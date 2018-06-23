Наши в Германии: от Сабантуя в Дрездене до «Очпочмак-Пати»

Колонка жительницы Казани, переехавшей в Лейпциг, о том как татары сохраняют свой язык и культуру, живя в Европе

Бывшая жительница Казани Эльвира Фритше, переехавшая в Лейпциг, продолжает рассказывать о том, как устроена жизнь за границей. На сей раз в колонке, написанной для «Реального времени», автор поведала о сохранении татарского языка и культуры в Европе. Сабантуй в Дрездене, «Очпочмак-Пати», совместная готовка чак-чака, разговоры с детьми на татарском и многое-многое другое…

«Знакомство с татарами в Германии стало для меня мощной моральной поддержкой»

Живя за границей, порой человека буквально накрывает тоска по Родине, и большой — России, и малой — Татарстану, Казани. Появляется огромное желание подчеркнуть свою национальную идентичность, сохранить и передать детям родную культуру, язык, обычаи и традиции, тогда как находясь в родной среде об этих вещах даже не задумываешься. Знакомство с татарами в Германии стало для меня глотком свежего воздуха и довольно мощной моральной поддержкой. Спасибо социальным сетям за возможность довольно легко выйти на «своих».

Первая встреча с небольшой группой татар произошла на Сабантуе в Дрездене. Удивительно, что в Татарстане на Сабантуй я ходила всего несколько раз, да и то, в селах и деревнях и никогда — в городе. На дрезденском Сабантуе мы были приятно удивлены чудесным исполнением татарской музыки местными и приезжими артистами, знакомством и общением с соотечественниками, а также традиционными конкурсами для детей и взрослых. Правда, барана в качестве трофея победителю не было.

Кстати, буквально недавно в Европе завершился «сезон Сабантуев». Отмечу, что хорошей репутацией и масштабом проведения мероприятия славится Сабантуй в Праге, прошедший в этом году 16 июня — после окончания Рамадана. Многие мои знакомые из Евросоюза направляются на большую татарскую встречу именно в Чехию.

Следующим событием в татарской среде, которое я точно не могла пропустить, хотя на руках была трехмесячная дочка, стал Киноуикенд и встреча с режиссером Ильшатом Рахимбаем в Лейпциге. Несколько инициативных соотечественников сняли кинотеатр на арт-фабрике Шпиннерай, кафе в той же локации и провели экскурсию по городу для гостей. На Киноуикенд приехали татары из разных городов Германии (Берлина, Франкфурта-на-Майне, Ганновера, Мюнхена, Альдена), Вены (Австрия), Праги (Чехия).

Первая встреча с небольшой группой татар произошла на Сабантуе в Дрездене. Фото tatar-congress.org



«Возникало чувство гордости за нашу культуру, а еще задумчивость над судьбой татарского языка»

Отличительной особенностью этой встречи стало то, что помимо общения между соотечественниками, гости мероприятия получили культурное просвещение в области современного кинематографа в Татарстане из первых уст. Мы получили эстетическое удовольствие от просмотра фильмов Ильшата, один из которых «Представь» уже завоевал много наград на различных кинофестивалях. Я попросила рассказать о мероприятии свою соотечественницу Гульназ Валееву, живущую в Германии уже 10 лет.

«Мы всегда старались делать что-то для сохранения и продвижения татарской культуры и языка. Киноуикенд стал нашим очередным особенно удачным проектом. Организовывали мероприятие четверо ребят из Лейпцига — я, мой супруг Данис Алиаскаров, наши друзья Асия Матушанская и Данис Сагитов. Ну и, конечно, сам режиссер и продюсер фильмов Ильшат Рахимбай и его супруга Язгуль принимали участие в подготовке и в самом кинопоказе.

Мы стали практически первопроходцами такого формата татарского мероприятия в Европе. Кинофильмы, видеоклипы — это мощнейшее средство воздействия на сознание, в положительном смысле слова. Одно удовольствие было смотреть на лица людей, которые выходили из кинозала после двухчасового просмотра короткометражек и клипов. Одухотворение, ностальгия, чувство гордости за нашу историю и культуру, любви к Родине, задумчивость над судьбой татарского языка. Так описывали гости свои впечатления и состояние после кинопоказа. Подобные киноуикенды особенно нужны татарам, живущим за рубежом. Наши дети, рожденные в Европе, растущие вдалеке от татарской среды, нуждаются в импульсах, фильмах и клипах, способных усилить в них чувство национальной идентичности, татарского самосознания, любви к нашей культуре и истории. Им нужна мотивация, чтобы, например, продолжать учить татарский язык, ведь это на самом деле непросто делать тут, без среды.

Нашей задачей было также познакомить молодых татар, татарские семьи друг с другом: мы пригласили тех, кто воспитывает своих детей на татарском языке несмотря на все сложности, в надежде, что это станет примером и поддержкой для тех, кто тоже хотел бы, но не решается.

Самым сложным при подготовке киноуикенда было собрать татарскую аудиторию. Мы живем в Европе дисперсно, по несколько человек в разных населенных пунктах, хоть и расстояние не такие большие между городами, однако все равно это время (например, 6 часов на поезде потратила наша гостья из Вены, чтобы доехать на киноуикенд) и деньги (тот же поезд или самолет). Ну и у всех работа, болезни детей, какие-то дела. Можно было заполнить зал просто местным населением, но мы хотели собрать именно татар и их близких, поэтому пришлось потрудиться, обзванивая каждого знакомого и создавая как можно более насыщенную программу, чтобы привлечь если не одним, то другим пунктом нашего двухдневного мероприятия, поделилась со мной Гульназ.

Следующим событием в татарской среде стал Киноуикенд и встреча с режиссёром Ильшатом Рахимбаем в Лейпциге. Фото Романа Хасаева



«Мы организовали «Очпочмак-Пати» с настоящим гуру по татарской кухне»

На Киноуикенде в Лейпциге завязались новые контакты и даже настоящая дружба между татарами, встретившимся впервые. Могу привести личный пример: на этом мероприятии я получила внезапное приглашение вступить в клуб «Ханум», которым плотно занимается Гульнур Даутова, проживающая в Германии целых 20 лет. Я также попросила ее рассказать о деятельности «татарского клуба».

«В нашей семье есть обязательная традиция — готовить по выходным татарскую выпечку. А вообще у меня есть огромное желание прожить один год в Татарстане и говорить в течение этого времени только по-татарски…

Когда я знакомилась с друзьями во Франкфурте на курсах немецкого языка, всем было интересно, откуда я приехала. Я представляла себя не как русская или из России, так как большинство знают только Москву или Санкт-Петербург. Я говорила, что я татарка, родившаяся в России, как итальянец в Германии. Было трудно объяснять поначалу, но это сравнение помогло. Новым знакомым также было интересно, какая культура, какой язык, какие интересы есть у татар. С татарами в Германии я знакомилась на Сабантуях, встречах во Франкфурте, в Берлине, позже я начала ездить в соседние страны и встречаться с татарами на их мероприятиях. Несколько лет назад мы ездили в Бельгию, куда приезжал Камаловский театр с постановкой о Габдулле Тукае. Моему сыну Тукаю тогда было 3-4 года, и я рассказала ему понятным для малыша языком о «большом» Тукае.

В прошлом году большим событием для татар во Франкфурте-на-Майне стало участие в ежегодном Дне международной культуры. Мы подали заявку на проведение мероприятия по знакомству с татарской культурой и кухней. К этому дню было необходимо подготовить особую карту с адресами и описанием мероприятий: мы организовали «Очпочмак-Пати» с настоящим гуру по татарской кухне Наилей Бетке и другими татарочками, и любой желающий мог приехать по указанному нами адресу и увидеть, как готовятся треугольники и попробовать их. Весной мы также отмечали традиционный праздник Навруз. Так как наши кызлар приехали из разных республик (Казахстан, Башкирия, Удмуртия и Узбекистан), было очень интересно вспоминать как татары и другие народы празднуют этот праздник.

И, собственно, не так давно мы создали клуб «Ханым» с целью общения между соотечественницами в Европе, обмена опытом, совместной организации мероприятий, проектов для детей. Этот клуб я создала, чтобы наши девочки чувствовали себя как дома. Даже маленькие встречи дают нам энергию для того, чтобы жить, работать и учиться, не забывая о наших корнях. Сначала нас было всего пять человек, затем участницы стали рекомендовать нас знакомым и подругам. Нашей первой инициативой была зимняя встреча на биоферме у Чулпан Беккер. Семья Чулпан Беккер — замечательный пример того, как в смешанной семье за границей удается сохранить традиции татарского народа, научить детей татарскому языку, влюбить в татарскую культуру супруга».

Гульнур Даутова, основательница клуба «Ханум», проживает в Германии 20 лет. Фото islam-portal.ru

«Папа разговаривает с детьми на немецком, а я на татарском»

Выслушав Гульнур, я не могла не побеседовать с самой Чулпан, которая, к слову, живет в Германии более 10 лет и воспитывает с супругом двоих сыновей и дочь.

«В ноябре прошлого года с семьей я была на татарской встрече в Лейпциге. Там познакомилась с татарами, в том числе с Гульнур, которая пригласила меня в клуб «Ханым». Как-то мы обсуждали в группе, что можно было бы сделать, чтобы встречаться чаще, что сделать для детей, как заинтересовать их в изучении татарского языка за границей и в смешанных семьях. Предложений и идей было много, но к общему решению прийти не смогли.

Тогда я пригласила всю группу к нам. Целью я поставила знакомство, так как мы общаемся в чате, но лично я знаю не многих. А еще я подумала, что все встречи проходят в городах, и людям было бы интересно посмотреть на немецкую деревню. В нашем случае культурно-развлекательная программа отличалась тем, что мы провели экскурсию по биоферме, сельскохозяйственному предприятию, гости узнали о производстве сыра и даже попробовали сыры нашего производства.

Несмотря на небольшое количество участников, было много вопросов, гостям было интересно. В это время у нас гостила моя мама. Она мне очень помогла с приготовлением вкусностей (суп с домашней лапшой, кош теле, чак-чак и так далее). После запланированной программы были посиделки и чаепитие, общение, для детей были распечатаны раскраски с татарскими орнаментами, Гульнур привезла много детских материалов, они рисовали, мастерили. На следующее утро гости приехали к нам на завтрак, во время которого у меня возникло чувство, будто я знаю этих людей уже долгое время.

Что касается меня и моей семьи, то мы — смешанная семья и нас пятеро: папа, мама, два сына и дочь. Папа разговаривает с детьми на немецком, а я на татарском. Говорить на татарском языке я начала с первым же ребенком, с первого дня, с тех пор я сама намного лучше владею татарским. Муж полностью меня поддерживает. Говорит, что нет проще метода научить ребенка еще одному языку, и он прав! Иногда бывает, что дети разговаривают со мной вперемешку (то на татарском, то на немецком), я этого не замечаю, а муж поправляет.

Раз в год мы проводим 3-4 недели в Татарстане, а моя мама прилетает к нам каждый год. Такие встречи очень помогают для быстрого развития речи. Дети и муж любят татарскую национальную кухню, мы читаем татарскую литературу, стараемся посещать татарские мероприятия, что лучше всего помогает приобрести контакты с соотечественниками и поддерживать их».

Даже маленькие встречи дают энергию для того, чтобы жить, работать и учиться, не забывая о корнях. Фото islam-portal.ru

«Методы доступные каждому: говорим дома по-татарски, читаем на татарском, встречаемся с соотечественниками...»

Я провела небольшой опрос среди участниц клуба «Ханым» о том, какими способами им удается сохранять и поддерживать в семьях татарскую культуру, обычаи и язык. Мне было интересно именно женское мнение по этому вопросу, ведь Ана теле, по-немецки Muttersprache — язык мамы, передается ребенку, следующему поколению именно благодаря усилиям и работе матери. Ответы простые, но в простоте суть, ведь эти методы доступны каждому: говорим дома по-татарски, читаем на татарском, слушаем татарское радио, татарскую музыку, подкасты, в том числе в Телеграм-каналах, смотрим мультфильмы и фильмы на татарском, вместе готовим национальные блюда, встречаемся с соотечественниками по мере возможности, ездим на родину, посещаем татарские культурные мероприятия.

Впереди нас ждет много мероприятий и интересных проектов, организованных для соотечественников по личной инициативе одного или одной из нас. В планах проведение детского лагеря, семейного кемпинга, встреч по сезонам, концертов. К примеру, 6 сентября во Франкфурте-на-Майне открывается художественная выставка «Диалог», посвященная 100-летнему юбилею Анвара Назырова и 60-летнему юбилею Джамили Гергенредер, дочери Анвара эфенди. Джамиля ханым живет в Германии 24 года, татарка, родом из Ташкента (Узбекистан). В рамках выставки во второй половине сентября будет проведен день татарской культуры.

Резюмируя вышесказанное, добавлю, что мы всегда рады любой поддержке, которая помогла бы нам поддерживать связь с татарским миром, сохранить и лучше изучить татарский язык, провести татарские мероприятия и проекты. Если у читателей возникнет желание помочь в этих вопросах нашему сообществу в виде исторической или художественной литературы на татарском языке, детских книг, учебников по изучению татарского языка для детей и для взрослых, дисков с татарской музыкой, с фильмами, национальной атрибутики, татарских костюмов и подобным, пожалуйста, свяжитесь со мной, Эльвирой Фритше.