением.

Интерьер фойе был ярко оформлен и стилизован: пол устлали сплошным золотистым покрытием «под колосящееся поле», стена с одной стороны была украшена фотообоями с видами опять же на пшеничное поле с зеленым лесом



Гранты фермерам

Перед началом торжества заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов рассказал журналистам, какие новые меры поддержки сельчан готовят федеральные власти. «Минсельхоз РФ разрабатывает для поддержки фермеров новый национальный проект по четырем направлениям, — сообщил он. — В каждом из них намерен участвовать Татарстан. Предварительные расчеты уже направлены. Уровень софинансирования определен как 81% (РФ) на 19% (РТ). В общей сложности Татарстан заявился на 450 млн рублей». По словам Хабипова, предполагается, в частности, поддержка фермеров, которым будут выделены гранты от 3 до 4 млн рублей для открытия новых рабочих мест. Правда, их проекты должны быть с участием 1/4 доли сельскохозяйственного кооператива. Кроме того, будут выделены средства на развитие самих кооперативов, если они будут обеспечивать 10-процентный рост. Добавляется субсидирование центров компетенций по развитию сельскохозяйственных кооперативов — они будут субсидироваться по результатам их эффективности. Эта программа рассчитана на 5 лет — до 2025 года, подчеркнул замминистра. По словам Хабибова, малые формы сельхозхозяйствования производят более половины всей валовой продукции, а доля фермеров пока составляет 18%: «Эти программы должны сподвигнуть людей, которые хотят иметь личные подсобные хозяйства, участвовать в сельскохозяйственном бизнесе».

Перед поздравлением сельхозпроизводителей к столу Рустама Минниханова и Минтимера Шаймиева, сидевших в окружении аграриев-передовиков, поднесли каравай. Отщипнув кусочек хлеба, президент вышел на сцену. Он заверил сельчан, что село есть и будет опорой Татарстана, и сообщил, что доволен результатами урожая-2018. «Несмотря на погодные и климатические сложности, в республике будет собрано более 3 млн 800 тыс. тонн зерна, более 2 млн тонн сахарной свеклы, произведено порядка 1 800 тыс. тонн молока, более 500 тыс. тонн мяса. Все эти результаты — это труд представителей районов, которые находятся здесь, в этом зале, — отметил глава Татарстана. — Это животноводы, растениеводы, механизаторы — лучшие специалисты отрасли».

ТАИФ и «Татнефть» спасли село от горючих слез

Особые слова благодарности Минниханов адресовал группе компаний «ТАИФ» и компании «Татнефть», которые обеспечивают сельчан топливом. «Топливо для села — важный момент», — сказал он под грохот аплодисментов зала. И действительно, в мае этого года дизельное топливо подорожало почти на 40 процентов, что могло сорвать сельхозработы. «Мы ежегодно получаем топливо по льготной цене — от 2 до 6 рублей за литр, — рассказал «Реальному времени» Ришат Хабипов. — В этом году смогли сэкономить на закупках топлива от 2 до 3 млрд рублей».

Напомним, в августе этого года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому из резервного фонда правительства России выделяется 5 млрд рублей на субсидии регионам, готовым софинансировать компенсацию расходов сельхозпроизводителей на приобретение дизельного топлива. Субсидии были распределены между 79 субъектами федерации, имеющими посевные площади зерновых, зернобобовых и кормовых культур. Татарстан получил по этому распоряжению 400 млн рублей, сообщил Ришат Хабибов.

Президент напомнил, что сегодня в регионе реализуются 38 республиканских программ, которые направлены на улучшение качества жизни, в том числе на селе

О подвиге частных инвесторов: «Сначала деньги надо найти, а потом вернуть»

Рустам Минниханов и в дальнейшем был щедр на похвалы. Он сообщил, что в республике функционируют 450 тыс. личных подворий, 4,6 тыс. фермерских хозяйств и более 1,2 тыс. семейных ферм. «Это тоже тот ресурс и богатство, которые позволяют селу процветать и развиваться», — сказал он. Не забыл глава республики и о героях-инвесторах, которые вкладывают деньги в высокорискованную отрасль. По его словам, инвестиции в сельское хозяйство составили в этом году 18 млрд рублей. «Сначала эти деньги надо как-то найти, а потом вернуть», — объяснил он суть подвига. Сейчас в агропромышленном комплексе реализуются инвестиционные проекты по строительству элеваторного комплекса мощностью на 150 тыс. тонн единовременного хранения зерна в Заинске с вводом в эксплуатацию в текущем году, строительство молочных комплексов в 12 районах с запуском в 2019—2021 годах. Объем продукции сельского хозяйства оценивается в 263,3 млрд рублей, рост в сопоставимых ценах составляет 1,9 процента.

При этом в село идут и государственные инвестиции. Президент напомнил, что сегодня в регионе реализуются 38 республиканских программ, которые направлены на улучшение качества жизни, в том числе на селе. «Основные программы нацелены на поддержку инфраструктуры сельского хозяйства и сельхозпроизводства. Они будут продолжены и в дальнейшем. Мы понимаем, что труд на селе непростой, осознаем, что без поддержки государства, в том числе и федерального правительства, достичь таких высот, реализовать эти проекты невозможно. Но самое главное в этом процессе — люди», — заключил Рустам Минниханов. После этого он вручил государственные награды наиболее отличившимся работникам отрасли. Среди них запомнилась мама восьмерых детей, доярка крестьянско-фермерского хозяйства «Закирзянов Р. М.» Арского района Зоя Улыксанова. «Я встаю без пятнадцати три и иду на работу. Прихожу с работы в половине седьмого, — рассказала она журналистам. Свою зарплату она называть не стала, сообщив, что она «зависит от производства молока».

В заключение президентского приема Марат Ахметов признался: «Мы хотели бы и этот год сделать таким же успешным, как 2017-й, но погода оказалась сильнее наших возможностей». Впрочем, по его словам, около 4 млн тонн зерна — вполне достаточный урожай для Татарстана. «Мы первый субъект по молоку, мы в первой пятерке по мясу, мы в первой десятке по сахарной свекле», — перечислял успехи отрасли министр. Отдельно он поблагодарил животноводов республики, которые ежегодно получают 1,8 млн тонн молока. «Они работают без сабантуев, без праздников и выходных, 365 дней в году. Это особенно самоотверженные люди, — восхитился он. — Искренние поздравления вам с праздником сельского образа жизни!».

1 / 44 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов