Кавказский узел: как крымские татары воевали и дружили с калмыками и черкесам

Политика Крымского ханства на Северном Кавказе (1475—1769 гг.). Часть 2

Фото: Черкесский князь XVIII века. Гравюра Е.Корнеева. 1800 г.

Колумнист «Реального времени» Ярослав Пилипчук продолжает цикл статей, рассказывающих о ключевых периодах тюркской истории. Сегодняшний материал украинского историка это продолжение публикаций об эволюции отношений крымских Гиреев с племенами Северного Кавказа — давней арены столкновения народов и цивилизаций. Актуальность этому сюжету придают последние кадровые назначения татарстанцев в Карачаево-Черкесии (вице-премьером республики стал крымский татарин из Пестрецов) и Дагестане (Артем Здунов).

Война с персами на стороне турков

Еще во время Ивана Грозного крымские войска могли ходить по Северному Кавказу достаточно далеко. В 1578 г. русский воевода Терского городка был вынужден пропустить войска Адиль-Гирея, которые вторглись в Ширван, но там они были разбиты кызылбашами (объединение тюркских кочевых племен устаджлы, шамлу, румлу, афшар, зулькадар, текели, каджар и др., говоривших на азербайджанском языке, — прим. ред.). Ибрахим Печеви сообщал, что крымцы пришли на помощь туркам, сражающимся в Ширване. Адиль-Гирей вместе с кумыками пересек Дербент и выдвинулся в район Шемахи, где его ожидали враги в числе 30-40 тыс. Указывалось, что крымцы были окружены множеством врагов и бились насмерть, но ханский сын попал в плен. По сведениям Халим-Гирея, Адиль-Гирей умер в плену у персов. В 1579 г. русские были вынуждены снести Терский городок, а крымцы в том же году организовали новый поход в Закавказье, как и в предыдущем году действуя в качестве союзников Османов в турецко-иранской войне. В 1579 г. поход повел сам хан Мехмед-Гирей II вместе с Гази-Гиреем. Сафа-Гиреем, Сеадетом-Гиреем. Хану приписано управление огромным войском, а его сыну Гази-Гирею — блестящая победа над многочисленными врагами у Баку. Поход был удачным. Крымцы оказали османам большую помощь в битвах за Ширван, Однако в одном из таких столкновений Гази-Гирей оказался в плену у персов.

В последующие годы Мехмед-Гирей II отказывался идти в походы против Сефевидов, за что был сменен османами на Ислам-Гирея в 1584 г. (после усобицы, в которой хан Мехмед-Гирей II был свергнут, Мурад-Гирей бежал к русским, а Сафа-Гирей — к черкесам, сначала к кабардинцам, потом к жанеевцам). В 1584 г. союзниками Сефевидов стали кумыки, так что на пути крымцев в Ширван появилась преграда. Карту изгоев русские разыграли в 1585 г., когда послы шведского короля Сигизмунда Ваза грозили русским союзом с Крымским ханством, на что те ответили, что Сеадет-Гирей в Астрахани, а Мурад-Гирей в Москве. В 1586—1587 гг. хан послал против черкесов Фетх-Гирея, стараясь помочь Малой Ногайской Орде. В 1606 г. османский султан обещал помощь ширванцам силами крымцев против Сефевидов. В 1608 г. в русском посольском донесении отмечалось, что хан готов идти на персов с помощью не только от черкесов, но и от кумыков. В 1616 г. была осуществлена попытка похода на Иран. В 1629 г. Джанибек-Гирей отправлял послов к кумыкам для того, чтобы готовиться к походу против Сефевидов. В 1635 г. также планировался поход против персов. Нужно сказать, что отношения кумыков с Ираном были изменчивыми. В конце XVI в. иранские шахи старались приблизить к себе кандагарского правителя, кумыкского шамхала и грузинского царя. Это было необходимо, чтобы противостоять экспансии Османов. В 20-х гг. XVII в. шах Аббас Мирза хотел подчинить кумыков, но умер в начале похода. Сын Аббаса Сефи продолжил дело, но полноценному вторжению помешала консолидация правителей Северного Кавказа и поддержка со стороны русских. В 40-х гг. XVII в. шахские послы захотели построить персидскую крепость в районе владений кумыков, и это вызвало вражду между кумыками и Сефевидами, которая продолжалась 20 лет и стоила кумыкам многих жертв. У кумыков находился изгнаник из Крыма Адиль-Гирей из династии Чобан-Гиреев.

Калмыцкое нашествие

Малая Ногайская Орда стремилась поддерживать дружественные отношения с Крымским ханством. Правитель Малой Ногайской Орды старался наладить с крымцами равноправные отношения, а не отношения зависимости вассала от сюзерена. В 1574 г. Гази отвоевал черкесов, которые были данниками крымцев. При этом Гази отказался отдать ясырь из черкесов и присоединиться к крымскому хану. Гибель Гази в войне с кабардинцами опечалила хана Мехмеда-Гирея II. В 80-х гг. XVI в. в Бахчисарай прибыли два кузена Гази мирзы, а к ногайцам прибыли крымские царевичи Девлет-Гирей, Мурад-Гирей, Фетх-Гирей. В 80-х гг. XVI в. ногайцы наладили обменную торговлю с кумыками.

Крымский татарин XVI века

В 20-х гг. XVII в. из состава Малой Ногайской Орды выделился улус Касая (Касима). В это время Малая Ногайская Орда поддержала изгоя Шагин-Гирея, и за это крымский хан собрался идти войной на Малую Ногайскую Орду. Еще в 1619 г. войска Малых Ногаев были разбиты крымцами. Касай же бежал к горам. В 1615 г., во время похода Малых Ногаев на русских, на их кочевья напали черкесы. В 20—30-х гг. улусы Ураковых и Мамаевых двинулись в крымские владения и расселились в окрестностях Аюва и на Кубани. Переселение этих кланов совпало с общим отступлением больших ногайцев под ударами калмыков в 30—40-х гг. XVII в. В 1625 г. крымцы совершили поход на Дагестан. К нему примкнули силы бия Малых Ногаев Касима, а также Ураковы. Когда хан примирился с Шагин-Гиреем, Касим озадачился сооружением форпоста против русских и горцев. В 1629 г. Джанибек-Гирей принудил Малых Ногаев подчиниться. Хан Касим лавировал, то кочуя в Крыму, то предоставляя убежище вновь бежавшему Шагин-Гирею. В конце концов ногайцы признали свою зависимость от крымцев. Малая Ногайская Орда поддерживала союзные отношения с князем Алегуком Шегануковым и Идаровыми (темрюцкими черкесами). Противниками были правитель Малой Кабарды Шолох Тапсаруков и его родичи. Кумыкское шамхальство служило связующим звеном в контактах Крымского ханства с Сефевидским Ираном. С Алегуком контактировал Али Ураков. В 1639 или в 1640 г. умер Касим, и его наследники стали известны как касаевцы. Остатки Малой Ногайской Орды под их руководством противодействовали калмыкам в 40—60-х гг. XVII в.

На протяжении первой половины XVlI в. ногайцы Ногайской Орды (Большого Ногая) смещались на запад. В начале XVII в. Иштерек кочевал около Терека. В начале 10-х гг. XVII в. Большие Ногаи уже кочевали по Кубани, Тереку и Куме, а их ставка находилась в Бештау. В 1608 г. Иштерек сватал свою дочь за Гази Пшеапшокова. В 30-х гг. XVII в. были установлены тесные контакты между кумыками и ногайцами. Ногайцы нападали на кабардинские земли, а кабардинцы отвечали набегами на кочевья Большого Ногая. Под давлением калмыков ногайцы Ногайской Орды расселились по всему Предкавказью, потеснили бесленеевцев, хлынув в их земли. Ногайские отряды принимали участие в горских междоусобицах. Так, в 1641 г. на реке Малке кумыкский шамхал Айдемир и кабардинский князь Кельмамет Куденетов воевали против Алегука и Ходокжука. На обеих сторонах сражались ногайцы, В 10—20-х гг. XVII калмыки нанесли поражение ногайцам в коренных землях Ногайской Орды. В 1632 г. ставка калмыцкого таиши Хо-Урлюка уже находилась на Волге. Бий Малой Ногайской Орды старался наладить отношения с калмыками, но мира достичь не удалось. В 1642 г. калмыки наводнили Сальские степи. Калмыцкая экспансия сдвинула многие улусы Больших и Малых Ногаев, вынужденных принимать сюзеренитет крымского хана, который назначал в их земли сераскеров, но оставлял ногайцам автономность. Ногайцы Алтыулы же покорились калмыкам. В 1644 г. Хо-Урлюк вмешался в дела Кабарды и сложил там голову.

В 1655 г. отряды калмыков как союзники русских начали проникать в крымские владения. Во время набегов они доходили до реки Молочной. Зимой 1659—1660 гг. к калмыкам прибыло крымское посольство, впрочем, не имевшее у них успеха. В 1660 г. калмыки значительными силами выдвинулись в разных направлениях. Дайчин и Мончак двинулись на Малых Ногаев, на Темрюк и Крым, Азов, Тамань, Темиргой и Бесленей. Мончак в урочище Бачигиз разгромил отряды Навруза Шидякова, а Дайчин — темрюкских, таманских, темиргоевских, бесленеевских черкесов и мирз Ураковой половины. Зимой 1661—1662 гг. калмыки атаковали крымцев и убили Сары-мирзу. В 1662 г. калмыки атаковали возвращавшегося из похода на Украину крымского хана. Осенью 1662 г. и зимой 1662—1663 гг. калмыки кочевали поблизости от Крыма. В 1663 г. калмыки совместно с запорожцами удачно воевали у Цыбульника и разбили тумен крымцев. Осенью того же года И. Сирко с калмыками напал на Буджак, В 1665 г. калмыки совершали набеги на кубанских ногайцев, а потом на крымцев. Появление калмыков на Северном Кавказе привело к росту влияния русских в северокавказском регионе, усилению прорусских настроений и повышению роли баксанской партии в Кабарде, позволило стабилизировать границу русских этнических земель.

Кумыки. Фото fadn.gov.ru



Кумыки: между молотом и наковальней

Кумыки были естественными союзниками крымцев. В союзе с ханом они видели возможность противодействовать экспансии иранского шаха Аббаса Мирзы, который угрожал Кумыкии в 10—20-х гг. XVII в. и с которым взаимодействовали русские. Однако наиболее активными были отношения с Малой Ногайской Ордой, обеспечивавшей крымское влияние в Центральном Кавказе. Во время войн русских с кумыками ногайцы продолжали с ними торговать. В 1604 г. ногайцы и кумыки остановили экспедицию русских, отправленную на усмирение шамхальства. Нужно сказать, что крымцы в 1603—1604 гг. приложили усилия, дабы помочь кумыкам. На помощь прибыли крымцы, кубанские ногайцы, черкесы, кабардинцы, карачаевцы и балкарцы. Между Тарки и Казы-Юртом в Караманском сражении был уничтожен русский отряд, а воеводы Бутурлин и Плещеев полегли в битве. В 1635 г. кумыкский Султан-Мут Эндиреевский советовал кочевать ногайцам ближе к горам, чтобы отразить вторжение врагов. В 1605 г. шамхалы Эльдар и Адиль-Гирей вместе с Султан-Мутом выступили против русских. В 30-х гг. уже престарелый Султан-Мут побывал в Бахчисарае и попросил у хана людей, чтобы уничтожить русский форпост в Дагестане. Отметим, что кумыки заняли земли равнинной Чечни, и их земли соприкасались с Кабардой и ногайцами. Ряд чеченских обществ находился в зависимости от кумыкского шамхала. Кумыки смогли остановить русское продвижение на Северном Кавказе и стали важными партнерами крымцев. Грузинский царь в начале XVII в. жаловался на набеги турок, персов и кумыков и просил русских о помощи. Султан объединил в одно государство несколько кумыкских княжеств. Уникальное упоминание о кумыках в польско-крымской переписке указывает, что кумыки играли значительную роль в реализации татарской политики на Северном Кавказе.

С прибытием калмыков ситуация изменилась коренным образом. В 1644 г. калмыки напали на Брагуны, находившиеся во владении кумыков. Последние предоставили убежище ногайцам, чем и был обусловлен конфликт. В 1660 г. калмыки угнали стада у ногайских мирз, кочующих в кумыкских владениях. В 1673 и 1682 гг. калмыки совершали набеги на кумыков. Союз калмыков с кабардинцами и грузинами лишил возможности шамхалов поддерживать отношения с Крымским ханством и вынудил поддерживать тесные отношения с русскими, дабы через терских и астраханских русских просить защитить шамхальство от набегов калмыков. Нужно отметить, что калмыцкие предводители сроднились с соседними кавказскими народами. Так, женой калмыцкого тайши Допдук-Омбо была дочь Магомета Кургокина, однако часть кабардинцев, представляющая кашкатавскую партию, была враждебна в отношении калмыков. Их союзниками были представители баксанской партии. Сообщалось, что многочисленные тургуты опрокинули кабардинцев в местности Кашкатау при слиянии Малки и Терека. У калмыков находили прибежище политические мигранты из Крымского ханства, как, например, Джан-Темир из рода Ширинов.

Отмечалось, что калмыки участвовали в русско-турецких войнах, однако в войне 1768—1774 гг. калмыки воевали крайне неохотно. Предметом спора между калмыками и крымцами был ногайский вопрос. Стороны воевали между собой за контроль над ногайскими ордами Едисан, Едишкуль, Джамбойлук. В начале XVIII в. набеги крымцев и калмыков друг на друга были частными, а не государственными предприятиями.

Поражение от черкесов

Обострение отношений между народами наблюдалось только при правлении Девлет-Гирея II и втором правлении Каплан-Гирея.

В 1701 г. крымцы совершили поход на черкесов. В 1707 г. к чеченцам, а потом в Крым прибыли послы восставших башкир, которые просили помощи против русских. На помощь башкирам крымское войско не отправилось, зато активизировалось в кавказском секторе. В 1708 г. крымцы были разбиты в Канжальской битве кабардинскими войсками. Масштабы и значение битвы существенно преувеличены в современной историографии кавказских народов. При этом Мехмедом Рашидом указывалось, что собственно крымцев и крымских ногайцев в битве участвовало около 11,5 тыс., а также 5 тыс. черкесов, 20 тыс. ногайцев из разных орд.

Совещание черкесских князей в 1839—1840 гг., Григорий Гагарин. Репродукция wikipedia.org

Во время этого похода крымцев 5 тыс. черкесов изменили крымцам, а калга Менгли-Гирей не стал добивать кабардинцев в местности Балх-Неджан (местность Канжал, то есть «кровавый путь»). Кабардинцы ночью напали на крымцев и разгромили их. Сам хан Каплан-Гирей бежал и был потом заменен Девлет-Гиреем II, освобожденным из заточения на Родосе. Сообщалось еще, что Каплан-Гирей принял в Хан-Тепе бежавших от русских донских казаков К. Булавина. Причиной войны турецкий хронист Мехмед Рашид считал то, что кабардинцы откочевали из Бештау, где ранее проживали. Силахдар Фындыклылы сообщал, что причиной войны было убийство черкесами Шахбаза-Гирея в 1707 г., после чего в Черкесию отправили сейменов, которых также после некоторого времени там убили. Хан также требовал невольников, провоцируя черкесов на войну, с помощью которой хотел покорить черкесов и прославить свое имя. По сведениям Сайда Мухаммеда Ризы Каплан-Гирей из Крыма пришел в Тамань, а оттуда в Кабарду. Черкесы устроили крымцам засаду в одной горной долине и многих из них перебили. Сам хан еле спасся и был низложен султаном, а вместо него теперь правил Девлет-Гирей II.

Д. Кантемир считал, что война была вызвана кровной враждой и что черкесы были правы. Э. Кемпфер писал, что хан требовал двойную дань с черкесов и пошел на них войной. Он отмечал, что они язычники и торгуют рабами. И.-Г. Гербер отмечал, что с 1708 г. черкесы завоевали свободу, перестали платить крымцам дань невольниками и они настолько вольнолюбивы, что с трудом покоряются своим кабардинским князьям. По явно преувеличенным данным молдавского историка, войско Каплан-Гирея составляло 80 тыс., к нему присоединились еще 15 тыс. кубанцев. Вождем черкесов был назван Кабарда, а его войско, по данным хрониста, насчитывало 7 тыс. пеших, 300 всадников и 3 тысячи черкесов. Указывалось, что черкесы прибегли к хитрости и устроили крымцам бойню. Сообщалось, что на них нападали и кубанские татары. Немецкие мемуаристы указывали, что в Черкесию прибыли 30 тыс. крымцев во главе с визирем. Черкесские проводники завели их в засаду, и черкесы напали на крымцев со всех сторон. Главани отмечал, что Черкесия делилась на 14 княжеств, а против крымского хана черкесы выступили в 1723 г. В битве с ними Каплан-Гирей потерял 5 тыс. человек. А де ла Мотрэ утверждал, что татары потеряли 40 тыс. воинов. Отмечалось, что в поход отправился калга (титул второго по значимости после хана лица в иерархии Крымского ханства, — прим. ред.). Причиной войны было то, что черкесы отказались платить дань невольниками и конями, как было прежде заведено.

Возвращение крымцев

Равнинные черкесы по сведениям француза были врагами горных черкесов, которые оставались идолопоклонниками. Э. Д. д'Асколи сообщал, что для черкесов было обычаем приглашать поучаствовать в своих усобицах хана с войском в 40—50 тыс. Взамен черкесские правители отдавали определенное количество невольников. Д. Да Лука предупреждали, чтобы он не ездил к черкесам, чтобы не попасть в рабство. III. де Пейсонель отмечал, что хану пришлось приложить большие усилия, чтобы подчинить своей власти черкесов, и что, скорее, они данники, а не подданные хана. Сообщалось, что крымский правитель делал запрос черкесским князьям и те поставляли в его войска определенное количество воинов. Среди черкесов, по тем же данным, насчитывалось 14 племен, причем абазины и кабардинцы не были вассалами хана. Кабардинцы упоминались как подданные русских, черкесские племена непрестанно нападали друг на друга. Ш. де Пейсонель сообщал, что обычная дань составляла 300 невольников, но Селим-Гирей I довел это количество до 700. Отмечалось, что только у пяти из четырнадцати племен получил распространение ислам, в частности, это бесленеевцы, темиргойцы, бжедуги и загадочные адели и адеми. Французский наблюдатель описал время правления Кырым-Гирея и касающиеся его события. А Канжальская победа кабардинцев и черкесов, по мнению автора, была локальной и лишь на время избавила черкесов от власти крымцев.

После этого сражения, по сведениям Мехмеда Рашида, Хурреми Челеби Акая и Саид-Мухаммеда Ризы, крымцы пришли в Кабарду. К ним присоединились многие, кроме кайтуковцев. Крымцы пришли в Кызыл-бурун, а кабардинцы бежали в Кашкадаг к Джап-Булат-оглу. Туда был отправлен отряд БахтымГирея. В 1725 г. по воле Щиринов ханом стал Меигли-Гирей II. В Иран в 1725 г. хан отправил калгу Сафа-Гирея, других неспокойных подданных было решено отправить в Черкесию, однако это только отсрочило бунт в 1726 г., и крымские войска принялись возвращаться. В кубанских степях Бахты-Гирей предотвратил вторжение калмыков и воевал в Черкесии. В 1734—1735 гг. черкесские правители покорились Каплан-Гирею, который во главе восьмидесятитысячного войска привел к подчинению черкесов и кабардинцев, прорвал русские укрепления при помощи чеченцев и подошел к Дербенту. В 1718 г. Бахты-Гирей подбивал кабардинцев на поход против русских. Правители Кабарды же хотели расколоть альянс ногайцев с калмыками, предлагая Чакдрожапу напасть на владения Бахты-Гирея. В 1718 г. войска кубанцев вместе с некрасовцами и черкесами были разбиты в битве на Кубани войсками крымского хана Саадет-Гирея. В 1720 г. Бахты-Гирей примирился с Бахчисараем, а в 1721 г. выступил в поход против Кабарды вместе с ханом. Только в 1723 г. он был отстранен от власти на Кубани. В 1725 г. Бахты-Гирей поддержал мятежного Джан-Тимура из рода Ширин и просил помощи у калмыков, но был разбит и бежал в 1726 г. в Малую Кабарду.

Течение реки Терека, большой и малой Кабарды по странам, лежащим рядом с Кавказом, 1772 г. Фото время верить.рф

Война с Надир-шахом

В 1736—1739 гг. Крымское ханство приняло на себя основную тяжесть русско-турецкой войны. Надир-шах из племени афшаров в 1740 г. высказал претензии на территории, которые когда-то принадлежали Тамерлану. Иранский и кавказский театры военных действий отвлекали на себя внимание крымцев. Крымцы в усобицах в Кабарде поддерживали кашкатавскую партию, а русские — баксанскую. В 1743 г. при Селим-Гирее II калга Шагин-Гирей совершил удачный поход на черкесов и привел ясырь из 800 человек. В 1747 г. против крымцев восстали темиргойцы, абадзехи, бжедуги, шапсуги, убыхи. В 1751 г. абадзехи были независимы от крымцев. В 1753 г. абазины и шапсуги также были независимы. В 1758 г. темиргойцы поддержали восстание ногайцев, возведшее на престол Кырым-Гирея. В сильной зависимости от крымцев были жанеевцы, которые приняли ислам, В 1760 г. Кырым-Гирей переманил на свою сторону часть представителей баксанской партии, русские же в это время возобновили строительство терской оборонительной линии.

В 1761 г. Кырым-Гирей осуществил поход на темиргойцев и был разбит ими на реке Пшаде, что послужило причиной его низложения. Перед этим (в 1760 г.) темиргоевцы напали на свиту абазинского князя Игебокова, сестра которого была матерью хана. В стычке погиб князь. В 1767 г. крымцы убедили князей Большой Кабарды выступить против кубанских ногайдев. В 1769 г. от принятия подданства России уклонились М. Баматов, X. Рослабеков, Е. Канаматов, Д. Кайтукин. За год до этого кабардинцы разбили войско кубанского Сокур Арслан-бека. прорывавшегося к Моздоку и Кизляру. Француз барон де Тотт сообщал, что во время похода на Новосербию к хану с просьбой заключения союза прибыл посол от лезгин. Но его предложение было оставлено без ответа.

Подводя общий итог, отметим, что черкесы были постоянным объектом крымских нападений еще в XV в. и являлись источником пополнения числа рабов. Черкесские княжества зависели от крымского ханства и платили дань невольниками. Во второй половине XVI в. вожди Кабарды старались уравновесить крымское влияние русским. XVII в. был обозначен доминированием Гиреев на Северном Кавказе, которое смогли пошатнуть только прибывшие с востока калмыки. В XVIII в. влияние крымцев на Северном Кавказе оказалось под вопросом вследствие поражения в Канжальской битве 1708 г. и нападений черкесов на Крымское ханство в середине XVIII в. Однако и после этого крымцы активно участвовали в усобицах на Северном Кавказе, вмешиваясь в черкесские и кабардинские дела, участвуя в них как союзники одной из сторон. С отдельными черкесскими лидерами Гиреи были связаны отношениями аталычества. Кумыкские княжества стали союзниками Крымского ханства в начале XVII в. Союз был продиктован противостоянием русской экспансии, а также опасностью со стороны иранских Сефевидов.

​Ярослав Пилипчук