Со скрипом и жертвами: «Ак Барс» додавил проблемную «Сибирь»

Как казанцы добыли первую победу в новой домашней серии

Проблемная «Сибирь» с новым тренером (который по-прежнему положение не спасает) ехала в Казань брать первые очки. Понятно, что матч с чемпионом — не лучший вариант, чтобы прерывать неудачную серию, но деваться было некуда. И «снежинки» бились на льду так ожесточенно, что тренерскому штабу «Ак Барса» пришлось по ходу игры лепить новые сочетания, а игрокам — буквально ложиться под шайбу. Большие проблемы генменеджера Фастовского, внеплановый отдых Зарипова и Бурмистрова, самоотверженный Глухов и окрыленный Потапов — эти и другие подробности матча «Ак Барса» и «Сибири» в материале «Реального времени».

«Север помнит», и Фастовский должен это понимать

Худший старт сибирского клуба в истории КХЛ уже преподнес лиге первую тренерскую отставку сезона. Владимир Юрзинов-младший, который буквально вдохнул жизнь в полумертвую «Сибирь» в середине прошлого сезона и буквально на собственном горбу едва не затащил ее в плей-офф, уже через пять стартовых проигранных матчей нового чемпионата оказался не нужен боссам «снежинок». Однако по прошествии пары недель в менеджменте новосибирского клуба, похоже, отошли от «постпохмельного» состояния и начинают прозревать — да, погорячились.

Как показали следующие игры, дело-то было вовсе не в тренере. Поражения продолжились, и целая череда хоккеистов, которых выставили на список отказов, говорит лишь о том, что менеджмент сибирской команды провалился еще летом, когда заново собирал команду. Пожалуй, этот сезон поставил под сомнение менеджерский гений Кирилла Фастовского — впервые за многие годы работы в Новосибирске. Такой провальной селекции у «Сибири» при нем еще не было. Буквально в день матча с «Ак Барсом» стало известно об очередном отказнике — Сергее Барбашове, на которого возлагались большие надежды. До того сибиряки спешно избавились от бесполезных форварда Андрея Сигарева и защитника Александра Макарова. Постоянные ляпы нового канадского голкипера Дэнни Тейлора показывают, что и здесь селекция сработала неудачно. Поэтому уже по ходу сезона Фастовский ищет, кем закрывать проседающие позиции в составе. Так, на прошлой неделе состав «снежинок» пополнил 30-летний Дмитрий Саюстов. Но сегодня такое «усиление» кажется припаркой мертвецу.

Проблемная «Сибирь» с новым тренером ехала в Казань брать первые очки



Серия ошибок продолжилась и по ходу сезона, когда на эмоциях всех собак повесили на Юрзинова-младшего, унизительно с ним распрощались, а когда поняли, что состав команды подобран для борьбы в ВХЛ, стали оправдываться постфактум:

— Моя роль в отставке Юрзинова сильно переоценена. Такие вещи я делаю не в одиночку. Это коллегиальное решение людей, которые отвечают за жизнь клуба, — «давал заднюю» в интервью «Чемпионату» Фастовский. — Очевидно, что то, что происходит с командой на старте сезона, не устраивает и раздражает тех, кто принимает решения. Важно, что сейчас только начало чемпионата и еще есть время все исправить, — говорил функционер, словно пытаясь снять с себя ответственность.

Но «Север помнит», а сибиряки и вовсе ничего не забывают, так что по ходу нынешнего сезона болельщики «снежинок» еще обязательно спросят с генерального менеджера за эту отставку.

Плановая ротация Билла и «горячий» Глухов

В стане «Ак Барса» же ко второй домашней серии все более-менее утряслось. Очки стали набираться стабильно (пусть и не максимально), а за победу в Уфе «барсам» уже и стартовый разгром сезона (от СКА) простили.

В день матча на утренней раскатке стало ясно, что в состав вернулся Роб Клинкхаммер и сразу же занял привычное уже место в четвертом звене с Малыхиным и Владиславом Карой. А Владимир Ткачев, соответственно, вернулся во второе сочетание к Галиеву и Глухову. Трудно назвать это решение понятным простым болельщикам, учитывая, что у Бурмистрова игра, что называется, пошла. Позже Билялетдинов объяснил, что это плановая ротация, а Зарипову «дали отдохнуть». Тем не менее это не объясняет того факта, что оба игрока перестали выходить на лед еще по ходу прошлой игры в Нижнекамске. Да и Михаил Глухов, соскучившийся по льду, по его словам, сегодня выглядит интересно.

В стане «Ак Барса» же ко второй домашней серии все более-менее утряслось



— Михаил восстановился после травмы, неплохо провел игру в Нижнекамске. Он по-хорошему заряжен, поэтому нам интересно будет посмотреть на него в этом сочетании, — говорил Билл пресс-службе «Ак Барса».

В остальном же сочетания вполне ожидаемы. Разве что Постма и Педан были вновь возвращены в третье звено — к Лукоянову, Михееву и Потапову. Ну а Гарипов на этот матч остался вне заявки. Шарыченков подстраховывал.

По классике: начали за здравие…

Долго ждать активных действий от команд трибунам не пришлось. Они сразу же взяли шайбу под свой контроль, и уже по прошествии 3 минут легионеры как по нотам разыграли комбинационную атаку, завершением которой стало добивание отскочившей от ловушки Красикова шайбы в исполнении Иржи Секача — 1:0.

Дальше игра намекала, что все пойдет по той же схеме, и Казань легко доведет дело до десятого поражения «Сибири» в сезоне. «Барсы» прижимали сибиряков к их воротам и потихоньку готовили очередную быструю голевую атаку. Но заигрались так, что упустили из виду, что «Сибирь» перестроилась и в позиционной атаке умудрилась забросить ответную шайбу Подъяпольскому. Надо сказать, что в этом эпизоде Шарль Бертран, стоя за воротами, здорово качнул голкипера казанцев, дернувшись в правую сторону, резко уйдя обратно и затолкав шайбу с другого угла — 1:1.

Ни о каком тотальном или хотя бы значимом доминировании на льду речи не шло. Гости оттянули шайбу от своих ворот в среднюю линию и хороших шансов казанцам в первом периоде больше уже не давали.

«Барсы» сразу же взяли шайбу под свой контроль

«Взрыв» Потапова и глуховская жертва

На старте второго периода Алексей Потапов в борьбе потерял свой шлем, а когда ринулся меняться, никак не мог попасть на скамью — мешал поток выбегающих на лед партнеров. В конце концов ему так надоели попытки попасть «домой», что он от души вытолкал на лед задержавшегося сменщика и сел-таки на свое место.

А уже через несколько минут Алексей вонзил шайбу в ворота Красикова с такой яростью, будто все еще не остыл. Он получил шайбу от Лукоянова из-за ворот, потом натянул клюшку обратным движением как тетиву и точно положил шайбу в левый уголок ворот — 2:1. Это уже третий гол Потапова в трех последних играх. Теперь уже никто не скажет, что 97-й номер «взрывается» лишь в играх против своей бывшей команды («Торпедо» НН). После матча корреспондент «Реального времени» пообщался с Алексеем с глазу на глаз и выяснил, в чем причина его вдохновенной игры.

Теперь уже никто не скажет, что 97-й номер «взрывается» лишь в играх против своей бывшей команды

— Поздравляю тебя с третьей шайбой. Ты уже забил столько же, сколько за весь прошлый сезон.

— Спасибо большое за поздравления. Но на самом деле не так важно, кто сколько забивает. Самое главное, что мы добыли сегодня тяжелую победу. Двигаемся дальше.

— Золотые слова, Алексей, — обратился к нему подошедший Станислав Галиев.

— Показалось, что после потери шлема ты даже партнеров толкать начал.

— Да, я подтолкнул специально, чтобы быстрее на скорости к воротам бежал, разгонялся долго.

Вскоре показал, почему стоило ждать его возвращения, и Михаил Глухов — когда при позиционной атаке сибиряков он лег под шайбу и ценой своих ног (которые совсем недавно залечил) спас ворота. Когда к Глухову подошел клубный медик со льдом, тот отказался от помощи, хотя на лице все еще была гримаса боли. Вот именно таких «мужиков», как Глухов и Свитов, «Ак Барсу» не хватало в стартовых играх. Не было тех, с кем на льду спокойно и кто сам может успокоить всех.

После матча корреспондент «Реального времени» задал вопрос о Михаиле Глухове главному тренеру «Ак Барса» Зинэтуле Билялетдинову.

— Глухов хорошо себя показал сегодня — заблокировал несколько бросков. Можно сказать, что именно таким игроков на старте сезона не хватало команде?

— Михаил всегда был самоотверженным, надежным игроком, который выполняет свою работу. Все не могут таким образом ложиться под шайбу, но есть ситуации, когда это необходимо, тогда нужно блокировать, — дал оценку нападающему наставник.

Пожалуй, в обоих пропущенных голах есть доля вины 23-летнего голкипера — он мог сыграть надежнее



Однако на льду в этот день все происходило, как в закольцованном сценарии. И вновь, как и в первом периоде, «Сибирь» сначала планомерно перевела игру в среднюю зону и потихоньку стала подбираться к воротам Подъяпольского. Ну а шайбу сибиряки сотворили в совсем неочевидном эпизоде: Данил Романцев на скорости подхватил от борта шайбу и, никем не встречаемый, просто бросил, даже не доехав до круга — 2:2. Подъяпольский не среагировал, хотя бросок нельзя было назвать таким уж мощным.

Пожалуй, в обоих пропущенных голах есть доля вины 23-летнего голкипера — он мог сыграть надежнее. Уже после игры, когда Владислав отвечал на вопросы журналистов, он признался, что в таком матче, где всего 16 бросков в створ, ему было сложнее, чем в матче с «Торпедо», когда пришлось отразить почти 40 бросков.

— Что произошло в моменте с первой пропущенной шайбой? Не увидели, как соперник разворачивается за воротами?

— Да нет, там была небольшая щель между коньком и штангой, шайба попала туда. Будем работать.

— Это везение соперника или ваша недоработка?

— Надо посмотреть, еще не видел ничего. Завтра будем разбирать игру с тренерами.

— Вторую шайбу можете прокомментировать?

— Там был небольшой рикошет, поэтому она залетела.

Победу, пусть даже довольно натужную и вымученную, «барсы» заслужили

Синергия легионеров дала результат

В третьем отрезке вновь повторилась история начала игры. Через 3 минуты после стартового вбрасывания казанцы разыграли молниеносную атаку, в которой участвовала какая-то сборная солянка из хоккеистов. Тут были и Азеведо с Ландером из первого звена, защитники Батыршин с Абросимовым — из второго, ну а завершал комбинацию Роб Клинкхаммер из четвертой тройки нападения. Это к теме о словах Билялетдинова, который сам не знает, где у него какое звено. Он тасует команду так, чтобы соперник не знал, чего ожидать. Сработало. Впрочем, и в концовке матча на льду присутствовала именно эта сборная легионеров, в которой Клинкхаммер выглядел очень органично. Победу, пусть даже довольно натужную и вымученную, «барсы» заслужили.

— Сегодня была игра с номинальными аутсайдерами, хотя понятно, что «Сибирь» сейчас бьется, как раненый зверь, — продолжал беседу корреспондент «Реального времени» с автором второй шайбы Потаповым.

— Да, мы об этом перед матчем разговаривали. Что ребята прижаты к стене, что тяжело им, хотят набрать очки. И я думаю, что как только они это сделают, у них все пойдет в гору. Команда здорово работает. Я думаю, что у них все должно наладиться.

Эрик Добролюбов, фото ak-bars.ru