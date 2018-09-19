Как «Тинькофф» обошел госбанки в рекламных расходах

Обзор расходов банков на рекламу, представительские расходы и охрану

Аналитическая служба «Реального времени» выяснила, сколько за I полугодие 2018-го российские банки потратили на рекламу, а также на представительские расходы и охрану. Как оказалось, по рекламным расходам некоторые частные игроки оставили позади большинство крупнейших госбанков, а суммы расходов в некоторых случаях исчислялись миллиардами рублей.

«Тинькофф» — первый после ВТБ

10,4 млрд рублей — столько в январе — июне потратили на рекламу 10 российских банков с самыми большими расходами. Участниками этой десятки стали не только крупнейшие госбанки, но и частные игроки средней величины. Более того, в ряде случаев вторые потеснили первых.

Все же больше всех на рекламу потратил государственный ВТБ, его расходы превысили 2 млрд рублей. Однако уже на 2-м месте оказался «Тинькофф Банк», который отстал всего на 314 млн рублей. Сбербанк, крупнейшая финансовая организация страны, занял только третью строчку с расходами в 1,5 млрд рублей.

То же самое наблюдалось и далее по списку. Так, частный Совкомбанк, не входящий в топ-10 по активам, по сумме расходов превзошел «Газпромбанк» и «Альфа-Банк»; «Райффайзенбанк» потратил больше, чем более крупные «ФК Открытие», «Московский кредитный банк» или «Россельхозбанк».

Сбербанк, крупнейшая финансовая организация страны, занял только третью строчку с расходами в 1,5 млрд рублей. Фото Олега Тихонова



По сравнению с I полугодием 2017-го у большинства лидеров рейтинга рекламные расходы увеличились. Самый большой рост был у «Хоум Кредита» — на 594 млн рублей. Он произошел на фоне низкой базы (за 6 месяцев 2017 года банк потратил всего 18,4 млн рублей). Расходы Сбербанка за год подросли в два раза, «Газпромбанка» — в 2,3 раза. При этом у лидера рейтинга — ВТБ — сумма, наоборот, сократилась на 31%. Также на 16% расходы снизил «Райффайзенбанк».

Интересно, что по-разному к вопросу расходов подходили крупные кредитные организации, которые в прошлом году пришлось спасать и которые в итоге были национализированы. Многие из них урезали траты на рекламу. К примеру, у «Бинбанка» и «ФК Открытие» они снизились на 51—56%, у «Траста» — на 77%. В то же время «Промсвязьбанк» потратил 311 млн рублей — на 39% больше, чем годом ранее.

Неоднозначной ситуация была и в случае с игроками, входящими во вторую — пятую десятку по величине активов. Например, «Абсолют Банк», а также «Уральский банк реконструкции и развития» стали тратить меньше (их расходы сократились соответственно на 54 и 82%), тогда как «Зенит» или «Русский стандарт» увеличили траты примерно в 2—4 раза.

Среди банков Татарстана наибольшие рекламные расходы были у «Ак Барса»: по сравнению с январем — июнем прошлого года он увеличил их в шесть с лишним раз, потратив, таким образом 273,7 млн рублей (15-е место среди всех банков России).

Расходы «Банка Казани» выросли в 2,3 раза (до 2,1 млн рублей), «Энергобанка» — на 19% (до 6,2 млн), «Акибанк» также увеличил их двукратно (до 4,3 млн). Расходы «Камкомбанка» составили 744 тыс. рублей, «Тимер Банк» и «Татсоцбанк» ограничились суммами в 612—687 тыс. рублей. Меньше всех в Татарстане на рекламу потратил «Автокредитбанк» — нисколько.

Расходы банков на рекламу, I полугодие 2018 года

Наименование банка 1 пг 2018г 1 пг 2017г изменение Банк ВТБ 2,036,784 2,972,030 69% Тинькофф Банк 1,722,370 981,124 176% Сбербанк России 1,494,602 718,802 208% Совкомбанк 1,206,269 768,168 157% Почта Банк 904,230 577,231 157% Газпромбанк 855,391 377,325 227% Райффайзенбанк 646,345 769,475 84% Хоум Кредит энд Финанс Банк 612,621 18,422 3325% АЛЬФА-БАНК 521,949 519,339 101%

«Альфа-Банк» потеснил ВТБ в представительских тратах

В рейтинге представительских расходов суммы оказались на порядок меньше, а банки немного поменялись местами. В частности, ВТБ ушел с 1-го места на 4-е, а лидером по сумме расходов стал «Альфа-Банк», потративший 78,4 млн рублей. Сбербанк и в этом случае остался на своей третьей строчке.

Некоторые крупные игроки («Бинбанк», «Россельхозбанк», «Московский кредитный банк» и др.) не попали в топ рейтинга, зато там оказались «Азиатско-Тихоокеанский банк» (АТБ), «Русфинанс Банк» и «Кредит Европа Банк».

Многие участники рынка в этом году сокращают представительские расходы. Так, Сбербанк по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом урезал их на 19%, «Совкомбанк» — на 12%, «Ситибанк» — на 30%, АТБ — на 23%. Еще сильнее их сократили санируемые банки: «ФК Открытие» — на 64%, «Промсвязьбанк» — более чем в полтора раза.

Расходы «Альфа-Банка» остались неизменными, у «Газпромбанка» они выросли на 3%, у ВТБ — на 37%.

Представительские расходы банков, I полугодие 2018 года

Наименование банка 1 пг 2018г 1 пг 2017г изменение АЛЬФА-БАНК 78,356 78,462 100% Газпромбанк 38,652 37,513 103% Сбербанк России 36,738 45,344 81% Банк ВТБ 36,559 26,659 137% Кредит Европа Банк 18,296 11,157 164% Банк Финансовая Корпорация Открытие 12,612 34,809 36% ЮниКредит Банк 10,631 6,622 161% Азиатско-Тихоокеанский Банк 10,563 13,643 77% Московский Индустриальный банк 9,161 7,575 121%

Иная ситуация была с расходами на охрану — здесь суммы в большинстве случаев соответствовали масштабам хозяйственной деятельности банков и их месту в банковской системе. В соответствии с этой логикой самые большие расходы были у Сбербанка — 1,2 млрд рублей. ВТБ потратил на охрану в 1,7 раза меньше — 662,7 млн рублей. При этом стоимость основных средств Сбербанка (здания, транспорт, мебель, оргтехника, банкоматы и т. д.) в три с половиной раза больше, чем у ВТБ — 561,6 млрд рублей против 160,6 млрд.

По расходам на охрану 3-е место занял «Газпромбанк», потративший 543,6 млн рублей, 4-е и 5-е — «Альфа-Банк» и «Россельхозбанк», чьи расходы составили соответственно 498,7 и 457,5 млн рублей.

Как правило, крупные банки тратили на охрану не более 1% от стоимости их основных средств (Сбербанк — 0,2%, ВТБ — 0,4%, «Россельхозбанк» — 1%, «Росбанк» — 0,3%, «Райффайзенбанк» — 0,5%). Но были исключения. Например, «Московский индустриальный банк» потратил сумму, равную 1,7% основных средств, а банк «Возрождение» Алексея Ананьева — 2,2%.

Расходы банков на охрану, I полугодие 2018 года, тыс.руб.

Наименование банка 1 пг 2018г 1 пг 2017г изменение Сбербанк России 1,154,106 1,321,750 87% Банк ВТБ 662,725 470,378 141% Газпромбанк 543,639 498,338 109% АЛЬФА-БАНК 498,740 484,248 103% Российский Сельскохозяйственный банк 457,534 447,223 102% Московский Индустриальный банк 169,868 145,894 116% Небанковская кредитная организация ФИНЧЕР 152,428 94,281 162% Банк Возрождение 150,019 112,850 133% Промсвязьбанк 140,506 172,705 81%