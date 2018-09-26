«Стиратели»: как Вселенная Marvel перекочевала в Татарстан

Фото: пресс-служба торговой сети «Пятёрочка»

Жители республики активно включились в акцию «Пятёрочки» и самого успешного кинобренда в России — Marvel

21 августа в универсамах «Пятёрочка» стартовала акция «Герои в «Пятёрочке», в рамках которой всем покупателям за каждые 555 рублей в чеке дают ластик в форме одного из героев популярных комиксов и кинофильмов. Акции сети универсамов всегда привлекали внимание, но именно эту покупатели особенно полюбили и устроили настоящую охоту за Халком, Железным Человеком, Тором и другими супергероями Вселенной Marvel. А самые преданные поклонники могут не только собрать всю коллекцию, но и поехать в Диснейленд всей семьей.



Игра для детей и квест для взрослых

«Мам, мы сахар купили? А муку? Мам, ты говорила у нас стиральный порошок закончился…» — дети покупателей «Пятёрочки» стали очень ответственными. Теперь мамам не надо держать в голове список покупок — домашнее хозяйство под контроль взяли младшие члены семьи. Мамы довольны — одной заботой меньше, и дети не в обиде — не просто так трудятся, а за награду. Важно ничего не забыть и набрать товаров на 555 рублей, ведь это основное условие, чтобы получить подарок от «Пятёрочки» — ластик в виде популярного супергероя Вселенной Marvel.

От обаятельных, наделенных сверхсилой и не лишенных самоиронии героев комиксов фанатеют не только дети. Один из последних фильмов от Marvel «Мстители: Война бесконечности» стал самой кассовой картиной 2018 года, собрав свыше 2 млрд долларов за 48 дней. И неудивительно, что под чары супергероев попали взрослые, которые тоже не прочь завладеть Тором, Железным Человеком или Черной вдовой.

— Я большой поклонник «Мстителей», сейчас специально закупаюсь только в «Пятёрочке», чтобы собрать всю коллекцию. Как ластики я их не использую, я школу давно закончил и институт тоже. Просто прикольно получить подарок и угадывать потом, какой герой достался, — говорит Сергей, покупатель «Пятёрочки».

Сергей также рассказал, что новая акцию торговой сети стала для него своеобразным квестом: сначала прощупываешь фигурку в пакетике и пытаешься по форме определить, какой герой там находится, а потом вскрываешь и проверяешь, угадал или нет.

Сувенир, ластик или пальчиковый театр?

Покупатели, которые используют «Стирателей» — а именно так называются яркие супергеройские ластики — по прямому назначению, отмечают достоинство ластика: он хорошо стирает и не имеет запаха, что очень важно для детей. А еще у каждой фигурки есть отверстие, и оно универсальное – можно надеть на карандаш, маркер или ручку любой толщины.

— Мне нравится исполнение. Фигурки очень качественно и аккуратно сделаны — видна каждая деталь лица, прически, одежда. Честно говоря, даже жалко как стёрку их использовать, поэтому купили коллекционный альбом из этой серии, будем собирать, — говорит Ирина, подруга Сергея.

В дополнение к ластикам-героям на кассе в «Пятёрочке» можно взять буклет с настольной игрой.

— Мы с сестрой вечером дома играем, а днем я беру «Стирателей» в школу. Учительница разрешает нам на переменах играть, говорит, что это лучше, чем в коридоре бегать, — рассказывает третьеклассник Саша.

Самые маленькие обладатели ластиков с супергероями придумали им другое применение — они играют ими в пальчиковый кукольный театр. Это развивает моторику, воображение, а также словарный запас.

Собрать коллекцию, придумать комикс и поехать в Диснейленд

Акция «Герои в Пятёрочке» с лозунгом «Собери суперкоманду» проходит в универсамах «Пятёрочка» с 21 августа по 8 октября по всей стране. Ластики можно не только получить в подарок за покупку от 555 рублей, но и купить на кассе за 49,99 рубля. «Стирателей» также выдают за покупку товаров-партнеров, которые обозначены в торговом зале специальным ценником. Список всех товаров-партнеров акции можно найти на сайте стиратели.рф. Дополнительно можно купить кружку с изображением любимых супергероев и альбом для коллекционирования фигурок.

Кроме этого, «Пятёрочка» объявила конкурс, победитель которого вместе с семьей отправится в Диснейленд. Для этого надо:

1. Собрать коллекцию из 16 супергероев (обязательно сохраняйте кассовые чеки, выданные при покупке).

2. Зарегистрироваться на сайте стиратели.рф и загрузить туда фото вашей коллекции.

3. Создать в специальном конструкторе на сайте комикс с изображениями своей семьи или друзей на тему «Моя семья — супергерои!»

Каждую неделю выбираются финалисты, которые получают призы от Marvel — внешний аккумулятор или медиатеку из 7 фильмов. А по итогам всего конкурса выберут главного победителя, который получит сертификат для поездки на троих человек в Disneyland SHANGHAI.

Партнерский материал

Интернет-газета «Реальное время»