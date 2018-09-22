«Их нравы»: вращающиеся дервиши и «свадебная ночь» Джелаладдина Руми

Суфийский обряд Сема. Не туристический аттракцион, а религиозная церемония. Но для всех желающих

Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодняшний его рассказ посвящен обряду Сема, известному у нас как «танец крутящихся дервишей».

«Свадебная ночь» для миллиона человек



Каждый год с 7 по 17 декабря в турецком городе Конья проводятся торжества, приуроченные к очередной годовщине его смерти, или, как принято говорить в суфизме, воссоединения «Мевляны» Джелаладдина Руми с Аллахом. В этом году будет отмечаться 745-я годовщина с того дня, как закончился жизненный цикл великого мусульманского ученого, суфия, поэта и наставника на этой земле, и для него началась, согласно суфийскому мировоззрению, жизнь настоящая. Суфии полагают, что этот мир — всего лишь площадка, где человек проходит испытание перед началом новой, настоящей жизни, и это новое начало знаменуется физической смертью человека. Здесь уместно привести цитату из самого Руми о смерти, которая в должной мере раскрывает суть вышесказанного: «Все говорили о разлуке, а я говорил о воссоединении». Смерть для Руми — это возвращение человека к своему истоку, то есть к Аллаху, так как происхождение человека является божественной драгоценностью.

Так или иначе, торжества, посвященные этому событию, на которые, помимо последователей тариката Мевлеви, со всего света собираются более миллиона почитателей Руми, называются Шеб-и Арус, что можно перевести как «свадебная ночь».

Руми или Мевляна?

Великий персоязычный поэт и суфий Мухаммад Мустафа Джелаладдин в русскоязычной литературе больше известен как Руми, а поклонникам турецкой и персидской литературы он знаком под именем Мевляна. Однако и Руми, и Мевляна являются лишь приставками к его настоящему имени. Причины появления этих приставок мы обнаруживаем в его биографии.

Великий поэт и суфий Мухаммад Мустафа Джелаладдин в русскоязычной литературе известен как Руми, а в турецкой и персидской литературе — под именем Мевляна

Джелаладдин родился в 1207 году в городе Балх, который находится на территории современного Афганистана. Тогда это была территория иранской провинции Хорасан. Балх был центром искусств, где пересекались индийская, египетская и месопотамская культуры. Монгольское нашествие стало причиной переселения многих видных ученых того времени на запад. Среди них оказался и отец Джелаладдина Бахаэддин Велед, или, как его еще называют, Султан аль-Улема. Вместе с семьей он переселяется сначала в Багдад в 1214 году, а затем, в 1218 году, в город Конья, находящийся под управлением сельджукского султана Алаэддина Кейкубада, который специально для Бахаэддина Веледа возводит в городе медресе. В те времена Конью населяли преимущественно греки, которых называли румами, — отсюда и приставка Руми, то есть «житель провинции, населенной греками».

После смерти Бахаэддина Веледа в 1231 году Джелаладдин занимает его место в медресе. Его ученики и последователи относились к нему с большим уважением и называли его Мевляна, что означает «наш господин».

Как проходит Шеб-и Арус?

Как мы уже упоминали выше, Шеб-и Арус — это торжества, посвященные воссоединению Мевляны с Аллахом. В этой связи каждый год 17 декабря после Икинди намаза (послеполуденной молитвы) в Конье проводится вечер памяти поэта и суфия, который сопровождается чтением аятов из Корана и церемонией Айн-уль Джем, больше известной как обряд Сема. Многие считают, что Сема — это обряд вращения, а приверженцев братства Мевлеви называют «вращающимися дервишами». Однако в традиции Мевлеви нет термина «вращение», и представители братства не вращаются, а делают «Сема». Слово «Сема» здесь употребляется в значениях «небо, Вселенная» и «слышать голос Вселенной». То есть слышать голос того, что сотворил Аллах, и отвечать на этот голос. Движения в Сема символизируют происхождение Вселенной, рождение человека и, вместе с любовью к создателю и желанием служить ему, его стремление быть «Инсан-ы Камиль», то есть совершенным человеком. Движения сопровождаются музыкой тасаввуфа (суфизм), которая имеет ритмику человеческого сердцебиения, что способствует более тонкому переживанию происходящего.

Во времена Мевляны обряд Сема происходил без музыкального сопровождения и не имел четкой схемы исполнения. Основой были религиозный пыл и взволнованность тасаввуфа. Есть факты, свидетельствующие о том, что Руми мог начать кружиться в Сема на улице, на рынке, в мечети и в других общественных местах. После смерти Мевляны, при его сыне Веледе Челеби и его потомках, Сема приобретает четкую «канонизированную» форму и, начиная с 1460 года, остается неизменным вплоть до наших дней. Теперь обряду Сема можно научить и научиться.

Во времена Мевляны обряд Сема происходил без музыкального сопровождения и не имел четкой схемы исполнения



Атрибутика и терминология Сема

Сема может исполняться как в одиночку, так и в группах. В Шеб-и Арус он исполняется большой группой дервишей в сопровождении большого числа музыкантов. Участников обряда Сема называют «семазенами». Ими могут быть как дервиши братства Мавлявийа, так и люди со стороны — обряд открыт для всех желающих. Музыкантов, обеспечивающих мелодическое сопровождение, именуют «мутрибанами» или же «сазенде». Среди них могут быть и люди, не являющиеся дервишами, однако обязательным условием для них является знание макамов музыки тасаввуфа. Залы, оборудованные для обряда Сема, называются «семахане». Для обеспечения равного расстояния между семазенами эти залы обычно имеют форму круга. Между обрядами Сема, которые проводятся в обычные дни и во время Шеб-и Аруса, особой разницы нет, разве что во втором случае участвует больше музыкантов.

Значение некоторых предметов и движений

Шкура ягненка или оленя, находящаяся напротив входа в семахане, называется «пост» или «постниш» и представляет собой место пророка Мухаммада и Мевляны. Для того, чтобы не было путаницы со шкурами, принадлежащими другим дервишам, эта шкура имеет красный цвет. «Хатт-ы Истива» — духовная линия, ведущая от входа в семахане к «посту». То, что находится справа от этой линии, символизирует этот мир и его обитателей, то есть мирскую часть. А то, что слева от линии, символизирует иной мир и духов. «Баш семазен» — это дервиш, ответственный за группу, которая принимает участие в обряде Сема. «Семазенбаши» — опытный дервиш, который следит за тем, чтобы обряд исполнялся в соответствии с правилами. «Постнишин» — это шейх тариката Мевлеви, который представляет «пост», то есть место Пророка и Мевляны. «Постнишин» — это не звание, а обязанности, которыми наделяются опытные дервиши после долгих лет службы.

«Сикке» — головной убор коричневого цвета, имеющий цилиндрическую форму высотой в 40-45 сантиметров, сделанный из войлока и опоясанный тремя лоскутками зеленого цвета, которые называются «дестар». В тасаввуфе этот головной убор служит символом надгробного камня. Люди, не являющиеся представителями братства Мевлеви, но занимающиеся преподаванием в дергахе братства, опоясывали свой головной убор белой лентой. «Теннуре» — хлопчатобумажная одежда семазенов белого цвета. В тасаввуфе эта одежда символизирует саван. «Мес» — мягкая кожаная обувь черного цвета. «Хирка» — длинное пальто черного цвета, которое надевается поверх теннуре. В тасаввуфе хирка символизирует землю, которая покрывает могилу. Для демонстрации того, что семазен уважительно относится к жизни и смерти, он целует пост, символизирующий этот мир и жизнь, и хирку — символ смерти.

Подготовка и начало

Перед началом обряда семазены ожидают сигнала от постнишина. В это время их руки закрыты (сложены крест-накрест на плечах), а левая нога стоит на правой. В таком виде они похожи на арабскую букву «Алиф» и на цифру «1». В тасаввуфе это положение является символом единобожия. Во время обряда семазен раскрывает руки так, что правая рука оказывается наверху, а левая рука внизу — это движение означает брать у Хака (Истина — имя Всевышнего, — прим. ред.) и раздавать людям. Так как дервиши делают как можно больший акцент на духовной стороне жизни, то понятно, что они могут взять у Хака то, что не является материальным, а именно знания, которые они распространяют среди людей.

Перед началом обряда семазены ожидают сигнала от постнишина



Обряд Сема состоит из семи частей. Перед началом церемонии Баш Семазен входит в семахане, приветствует зал и, обходя его с правой стороны, берет пост, стелет его на пол и читает три раза суру «Ихлас» и один раз суру «Фатиха». После чего делает дуа (молитва, совершаемая, в отличие от намаза, в «свободной», то есть произвольной, форме) за пророка Мухаммада, остальных пророков, за сподвижников Мухаммада, пиров (шейхов), предыдущих мастеров и за всю умму пророка Мухаммада, и выходит из зала, обходя его с левой стороны. Вслед за этим музыканты и участники обряда занимают свои места. Все семазены в сопровождении семазенбаши приветствуют зал и становятся с правой стороны от поста. После этого в зал заходит постнишин, приветствует зал, направляется к посту по Хатт-ы Истива, приветствует пост и садится на него. Вслед за этим начинается сама церемония.

Семь частей

Первая часть: «Наат-ы Шериф». Чтение стихотворения, восхваляющего пророка Мухаммада.

Вторая часть: звук барабана. Барабанщик наносит несколько ударов в малый барабан, которые символизируют приказ Аллаха «будь», что был отдан при сотворении миров.

Третья часть: партия нея (тростниковой флейты). «Нейзен» (музыкант, играющий на духовом инструменте ней), которого назначает нейзенбаши, начинает играть свою партию со вздоха «Хай», символизирующего дыхание Всевышнего, которое дало жизнь всему сущему на земле. Эту партию также называют «Пост Таксими», по окончании которой постнишин и семазены встают на ноги, сильно ударив правой рукой по земле. Этот удар называют «Дарб-ы Джелал». Семазены поправляют свои хирки и приближаются друг к другу, занимая правую сторону зала.

Четвертая часть: приветствие. Постнишин делает три шага вперед и совершает приветствие, сделав поклон. Эти шаги символизируют шариат (правила), тарикат (путь) и хакикат (знания). После этого вся группа присоединяется к приветствию. Семазены начинают движение по кругу, приветствуя друг друга по три раза. По окончании приветствия семазены занимают свои места.

Пятая часть: Сема. Постнишин и семазены совершают совместное приветствие и разом снимают с себя хирки, после чего повторяется совместное приветствие. Затем семазенбаши подходит к постнишину, приветствует его, совершая поклон, встает перед ним и приветствует остальных. После этого семазенбаши дает разрешение семазенам приступить к обряду Сема, который начинается после того, как семазены целуют руку постнишина. Духовный путь обряда Сема состоит из четырех приветствий:

Первое приветствие — это понимание человеком того, что он является рабом.

Второе приветствие — это восхищение перед силой и мощью Аллаха.

Третье приветствие — это превращение восхищения человека своим Господом в любовь и исчезновение разума в этой любви.

Четвертое приветствие — это завершение человеком духовного пути и возвращение в состояние рабства (служения), которое является самым подходящим и наивысшим положением, соответствующим его сотворению.

Шеб-и Арус — это не увеселительное мероприятие, созданное для привлечения туристов, а религиозная церемония



С началом четвертого приветствия к обряду Сема присоединяется и постнишин. В отличие от других дервишей он вращается, не снимая своей хирки и не раскрывая рук. Вращаясь, он двигается от поста к центру зала и обратно. Это движение называется «Пост Семасы». С возвращением постнишина к своему посту обряд Сема завершается, и семазены, заняв свои места, совершают совместное приветствие.

Шестая часть: чтение Корана. В этой части читается одна из сур Корана.

Седьмая часть: дуа. В этой части постнишин совершает дуа за всех пророков, ученых, шахидов и умму пророка Мухаммада. После того, как постнишин произносит слово «Ху», читается «Гюльбанг» (специальная дуа по случаю этой церемонии), затем читается сура «Фатиха», и церемония Сема завершается последним приветствием.

Необходимо понимать, что Шеб-и Арус — это не увеселительное мероприятие, созданное для привлечения туристов, а религиозная церемония, в которой может принять участие любой желающий. Это способствует лучшему пониманию того, для чего мы все были сотворены.