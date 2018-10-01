Как продать металлолом с наценкой 43 млн рублей за год

Практически у каждой компании есть непрофильные активы — б/у автомобили, металлолом, техника и прочее имущество, потерявшее актуальность для этих предприятий на данный момент. Их можно хранить на складе «до востребования», утилизировать и т. д. Но занимать место под них на складах неэффективно. Продавать?

В этом случае нужно тратить ресурсы на поиск покупателей, при этом не всегда это может быть целесообразно — затраченные усилия могут стоить больше, чем полученная выгода. Как решить этот насущный вопрос и превратить активы в денежные средства — рассмотрим на примере реализации металлолома заводом ПАО «Казаньоргсинтез» на электронной площадке.



Дано

У крупных компаний-производственников, как правило, в процессе производства, а также после капремонта, демонтажа оборудования и другой деятельности накапливается большое количество неликвидных ТМЦ. На «Казаньоргсинтезе», например, большую часть составляет металлолом. До ноября 2014 года его реализацией на заводе занимался только собственными силами отдел управления имуществом. Сотрудники искали потенциальных покупателей разными способами: запрашивали коммерческие предложения, делали рассылки, обзванивали по телефону, ездили на встречи, из поступивших предложений выбирали лучшие, потом всех остальных потенциальных покупателей оповещали о лучшем предложении и давали возможность повысить свои ценовые предложения, и так по нескольку раз! Чтобы получить наибольшую выгоду для компании, они торговались и повышали цену «вручную», то есть проводили по сути аукцион в режиме офлайн. На основании собранных данных они определяли предложение с наибольшей ценой, и с покупателем заключался прямой договор поставки. Итоговая цена определялась в протоколе согласования цен.

Проблема

На все это затрачивались значительные временные и человеческие ресурсы. Трудозатраты порой были несоразмерны полученному эффекту. Процесс реализации затягивался на длительные сроки, в него включались многие сотрудники различных подразделений завода.

Решение

Компания начала искать пути автоматизации процесса и сокращения трудозатрат. Для этого в 2014 году было принято решение о продаже металлолома через электронную торговую площадку ONLINECONTRACT. Использование электронных процедур существенно сократило трудозатраты исполнителей и снизило риск ошибок из-за человеческого фактора.

Процесс стал более прозрачным и открытым для обеих сторон. Покупатели понимают, что нужно сделать для победы на аукционе, в режиме онлайн видят предложения конкурентов и могут улучшать свои, а также могут посмотреть, кто в итоге стал победителем. Заказчик по итогам торгов может загрузить все отчеты, в которых видно, какие компании участвовали, сколько шагов было сделано в ходе аукциона, чья ставка стала самой высокой и т. д. Сформированные по итогам электронных торгов протоколы дают возможность руководителям предприятия контролировать эффективность работы подразделения.

Продажа металлолома на электронной площадке дала и экономический эффект. Только за прошедший год завод провел на ЭТП ONLINECONTRACT 89 аукционов на общую сумму более чем 299 млн рублей и получил по итогам наценку порядка 43 млн рублей.

Как это работает

Сотрудники компании тратят намного меньше времени и сил на реализацию металлолома. Им не нужно самостоятельно искать, приглашать покупателей, договариваться об увеличении цены. Все это делает электронная торговая площадка. При этом ЭТП рекомендует заказчику привлекать к участию в торгах своих действующих покупателей, чтобы получить лучшие условия, — информацию о них можно передать сотрудникам площадки. Аукционы доступны для любого зарегистрированного пользователя. К тому же в дополнение к действующей обширной базе клиентов ЭТП (потенциальные покупатели ваших активов) персональные менеджеры занимаются постоянным поиском и привлечением новых компаний для участия в аукционах.

Так, пул потенциальных покупателей завода «Казаньоргсинтез» расширился благодаря открытым торгам на площадке, конкуренция стала выше, и заказчик стал получать более выгодные предложения. Среднее количество участников на аукционах предприятия за 2017 год — пять. Это значение, как правило, зависит от ликвидности актива и спроса, от привлекательности стартовых цен, установленных заказчиком.

Что еще можно продать на площадке? ПАО «Казаньоргсинтез», например, продает на ЭТП ONLINECONTRACT б/у автомобили, металлопрокат, отработанное масло, катализаторы с содержанием драгметаллов и др.

Как продавать активы на ЭТП ONLINECONTRACT?

Это можно сделать в три шага:

1. Заключить договор с ЭТП.

2. Разместить аукцион на продажу активов. Особенность электронной площадки ONLINECONTRACT — персональное обслуживание: менеджер ЭТП консультирует заказчика по всем вопросам.

3. Подвести итоги торгов и заключить договор с победителем. Чтобы обеспечить высокую конкуренцию между покупателями (равно максимально выгодные условия для заказчика), персональный менеджер приглашает к участию в торгах потенциальных покупателей.

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Фото: пресс-служба ONLINECONTRACT