Как «Тинькофф» обошел госбанки в рекламных расходах
Обзор расходов банков на рекламу, представительские расходы и охрану
Аналитическая служба «Реального времени» выяснила, сколько за I полугодие 2018-го российские банки потратили на рекламу, а также на представительские расходы и охрану. Как оказалось, по рекламным расходам некоторые частные игроки оставили позади большинство крупнейших госбанков, а суммы расходов в некоторых случаях исчислялись миллиардами рублей.
«Тинькофф» — первый после ВТБ
10,4 млрд рублей — столько в январе — июне потратили на рекламу 10 российских банков с самыми большими расходами. Участниками этой десятки стали не только крупнейшие госбанки, но и частные игроки средней величины. Более того, в ряде случаев вторые потеснили первых.
Все же больше всех на рекламу потратил государственный ВТБ, его расходы превысили 2 млрд рублей. Однако уже на 2-м месте оказался «Тинькофф Банк», который отстал всего на 314 млн рублей. Сбербанк, крупнейшая финансовая организация страны, занял только третью строчку с расходами в 1,5 млрд рублей.
То же самое наблюдалось и далее по списку. Так, частный Совкомбанк, не входящий в топ-10 по активам, по сумме расходов превзошел «Газпромбанк» и «Альфа-Банк»; «Райффайзенбанк» потратил больше, чем более крупные «ФК Открытие», «Московский кредитный банк» или «Россельхозбанк».
По сравнению с I полугодием 2017-го у большинства лидеров рейтинга рекламные расходы увеличились. Самый большой рост был у «Хоум Кредита» — на 594 млн рублей. Он произошел на фоне низкой базы (за 6 месяцев 2017 года банк потратил всего 18,4 млн рублей). Расходы Сбербанка за год подросли в два раза, «Газпромбанка» — в 2,3 раза. При этом у лидера рейтинга — ВТБ — сумма, наоборот, сократилась на 31%. Также на 16% расходы снизил «Райффайзенбанк».
Интересно, что по-разному к вопросу расходов подходили крупные кредитные организации, которые в прошлом году пришлось спасать и которые в итоге были национализированы. Многие из них урезали траты на рекламу. К примеру, у «Бинбанка» и «ФК Открытие» они снизились на 51—56%, у «Траста» — на 77%. В то же время «Промсвязьбанк» потратил 311 млн рублей — на 39% больше, чем годом ранее.
Неоднозначной ситуация была и в случае с игроками, входящими во вторую — пятую десятку по величине активов. Например, «Абсолют Банк», а также «Уральский банк реконструкции и развития» стали тратить меньше (их расходы сократились соответственно на 54 и 82%), тогда как «Зенит» или «Русский стандарт» увеличили траты примерно в 2—4 раза.
Среди банков Татарстана наибольшие рекламные расходы были у «Ак Барса»: по сравнению с январем — июнем прошлого года он увеличил их в шесть с лишним раз, потратив, таким образом 273,7 млн рублей (15-е место среди всех банков России).
Расходы «Банка Казани» выросли в 2,3 раза (до 2,1 млн рублей), «Энергобанка» — на 19% (до 6,2 млн), «Акибанк» также увеличил их двукратно (до 4,3 млн). Расходы «Камкомбанка» составили 744 тыс. рублей, «Тимер Банк» и «Татсоцбанк» ограничились суммами в 612—687 тыс. рублей. Меньше всех в Татарстане на рекламу потратил «Автокредитбанк» — нисколько.
|Наименование банка
|1 пг 2018г
|1 пг 2017г
|изменение
|Банк ВТБ
|2,036,784
|2,972,030
|69%
|Тинькофф Банк
|1,722,370
|981,124
|176%
|Сбербанк России
|1,494,602
|718,802
|208%
|Совкомбанк
|1,206,269
|768,168
|157%
|Почта Банк
|904,230
|577,231
|157%
|Газпромбанк
|855,391
|377,325
|227%
|Райффайзенбанк
|646,345
|769,475
|84%
|Хоум Кредит энд Финанс Банк
|612,621
|18,422
|3325%
|АЛЬФА-БАНК
|521,949
|519,339
|101%
«Альфа-Банк» потеснил ВТБ в представительских тратах
В рейтинге представительских расходов суммы оказались на порядок меньше, а банки немного поменялись местами. В частности, ВТБ ушел с 1-го места на 4-е, а лидером по сумме расходов стал «Альфа-Банк», потративший 78,4 млн рублей. Сбербанк и в этом случае остался на своей третьей строчке.
Некоторые крупные игроки («Бинбанк», «Россельхозбанк», «Московский кредитный банк» и др.) не попали в топ рейтинга, зато там оказались «Азиатско-Тихоокеанский банк» (АТБ), «Русфинанс Банк» и «Кредит Европа Банк».
Многие участники рынка в этом году сокращают представительские расходы. Так, Сбербанк по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом урезал их на 19%, «Совкомбанк» — на 12%, «Ситибанк» — на 30%, АТБ — на 23%. Еще сильнее их сократили санируемые банки: «ФК Открытие» — на 64%, «Промсвязьбанк» — более чем в полтора раза.
Расходы «Альфа-Банка» остались неизменными, у «Газпромбанка» они выросли на 3%, у ВТБ — на 37%.
|Наименование банка
|1 пг 2018г
|1 пг 2017г
|изменение
|АЛЬФА-БАНК
|78,356
|78,462
|100%
|Газпромбанк
|38,652
|37,513
|103%
|Сбербанк России
|36,738
|45,344
|81%
|Банк ВТБ
|36,559
|26,659
|137%
|Кредит Европа Банк
|18,296
|11,157
|164%
|Банк Финансовая Корпорация Открытие
|12,612
|34,809
|36%
|ЮниКредит Банк
|10,631
|6,622
|161%
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|10,563
|13,643
|77%
|Московский Индустриальный банк
|9,161
|7,575
|121%
Иная ситуация была с расходами на охрану — здесь суммы в большинстве случаев соответствовали масштабам хозяйственной деятельности банков и их месту в банковской системе. В соответствии с этой логикой самые большие расходы были у Сбербанка — 1,2 млрд рублей. ВТБ потратил на охрану в 1,7 раза меньше — 662,7 млн рублей. При этом стоимость основных средств Сбербанка (здания, транспорт, мебель, оргтехника, банкоматы и т. д.) в три с половиной раза больше, чем у ВТБ — 561,6 млрд рублей против 160,6 млрд.
По расходам на охрану 3-е место занял «Газпромбанк», потративший 543,6 млн рублей, 4-е и 5-е — «Альфа-Банк» и «Россельхозбанк», чьи расходы составили соответственно 498,7 и 457,5 млн рублей.
Как правило, крупные банки тратили на охрану не более 1% от стоимости их основных средств (Сбербанк — 0,2%, ВТБ — 0,4%, «Россельхозбанк» — 1%, «Росбанк» — 0,3%, «Райффайзенбанк» — 0,5%). Но были исключения. Например, «Московский индустриальный банк» потратил сумму, равную 1,7% основных средств, а банк «Возрождение» Алексея Ананьева — 2,2%.
|Наименование банка
|1 пг 2018г
|1 пг 2017г
|изменение
|Сбербанк России
|1,154,106
|1,321,750
|87%
|Банк ВТБ
|662,725
|470,378
|141%
|Газпромбанк
|543,639
|498,338
|109%
|АЛЬФА-БАНК
|498,740
|484,248
|103%
|Российский Сельскохозяйственный банк
|457,534
|447,223
|102%
|Московский Индустриальный банк
|169,868
|145,894
|116%
|Небанковская кредитная организация ФИНЧЕР
|152,428
|94,281
|162%
|Банк Возрождение
|150,019
|112,850
|133%
|Промсвязьбанк
|140,506
|172,705
|81%
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