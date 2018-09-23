Запоминается последнее: «Рубин» провалил 76 из 90 минут игры с «Арсеналом», но спасся в концовке

Бердыев и компания выгрызли еще одну ничью на выезде

Победа над красноярским «Енисеем» выдалась сложной, но очки, как известно, не пахнут. В особенности для коллектива Курбана Бердыева, которому они в этом сезоне достаются с большим трудом. С туляками казанцы рассчитывали продлить свою результативную серию, какую бы за это ни пришлось заплатить цену. Травма Чико, незабитый пенальти и камбэк с 0:2 — итог ничейного противостояния с «Арсеналом». Подробности — в материале «Реального времени».

Неудобный Кононов

Если и существует в российском футболе понятие «неудобный соперник для Бердыева», то исключительно ради его дуэли с Олегом Кононовым. Нынешний тренер «Арсенала» остается непобежденным для рулевого «Рубина», хотя вчерашняя встреча стала уже седьмой для оппонентов. Впервые эти специалисты сошлись в споре за очки еще в 2013 году, по итогам которого Бердыев был уволен из «Рубина». Тогда казанцы были дважды биты «Краснодаром» Кононова, вначале в гостях (1:2), а потом и при поддержке родных трибун (0:1). В то время «Рубин» играл на два фронта (Премьер-лига и Лига Европы) и многие списали поражения на нехватку свежести у игроков.

Спустя 4 года Бердыев вновь встретился с Кононовым в ранге главного тренера «Рубина» и снова проиграл, правда, уже «Ахмату» (в гостях 0:1). Внутри этого отрезка было еще два поражения в бытность Курбана Бекиевича тренером «Ростова», а также единственная ничья — в серебряном для ростовчан сезоне 2015/16 годов. Таким образом, ко вчерашней очной встрече специалисты подходили с невероятной статистикой противостояний. Пошел уже пятый год, а Бердыев все еще не нашел противоядие против команд Кононова, который, как и его визави, успел дважды сменить клуб.

А вот смена Могилевца на Подберезкина была ожидаемой, Павел почти всю неделю тренировался в индивидуальном режиме. Фото rubin-kazan.ru

Сюрпризы с составом

С учетом такой статистики многие предвкушали увидеть сюрпризы от тренера казанцев для «Арсенала», и они не заставили себя ждать. Впервые в сезоне «Рубин» решился сменить тройку центральных полузащитников. Сильно удивило отсутствие Руслана Камболова, вместо которого на поле вышел Владимир Гранат. Такое изменение, по всей видимости, продиктовано желанием Бердыева улучшить выход команды из обороны, с чем у «Рубина» были большие сложности в игре с «Енисеем». А вот смена Могилевца на Подберезкина была ожидаемой, Павел почти всю неделю тренировался в индивидуальном режиме.

Не меньшее удивление вызвал и состав «Арсенала». На острие атаки не оказалось Джорджевича, вместо которого дебютировал серб Ожегович. Но если отсутствие черногорца прогнозировалось, то появление с первых минут пары дриблеров Бакаев — Мирзов можно связать с особенностями подстройки под соперника. Кононов решил, что сквозь эшелонированную оборону казанцев нужно продираться в том числе с помощью индивидуального мастерства игроков. Начало матча показало, что шаг этот оказался не только оправданным, но и вполне новаторским для искушенных тактическими изысками футболистов «Рубина».

Вчистую проигранный первый тайм

Тренерский штаб «Арсенала» разумно решил нагружать фланги «рубиновых». Известно, что Бердыев уделяет меньше внимания фланговой игре в обороне, так что Мирзов и Бакаев раз за разом оказывались в комфортных для себя ситуациях. В отличие от казанцев, туляки еще до забитого гола имели несколько возможностей открыть счет. Контрвыпад Азмуна уже на 3-й минуте матча остался чуть ли не единственным острым моментом у ворот Нигматуллина в первом тайме. В остальном «Рубин» ничем не удивил, а Гранату вместо ожидаемой работы по выходу из обороны чаще приходилось закрывать огрехи Устинова.

Хозяева поля показывали очень симпатичный футбол, подходя к созидательной работе творчески. Однако счет был открыт после незамысловатого розыгрыша стандартного положения. Навес Горбатенко с центра поля пришелся точнехонько на голову Кадири, который, опередив Сорокина, вонзил мяч в сетку — 1:0. «Рубин» после этого немного очнулся, но, кроме высокого прессинга, ничем особенным выделиться не сумел. «Арсенал», в свою очередь, с завидным постоянством запускал в оголенные тылы гостей техничных Мирзова, Бакаева и Ожеговича. До конца тайма туляки обязаны были удваивать преимущество, но реализовать свои моменты не смогли.

Контрвыпад Азмуна уже на 3-й минуте матча остался чуть ли не единственным острым моментом у ворот Нигматуллина в первом тайме. Фото vk.com/fcrk



Такую концовку бы да на все матчи

В конце первого тайма травму получил Чико Флорес, однако заменили его только после перерыва. Причем замена была двойная — Бердыев снял Полоза, выпустив вперед второго «столба» Бухарова. Такие изменения немного приободрили команду и привели к появлению сразу нескольких острых моментов. «Арсенал» с грехом пополам выдержал давление казанцев, после чего начал хотя бы выбегать в контратаки.

До 76-й минуты матча, за редким исключением, казалось, что на поле была лишь одна команда. Туляки действовали цельнее и созидали куда лучше, чем соперник. Однако стоило «Арсеналу» забить второй мяч, в казанцах проснулся настоящий зверь. Что мешает «Рубину» показывать такой футбол на стабильном уровне, остается непонятным. Но несколько непонятны и решения тренерского штаба «Рубина» по ходу матча. Давно известно, что главным разыгрывающим туляков является Горбатенко, закрыть его — идея-фикс каждого соперника «Арсенала». С «Рубином» Игорь выдал прекрасный матч и, по сути, создал оба голевых момента, переиграв в очной битве в центре поля Коновалова.

Во-вторых, казанцы просто провалили работу с подборами. Знаменитый прием Бердыева из баскетбола не работает уже которую игру, и только нерасторопность туляков спасла гостей от больших неприятностей. К слову, второй гол случился как раз после добивания Бакаева.

Впрочем, запоминается последнее. За 15 минут до конца матча «Рубин» встрепенулся, забил вначале один гол, а потом заработал пенальти. Почему его исполнил Байрамян — еще один вопрос (а исполнил он его плохо), но главное, что спустя несколько мгновений счет все-таки сравнялся. Спасла «Рубин» работа Кафанова с угловыми ударами — Уремович оказался ловчее всех после скидки Бухарова. Казанцы спасли заветную гостевую ничью.

Зульфат Шафигуллин