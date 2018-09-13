Мэрии Казани не хватает денег на учителей, ревизоров строек и хозяев «красных автобусов»

Власти столицы Татарстана поспорили с Минфином из-за общей методики расчета, как итог — денег не хватает на зарплаты педагогам и строителям

В Татарстане ежегодно растут объемы выделяемых для муниципалитетов субвенций на обеспечение государственных полномочий, но их все равно не хватает, сетуют в мэрии Казани. Общая методика расчета нормативов для сел и городов вынудила сократить более 700 педагогов и доплачивать строителям из бюджета до средней зарплаты по городу, пожаловались казанские чиновники. Кроме того, в столице республики катастрофически не хватает работников органов опеки, а транспортным компаниям — доплат за льготников. Вопрос подняли на заседании Комитета Госсовета по государственному строительству и местному самоуправлению. Подробности — в материале «Реального времени».

Госрасходы на образование растут

Сегодня Комитет по государственному строительству и местному самоуправлению Госсовета РТ впервые собрался после «каникул» и первый же вопрос в повестке начал с бурного обсуждения. О реализации законодательства Татарстана в части финансового обеспечения государственных полномочий, переданных муниципальным образованиям, отчитывалась заместитель министра финансов РТ Алла Анфимова. Она рассказала, что для местных бюджетов на 2018 год предусмотрена 21 субвенция объемом 25 млрд 74 млн рублей. Три субвенции предоставляются за счет федеральных средств и 18 — за счет республиканских.

Крупных затрат всего две, и они касаются обеспечения бесплатного общедоступного образования: на школьное образование выделено 16,1 млрд рублей, на детские сады — 7,3 млрд рублей.

Из года в год объем субвенций продолжает расти. В 2017 году из бюджета республики было выделено 21,9 млрд рублей, что больше 2016 года на 368,7 млн рублей. В 2018 году их объем вырос еще на 3 млрд 144 млн рублей, а это 14,3%. Прирост произошел благодаря пересмотру методики предоставления субвенций. В частности, в детсадах учли выплаты возмещения во время отпусков, применили средний размер зарплаты воспитателей в соответствии с плановыми значениями в дорожной карте, увеличили количество ставок музыкального руководителя и физрука. Включили в методику также ставку воспитателя с татарским языком и другие расходы. Все это привело к увеличению субвенций на 1,4 млрд рублей.

В школах учли расходы на медицинское и хозяйственно-бытовое обслуживание и изменили порядок расчета оплаты труда педработников, став рассчитывать не по третьему, а по четвертому разряду учителей. Все это повлекло за собой увеличение расходов на 573 млн рублей.

Чтобы повысить уровень оплаты труда работников в школах и детсадах, пришлось пожертвовать 746 сотрудниками. Фото kzn.ru



Сокращать нельзя, а поднять зарплату надо

В разрезе муниципалитетов предоставление субвенций рассматривали только по Казани. Заместителю главы города Людмиле Андреевой было что сказать. Пересмотр методик расчета она назвала давно назревшим решением, поскольку раньше финансирование осуществлялось по методике расчета нормативов, датированной 2007 годом.

Но все проблемы пересмотр не решил. Чтобы повысить уровень оплаты труда работников в школах и детсадах, пришлось пожертвовать 746 сотрудниками.

— При этом на сегодня половину мы сократили, а другую сократить не можем. Это сокращение касается музыкальных руководителей в детских садах, воспитателей, в том числе и по обучению татарскому языку в детских садах, старших воспитателей. На этот счет мы отправили свои обращения в Министерство образования и науки Республики Татарстан и надеемся, что какое-то решение по этому вопросу будет найдено, — отметила Андреева.

Существенной проблемой она назвала и неполное финансирование оплаты труда педагогов, занимающихся с детьми с ограниченными возможностями здоровья. На увеличение зарплаты им на сегодня не хватает 9 млн рублей. По этому вопросу городские чиновники обращались в Центр экономических и социальных исследований, который и разрабатывает методику, и получили оттуда положительный ответ, но пока новый норматив принят не был.

Еще одна проблема в части финансового обеспечения — покрытие затрат перевозчиков за льготников. Дело в том, что за каждого льготного пассажира полагается 15 рублей при стоимости проезда в 25.

— В результате страдают все транспортные предприятия города Казани. Они не могут повысить зарплату своим работникам, не могут нормально обеспечить материальную транспортную базу, закупать необходимый объем горюче-смазочных материалов и так далее. Есть проблема, и сами перевозчики обратились в кабинет министров, в государственный комитет по тарифам, чтобы все-таки пересмотрели тариф и хотя бы не по 25, а по 23 рубля рассчитали тариф, который обеспечил бы нормальную перевозку этих граждан и обслуживание в хорошем состоянии автобусов, — говорит заместитель главы города Людмила Андреева.

Мэрия к просьбе перевозчиков присоединилась и попросила выделять субвенции хотя бы из расчета 20 рублей за перевозку.

Острым вопросом Андреева назвала и переданный под контроль муниципалитетов надзор за долевым строительством многоквартирных домов. Фото Максима Платонова

В органах опеки не хватает людей, а строителям — денег

Острым вопросом Андреева назвала и переданный под контроль муниципалитетов надзор за долевым строительством многоквартирных домов.

— Проблема заключается в чем? С учетом принятых федеральных законов этот контроль должен осуществляться, естественно, людьми. Были выделены штатные единицы. На Казань положено 20 штатных единиц. Но субвенций на эту работу мы получаем только из расчета на 16 штатных единиц. То есть у нас не хватает средств на обеспечение в полном объеме контроля при принятии необходимых специалистов, — рассказала заместитель главы Казани.

На этом перечисление проблем, связанных с финансированием, не закончилось. Очередь дошла до нехватки сотрудников в органах попечительства. Как выяснилось, на одного сотрудника в Татарстане приходится 8 тысяч детей, один специалист — на 100 тысяч взрослых. Для сравнения: в Самаре на одного сотрудника приходится 2 тысячи детей, в Пермском крае — на 2,5 тысячи, а в Башкирии — на 5 тысяч детей.

— Нам катастрофически не хватает штатных единиц в органах опеки, а это значит, что некачественно и не в полном объеме обеспечиваются государственные полномочия, — констатировала спикер.

По ее словам, проблему они уже поднимали в том числе в Госсовете, в результате чего с 1 января 2019 года городу дадут еще восемь ставок. За это она поблагодарила секретаря Госсовета Лилию Маврину.

Тем не менее фактически Казани даже по нормативу — один человек на 8 тысяч детей — не хватает практически 100 сотрудников.

— Отсюда, конечно, очень много проблем с охраной прав детства. Не проходит и дня, чтобы мы с этим вопросом не сталкивались, — резко заметила Андреева.

Закончила перечислять больные темы заместитель главы Казани невысокими зарплатами. Так, из бюджета города приходится доплачивать 8 млн рублей, поскольку в области строительства кабмин утвердил среднюю зарплату в 19 тысяч рублей, а по Казани она в среднем составляет 25 тысяч рублей.

Алла Анфимова заметила, что в Минфине для всех муниципалитетов республики используется равный подход. Фото gossov.tatarstan.ru

Вся проблема в нормативах

Завершила Людмила Андреева свой доклад «ложкой меда», заметив, что в последнее время мэрия имеет полное взаимопонимание и с кабмином, и с ЦЭСИ, и с Минфином. Правда, с оговоркой.

— То есть нам навстречу идут, работы ведутся, пересматриваются. Только я бы хотела еще раз подчеркнуть ту мысль, что переданные муниципалитетам государственные полномочия должны обеспечиваться финансово в полном объеме, — строго закончила спикер.

Дальше пришла очередь пикетирования двух дам — на критику отреагировала заместитель министра финансов РТ Алла Анфимова, которая заметила, что в Минфине для всех муниципалитетов республики используется равный подход.

— Какие-то вопросы по Казани возникают, это связано со спецификой муниципалитета, с тем, что у них зарплата выше, чем в других муниципалитетах. Но методика едина для всех, — начала комментировать Алла Анфимова, но ее слова прервал смех Людмилы Андреевой.

— Не хотела говорить, но скажу, — заметила чиновница. — Вы правильно все сказали, абсолютно верно. Когда мы начали мучиться и этот миллиард выделять на образование, стали выяснять, почему так? Мы посмотрели реестр 2007 года, где были утверждены нормативы, и не смейтесь, Казанский городской округ по нормативам был наравне с сельским поселением. Отсюда был недостаток финансирования, — рассказала заместитель главы Казани.

По ее мнению, приравнивать городские округа по нормативам к сельским поселением нельзя и это касается не только столицы республики, но и Набережных Челнов, Нижнекамска, то есть крупных городов.

— Вся проблема в нормативах, — резюмировала Андреева.

Альберт Хабибуллин предложил рекомендовать Минфину вместе с мэрией и заинтересованными ведомствами доработать и внести изменения в существующие нормативы. Фото gossov.tatarstan.ru

Немного поспорили две стороны и по поводу необходимости сокращать сотрудников сферы образования, правда, и тут все ниточки вели к нормативам. По мнению Минфина, город вынужден сокращать свехнормативные ставки, чтобы оптимизировать работу, а по мнению мэрии Казани — из-за приравнивания города к сельским поселениям пришлось вводить сверхнормативные ставки, а сейчас и вовсе провожать более 700 людей на улицу.

В итоге спор решили не продолжать, а начать решать озвученные проблемы и предпринимать конкретные действия. Председатель Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин предложил рекомендовать Минфину вместе с мэрией и заинтересованными ведомствами доработать и внести изменения в существующие нормативы. Соответствующую резолюцию приняли члены комитета.