Новая высота: ТНВ выходит на международный уровень

Татарстанская телерадиокомпания открыла первый зарубежный корпункт в Казахстане

В середине лета в Астане официально открылся корреспондентский пункт телерадиокомпании «Новый Век», ставший первым международным представительством ТНВ. Главная цель работы нового корпункта — познакомить телезрителей с жизнью и проблемами татар, проживающих в Казахстане. Создание информационного представительства держал на контроле президент Татарстана Рустам Минниханов. Сюжеты о жизни местной татарской диаспоры можно увидеть в новостных программах каналов «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета», передаче «Татарлар». О том, как сейчас работает корпункт, — в материале «Реального времени».

«Мост для диалога культур»

Два месяца прошло с того момента, как в Казахстане начал работу корреспондентский пункт татарстанской телерадиокомпании «Новый Век». Решение об открытии первого международного представительства было принято на заседании Совета директоров ТНВ в начале этого года. Главная причина — высокая популярность телеканала у казахстанской татарской диаспоры.

— Было много обращений со стороны татар, которые проживают в Казахстане. Там очень большая и крепкая татарская диаспора, — рассказал о причинах открытия исполнительный директор — главный редактор ТНВ Айрат Сибагатуллин. По его словам, решение о создании корпункта было поддержано президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, и при его активном содействии 4 июля заработало казахстанское представительство ТНВ. — Неоценимую помощь в этом вопросе нам также оказал полпред Татарстана в Казахстане Денис Валеев, — добавил Сибагатуллин.

По словам Айрата Сибагатуллина казахстанское представительство ТНВ заработало при активном содействии президента Татарстана



Обе республики связывает давнее сотрудничество. С 1997 года Казахстан выступает в качестве экономического партнера Татарстана в рамках российско-казахстанских отношений. Так, в 2017 году внешнеторговый оборот между Республикой Татарстан и Республикой Казахстан составил 702,9 млн долларов США, что в 1,7 раза больше по сравнению с предыдущим годом. Главы республик нередко обмениваются взаимными визитами, налажены бизнес-связи. В Татарстане обучается около 1200 казахстанских студентов, а Назарбаев Университет является близким партнером КФУ.

Согласно официальной статистике, в Казахстане проживает порядка 250 тысяч татар. Они представлены во всех 15 областях республики и занимают шестое место по численности. Казахстанские татары — одна из самых многочисленных диаспор в мире. И канал «ТНВ-Планета» у местных — на особом счету.

Я часто замечаю, что в различных регионах Казахстана ТНВ смотрят и ценят его передачи. У канала здесь есть своя аудитория



— Аудиторию канала ТНВ в Казахстане составляют не только татары, но и казахи. Из-за схожести наших языков казахам не требуется переводчик для просмотра татарских программ, — отметил полномочный представитель Республики Татарстан в Республике Казахстан Денис Валеев.

— Казахскому народу близки наши спектакли, интересна наша музыка. Я часто замечаю, что в различных регионах Казахстана ТНВ смотрят и ценят его передачи. У канала здесь есть своя аудитория. Таким образом, телеканал является настоящим мостом для диалога культур, — оценил значимость нового корпункта Валеев.

Корпункт разместился в здании «Казмедиа»

Открытие первого международного корпункта прошло с помпой — участие в нем принял президент Татарстана в рамках делового визита в Астану. Генеральный директор ТРК «Новый Век» Ильшат Аминов показал президенту помещения, оборудованные новой техникой, и представил коллектив корпункта.

— Благодаря ТНВ вы хорошо осведомлены о жизни в Республике Татарстан. Начиная с сегодняшнего дня, благодаря вам мы будем знать, как живут наши соотечественники в Республике Казахстан. Рассказывайте о жизни татар, о деятельности общественных объединений в вопросах сохранения родного языка, культуры, традиций и обычаев татарского народа. Объективно освещайте важнейшие события, происходящие в столице Казахстана и его регионах, информируйте о достижениях сотрудничества Республики Татарстан и Республики Казахстан, — напутствовал на открытии сотрудников корпункта ТНВ Рустам Минниханов.

Открытие первого международного корпункта прошло с помпой — участие в нем принял президент Татарстана в рамках делового визита в Астану



Корпункт расположился в здании «Казмедиа». Это единая технологическая площадка для обеспечения качественного вещания всех национальных медиа в Казахстане. В составе центра работают 400 специалистов, на площадке находится 14 студий и 92 мoнтажных аппаратных. В «Казмедиа» также находятся восемь главных телеканалов страны и три радиостанции. Здесь же расположено представительство ТНВ, оборудованное новой техникой.

На место руководителя корреспондентского пункта и собкора по совместительству рассматривалось десять кандидатов.

В составе «Казмедиа» работают 400 специалистов, на площадке находится 14 студий и 92 мoнтажных аппаратных



— Руководитель корпункта — это профессионал, который отслеживает информационную картину жизни в Казахстане. Для нас очень удобно, если человек там живет, потому что исключаются командировки, он владеет ситуацией, интегрирован в среду и может налаживать связи. И в этом большая ценность корпункта — рассказала о критериях отбора заместитель генерального директора по информационному вещанию Мадина Тимерзянова.

Руководитель корпункта — это профессионал, который отслеживает информационную картину жизни в Казахстане



Еще одним главным условием стало знание кандидатом в совершенстве татарского языка, поскольку сюжеты, в первую очередь, будут ориентированы на татарские программы.

В результате руководство нового представительства было доверено Аделии Тухбатовой. Она родом из Челябинской области, окончила Башкирский государственный университет, помимо русского, знает татарский, башкирский и казахский языки. Четыре года назад Аделия Тухбатова переехала в Астану, где возглавила отдел организации общественно-массовых мероприятий в Ассамблее народов Казахстана. Аделия и сама принимает активное участие в жизни местной татарской диаспоры — ведет активную работу в татаро-башкирском культурном центре, участвует в организации татаро-башкирских праздников.

Руководство нового представительства было доверено Аделии Тухбатовой. Она принимает активное участие в жизни местной татарской диаспоры



— Я очень рада, что буду работать теперь на ТНВ. Для меня это новые возможности, чтобы практиковать родной язык, глубже изучать культуру своего народа. Со временем язык забывается, а здесь возвращаешься к истокам, — прокомментировала «Реальному времени» свое назначение Аделия Тухбатова.

План — 14 сюжетов в месяц

Корпункт призван показать, как проживает татарская диаспора в Казахстане. Основу сюжетов составит обзор событий о жизни татарского народа в столице и регионах страны. Планируется освещать деятельности татарских общественных объединений, ведущих свою работу в регионах в направлении возрождения и сохранения родного языка, культуры, традиций и обычаев татарского народа, а также их взаимодействия с представителями других этносов. Особое внимание, конечно, уделят сотрудничеству Татарстана и Казахстана, а также важнейшим событиям, происходящим в столице Казахстана и его регионах.

Вещание будет ориентировано на самые широкие возрастные и социальные категории зрителей.

— Задача поставлена масштабная, — заявил Айрат Сибагатуллин. По плану, из Казахстана будет приходить 14 сюжетов в месяц.

— Пока были небольшие сюжеты об отдельных представителях татарской общины Астаны и Петропавловска. С сентября стартуют поездки в регионы. Начнем освещать деятельность татаро-башкирских центров, воскресных школ, — посвятила в планы Аделия Тухбатова.

Развивать информационные связи между Татарстаном и Казахстаном, безусловно, важно, считает заместитель генерального директора по региональному развитию-технический директор Владимир Матвеев.

Развивать информационные связи между Татарстаном и Казахстаном, безусловно, важно



— У нас есть корпункты в Оренбурге, Уфе, Ульяновске и других городах. В Астане появился десятый корпункт, который также будет создавать контент для наших программ, — отметил Матвеев. Он также рассказал, что казахстанские сюжеты будут ориентированы на новостные программы двух телеканалов ТНВ — это «Татарстан хэбэрлэре», «Новости Татарстана», «Яналыклар», «Татарлар».

— Основные программы любого телеканала — новости. Все наши службы работают в первую очередь на них. Проект «Татарлар» тоже информационного формата, и он как раз знакомит наших телезрителей с жизнью и проблемами татар, проживающих далеко за пределами республики. Поэтому основной поток сюжетов пойдет в эти линейки программ. Остальные передачи будут заказывать корпункту сюжеты по необходимости, — пояснил Матвеев.

В планах — корпункт в Узбекистане

Что касается интереса со стороны татарстанской аудитории, то здесь также все без сомнений.

— У многих татарстанцев есть близкие люди, которые живут в Казахстане. Нас связывают общие тюркские корни. Мне, как телезрителю, было бы интересно узнать, что происходит во всех отраслях этой дружественной нам страны, — уверен Айрат Сибагатуллин.

С ним солидарен и полпред РТ в Казахстане Денис Валеев:

— Мне лично, независимо от того, где я живу и работаю, интересно, чем живут, чем дышат и о чем переживают мои соотечественники по всему миру. ТНВ — базовая платформа для того, чтобы мы друг о друге больше узнавали, — заключил Валеев.

«Корпункт — всегда расширение возможностей по охвату жизни татар для освещения на каналах «ТНВ-планета» и «ТНВ-Татарстан», — резюмировала Мадина Тимерзянова



На вопрос о сложностях, связанных с открытием, заместитель генерального директора по региональному развитию Владимир Матвеев ответил, что особенных проблем, кроме кропотливого изучения юристами компании местного законодательства, в процессе не возникло.

— Другая страна — другое законодательство. В рамках своей и чужой правовой системы было немного сложно синхронизировать договорные отношения, — поделился Матвеев.

— Корпункт — всегда расширение возможностей по охвату жизни татар для освещения на каналах «ТНВ-планета» и «ТНВ-Татарстан», — резюмировала Мадина Тимерзянова.

Однако на достигнутом телекомпания останавливаться не собирается. В планах — открыть корреспондентский пункт в Узбекистане.

— Из Ташкента есть обращения татар. Там тоже большая диаспора. По срокам открытия пока сказать тяжело, потому что это трудоемкий процесс, — наметил планы Айрат Сибагатуллин.