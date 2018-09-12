На программу по охране труда в 2017 году ТАИФ-НК направил более 90 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В прошлом году нефтеперерабатывающая компания выделила более 90 млн рублей на программу по охране труда. Все средства были направлены на профилактику травматизма. Как результат — в 2017 году на предприятии не произошло несчастных случаев и не выявлено ни одного профессионального заболевания. Обо всем подробнее — в материале «Реального времени».

Задача номер один — предупредить травматизм

В прошлом году на ТАИФ-НК не допустили ни одного несчастного случая и профессионального заболевания сотрудников. Под руководством генерального директора ОАО «ТАИФ-НК» Рушана Шамгунова ежегодно выделяются значительные средства на профилактические мероприятия, для этого предприятие в 2017 году направило более 90 млн рублей на реализацию программы по охране труда. «Наша первоочередная задача — это работа на предупреждение несчастных случаев», — объясняет заместитель главного инженера по промышленной безопасности, охране окружающей среды и охране труда ТАИФ-НК Андрей Мухтаров. Особое внимание в компании уделяется обеспечению сотрудников современными средствами защиты. В прошлом году ТАИФ-НК только на оснащение систем безопасности работ на высоте выделил более 9 млн рублей — для работников закупили современные страховочные привязи, анкерные линии, средства для спасения и эвакуации с высоты.

Рушан Рашитович Шамгунов — генеральный директор ОАО «ТАИФ-НК», заслуженный химик РТ, кандидат технических наук. Фото: предоставлено ТАИФ-НК



— В соответствии с требованиями типовых норм, предусмотрен определенный минимум по обеспечению средствами индивидуальной защиты, несмотря на это мы Коллективным договором обеспечили работников дополнительными средствами защиты сверх типовой нормы. При проведении остановочного ремонта технологических цехов, мы прорабатываем закупку тех или иных средств дополнительной защиты. На это расходуются значительные средства, — говорит заместитель главного инженера по промышленной безопасности, охране окружающей среды и охране труда ТАИФ-НК Андрей Мухтаров.

Контроль за рабочими местами

Условия рабочего места каждого сотрудника регулярно проверяют специалисты санитарно-промышленной лаборатории ТАИФ-НК. Они выезжают на производство и замеряют шум, вибрацию, освещение, воздух рабочей зоны.

Проводится постоянная работа по контролю состояния атмосферного воздуха в зоне влияния предприятия, состава сточных вод, загрязнения атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны Нижнекамского промышленного узла. Санитарно-промышленная лаборатория включена в реестр аккредитованных испытательных лабораторий и оснащена самым современным аналитическим оборудованием.

Благодаря строгому контролю, на предприятии из года в год улучшаются условия работы. В 2017 году была проведена специальная оценка условий труда 2 231 рабочего места. Мониторинг показал, что по сравнению с 2016 годом на 11,6% сократилось число рабочих мест с вредными условиями труда и до 40% увеличилось количество рабочих мест с допустимыми условиями.

«Лучше учиться на чужих ошибках»

В ОАО «ТАИФ-НК» действует принцип работы на опережение. Поэтому чтобы сотрудники знали, что делать в случае чрезвычайной ситуации, в компании изучают опыт несчастных случаев на других предприятиях. До работников постоянно доводится информация о произошедших событиях с подробным разбором и принятием необходимых мероприятий для исключения их повторения, отрабатываются плановые практические занятия по действиям в аварийных ситуациях.

— Лучше учиться на чужих ошибках. Если на том или ином предприятии происходит несчастный случай, то при получении информации от компетентных органов, мы стараемся проработать такую ситуацию, чтобы ее исключить. Например, если где-то произошло поражение электрическим током, мы у себя разрабатываем превентивные меры, направленные на усиление безопасности, применение средств индивидуальной защиты, — объясняет заместитель главного инженера по промышленной безопасности, охране окружающей среды и охраны труда ТАИФ-НК Андрей Мухтаров.

Большое внимание на ТАИФ-НК уделяют здоровью сотрудников. Регулярно проходят спортивно-оздоровительные мероприятия, направленные на поддержание здоровья, проводятся медицинские осмотры. Каждому работнику выдан страховой полис добровольного медицинского страхования для получения необходимой врачебной помощи.

Условия рабочего места каждого сотрудника регулярно проверяют специалисты санитарно-промышленной лаборатории ТАИФ-НК



Специалисты по охране труда ТАИФ-НК ежегодно участвуют в региональных и муниципальных конкурсах. В 2017 году специалисты по охране труда заняли 1-е и 3-е места среди организаций муниципального района, в 2018 году в региональном конкурсе специалист ОАО «ТАИФ-НК» вошел в 20 лучших.

Работая в условиях постоянно действующего производства, в условиях реализации проектов, руководство несет ответственность за персонал и предпринимает шаги к профилактике травматизма всеми возможными способами. Помимо организованного контроля среди руководителей и специалистов проходят постоянные проверки со стороны специально обученных работников — уполномоченных по охране труда, выбранных голосованием на цеховых совещаниях. В целях стимулирования по годовым результатам проводится смотр-конкурс по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности среди подразделений, победители награждаются дипломами и премией.

Победы в региональных и муниципальных конкурсах, отсутствие несчастных случаев на предприятии и профессиональных заболеваний работников подтверждают правильность выбранного курса. Как социально ответственная компания ТАИФ-НК ставит целью и дальше выпускать высококачественную продукцию, сохранить высокую производительность труда, жизнь и здоровье работников. Поэтому на предприятии и дальше будут ежегодно направлять значительные средства на реализацию программы по охране труда.

Профессиональная команда — это фундамент успешной компании, поэтому на ТАИФ-НК ценят каждого сотрудника и вкладывают значительные средства на обучение и создание комфортных условий для работников. Благодаря этому весь коллектив предприятия работает на общее дело с полной с самоотдачей. В этом и состоит секрет успеха компании, ведь именно высококвалифицированные специалисты — это главное в безопасности труда и выпуске высококачественной продукции ТАИФ-НК.

Партнерский материал

