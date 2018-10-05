«Ак Барс» не изменяет себе: два периода удалений и мощнейшие концовки, за которые можно простить все

Как «барсы» становятся командой третьего периода

Довольно мощная ротация состава, на которую пошел тренерский штаб перед выездной серией, должен был немного взбодрить слегка «закисший» «Ак Барс». Данис Зарипов выжидал своего шанса, не вылезая из тренажерного зала, а Попов набирал форму в ВХЛ. Так что не слишком забивным игрокам пришлось уступить место «возвращенцам». И в итоге это сработало! Да, поначалу «барсы» вновь выступали в роли «плохих парней», то и дело нарушая правила в ненужных ситуациях, а порой и с излишней жесткостью, и, конечно же, потратили много сил на оборону. Но концовка, выданная ими, стоила того, чтобы потерпеть. «Невыездной» Малыхин, Крикунов, сумевший зарядить «Динамо», эффектное возвращение по-зариповски и мощнейший финиш, который становится визитной карточкой «Ак Барса» нынешнего сезона — в материале «Реального времени».

Малыхин сидит дома, Попов и Зарипов — вновь в составе

Тот состав, которым тренерский штаб ошеломил журналистов на открытой тренировке в день вылета в столицу, вышел на лед арены «Мегаспорт» уже и утром в день игры. Зинэтула Билялетдинов, впрочем, и здесь продолжил удивлять. О том, что на Федора Малыхина тренеры в матче с «Динамо» не рассчитывают, было понятно еще на последней казанской тренировке, когда сразу три форварда вышли в белых тренировочных джерси. Помимо Малыхина в майках неиграющего состава тогда занимались, как мы уже писали, Владимир Ткачев и Станислав Галиев.

Однако о том, что Малыхин и вовсе будет «отцеплен» от состава и не полетит на выездную серию, стало известно лишь перед самым вылетом. Да, Федора в нынешнем сезоне сложно назвать снайпером, но пользу в своем четвертом звене он приносил стабильно.

Так что второе сочетание составили, ожидаемо, Данис Зарипов, Михаил Глухов, а также «осиротевший» без извечного напарника Антона Глинкина Андрей Попов. Именно в таком виде и готовилось условно «красное» звено перед вылетом в Москву. Неожиданностью, скорее, стала пара защитников этого звена Андрей Марков — Альберт Яруллин. Андрей Педан остался вне заявки. Михеев — Потапов — Лукоянов, Рафаэль Батыршин и Роман Абросимов составили третье звено, а Бурмистров — Кара — Клинкхаммер с Никитой Лямкиным в обороне — последнее.

Состав у москвичей не то что приличный — он годится для того, чтобы биться за финал Западной конференции



Антикризисный менеджер Крикунов умеет играть с «барсами»

Такое тасование состава, конечно, стало неожиданностью для Владимира Крикунова, который уже в который раз вернулся в большой хоккей после угроз покончить с тренерской карьерой. Но еще большей загадкой было, конечно же, то, каким предстанет само «Динамо» после встряски от смены тренера и какой антикризисный план придумает Крикунов на первый же матч и сразу — против действующего чемпиона.

Состав-то у москвичей не то что приличный — он годится для того, чтобы биться за финал Западной конференции. Бело-голубых усилили лучший бомбардир «Северстали» прошлого сезона Дмитрий Кагарлицкий и Вадим Шипачев, оказавшийся ненужным СКА, а также Патрик Закриссон из «Сибири» и возрастной Максим Афиногенов. Последний, правда, совсем недавно получил тяжелейшую травму и выбыл как минимум до февраля. Но, судя по тому, сколько Афиногенову лет и какой у него недолгий контракт, это, скорее всего, означает финал его карьеры.

Впрочем, если взглянуть на предыдущие команды Крикунова, можно отметить, что его «Автомоблист» играл во вполне симпатичный комбинационный хоккей, а не тот, что обычно приписывают специалисту — топорный, силовой и настойчивый. Екатеринбургская команда под его руководством много комбинировала и владела шайбой. Да и в сезоне 2017/2018 его «Авто» дважды обыгрывало «Ак Барс» Билялетдинова. А у себя дома Крикунов даже переломил игру — его команда победила, отыгравшись с 0:2. В общем, с кем с кем, а с «барсами» и Билялетдиновым возрастной специалист всегда играть умел.

«Ак Барс» «рассвирепел» не вовремя

Собственно, так оно на льду и происходило на первых минутах матча. «Динамо» захватило шайбу и по нарастающей стало угрожать воротам Гарипова. И по-настоящему горячо в зоне казанцев стало через шесть минут после начала, когда Михаил Глухов неаккуратно толкнул соперника на борт, а москвичи быстро сняли вратаря и выпустили шестого полевого. Пока «Ак Барс» не смог завладеть шайбой, дабы прервать «отложенный штраф», «динамовцы» как минимум дважды едва не забрасывали практически в пустые ворота с добивания. Учитывая, что «Динамо» в нынешнем сезоне традиционно хорошо действует в большинстве, впереди ожидались не менее опасные две минуты, но при игре 5 на 4 «барсы» справились куда грамотнее. Действовали с меньшей паникой и суматохой.

«Динамо» захватило шайбу и по нарастающей стало угрожать воротам Гарипова

Но этого, видимо, было мало, и Рафаэль Батыршин схватил еще 2+10 за атаку в область головы. Здесь тоже выстояли достойно. А вот когда уже казанцы получили свое большинство, москвичи едва не поплатились. Один раз Антон Ландер едва не замкнул уже в пустые ворота Ивана Бочарова. А вообще «барсы» в этом периоде особо пустовать штраф-скамейке не давали. «Подвиг» Глухова за две минуты до сирены повторил Роман Абросимов, когда тоже жестко толкнул соперника на борт и сел рядом со своим напарником Батыршиным. Самое странное в этой истории даже не то, что казанцы наполучали 16 минут штрафа (10 дисциплинарных) сколько глупость и жесткость их нарушений. Удары в голову, толчки на борт… Все это не слишком напоминало дисциплинированную билловскую команду. Если казанцы уверенно шли впереди по штрафам, то москвичи более чем вдвое перебросали соперника.

Когда Зарипов играет по-зариповски — это работает

Ну а окончательно доигрались в «плохих парней» казанцы на пятой минуте периода второго, когда Дмитрий Юдин пошел на подножку и снова позволил и без того предельно заряженным в этот вечер динамовцам разыграть лишнего. Они быстро расположились в зоне казанцев, и решающий щелчок от синей линии нанес Миика Койвисто. Тарасов при этом закрывал обзор Гарипову так нагло и так «одиноко», что предъявлять претензии в этом эпизоде нужно скорее защитникам, которые ему это позволили — 1:0.

Отыгрался «Ак Барс» довольно быстро. И снова после череды удалений у обеих команд. Уже при игре 4 на 4 Данис Зарипов (который, кстати, перед игрой обещал поправить свою статистику) поборолся в чужой зоне, вынудил ошибиться защитников «Динамо», перехватил шайбу и, сблизившись с вратарем, в своем фирменном стиле мягким движением обыграл его и легко закатил шайбу в ворота — 1:1.

— Как мы планировали, так Зарипов и сыграл. Я думаю дальше так и будет, где-то он будет пропускать, но в большинстве игр будет выходить, — раскрыл секрет успеха Зинэтула Билялетдинов уже после игры.

Тем временем игра «разошлась» в обе стороны. В один момент Альберт Яруллин, лишь приняв шайбу на себя, спасал уже оставленные Гариповым ворота, когда добивал Андрей Алексеев. А вот казанцы едва не забросили в той же манере, что не получилось ранее у Антона Ландера. Только на этот раз на скорости в зону соперника вбегали Михеев и Лукоянов. Первый увидел напарника, набегающего на пятак, выдал отличную передачу, а Артем замкнуть шайбу в пустые ворота не сумел.

Данис Зарипов поборолся в чужой зоне, вынудил ошибиться защитников «Динамо», перехватил шайбу и, сблизившись с вратарем, в своем фирменном стиле мягким движением обыграл его и легко закатил шайбу в ворота – 1:1

Концовку периода хозяева льда вновь забрали себе и едва не простреливали Гарипова в трех подряд опасных моментах, и только невезение, а порой и ловкость вратаря помогли казанцам удержать ничейный счет до перерыва. В целом же, по игре совсем нельзя было сказать, что играют один из аутсайдеров лиги и действующий чемпион. Крикуновское «Динамо» выглядело здорово, и справляться с его прытью «Ак Барсу» становилось все сложнее и сложнее.

Период, ради которого стоило потерпеть

Основную роль здесь, конечно же, сыграла эпидемия недисциплинированности «Ак Барса», которая началась еще в домашней игре с «Адмиралом» и продолжилась уже в Москве. Разумеется, когда игроки долго обороняются, отдавая силы, в равных составах восстановиться они уже не успевают. Тренерский штаб мог бы и поработать заранее, чтобы ситуация не повторилась, но почему-то вновь «Ак Барс» два периода отдавал инициативу из-за собственной же грубости.

Однако в третьем периоде, как только казанцы укротили свои страсти и перестали то и дело гулять до штраф-бокса, территориальное преимущество наконец-то потихоньку стало переходить в их руки. «Барсы» постепенно забрали шайбу и наращивали давление на ворота Бочарова, они будто бы посвежели и стали бегать охотнее, быстрее и интереснее. В общем, все та же картина, что и в предыдущей игре. И так же, как и в том матче с Владивостоком, «Ак Барс» забросил решающую шайбу в результате планомерного и постепенного давления. Это Пол Постма здорово пробил от синей линии по низу в расчете на рикошет. И шайба этот рикошет нашла — 1:2.

Даже когда Бурмистров получил 2 минуты штрафа под самый занавес, в первую минуту своего большинства «Динамо» просто не знало, что делать, ведь «барсы» даже вчетвером забрали шайбу и не давали москвичам даже выйти из их зоны. «Физика» «Ак Барса» под конец игры выглядела явно предпочтительнее.

В этом ли был план казанского тренерского штаба? Вряд ли там планировали столько удалений. Но совершенно точно тренеры здорово поработали «на земле» в предсезонке, ведь это уже не первая игра, когда казанцы дожимают соперника в концовках матчей.

Эрик Добролюбов, фото dynamo.ru