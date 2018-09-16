«Уфа» — ЦСКА: вагон надежды и тоска

Армейцы крупно выиграли в Уфе, Гончаренко все понравилось

«Уфа» отдохнула, вернее, перевела дух. В чемпионате России тем временем дела у «горожан» аховые — 14-е место. Пора выправлять ситуацию, и это при потере Стоцкого и Облякова. После перерыва для этой миссии подвернулся ЦСКА. Конечно, это уже не та грозная «армейская машина», но у руля-то знающий «Уфу» как свои пять пальцев Виктор Гончаренко. Да и Обляков, что зажигал за уфимцев в прошлом сезоне, теперь в «конюшне». О том, как «Уфа» безуспешно (0:3) бодалась дома с армейцами, — в репортаже «Реального времени».

«Уфа» постевропейская



Уфимская команда ушла на перерыв в чемпионате, завершив свою лигоевропейскую кампанию, где помучилась и домучила «Домжале» и «Прогрес Нидеркорн» и уступила на последнем этапе квалификации «рейнджерам» Стивена Джеррарда. Связана эта передышка была с новой выдумкой ФИФА — европейские сборные были приглашены в Лигу наций. Из игроков основного состава «Уфы» не удалось отдохнуть только, пожалуй, основному защитнику Йокичу, молдаванину Карпу и новичку команды Оливье Тиллю.

Первый ощутил горечь поражений в составе своей сборной Словении в матчах против болгар и киприотов (дважды по 1:2). Люксембуржец Тилль, напротив, порадовался с партнерами просто фантастическим победам над Молдовой (Карпу привет) — 5:0, Сан-Марино — 3:0, да еще и сам забил в матче с молдавской командой. Грузин Табидзе в двух матчах просидел в запасе, при этом его команда сумела победить в Астане сборную Сейдахмета — 2:0. Сам Еркош и тут в основном тренируется, а не играет, его выпускали на поле в концовках матчей против уже упомянутой Грузии и Андорры. Обляков стал армейцем, чтобы развить свой талант в Лиге чемпионов и самом ЦСКА. Томаров и Кириченко съездили в Москву по своим «студенческим делам», а гендиректор клуба Шамиль Газизов получил от главы Башкортостана Рустэма Хамитова похвалу за работу и удостоился звания «Заслуженный работник физической культуры РБ».

Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко своей бывшей команде тоже никогда не уступал. Фото vk.com/pfc_cska



Обновление армейцев



ЦСКА резко омолодился перед нынешним сезоном. Команду Виктора Гончаренко покинули братья-ветераны Березуцкие, Сергей Игнашевич, Георги Миланов, Понтус Вернблум, Бибрас Натхо, Ахмед Муса и проданный в «Монако» Александр Головин.

Зато ее пополнил ряд очень молодых футболистов, среди которых выделяется арендованный у «Эвертона» Никола Влашич; пришли также Родриго Бекао, Ильзат Ахметов и бывший уфимец Иван Обляков. Стоит отметить покупку нападающего Абеля Эрнандеса, который известен по выступлениям за сборную Уругвая.

ЦСКА ни разу не проигрывал «Уфе» в Премьер-лиге: 5 побед и 3 ничьи, мячи — 17:5. Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко своей бывшей команде тоже никогда не уступал — 2 победы и 2 ничьи, мячи — 5:1.

Пять последних выездных игр ЦСКА завершил вничью. После первоапрельского успеха в Ростове-на-Дону (2:1) армейцы последовательно поделили очки с «Уфой» (1:1), «Зенитом» (0:0), «Крыльями Советов» (0:0), «Енисеем» (1:1) и «Рубином» (1:1).

Подарки и сюрпризы для Гончаренко

В стартовой заявке Томаров решил ошарашить Гончаренко трио нападающих — два новичка Тилль и Бизяк составили компанию Сысуеву. В запасе остался Игбун, и наконец-то был заявлен Сейдахмет. На бровки были отправлены Сухов и Живоглядов. В остальном — без сюрпризов.

Наставник ЦСКА, в свою очередь, в старте выпустил экс-уфимца Облякова, он занял левый край полузащиты. Иван нанес первый удар по воротам Беленова на 6-й минуте, но сделал это очень деликатно — метров на пять правее штанги. Команды будто присматривались друг к другу в стартовые минуты матча. Тилль на 13-й минуте заработал желтую карточку, пытаясь убежать от защитников ЦСКА. На 21-й минуте тот же Тилль попробовал подать штрафной после нарушения Чернова на Сысуеве, но его передачу никто из новых партнеров не понял.

Наконец-то был заявлен Сейдахмет. Фото vk.com/ufafc



А вот удар Сухова на 24-й минуте был очень опасен — Акинфеев с трудом вытащил мяч из левого угла. Тут же Табидзе и Салатич не поделили мяч, пытаясь нанести точный удар метрах в трех от ворот вратаря сборной. Армейцы ответили — Влашич лишь на 30-й минуте заставил прыгнуть Беленова за опасным мячом, и опять же к правой штанге. Соперники изучили, где у него слабое место?

Чалов на 43-й минуте едва не выскочил на рандеву с уфимским вратарем, а Влашич пробил ему прямо в руки. Этими эпизодами, казалось, опасные моменты первого тайма и закончились. Хозяевам явно не хватало энергии Йокича и Слая. Однако Чалов свой шанс поймал. Салатич, Табидзе и Сухов фактически привезли себе гол перед самым свистком, сыграв в «пляжный волейбол», — 0:1.

Запоздалые «пожарные»



Первые десять минут второго тайма уфимцы пытались найти лазейки в армейской обороне, но делали это натужно, без какой-то страсти. А москвичи провели разящую и изящную атаку — Влашич одной передачей уничтожил всю оборону «Уфы», и Жамалетдинов головой отправил мяч в правый угол ворот Беленова — 2:0. А на 64-й минуте Жамалетдинов оформил дубль, теперь уже ногой, «по-бильярдному». И снова вся защита «Уфы» осталась в дураках.

На 67-й минуте Еркош вышел-таки на поле спасать Томарова. Сменил он капитана Аликина. Тушить пожар вышли и Ванек с Кротовым, но, похоже, главный тренер уфимцев опоздал. Кротов, впрочем, имел два хороших шанса, но загубил их так же легко, как заимел, — из ниоткуда. Сейдахмет сделал несколько острых передач, а за пять минут до конца основного времени сорвал атаку и получил «горчичник» — слишком велико было желание помочь. ЦСКА был ближе к четвертому голу, нежели «горожане» к единственному.

На 64-й минуте Жамалетдинов оформил дубль, теперь уже ногой, «по-бильярдному». Фото vk.com/pfc_cska

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рад был возвратиться в Уфу и победить:

— Интересная игра. Не считаю, что 3:0 совсем по игре. Где-то чуть-чуть равный матч, но мы забили свои голы и выиграли.

— Как вам игралось на «Нефтянике» в гостях?

— Конечно, непривычно, но нужно привыкать к этому, ничего страшного. Надеюсь еще сюда приехать за победами.

Оливье Тилль, дебютировавший за уфимцев, был расстроен:

— Могу сказать, что мы очень сильно огорчены этим вечером. Мы сами не забили и совершили много ошибок. Надеюсь, разберем все и в следующих матчах покажем другую игру.

Наставник «Уфы» Сергей Томаров и вовсе нашел слова только на краткий обзор игры.

— В первом тайме, на мой взгляд, играли неплохо, были моменты, которые должны были реализовывать, в конце пропустили необязательный гол. Он никоим образом не сказался на начале второго тайма, потому что был перерыв, ребята адекватно восприняли, продолжали гнуть свою линию, атаковали, прессинговали. Пропустили две контратаки, затем счет стал крупным, после этого игра прекратилась. Теперь к вам, журналистам, большая просьба — если есть возможность, обойтись без вопросов. Если это возможно, я был бы очень вам благодарен.

А главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко, напротив, все понравилось — и прием, и результат:

— Рад вернуться в Уфу, на этот стадион, увидеть старых знакомых. Но дружба дружбой, а служба службой. Несмотря на счет, победа далась нелегко. Не могу сказать, что мы контролировали игру, мы нестабильны. Я недоволен, мы играем зажато, боимся совершить ошибку в начале игры. В последние 20 минут мы хорошо смотрелись, а до счета 3:0 — не очень. Но это молодежь, ей свойственна нестабильность. Во втором тайме не давал задание отойти назад, но пока мы не можем контролировать игру все 90 минут. Поэтому прижимаемся к воротам, когда делать этого не стоит.