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«Ак Барс» не изменяет себе: два периода удалений и мощнейшие концовки, за которые можно простить все

07:00, 05.10.2018

Как «барсы» становятся командой третьего периода

«Ак Барс» не изменяет себе: два периода удалений и мощнейшие концовки, за которые можно простить все Фото: dynamo.ru

Довольно мощная ротация состава, на которую пошел тренерский штаб перед выездной серией, должен был немного взбодрить слегка «закисший» «Ак Барс». Данис Зарипов выжидал своего шанса, не вылезая из тренажерного зала, а Попов набирал форму в ВХЛ. Так что не слишком забивным игрокам пришлось уступить место «возвращенцам». И в итоге это сработало! Да, поначалу «барсы» вновь выступали в роли «плохих парней», то и дело нарушая правила в ненужных ситуациях, а порой и с излишней жесткостью, и, конечно же, потратили много сил на оборону. Но концовка, выданная ими, стоила того, чтобы потерпеть. «Невыездной» Малыхин, Крикунов, сумевший зарядить «Динамо», эффектное возвращение по-зариповски и мощнейший финиш, который становится визитной карточкой «Ак Барса» нынешнего сезона — в материале «Реального времени».

Малыхин сидит дома, Попов и Зарипов — вновь в составе

Тот состав, которым тренерский штаб ошеломил журналистов на открытой тренировке в день вылета в столицу, вышел на лед арены «Мегаспорт» уже и утром в день игры. Зинэтула Билялетдинов, впрочем, и здесь продолжил удивлять. О том, что на Федора Малыхина тренеры в матче с «Динамо» не рассчитывают, было понятно еще на последней казанской тренировке, когда сразу три форварда вышли в белых тренировочных джерси. Помимо Малыхина в майках неиграющего состава тогда занимались, как мы уже писали, Владимир Ткачев и Станислав Галиев.

Однако о том, что Малыхин и вовсе будет «отцеплен» от состава и не полетит на выездную серию, стало известно лишь перед самым вылетом. Да, Федора в нынешнем сезоне сложно назвать снайпером, но пользу в своем четвертом звене он приносил стабильно.

Так что второе сочетание составили, ожидаемо, Данис Зарипов, Михаил Глухов, а также «осиротевший» без извечного напарника Антона Глинкина Андрей Попов. Именно в таком виде и готовилось условно «красное» звено перед вылетом в Москву. Неожиданностью, скорее, стала пара защитников этого звена Андрей Марков — Альберт Яруллин. Андрей Педан остался вне заявки. Михеев — Потапов — Лукоянов, Рафаэль Батыршин и Роман Абросимов составили третье звено, а Бурмистров — Кара — Клинкхаммер с Никитой Лямкиным в обороне — последнее.

Состав у москвичей не то что приличный — он годится для того, чтобы биться за финал Западной конференции

Антикризисный менеджер Крикунов умеет играть с «барсами»

Такое тасование состава, конечно, стало неожиданностью для Владимира Крикунова, который уже в который раз вернулся в большой хоккей после угроз покончить с тренерской карьерой. Но еще большей загадкой было, конечно же, то, каким предстанет само «Динамо» после встряски от смены тренера и какой антикризисный план придумает Крикунов на первый же матч и сразу — против действующего чемпиона.

Состав-то у москвичей не то что приличный — он годится для того, чтобы биться за финал Западной конференции. Бело-голубых усилили лучший бомбардир «Северстали» прошлого сезона Дмитрий Кагарлицкий и Вадим Шипачев, оказавшийся ненужным СКА, а также Патрик Закриссон из «Сибири» и возрастной Максим Афиногенов. Последний, правда, совсем недавно получил тяжелейшую травму и выбыл как минимум до февраля. Но, судя по тому, сколько Афиногенову лет и какой у него недолгий контракт, это, скорее всего, означает финал его карьеры.

Впрочем, если взглянуть на предыдущие команды Крикунова, можно отметить, что его «Автомоблист» играл во вполне симпатичный комбинационный хоккей, а не тот, что обычно приписывают специалисту — топорный, силовой и настойчивый. Екатеринбургская команда под его руководством много комбинировала и владела шайбой. Да и в сезоне 2017/2018 его «Авто» дважды обыгрывало «Ак Барс» Билялетдинова. А у себя дома Крикунов даже переломил игру — его команда победила, отыгравшись с 0:2. В общем, с кем с кем, а с «барсами» и Билялетдиновым возрастной специалист всегда играть умел.

«Ак Барс» «рассвирепел» не вовремя

Собственно, так оно на льду и происходило на первых минутах матча. «Динамо» захватило шайбу и по нарастающей стало угрожать воротам Гарипова. И по-настоящему горячо в зоне казанцев стало через шесть минут после начала, когда Михаил Глухов неаккуратно толкнул соперника на борт, а москвичи быстро сняли вратаря и выпустили шестого полевого. Пока «Ак Барс» не смог завладеть шайбой, дабы прервать «отложенный штраф», «динамовцы» как минимум дважды едва не забрасывали практически в пустые ворота с добивания. Учитывая, что «Динамо» в нынешнем сезоне традиционно хорошо действует в большинстве, впереди ожидались не менее опасные две минуты, но при игре 5 на 4 «барсы» справились куда грамотнее. Действовали с меньшей паникой и суматохой.

«Динамо» захватило шайбу и по нарастающей стало угрожать воротам Гарипова

Но этого, видимо, было мало, и Рафаэль Батыршин схватил еще 2+10 за атаку в область головы. Здесь тоже выстояли достойно. А вот когда уже казанцы получили свое большинство, москвичи едва не поплатились. Один раз Антон Ландер едва не замкнул уже в пустые ворота Ивана Бочарова. А вообще «барсы» в этом периоде особо пустовать штраф-скамейке не давали. «Подвиг» Глухова за две минуты до сирены повторил Роман Абросимов, когда тоже жестко толкнул соперника на борт и сел рядом со своим напарником Батыршиным. Самое странное в этой истории даже не то, что казанцы наполучали 16 минут штрафа (10 дисциплинарных) сколько глупость и жесткость их нарушений. Удары в голову, толчки на борт… Все это не слишком напоминало дисциплинированную билловскую команду. Если казанцы уверенно шли впереди по штрафам, то москвичи более чем вдвое перебросали соперника.

Когда Зарипов играет по-зариповски — это работает

Ну а окончательно доигрались в «плохих парней» казанцы на пятой минуте периода второго, когда Дмитрий Юдин пошел на подножку и снова позволил и без того предельно заряженным в этот вечер динамовцам разыграть лишнего. Они быстро расположились в зоне казанцев, и решающий щелчок от синей линии нанес Миика Койвисто. Тарасов при этом закрывал обзор Гарипову так нагло и так «одиноко», что предъявлять претензии в этом эпизоде нужно скорее защитникам, которые ему это позволили — 1:0.

Отыгрался «Ак Барс» довольно быстро. И снова после череды удалений у обеих команд. Уже при игре 4 на 4 Данис Зарипов (который, кстати, перед игрой обещал поправить свою статистику) поборолся в чужой зоне, вынудил ошибиться защитников «Динамо», перехватил шайбу и, сблизившись с вратарем, в своем фирменном стиле мягким движением обыграл его и легко закатил шайбу в ворота — 1:1.

— Как мы планировали, так Зарипов и сыграл. Я думаю дальше так и будет, где-то он будет пропускать, но в большинстве игр будет выходить, — раскрыл секрет успеха Зинэтула Билялетдинов уже после игры.

Тем временем игра «разошлась» в обе стороны. В один момент Альберт Яруллин, лишь приняв шайбу на себя, спасал уже оставленные Гариповым ворота, когда добивал Андрей Алексеев. А вот казанцы едва не забросили в той же манере, что не получилось ранее у Антона Ландера. Только на этот раз на скорости в зону соперника вбегали Михеев и Лукоянов. Первый увидел напарника, набегающего на пятак, выдал отличную передачу, а Артем замкнуть шайбу в пустые ворота не сумел.

Данис Зарипов поборолся в чужой зоне, вынудил ошибиться защитников «Динамо», перехватил шайбу и, сблизившись с вратарем, в своем фирменном стиле мягким движением обыграл его и легко закатил шайбу в ворота – 1:1

Концовку периода хозяева льда вновь забрали себе и едва не простреливали Гарипова в трех подряд опасных моментах, и только невезение, а порой и ловкость вратаря помогли казанцам удержать ничейный счет до перерыва. В целом же, по игре совсем нельзя было сказать, что играют один из аутсайдеров лиги и действующий чемпион. Крикуновское «Динамо» выглядело здорово, и справляться с его прытью «Ак Барсу» становилось все сложнее и сложнее.

Период, ради которого стоило потерпеть

Основную роль здесь, конечно же, сыграла эпидемия недисциплинированности «Ак Барса», которая началась еще в домашней игре с «Адмиралом» и продолжилась уже в Москве. Разумеется, когда игроки долго обороняются, отдавая силы, в равных составах восстановиться они уже не успевают. Тренерский штаб мог бы и поработать заранее, чтобы ситуация не повторилась, но почему-то вновь «Ак Барс» два периода отдавал инициативу из-за собственной же грубости.

Однако в третьем периоде, как только казанцы укротили свои страсти и перестали то и дело гулять до штраф-бокса, территориальное преимущество наконец-то потихоньку стало переходить в их руки. «Барсы» постепенно забрали шайбу и наращивали давление на ворота Бочарова, они будто бы посвежели и стали бегать охотнее, быстрее и интереснее. В общем, все та же картина, что и в предыдущей игре. И так же, как и в том матче с Владивостоком, «Ак Барс» забросил решающую шайбу в результате планомерного и постепенного давления. Это Пол Постма здорово пробил от синей линии по низу в расчете на рикошет. И шайба этот рикошет нашла — 1:2.

Даже когда Бурмистров получил 2 минуты штрафа под самый занавес, в первую минуту своего большинства «Динамо» просто не знало, что делать, ведь «барсы» даже вчетвером забрали шайбу и не давали москвичам даже выйти из их зоны. «Физика» «Ак Барса» под конец игры выглядела явно предпочтительнее.

В этом ли был план казанского тренерского штаба? Вряд ли там планировали столько удалений. Но совершенно точно тренеры здорово поработали «на земле» в предсезонке, ведь это уже не первая игра, когда казанцы дожимают соперника в концовках матчей.

Эрик Добролюбов, фото dynamo.ru
Справка

Динамо Москва — Ак Барс — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

  • 1:0 — 25 Койвисто (Кагарлицкий, Хиетанен)
  • 1:1 — 28 Зарипов
  • 1:2 — 53 Постма (Бурмистров, Клинкхаммер)

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