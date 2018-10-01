«Ак Барс» вновь выдал волевое спасение, но жаловался на плохой лед в «Татнефть-Арене»

Что мешает команде начинать матчи сильнее?

Казалось, что последняя игра домашней серии с «Адмиралом» ничего сверхинтересного или хотя бы любопытного болельщикам не принесет. Однако на деле это оказался остросюжетный блокбастер с постоянной погоней, перестрелками, бесчисленными удалениями и волевым хэппи-эндом (4:2) для «барсов». «Другой» лед, мешающий команде, возвращение Гарипова, реакция тренерского штаба «Ак Барса» на 12 минут штрафа в первом периоде и опальный рефери — об этих и других сюжетах матча «Ак Барс» — «Адмирал» в репортаже «Реального времени».

Возвращение Гарипова проходит не под фанфары

Главной новостью дня матча с «Адмиралом» с самого утра стало, конечно же, возвращение Эмиля Гарипова в качестве первого вратаря. Да, известие, разумеется, должно было взбудоражить болельщиков, особенно на фоне не самых выдающихся игр в исполнении его сменщиков, однако ожидать каких-то чудесных перемен в игре или результатах команды в целом от этого возвращения ждать не приходится. Проблемы «Ак Барса» куда глубже, нежели слабая вратарская линия. Да и неизвестно еще, в каком состоянии сам Гарипов.

А вот тот факт, что еще четыре дня назад Билялетдинов говорил, что Гарипов играть не готов, а уже вскоре вернул его в ворота, в очередной раз доказывает, что наставник «Ак Барса» никогда на пресс-конференциях так просто карты не выкладывает. В остальном же тренерский штаб решил не изменять себе и оставил состав в тех же сочетаниях, что и в матче против «Амура». Отличившийся в четвертом звене Бурмистров остался дирижировать Карой и Клинкхаммером, а Ткачев — Галиевым и Глуховым.

Главной новостью дня матча с «Адмиралом» с самого утра стало, конечно же, возвращение Эмиля Гарипова в качестве первого вратаря



«Адмирал не выглядел опасным зверем»

Свою черную полосу «Адмирал» умудрился прервать в Татарстане — матчем двухдневной давности с «Нефтехимиком», и это стало лишь третьей победой дальневосточников в сезоне. До того они уступали четыре игры подряд и никак не могли найти свою игру при тотально обновленном составе.

На самом деле, с учетом того, что творилось с командой, начиная с весны и заканчивая серединой лета, нужно порадоваться хотя бы тому, что проект под названием «Адмирал» дожил до нового сезона. Еще в феврале — марте обновленное руководство распустило всех лидеров команды вплоть до Владимира Ткачева и легионеров, а тем, кто остался, предлагало обычное трудовое соглашение, какое подписывают с уборщиками арены. Точно на таких же условиях во Владивостоке пытались договориться и с наставником Андреем Разиным. Казалось, что при таком подходе, далеком от понимания хоккея, клубу долго не жить, но команду собрали заново (пусть практически без легионеров), и пока что катастрофичной эту ситуацию назвать нельзя. Особенно на фоне «Сибири».

Усиливались в основном хоккеистами из ВХЛ или свободными агентами. Так, например, Егор Антропов и Владислав Насонов до приглашения в «Адмирал» слонялись без клуба. Тимур Таратунин (который когда-то даже в «Барсе» не попадал в основу), Михаил Патрикеев и Никита Попов прибыли из ЦСК ВВС и «Ценг Тоу». Лишь позже усилились теми хоккеистами, что не захотели пылить за «Ладу» после спуска в Высшую лигу, и на этом, собственно, и «вывезли» свои три победы в сезоне (две из которых в сериях буллитов).

Лучшего соперника для Гарипова, чтобы вернуться без шоковой ситуации, найти было бы сложно. Возможно, потому тренеры Сергей Абрамов и Андрей Царев и выжидали последнюю игру домашней серии — против не самой атакующей и опасной команды.

Особенно странным выглядело удаление Клинкхаммера, когда его сбили на скорости у ворот Серебрякова и он по инерции влетел во вратаря



Промах и спасения Гарипова

Первыми на лед, несмотря на номинально четвертую очередь в ростере, вышли как раз Бурмистров, Кара и Клинкхаммер с Лямкиным в защите, подкрепленный Юдиным.

Не то чтобы казанцы тут же принялись «душить» гостей, но преимущество ожидаемо осталось за ними, и, как следствие, оставшиеся без шайбы «моряки» вынуждены были фолить через пять минут после стартового вбрасывания. Целая серия бросков в упор на пятаке и «копаний» у ворот Никиты Серебрякова, но заброшенной шайбой это большинство так и не завершилось.

Зато уже через минуту «Адмирал» получил свой шанс сыграть впятером против четверых «барсов» за нарушение Педана и реализовал свое большинство уже в первой же атаке. Гости выиграли вбрасывание, разместились по периметру зоны, а Александр Угольников без особых изысков решил хорошенько щелкнуть от синей линии. Эмиль Гарипов, как уже многие привыкли, к этому моменту сидел на щитках, и шайба без сопротивления зашла точно в девятку над его плечом — типичный гол для 77 номера «Ак Барса» — 0:1. Когда после матча корреспондент «Реального времени» задал вопрос по этому эпизоду непосредственно герою эпизода, тот напрочь отверг версию с волнением.

— Я не видел броска, передо мной стоял игрок. Если честно, я не знаю, что такое волнение. Все-таки выхожу не первую игру. Да, бывают ошибки, но это не связано с волнением. Просто ошибка, — не стал искать виноватых Гарипов.

Ближе к перерыву Эмиль сгладил этот момент, когда игрок «Адмирала» на добивании уже практически просунул шайбу в его левый угол — вратарь достал в шпагате. Случилось это, когда рефери принял несколько сомнительных решений и посадил сразу двух «барсов» на скамью. Особенно странным выглядело удаление Клинкхаммера, когда его сбили на скорости у ворот Серебрякова и он по инерции влетел во вратаря. Робу выписали «симуляцию», а уже в следующем эпизоде рефери отправил в штраф-бокс Кару. Здесь выстояли. Но вопросы по удалениям так и остались и у болельщиков, и у игроков.

Сел Галиев, и вдогонку выписали штраф Бурмистрову, которого зажали в углу площадки и он удерживал шайбу под собой



«Нам за первый период в перерыве, конечно, втык дали»

Но судьи продолжили чудить. Едва казанцы стали играть впятером, как арбитры увидели нарушение численного состава — сел Галиев и вдогонку выписали штраф Бурмистрову, которого зажали в углу площадки и он удерживал шайбу под собой. «Я не знаю, может, я не те правила учил, — делился в личной беседе с корреспондентом «Реального времени» Бурмистров. — Но, может, где-то не справились с эмоциями. Мне сказали, что я задерживал время. Хотя рукой я шайбу не держал, но, оказывается, под бортом тоже нельзя держать».

Так что при игре «5 на 3» Гарипову вновь пришлось демонстрировать хорошую реакцию. Несколько раз его пробивали в упор, а он очень вовремя выкатывался вперед и сокращал угол обстрела, так что пробить его владивостокцам так и не удалось. За пропущенную шайбу Эмиль «отмылся» сполна, да еще и заработал баллов, что называется, «в плюс».

— Скажу честно, эмоции были такие, что хотелось уже скорее сыграть. Слава Богу, все получилось, — сказал Эмиль после игры.

— Как тебе первый же после возвращения период с таким количеством удалений?

— Скажем так, он помог мне войти быстрее в игру. Все-таки я месяц не играл, тяжело было чувствовать игру. Удаления помогли мне.

На этом судьи не успокоились и, чтобы наверняка, выписали еще один штраф Джастину Азеведо за якобы имевший место толчок на борт. Так что уже стоявший свист на арене усилился, когда судьи уезжали со льда после сирены на перерыв. В общей сложности судьи выписали казанцам 12 (!) минут штрафа за первый период.

— 12 минут штрафа в первом периоде — не перебор? — спросил у Михаила Глухова корреспондент «Реального времени».

— Нам после первого периода за это втык дали, конечно, — что нельзя столько удаляться. Потому что после стольких минут в меньшинстве потом тяжело — много сил отдано и еще вся игра впереди. Немного неаккуратно сыграли, наверное, поэтому такой итог, — предположил форвард.





Уже с третьего добивания в упор забросил Антон Ландер, что редкость для шведского форварда



Судьи без свиста в этот день не уходили

Во втором периоде страсти поулеглись, так же как и градус у тех и других ворот. «Маятниковый» хоккей начался, когда игра перевалила за экватор — тут команды буквально по очереди стали бегать друг к другу в гости попытать счастья малыми силами. Вратари, однако, были на высоте. Сложные броски то и дело фиксировал прямо в ловушке Серебряков, да и на выходе играл четко.

Распечатать его удалось лишь на 34 минуте, когда путем все тех же многочисленных «копательных» движений уже с третьего добивания в полупустые ворота в упор забросил Антон Ландер, что редкость для шведского форварда. Забивать сразу в двух матчах подряд как минимум не в его стиле. Радость на трибунах была такая, будто уже идет игра плей-офф как минимум за выход в финал конференции — настолько сложно далась эта шайба «барсам». Хотя с бросками в этом периоде у казанцев дела обстояли куда лучше. Если за первый период по броскам было 18:23 в пользу гостей, то к концу второго — уже 40:37.

И вновь судьям пришлось уходить со льда под свист трибун и оскорбительных распевок фан-сектора за эпизод, когда за несколько секунд до конца второго отрезка матча мощным дальним броском отметился Альберт Яруллин, но снаряд тут же вылетел обратно, так что определить взятие ворот сразу судьи не решились — дали доиграть эпизод, даже несмотря на включенное музыкальное сопровождение заброшенной шайбы. Уже в перерыве судьи эпизод посмотрели, гол не засчитали и дежурно получили свою порцию негатива от зрителей. А собралось их, кстати, в этот день 7 200 человек, что весьма неплохо для такого соперника.

Игроки «Ак Барса» жалуются на плохой лед

На старте третьего периода Гарипов отбивал дальний бросок «блином», но получилось аккурат на клюшку Войтеха Полака, а тот в касание тут же переправил шайбу ровно в ту же самую точку, куда Гарипову влетел и первый гол — в правую девятку, 1:2. Переместиться обратно, как признавался потом голкипер, ему помешал в том числе плохой лед, на который, кстати говоря, хоккеисты жалуются далеко не впервые.

— Я не знаю, была ли ошибка в этом эпизоде, тренеры скажут. Но у нас еще и лед такой в этом году — щитки вяжет, и мы это уже очень давно обсуждаем. Конечно, в любом голе есть ошибка вратаря, поэтому не могу сказать, что я здесь прав.

— Про лед ты не первый говоришь.

— Да, это надо говорить вышестоящим людям. В прошлом году у нас был шикарный лед, все нас устраивало, а в этом году я не знаю, почему решили полностью поменять. Поменяли коробку — это ладно. Но я не знаю, зачем нужно было трогать лед. Он просто совершенно другой. Не тот, на котором я играл восемь лет, очень отличается. Достаточно трех минут, чтобы он испортился и ты не мог перемещаться нормально, — рассказал о наболевшем Гарипов.

Поменяли коробку — это ладно. Но я не знаю, зачем нужно было трогать лед. Он просто совершенно другой. Не тот, на котором я играл восемь лет



«Барсы» тут же ринулись отыгрываться и вскоре заработали право разыграть лишнего. Казалось, что это очередная «холостая» попытка, но когда до конца большинства оставались несколько секунд, Роб Клинкхаммер закопал-таки шайбу на добивании, несмотря на активные пихания в спину от защитников — 2:2.

Вскоре нервы сдали у защитника «Адмирала» Кирилла Дьякова, предоставившего казанцам еще одну возможность разыграть большинство. На этот раз они разобрались быстрее — использовали трафик у чужих ворот, а последним касанием шайбу в ворота вогнал Михеев — 3:2. Точку же в матче поставил Клинкхаммер, оформив дубль.

Пожалуй, только здесь стали видны какие-то проблески того «Ак Барса», который мы так ждем. Появилась структурность в комбинациях, шайба больше не терялась после пару касаний, а если и терялась, то вскоре какими-то заряженными движениями казанцы ее возвращали. Складывалось ощущение, что «барсы» проспали два периода, лишь эпизодически включаясь в игру, а в третьем включили третью скорость.

— Просто четвертая игра дома, через день играть тяжеловато. Да и Владивостоку тоже тяжело, они играли на выезде, далеко летают. Слава Богу, что добавили и вытащили игру, — поделился с корреспондентом «Реального времени» после матча Михаил Глухов.

— Я думаю, что где-то мы действительно были уставшие, и где-то, наверное, сами хотели быстро закончить игру и перейти в выходной день, — рассуждал Александр Бурмистров.

«Ак Барс» уже в очередной раз в нынешнем сезоне тяжело начинает игру, загоняет себя в сложное положение, но потом героически исправляет ситуацию.

— Команда балуется, не слушает, что им говорят, — говорил с улыбкой Артем Лукоянов после игры. — Потом уже, во втором периоде, начинаем играть в хоккей. С другой стороны, даже хорошо, что не первую игру уже проигрывали и вытащили. Это хороший показатель. А вообще, над началом матча нам, конечно, надо работать.

Эрик Добролюбов, фото ak-bars.ru