Тяжелая уфимская награда за победу над острым «Авангардом»

«Салават Юлаев» устоял под набегами «кочующих» омичей

После довольно обидного поражения от ЦСКА в стенах «Уфа-Арены» (1:2) уфимский «Салават Юлаев» получил дни отдыха из-за перенесенной игры с Ригой, а потом еще полматча играл со «Слованом», у которого трудный период, в кошки-мышки (4:1). Шутить с «ястребами» из Омска-Балашихи «юлаевцы» себе позволить не могли, тем более что у «Авангарда» все хорошо идет по сезону. Впрочем, поединки между этими командами скучными не бывают, даже если на табло горят нули после часа игры. Как завершилась первая КХЛовская дуэль Цулыгина и Хартли — в репортаже «Реального времени».

Короткий взгляд назад



Еще свежа в памяти серия 1/8 финала Кубка Гагарина — 2018, в которой результативность атак «Салавата Юлаева» и «Авангарда» просто зашкаливала. Самым скромным счетом в ту весну был 2:1 в пользу уфимцев, самым результативным оказался первый матч этой фееричной серии — 6:4 в пользу хозяев на «Уфа-Арене». Тогда в ворота Уфы забивали ныне надевшие зелено-белые свитера Дмитрий Кугрышев и Петр Хохряков, кроме того, Антон Бурдасов в свое время носил омское «оперение».

После этой серии соперники встретились на Кубке губернатора Челябинской области. Там уже результативность была куда скромнее. Впрочем, как и в седьмом «гагаринском сражении» прошлого сезона, в Челябинске была зафиксирована ничья 2:2, в овертайме уфимцы вырвали победу. До сегодняшнего дня соперники больше не встречались.

В 11-м чемпионате КХЛ дела у омичей, «снимающих квартиру» в Балашихе, идут, в отличие от челябинского губернаторского кубка (где они заняли последнее место), заметно успешнее. Омичи лидируют в дивизионе Чернышева, набрав к поединку с основным конкурентом этой семерки 26 очков. Уфимцы дышат «Авангарду» в затылок горячим дыханием преследователя — и перед этим матчем верилось в бескомпромиссную битву с лидером дивизиона.

Уфимцы дышат «Авангарду» в затылок горячим дыханием преследователя. Фото hawk.ru



Пойманные трижды

Цулыгин выставил на игру самый что ни на есть боевой состав. В воротах привычное место занял Юха Метсола. Легионерскую тройку Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен дополнили защитники Ларсен и Панин. Второе звено нападения было на две трети экс-омским — Ткачев — Хохряков — Бурдасов. В третье вошел еще один бывший «ястреб» — Кугрышев был отправлен к компанию к Майорову и Основину. Жарков — Кадейкин — Солодухин — скрытая угроза «юлаевцев», иногда выстреливает очень даже неплохо.

Умарк уже на второй минуте мог стать ассистентом, но Хартикайнен не попал в правый угол ворот Игоря Бобкова. На исходе 3 минуты и вовсе только штанга помогла вратарю гостей — Жарков мог отличиться после кистевого броска в тот же угол. Хозяева начали активно, но с довольно холодной головой. Зернов опасно ответил лишь перед первой рекламной паузой — Метсола такие броски ловит с закрытыми глазами. Впрочем, с этого момента атакующий запал уфимцев слегка поутих, и «ястребы» несколько раз проверили Метсолу на внимательность.

А на 12-й минуте случилось омское несчастье: Чудинов споткнулся о пустое место возле своего пятачка, и Кугрышев с подачи Майорова прошил Бобкова — 1:0. Спустя минуту бросок Мартынова отбила перекладина ворот Метсолы, а ответ был просто ужасающим. Сначала Основин вывел в прорыв Кугрышева, и тот, сыграв в стеночку с Майоровым, записал обоим по второму результативному очку — 2:0. А секунды спустя выход один на один Кадейкина закончился добавлением Солодухина — вот и тайное оружие выстрелило, 3:0! Этот перехват сделал Жарков на границе своей зоны.

Бобков поехал к Бобу на скамейку, в рамку ворот встал Алексей Мурыгин.

В первые шесть минут второго периода омичи буквально заперли хозяев в их зоне. Фото hawk.ru



«Мотиватор» Хартли, или кошмарный сон «Салавата»



В первые шесть минут второго периода омичи буквально заперли хозяев в их зоне. Видимо, Хартли в перерыве очень хорошо поговорил со своими бойцами. Защита и Метсола в этот промежуток трудились в поте лица, но до гола так и не дошло.

А после рекламной паузы все же побывала шайба в воротах уфимского финна. Дэвид Деарне буквально с «мясом» затолкал игровой снаряд в сетку — 1:3. Тут же состоялось первое удаление в поединке, но Мурыгин и партнеры отработали четко в меньшинстве.

Еще один шанс омичи получили на 12 минуте периода, Панин был вынужден фолить на Зернове. Но Метсола был великолепен в этом меньшинстве, уфимский капитан отделался двумя минутами отдыха «на иголках». Через четыре минуты Панин снова не успел сыграть по правилам, и тут уже избежать наказания не удалось — Чудинов реабилитировался за свое неожиданное падение в первом периоде — 2:3. А за 13 секунд до перерыва Жарков размахнулся клюшкой, как шашкой, и разбил лицо сопернику — на третий период уфимцы должны были выходить с четырехминутным удалением в пассиве. В этом периоде, кстати, по броскам в створ — 28:0!

Омичи грамотно обстреливали ворота Метсолы, но тот, весь в шрамах от вражеских шайб, умирать не собирался. Фото hawk.ru



Спасибо Юхе за твердость духа!



Куда приятнее было смотреть на спокойное убивание 4 минут штрафа в исполнении хозяев — уфимцев словно подменили. Впрочем, от былой роскоши в атаке у башкирского клуба остались одни воспоминания. Так казалось в эти 25 минут игры. Зернов едва не сравнял счет броском в упор на 46 минуте, но Метсола не дрогнул.

Лишь ближе ко второй половине третьего периода хозяева вспомнили, что играют на «Уфа-Арене», Кугрышев имел шанс на хет-трик. Впрочем, это был капкан «Авангарда» — заманить «куниц» в коварную ловушку. К счастью, Юха никогда не «спит». Михеев перед заключительным рекламным брейком еще раз проверил пашущего за пятерых вратаря.

Последний штурм «Авангард» предпринял минуты за три до финальной сирены. А за две минуты до конца основного времени Боб Хартли посадил Мурыгина на скамейку. В этом спасательном варианте Основин мог поставить точку, но в пустые ворота не попал. В свою очередь, омичи грамотно обстреливали ворота Метсолы, но тот, весь в шрамах от вражеских шайб, умирать не собирался. 62 отраженных броска — рекорд лиги. Победа — 3:2.

Максим Майоров нападающий «Салавата Юлаева» — Первый период начали отлично, потому что в двух предыдущих матчах у нас были проблемы в начале, проигрывали первые периоды по «физике», в скорости, в движении. Поэтому сегодня вышли более заряженные, отлично сыграли. Во втором периоде соперник добавил, и мы начали совершать детские ошибки. Вы сами знаете, что у нас есть такая особенность: ведем в счете 2-3 шайбы, и начинаются какие-то проблемы. Считаю, что над этим нам надо поработать именно ментально и психологически, потому что дело не в руках и не в ногах, а в голове. В третьем периоде все ребята — молодчики. Все понимали, что соперник находится на подъеме после второго игрового отрезка, и его нужно сдержать. Вышли, выстояли, но, конечно, Юха красавец, он отразил большое количество бросков. Если мы будем действовать так, как в первом и третьем периодах, против нас будет тяжело играть любой команде, — считает форвард.

Боб Хартли главный тренер «Авангарда» — Поздравляю соперника с победой. Тяжелое поражение для нас: довольно быстро пропустили три гола и вынуждены были отыгрываться. Мы играли против очень мастеровитой команды, поэтому было непросто. Но, в конце концов, наше физическое состояние сказалось, и мы практически вернулись в игру, забросили две шайбы. Нам немного не хватило времени. Когда наносишь столько бросков, то матчи выигрываешь. Но сегодня Метсола сделал несколько замечательных сейвов, и защитники соперника подчищали.

Николай Цулыгин главный тренер ХК «Салават Юлаев» — Для нас это была непростая игра. Очень хорошо начали первый период. Второй мы чуть-чуть посмотрели хоккей «со стороны». Но самое главное и важное — мы смогли в третьем периоде выстоять в меньшинстве эти четыре минуты и выиграть матч, потому что это было непросто. Но ребята молодцы. До них дошло, что мы можем играть. Они это показали и доказали это себе и всем, что могут хорошо играть и выигрывать такие матчи.