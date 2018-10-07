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Главное — добежать: как казанские журналисты закрывали беговой сезон

18:00, 07.10.2018
Главное — добежать: как казанские журналисты закрывали беговой сезон Фото: kzn.ru

Сегодня в Казани прошел заключительный забег серии спортивных мероприятий TIMERMAN — Казанский полумарафон. Желающие могли пробежать 3, 10 и 21,1 км, кроме того состоялись забеги на 1 км, детский забег на 600 метров, забег ползунков, медиазабег и забег волонтеров.

В честь закрытия спортивного сезона TIMERMAN для участников и болельщиков полумарафона организовали целый спортивный праздник в стартовом городке: национальная ярмарка, спортивная выставка с товарами для атлетов, праздничный концерт, развлекательные площадки для всей семьи и квест для болельщиков.

Видеокорреспондент «Реального времени» понаблюдал за забегом, в котором принимали участие журналисты и блоггеры.

Видео Камиля Исмаилова
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