Главное — добежать: как казанские журналисты закрывали беговой сезон

Сегодня в Казани прошел заключительный забег серии спортивных мероприятий TIMERMAN — Казанский полумарафон. Желающие могли пробежать 3, 10 и 21,1 км, кроме того состоялись забеги на 1 км, детский забег на 600 метров, забег ползунков, медиазабег и забег волонтеров.

В честь закрытия спортивного сезона TIMERMAN для участников и болельщиков полумарафона организовали целый спортивный праздник в стартовом городке: национальная ярмарка, спортивная выставка с товарами для атлетов, праздничный концерт, развлекательные площадки для всей семьи и квест для болельщиков.

Видеокорреспондент «Реального времени» понаблюдал за забегом, в котором принимали участие журналисты и блоггеры.