«Татарский язык со мной в Германии разделяют столько замечательных людей»

Колонка уроженки Казани, переехавшей в Лейпциг, о вечере земляков во Франкфурте-на-Майне

Бывшая жительница Казани Эльвира Фритше, переехавшая в Лейпциг, продолжает рассказывать о том, как устроена жизнь за границей. На сей раз автор поведала о татарском вечере во Франкфурте-на-Майне, поводом для которого стала выставка Джамили Гергенредер. О работах художницы с татарскими корнями и душевной встрече с «немецкими» татарами — в колонке, написанной специально для «Реального времени».

«Вместе с эрфуртскими и веймеровскими мостами в ее полотнах всплывают среднеазиатские и татарские мотивы»

После летних отпусков и каникул, поездок на Родину, встреч на чемпионате мира по футболу в Казани татары Германии открыли «новый сезон» встречей во Франкфурте-на-Майне. Поводом к этому послужила выставка Джамили Гергенредер. 15 сентября в рамках выставки был проведен вечер татарской культуры, организованный международным союзом татарских женщин «Ханым», на котором мы, наши интернациональные семьи, гости события насладились татарской музыкой, танцами, выступлениями ребят, татарскими костюмами и выпечкой в окружении потрясающих картин.

Выставка «Диалог. Анвар Назыров и Джамиля Гергенредер» проходит по адресу Шульштрассе 1а (Schullstraße 1a) c 6 по 30 сентября. Это не только диалог между отцом и дочерью, но и диалог между поколениями, полами, культурами.

«В 2018 году художнику с татарскими корнями Анвару Назырову исполнилось бы 100 лет. Он родился в Иркутске, вырос в столице Узбекистана Ташкенте. Оставил после себя обширное наследие, состоящее из картин, графических рисунков, эскизов декораций и иллюстраций к книгам. Его дочь художница Джамиля Гергенредер родилась в Ташкенте, а в 1994 году переехала в Германию вместе с супругом — русским немцем. Уже 18 лет она живет и работает во Франкфурте-на-Майне.

Выставка «Диалог. Анвар Назыров и Джамиля Гергенредер» проходит с 6 по 30 сентября



Обоих художников объединяет не только техническая сложность работ, но прежде всего яркое изложение окружающего мира — оба осмысливают его в своих произведениях. В процессе миграции и конфронтации с новой культурой оба художника прониклись и прочувствовали традиции и историю новой родины, что отражается в их работах.

В картинах Назырова доминируют узбекские ландшафты, традиционная среднеазиатская архитектура, фольклор и, конечно же, люди Узбекистана. Параллельно с этим темой творчества остается его происхождение от волжских татар. У Джамили Гергенредер основной темой работ является взаимодействие с новой родиной, Германией. Примером являются архитектурные ландшафты Хехста. Однако рука художницы узнается в световой и цветовой подаче, которую она в определенной степени привезла с собой из Ташкента. Также она остается верна своим корням: нередко вместе с эрфуртскими и веймеровскими мостами в ее полотнах всплывают среднеазиатские и татарские мотивы.

Вместе с людьми миграцию познают не только мотивы и сюжеты, но и техника работы по металлу. Особенно работы Назырова дают личный взгляд на неизвестные для большинства европейцев или связанные со множеством стереотипов время и культуру», — так описывается эта выставка в пресс-релизе.

В картинах Назырова доминируют узбекские ландшафты, традиционная среднеазиатская архитектура, фольклор и, конечно же, люди Узбекистана



«Две татарки в доме — … клад!»

«Немецкие» татары начали стягиваться во Франкфурт уже в пятницу. Кто-то разместился в отеле, кто-то у «своих» франкфуртских татар. Вечером прибывшие собрались в гостях у Гульнур Даутовой большой компанией взрослых и детей. Для меня вечер был особенным, ведь приехавший специально на наше мероприятие артист из Татарстана Марсель Вагизов играл для моей неспящей в этот вечер годовалой дочери татарские мелодии на гармони, а она отплясывала, впервые в жизни вживую услышав такие родные для ее мамы мотивы.

На следующий день гостям города провели экскурсию по историческому центру Франкфурта. После прогулки мы начали готовиться к татарскому вечеру, который получился теплым, ярким, таким «своим», ведь выступали мы сами и наши дети. Гости вечера узнали от Тимура Шайхетдинова об истории татарской письменности и татарских молодежных изданиях в Татарстане. Ильшат Шарафутдинов (кстати, на своем канале в YouTube Ильшат поделился самыми яркими моментами нашей встречи) прочитал стихотворение и исполнил песню авторства своей мамы Таслимы Низами — заслуженной артистки РТ. Дети играли на фортепиано, пели, читали стихи, танцевали. Автор выставки Джамиля-ханым с супругом Виктором исполнили песню дуэтом, а строки Виктора Гергенредера в исполнении автора вызвали просто шквал аплодисментов:

«У меня татарка теща, на татарке я женат,

Мне теперь живется проще:

Две татарки в доме — … клад!

«Аерылмагыз, аерылмагыз», —

Вновь поют мои друзья,

«Канатларны каера ул», —

Напеваю с ними я».

Автор выставки Джамиля-ханым с супругом Виктором исполнили песню дуэтом



Настоящей «вишенкой на торте» стало выступление Марселя Вагизова. Татарские мелодии, такая родная с детства музыка и замечательное исполнение Марселя вызывали и улыбки, и слезы радости и легкой грусти. Кстати, песней-якорем моего детства является «Су буенда учак яна». Часто летом я приезжала в деревню Именьково Лаишевского района, и эта песня восстанавливает перед моими глазами образ «Камского моря». А у читателей есть своя песня-якорь?

«Су буенда учак яна.

Кем кабызган ул учакны?

Төшсәм әгәр су буена

Табармын күк балачакны».

(З. Шарифуллина)

По возвращении домой в Лейпциг у меня возникло ощущение, что почва под моими ногами в Германии стала еще крепче. Вместе со мной татарские корни, один культурный код, язык со мной разделяют столько замечательных людей в моей новой стране проживания. Как я писала в одной из предыдущих статей, многие из «немецких» татарок были знакомы друг с другом лишь виртуально, некоторые приезжали в Лейпциг на кино-уикенд, на котором и началось мое общение с ними. На татарскую встречу во Франкфурте-на-Майне, организованную союзом «Ханым», приехало еще больше татар со всей Германии. Мы, наши дети и мужья, познакомились и подружились. Впереди новые встречи и проекты, о которых я вам обязательно расскажу.

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