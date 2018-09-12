Страховщики начали получать иски от автомобилистов из-за решения ВС о заниженных ценах за ремонт

Страховые компании начали получать иски от пострадавших, получивших выплаты по ОСАГО с декабря 2014 года по май 2015-го. Они просят пересчитать сумму компенсаций из-за признания Верховным судом цен заниженными.

Проверку затеяло УФАС РТ и установило, что средняя стоимость запасных частей, материалов и работ, которые составлялись Российским союзом автостраховщиков (РСА) в этот период была занижена по сравнению с рыночной.



Теперь в страховых ожидают вал исков. По мнению экспертов, последствия для страховщиков могут быть очень печальными, передают «Ведомости».

Подробнее о спорте антимонопольной службы и союза РСА — в материале «Реального времени».