Митрополит Феофан: «Татарстан — это птица, у которой два крыла: православие и ислам»

Фото: Олег Тихонов

В редакции «Реального времени» на онлайн-конференции побывал митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Будет ли в Казани возрождена Духовная академия, некогда одна из лучших в России? Какова оценка владыки ситуации с Вселенским Патриархом? Что ждет опального и неоднозначного священника из Болгар протоиерея Головина? На эти и другие вопросы читателей издания подробно ответил управляющий Татарстанской митрополией.

«Мы не строим, мы воссоздаем, и это сложнее»

— Ваше Высокопреосвященство, часть вопросов, которые прислали наши читатели, касаются строительства собора Казанской иконы Богородицы. Как скоро верующие смогут посещать богослужения в нем? И будет ли восстановлен весь комплекс Богородицкого монастыря?

— Здесь два вопроса. Как скоро? Быстрее, чем идет стройка у нас, ни один собор не строится. Но надо помнить, что у нас идет не стройка, у нас — воссоздание. Это гораздо сложнее. У нас работают и историки, и строители, и искусствоведы, и все это надо совместить. Но при этом при большой степени идентичности тому, что было, надо, где это возможно, применять и новейшие технологии, и материалы. Строительство идет активно и по намеченным срокам. Как скоро откроется собор? Тот, кто знаком с храмостроительством, знает, что стены бывает построить скорее, чем внутреннее убранство. Мы сейчас занимаемся и тем, и другим. Строятся стены, и одновременно идет работа над внутренним убранством. Всегда самое сложное в храме — это иконостас. И работа над иконостасом уже идет, большой процент ее уже выполнен. Большую ношу на себя взвалил первый президент Татарстана, Государственный Советник Минтимер Шаймиев. Огромную историческую миссию взвалил на себя. Я с ним встречаюсь и все время радуюсь. Недавно он издал книгу «От души и для души». Вот он в этом весь, Шаймиев. Бывший секретарь обкома, коммунист, но он заговорил о душе. И он делает как раз для души. Ему имидж не нужен, он у него есть, и все остальное есть. Ему огромная благодарность, и фонду «Возрождение» тоже. Молодцы у нас и строители, хорошая такая фирма «Евростройхолдинг». У нас сплоченная команда. Но мало этого, с нами работает экспертный совет по культуре при Святейшем Патриархе. Что касается: когда? Конечно, хотелось бы побыстрее. Но это тот случай, когда мы не можем торопиться. Мы не можем расписывать стены, они должны устояться, чтобы не пошли микротрещины. На глаз кажется все хорошо, все блестит, все чистенько, но пойдут микротрещины, и вся работа насмарку. Мне бы хотелось, чтобы собор открылся уже в 2019 году.

Я глубоко убежден, что монастырь станет жемчужиной Казани, и не потому что это православная святыня, а потому что это достояние всех нас — и православных, и мусульман. Это наша культура, это наша совместная история



— Это уже близко.

— Да. Но к ноябрьской Казанской, ко Дню народного единства, вся внешняя часть будет закончена — и крыша, и фасады, и собор предстанет во всей своей красоте. Теперь по всему комплексу монастыря. Есть такое английское выражение — «Шаг за шагом». Надо всегда начинать с главного, а главное в монастырях — это храмы. И вот обратите внимание, монастырские корпуса все же сохранились, а храм был разрушен, поэтому начинать надо было с него. И конечно, мы параллельно ведем работу по корпусам. Надо делать исследования, посмотреть в каком состоянии корпуса, это непростая задача, опять же финансирование нужно. Поэтому мы должны объединиться, чтобы Богородицкий монастырь предстал во всей своей красе, стал нашей жемчужиной. Чем будет больше нас, людей, радеющих за восстановление монастыря, тем быстрее он будет восстановлен. Я глубоко убежден, что монастырь станет жемчужиной Казани, и не потому что это православная святыня, а потому что это достояние всех нас — и православных, и мусульман. Это наша культура, это наша совместная история. Сейчас на восстановление жертвуют люди разных конфессий, и люди разных конфессий работают на его восстановлении. Надо понять, что мы — один народ, мы — одна страна, и наши старания в восстановлении поруганных святынь — православных, мусульманских или иных — это наша общая задача.

«Академии — быть!»

— Вопрос нашего читателя, касающийся Духовной академии. Будет ли она в Казани воссоздана?

— Вопрос очень актуальный. Но что имеется в виду — возвращение в старое здание или возрождение академии? Практически путь к ее возрождению уже начат. У нас сейчас работает магистратура, мы взяли курс на государственную аккредитацию нашей Духовной семинарии, и мы все делаем для этого, хотя есть проблемы. По правилу общежитие должно стоять отдельно от учебного корпуса. Мы уже говорили об этом с президентом Татарстана. У нас нет проблем во взаимопонимании с руководством республики. С президентом у нас самые добрые деятельные отношения, и так же с городскими властями, с мэром города. Что касается академии, она однозначно будет восстановлена. Я никогда не бросал слов на ветер, если в чем-то был не уверен, мог промолчать или же сказать «нет». Но здесь я говорю: Духовная академия будет восстановлена. И для этого делается очень много. Мы сейчас формируем научную базу, которая необходима, а там очень много надо. Сейчас наши профессора и преподаватели в семинарии немного «поскрипывают». Я, когда проводил последний ученый совет, как ректор семинарии поставил конкретные рамки, чтобы были программы, были научные публикации, чтобы профессора работали над собой, чтобы проводились различные конференции.

— То есть шаг за шагом к академии?

— Конечно же. Повторюсь: академия — это не только стены, но и весь профессорско-преподавательский комплекс. Так что академии — быть!

— Одно время шел разговор, что в Универсиадской деревне будут построены и небольшая мечеть, и часовня.

— Мой принцип — конечно, там должны быть храмы. Я очень благодарен человеку, задавшему этот вопрос, и отвечаю: думаю, что эту проблему мы решим вместе с властями.

«Хороших террористов не бывает!»

— Вопрос личного свойства: «Владыка, вы не просто священник, но и церковный дипломат, много раз бывавший в командировках на Ближнем Востоке. Как, на ваш взгляд, будет сейчас развиваться ситуация в Сирии?»

— Мне бы не хотелось входить в политическую плоскость, но ясно одно: альтернативы мира нет и не может быть. Это главное, что должно быть в Сирии. И терроризму не должно быть места. Этот вопрос в Сирии сейчас решается, и если кому-то хотелось продлить хаос и нестабильность на Ближнем Востоке, то это не удалось. Помните, когда наши войска по просьбе законного президента Асада были отправлены в Сирию, и говорили, что ничего из этого не будет, через месяц-два все провалится. Не провалились. И Россия достойно показала себя, и сегодня делается то, что должно быть, — это путь к стабильности, полному восстановлению государственного влияния в Сирии, взятие под контроль всех территорий. И, самое главное, прекращение кровопролития. Нельзя делить террористов на хороших и плохих. Если люди убивают других, нет никаких оправданий, никакими политическими лозунгами.

Россия достойно показала себя, и сегодня делается то, что должно быть, — это путь к стабильности, полному восстановлению государственного влияния в Сирии. И, самое главное, прекращение кровопролития. Нельзя делить террористов на хороших и плохих. Если люди убивают других, нет никаких оправданий, никакими политическими лозунгами



— Вопрос, который вполне ожидаем — о ситуации с Константинопольским Патриархом и автокефалией церкви на Украине…

— Я специально взял заявление РПЦ от 8 сентября, здесь все четко и ясно указано, что действия Константинопольского Патриарха практически нарушают все канонические нормы православия, которые обязательны для всех. Хотелось бы сказать Вселенскому Патриарху, если бы он меня услышал: это опасное явление, мы знаем в истории церкви раны, которые наносятся такого рода деяниями, они очень опасны. Бог поругаем не бывает. Русская православная церковь стояла, стоит и будет стоять, а вред, который нанесется, он подорвет имидж у самого Вселенского патриархата. Потому что, когда человек, который является Вселенским Патриархом, при этом отступает от норм общецерковных, от канонических православных, это уже вопрос для многих, пожалуй для всех, православных церквей. Хотелось бы, конечно, надеяться, что все же, учитывая столь твердую позицию Русской православной церкви, Святейший Патриарх Вселенский услышит.

— Вопрос читателей, касающийся канонизации. Почему до сих пор не канонизированы Ильменский и епископ Сергий (Королев)?

— Подождите, не надо торопиться. Канонизация — это не просто решение научно-экспертного сообщества. Это постепенный и ответственный подход ко всем фактам. Если люди действительно святые, они не нуждаются в нашем свидетельстве. Они от этого не страдают — канонизируем мы их или нет.

— На могиле епископа Сергия в Казани верующие часто молятся.

— Никто не мешает им молиться, пусть молятся. Вопрос с канонизацией Ильменского и епископа Сергия — то, что называется «в процессе». Никто же не сказал, что этого не будет. Но внимательное изучение нужно, надо действовать точно, выверено и последовательно.

«Отвечать Головину не собираюсь»

— Два вопроса, которые можно объединить, они касаются ситуации в Болгарах и звучат так: «За что вы так не любите протоиерея Владимира Головина, и что с ним будет дальше? Он высказал к вам ряд претензий, будете ли вы отвечать ему в светском суде?»

— Совершенно не собираюсь отвечать, все это на совести Головина, и мое дело свидетельствовать о правде Божьей. И когда Головин, протоиерей, священник, так низко опускается до уровня современного желтого пиара, просто обидно за него. Он еще раз показал свою сущность. Что значит люблю его или не люблю? Во-первых, он не клирик моей епархии, он клирик Чистопольской епархии. Вот у меня есть огромный талмуд — заявление Чистопольской епархии о деятельности Головина. И что тут написано? «Текст подготовлен на основании заключения специальной комиссии». Не при митрополите Феофане, а при архиерейском совете Татарстанской митрополии, синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ, синодальной богослужебной комиссии РПЦ, центра географии религий при синодальном отделе РПЦ. Во-вторых, Головин говорит, что все идет от митрополита Феофана, но я, к счастью или наоборот к сожалению, ни разу не видел в лицо протоиерея Владимира Головина. Вопрос не стоит, любит или не любит, речь не о личной приязни или неприязни, а о чистоте православного вероучения. Ему неоднократно указывали на его ошибки и заблуждения, но, простите, пожалуйста, когда некоторые вопросы, которые просто немыслимы ко Христу, задаются, я даже не буду в эфире говорить об этих вещах. Головин пропагандирует какие-то интимные отношения со своей супругой или говорит, чтобы платили больше, больше заплатите, будут больше за вас молиться. Что бы я пожелал Головину? Вразумления. Слушай, если ты говоришь от имени Бога как пастырь, почитай еще раз присягу, которую ты давал при рукоположении. В ней речь о том, чтобы быть послушным твоему правящему епископу. У тебя правящий епископ — епископ Пармен. Он тебе четко все расписал. И в запрещении к служению тоже четко изложены параметры, как ты должен вести себя. Подумай. Никто не собирается тебя казнить, сам себя человек наказывает. Вернись не под чью-то волю, а под учение Церкви. И все будет нормально. И неплохо было бы покаяться.

Что бы я пожелал Головину? Вразумления. Если ты говоришь от имени Бога как пастырь, почитай еще раз присягу, которую ты давал при рукоположении… Вернись не под чью-то волю, а под учение Церкви. И все будет нормально. И неплохо было бы покаяться



— «Хотелось бы знать ваше отношение к пенсионной реформе», — спрашивает наш читатель.

— Я пенсионер, мне семьдесят уже. Мне трудно понять, я не специалист в экономике, но если по-человечески, людей, конечно, жалко, их всегда будет жалко. Самый трудный период — это стык двух систем, старой и новой. Я еще раз повторю, что не хочу ничего расшатывать и говорить, что вот это плохо, а вот это хорошо. Я хочу надеяться, что все, что делается, должно послужить во благо. Но при этом всегда надо учитывать каждый раз индивидуально конкретных людей.

«Нам нужны и мечети, и храмы»

— Вопрос, который интересует многих наших читателей: где в Казани планируется строительство новых храмов, если планируется?

— Конечно, планируется. Я поставил задачу своему духовенству, да и сам часто объезжаю различные микрорайоны и смотрю, какая там ситуация. Вижу, что микрорайон, например, растет, а храма там нет. Приехал недавно в Осиново, там есть старинный храм, и там строится огромный микрорайон. Да, однозначно нужен там новый храм! И мечеть нужна! Или Иннополис. Ну понятно, там наука, но там же люди живут, и верующие там живут. Так что там и храм, и мечеть нужны. Татарстан — это птица, у которой два крыла: православие и ислам. И они должны быть равноценны. И все будет хорошо. Конечно, в новых районах храмы нужны, я не сторонник, чтобы это были грандиозные соборы, это должны быть небольшие приходские храмы, где бы люди могли удовлетворить потребности своей души. Вот ведь говорят, что надо строить кинотеатры, торговые центры. Ну мы доторгуемся и доразвлекаемся. Мы все время хотим хлеба и зрелищ, а помните, что стало с империей, которая хотела только хлеба и зрелищ? Эта великая, славная империя распалась. Поэтому, когда общество теряет духовные ценности, получается уродливое их искание, народ идет в различные секты, ну а уж пресловутый ИГИЛ — это результат такого невежества, религиозной безграмотности. Поэтому нужны и храмы, и мечети.

— Вот конкретный вопрос: «Можно сидеть в храме? У меня болит нога и спина, и это для меня препятствие для посещения богослужений».

— Все очень просто: ходи в храм, садись и сиди. Скажи мне, в какой храм ты ходишь, и если там негде сесть, я скажу, чтобы приобрели стульчик или скамеечку. Можно сидеть, лишь бы только молился ты. Мне дома иногда трудно стоять, потому что болит спина, я становлюсь на колени и читаю правило. Можно сидеть, и никакого в этом греха нет, если кто-то тебе скажет, что только стоять надо, не слушай, скажи, что митрополит так не говорит.

— И напоследок я оставила очень добрый вопрос нашего читателя: «Если бы вы начинали жить, выбрали ли бы вы этот трудный путь?»

— Я бы выбрал. Только скорректировал, еще бы строже поступал с самим собой.

— Ни о чем не жалеете?

— Ни о чем! Это тяжело, это крест, но не только крест, но и радость — от встречи с Богом, от возможности помогать людям, от возможности созидать, иногда вытаскивать из грязи. Я благодарен Богу, что Он сподобил меня быть Его служителем.