Ослабление рубля: кому оно на руку и к чему приведет российскую экономику

Экономисты спрогнозировали замедление роста ВВП и подсказали, в чем выгоднее хранить сбережения в ближайшее время

Российская валюта начала восстанавливаться после полутора месяцев падения. Но ключевой вопрос, что же происходит, кому это выгодно и чего ждать от экономики в ближайшей перспективе, — остался. «Реальное время» обратилось к аналитикам за разъяснением ситуации и прогнозами относительно дальнейшего движения рубля в поиске эффективных способов сбережения денег.

При текущей стоимости за нефть страна получает сверхдоходы



Для того, чтобы понять, чего ждать, нужно проанализировать, что же происходит с рублем на данный момент и какие факторы на него еще влияют? По словам Марата Сабирова, директора филиала ИК «Фридом Финанс» в Казани, одновременно с валютного рынка ушли сразу несколько факторов, которые оказывали негативное влияние на рубль, поэтому рубль в последние несколько дней смог укрепиться до 66,8 за 1$. «К этим факторам можно отнести покупку валюты ЦБ РФ для Минфина в рамках бюджетного правила — она отложена до декабря 2018 года, усиление оттока капитала с развивающихся рынков в целом из-за политики ужесточения ФРС США и распродажи на отечественном рынке гособлигаций на фоне планируемых санкций США в отношении российского госдолга. Поддержку рублю оказывают высокая стоимость нефти, Brent уже достаточно долго торгуется в районе $79 за баррель», — отметил он.

Тот факт, что ЦБ приостановил покупку валюты на внутреннем рынке до конца года, Наталья Орлова, руководитель Центра макроэкономического анализа «Альфа-Банка», называет попыткой регулятора стабилизировать ситуацию на валютном рынке, чтобы смягчить инфляционный удар.

«Это повышает вероятность возвращения курса на уровень 65 рублей за доллар к концу года. Но при условии, что не случится крупномасштабного кризиса на развивающихся рынках и не будет непредвиденных ситуаций с санкциями, — пояснила она. — Мы по-прежнему считаем, что ЦБ было бы целесообразно не менять ставку для того, чтобы не добавлять волатильность рынку своими действиями. Тем более что незначительное повышение ставки, которое было предпринято Банком России, не окажет принципиального влияния на курс». По ее мнению, сохранение ставки 26 октября выглядит оптимальным сценарием.

Сергей Дроздов, аналитик ГК «Финам», говорит о том, что не стоит забывать — национальная валюта продолжает находится под давлением ситуации в отношении перспективы введения очередных ограничений со стороны США. «Меры в отношении российской экономики на данном этапе предполагают санкции против новых выпусков государственных долговых бумаг, — говорит он. — В связи с чем до прояснения деталей очередного санкционного пакета, который сейчас находится на обсуждении в Конгрессе США, курс рубля будет весьма волатильным. В свою очередь, до проведения промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся в ноябре, нельзя исключать новых агрессивных заявлений со стороны заокеанских партнеров, что также будет негативно отражаться на курсе российской валюты».

Среди положительных факторов, влияющих на укрепление рубля, Эдуард Ислямов, начальник казначейства ООО КБЭР «Банк Казани», назвал развитие взаимовыгодного сотрудничества с Китаем и странами азиатского региона и реализацияю проектов «Сила Сибири», «Турецкий поток», «Северный поток — 2».

«Полагаю, что рост цен на нефть поддержит бюджет, но в целом может наблюдаться дальнейшее падение реальных доходов населения из-за нестабильности национальной валюты. При введении жестких санкций против нашей страны возможен негативный сценарий снижения курса рубля на 5-10%», — прогнозирует он.

По мнению экономистов, дальнейшая динамика курса российских валют будет зависеть как от внешней конъюнктуры, так и от политики ЦБ РФ. На вопрос «Ослабление рубля в текущей ситуации — это плюс или минус для российской экономики?» отвечали, что скорее минус, чем плюс.

«Для граждан — это минус, так как их покупательная способность снижается, население беднеет, а для бюджета и экспортеров это плюс, так как их доходы наоборот растут, — отметила Анна Кокорева, замдиректора аналитического департамента «Альпари», напомнив, что увеличение доходов бюджета позволяет финансировать проекты и реализовывать указы президента».

Марат Хасиятуллин, директор филиала Уральского банка реконструкции и развития в Татарстане, также подчеркнул, что сочетание слабого рубля и высоких нефтяных цен позитивно для бюджета — объем поступлений в российскую казну существенно возрастает. «В выигрыше также оказались компании, бизнес которых ориентирован на экспорт, — энергетические корпорации и предприятия оборонной промышленности», — добавил он.

«При текущей стоимости за нефть страна получает сверхдоходы, — подтвердил Алексей Пипкин, директор филиала в г. Казань Forex Club. — Как и компании, чей торговый интерес находится за рубежом». Альтернативная ситуация, по его мнению, находится в секторе потребительских товаров. В результате последней поправки на валютный курс в стоимости прибавили автомобили, бытовая техника, телефоны, компьютеры и их комплектующие. «Данный фактор скажется на покупательской способности населения», — констатировал он, отметив, что на протяжении последних 18 лет курс рубля всегда снижался по отношению к USD и EUR, и сейчас не происходит чего-то особенного. По его мнению, ослабление рубля в ближайшем горизонте носит негативный характер, в долгосрочном нейтральный.

Константин Бушуев, начальник отдела анализа рынков «Открытие Брокер», поделился позитивным прогнозом. «В настоящее время рубль недооценён к доллару относительно справедливых уровней 63—64. В случае снижения общих рисков по развивающимся рынкам нельзя исключать снижения курса USD/RUB в диапазон 61—62», — считает он.

Нас ждет стагнация или рост реального ВВП

Многие прогнозы, публиковавшиеся в начале года на 2018-й, не оправдываются. По словам экономистов, виной тому появление новых переменных, которые раньше не учитывались. Тем не менее, мы обратились к нашим экспертам с «неблагодарным» вопросом: чего ждать от экономики в ближайшей перспективе?

Выяснили, что, по общему мнению, на текущий момент российская экономика зависит от трех основных факторов. Первый из которых это возможное введение второго пакета санкций в отношении России со стороны США. «Содержание пакета пока не известно, но представители белого дома ранее сообщали, что речь может идти о понижении уровня дипломатических отношений, запрет полетов «Аэрофлота» над территорией США, а также сокращение объема взаимной торговли, — рассказал Алексей Пипкин из Forex Club. — Все эти аспекты безусловно не приятны, но основной болезненный удар может прийтись на банковский сектор».

Второй пакет может предусматривать запрет американским контрагентам на расчеты с госбанками РФ. «Вот эта мера для экономики России действительно крайне неприятна. Речь идет о шести-семи банках, в том числе Сбербанке, ВТБ, «Газпромбанке», «Россельхозбанке», «Промсвязьбанке», — отметил он.

Второй фактор — это стоимость энергоносителей, а именно нефти. При текущей стоимости российский бюджет имеет профицит. Так как в нем заложена отметка в 40$ за баррель.

«Все, что свыше 40$, накапливается на счетах ЦБ. Здесь стоит отметить, что наравне с Россией сверхдоходы получают и другие страны нефтедобытчики. И здесь важна договоренность между участниками рынка. Ценовой коридор, который устроит Россию и уберет из рынка часть конкурентов, это 65—70$ за баррель», — рассказал глава филиала Forex Club в г. Казани.

Третий фактор, по его мнению, это поведение Центрального банка. Этот же фактор будет являться поддерживающим в ближайшее время для рубля. «Последнее повышение процентной ставки на 0,25 базисных пункта большого влияния на рынок не произвел. Это скорее демонстрация решимости, что в случае острой необходимости ЦБ будет готов повысить ставку еще сильнее. Как ранее уже было в 2014 году, когда ЦБ поднял ставку с 10,5% до 17%», — отметил эксперт.

Прогноз относительно рубля разнится. Сергей Дроздов из ГК «Финам» считает, что возврат рубля в диапазон 64—61, при благоприятных условиях и конъюнктуре на сырьевом рынке, возможен лишь к декабрю текущего года. Константин Бушуев из «Открытие Брокер» прогнозирует, что если будет введён запрет на корреспондентские отношения российских госбанков с американскими, то можно ждать роста курса USD/RUB в район 73—75 в течение года. «Но реальная вероятность введения такого запрета крайне мала. Все остальные предлагаемые санкции, в том числе возможный запрет на покупку американцами нового российского госдолга, почти не повлияют на курс рубля, и он сможет продолжать локальное укрепление», — заключил он.

«По нашим прогнозам развития российской экономики, в ближайшие 2 года нас ждет стагнация или рост реального ВВП в пределах 0,5%, — комментирует Эдуард Ислямов из «Банка Казани». — Геополитические факторы, санкции в отношении крупных корпораций и банков, а также в отношении госдолга создают трудности в реализации крупных проектов с высокими технологиями, в том числе и по финансированию». «По данным ЦБ за первые 6 месяцев 2018 года отток капитала из России вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году. И ввод новых санкций может подстегнуть усиление оттока», — рассуждает Алексей Пипкин.

Также экономисты говорят и о том, что в результате разового поднятия ставки НДС с 18% до 20% в начале 2019 года можно ожидать разового взлета инфляции до 5-5,5%, после чего она может вновь снижаться до 3%. А Марат Сабиров из ИК «Фридом Финанс» прогнозирует по итогам 2018 года рост ВВП на 1,8%.

В чем хранить деньги?

Что же касается вопроса о том, в чем хранить деньги, аналитики сошлись во мнении, что рисковать пока не стоит, но инструменты предложили разные.

«Со времен распада СССР, как показывает практика, самым простым и доступным инструментом для населения неизменно является покупка иностранной валюты, в частности американского доллара и евро», — напомнил Сергей Дроздов, аналитик ГК «Финам».

Константин Бушуев считает, что сейчас отличную альтернативу краткосрочным рублёвым депозитам представляют годовые ОФЗ. «Альтернативу долларовым депозитам могут составить российские долгосрочные суверенные облигации, которые также можно будет продать через год, — говорит он. — Инвесторам, ищущим более высокий риск, можно предлагать отдельные фундаментально сильные истории в ликвидных российских акциях. Например, проданные паникующими инвесторами акции ВТБ или привилегированные акции Сбербанка уже сейчас показывают двузначную ожидаемую дивидендную доходность». По его мнению, вложения в доллар сейчас мало оправданы, так как до конца года здесь можно получить заметный убыток. «Но в случае чрезмерно сильного укрепления рубля можно вновь смотреть в сторону американской валюты. На длительном горизонте мы более позитивно смотрим на евро, чем на доллар», — согласился он с коллегой из «Финам».

Марат Хасиятуллин, директор филиала Уральского банка реконструкции и развития в Татарстане, дал, по его словам, «традиционный» совет: держать сбережения в той валюте, в которой планируется их тратить.

«Чего точно не следует делать — на эмоциях нести в обменник все рублевые накопления и менять их на доллары или евро по невыгодному курсу», — посоветовал он.

«В ближайшей перспективе хранить деньги рекомендуем в долларах США и вкладывать в евробонды супер эмитентов экспортеров с дюрацией от 2-3 лет, более рискованным инвесторам советуем вкладывать рубли в долевые инструменты экспортеров с высокой дивидендной доходностью», — предлагает Эдуард Ислямов.

С ним согласилась Анна Кокорева из «Альпари»: «Пока ситуация труднопредсказуемая, мы рекомендуем 50—70% своих сбережений хранить в иностранной валюте. Банковские вклады дают низкую доходность, однако пока она выше уровня официальной инфляции этот инструмент остается актуальным. Можно покупать облигации с высоким рейтингом надежности. К более доходным рискованным инструментам прибегать не стоит».

Марат Сабиров сказал, что обычно в таких случаях говорят о депозитах, однако сейчас это не самый доходный вариант, по его мнению.

«Куда привлекательнее выглядит фондовый рынок, на котором можно регулировать и порог входа, и степень риска. В частности, предлагаю обратить внимание на евробонды, которые могут приносить 5-6% годовых при том, что это очень надежный по своей сути инструмент. Кроме того, всегда можно выбрать акции крупных и ликвидных компаний, которые не только растут на 10-15% в год, но и стабильно выплачивают дивиденды», — прогнозирует эксперт.

Алексей Пипкин отличился и предложил в ближайшее время инвестировать в золото: монеты и слитки. «Их цена достигала ценовых отметок 2008 года, и на текущий момент мы наблюдаем увеличение стоимости данного актива. Второе интересное направление для инвестирования — это облигации федерального займа», — отметил он, добавив, что сбережения по-прежнему хорошо хранить в мультивалютной корзине, в которой должны находиться как традиционные рубли, доллары и евро, так и необычная для России японская иена. «Такая корзина будет наиболее диверсифицирована, иена — традиционный актив, убежище, наравне с золотом», — отметил он.