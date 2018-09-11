Кудряшов лучший, Полоз забил, а Уремович и Ко разгромили белорусов

Как поживают сборники казанского «Рубина»

В чемпионате России и еврокубках перерыв — на авансцену вышли игры сборных. От «Рубина» в национальную команду России отбыли сразу пятеро футболистов, еще один уехал защищать цвета молодежки, а единственный легионер-сборник отправился в Хорватию. О том, как прошла матчевая неделя для игроков сборных из Казани — в материале «Реального времени».

Федор Кудряшов

1 матч против Турции, 82 минуты, 3 отбора, 5 перехватов, 100% выигранных верховых единоборств

Федор провел хороший матч, без явных провалов в обороне и с несколькими подключениями в атаку. Фото russian.rt.com

Единственный из пятерки игроков «Рубина» среди вызванных в национальную команду, который вышел в стартовом составе против турецкой сборной. Федор провел действительно хороший матч, без явных провалов в обороне и с несколькими подключениями в атаку. Своей игрой он в очередной раз доказал Станиславу Черчесову, что тот может рассчитывать на него в любой момент. И попадание Федора во всевозможные символические сборные первого тура Лиги наций вряд ли вызывает у кого-либо вопросы.

Увы, но в случае с Кудряшовым не обошлось без травмы. Он и Артем Дзюба раньше остальных покинули расположение сборной и пропустили товарищескую игру с Чехией. У Федора диагностировано повреждение мышц бедра, что может сказаться на перспективах его выхода в следующем туре РПЛ в составе «Рубина».

Павел Могилевец

1 матч против Турции, 18 минут, 1 фол, 1 потеря мяча

Могилевцу будет сложно конкурировать за место в сборной. Фото rfs.ru



Игра Могилевца специфична, поэтому немногие тренеры могут использовать его сильные стороны во благо своей команды. В матче с Турцией едва ли можно констатировать слабое выступление Павла — скорее, хавбек казанцев занимался тем, чем, по сути, не должен заниматься. В итоге большинству российских болельщиков Могилевец показался безнадежным игроком, хотя это далеко не так. Не в пользу полузащитника сыграл и тот факт, что он провел на поле всего 18 минут. За такой временной промежуток сложно показать что-то дельное, особенно если твоя команда выигрывает и желает сохранить победный счет до финального свистка.

Как бы то ни было, Могилевцу будет сложно конкурировать за место в сборной. С учетом возможного возвращения в команду Дениса Глушакова, и без того насыщенный центр поля коллектива Черчесова превратится в самую сильную линию сборной. Однако кто даст гарантию, что у нас не захотят со временем создать сугубо «рубиновый» центр Камболов — Коновалов — Могилевец?

Руслан Камболов



7 минут против Чехии

В перспективе Камболов продолжит вызываться в сборную. Фото Константина Рыбина (rfs.ru)



Для Камболова такое положение дел уже стало привычным — он попадает в расширенный список игроков, приглашается в сборную, но все матчи просиживает на скамейке запасных. На этот раз Руслан все же появился на поле, правда, за 7 минут до конца товарищеской игры с Чехией при счете 5:1. Оценивать его выступление в этой ситуации бессмысленно.

В перспективе Камболов продолжит вызываться в сборную. Для Черчесова это прежде всего вариативность, благодаря Руслану он может закрыть сразу несколько зон как в защите, так и в опорной зоне. Хотя увеличение игрового времени это Камболову вряд ли принесет, прямо сейчас казанец нужен исключительно для форс-мажоров.

Дмитрий Полоз

15 минут против Чехии, 1 гол

Для Полоза возвращение под крыло Курбана Бердыева оказалось полезным. Фото sportsdaily.ru



В схеме 4-2-3-1 место для Полоза находится с трудом, но с чехами свои минуты для оформления гола он получил. После отбытия из расположения сборной Дзюбы «рубиновец» остался единственной альтернативой для замены Заболотного в товарищеской встрече с Чехией. Дмитрий показал хорошее движение без мяча и имел несколько моментов, чтобы распечатать ворота гостей. В результате он реализовал одну из трех своих возможностей и установил окончательный счет в матче — 5:1.

Для Полоза возвращение под крыло Курбана Бердыева оказалось полезным. И если в «Рубине» у него есть твердое место в основном составе, то в сборной в данной тактической схеме перспектив у Дмитрия не так много. Впрочем, если он продолжит оставаться таким же эффективным в РПЛ, то вызывать его Черчесов не перестанет.

Егор Сорокин

5 минут против Чехии

Сорокина отметили, за ним следят в сборной, и это неплохо. Фото rubin-kazan.ru



Само приглашение Сорокина в сборную Черчесова нужно расценивать как большой аванс. Пребывание в расположении национальной команды должно придать необходимой уверенности защитнику для его дальнейшего развития. Егору сейчас куда важнее зацепиться за основной состав «Рубина», а остальное, при должном отношении к делу, приложится. А пока констатируем факт: Сорокина отметили, за ним следят в сборной, и это неплохо.

Филип Уремович

90 минут за Хорватию U-21 против Белоруссии

На матч с Белоруссией защитник казанцев вышел в стартовом составе Хорватии и провел все 90 минут встречи. Фото rubin-kazan.ru



В марте этого года, когда хорват еще не был игроком «Рубина», он также приглашался в свою сборную, но шанса сыграть хотя бы минуту не получил. Сейчас картина изменилась, на матч с Белоруссией защитник казанцев вышел в стартовом составе Хорватии и провел все 90 минут встречи. Разгромная гостевая победа в футболке национальной сборной, безусловно, поднимет настроение Уремовичу перед возвращением в стан «Рубина».

Игорь Коновалов

На прошедшей неделе молодежная команда России сыграла товарищеский матч с Египтом, и места в старте Коновалову не нашлось. Фото rubin-kazan.ru



Матч сборной России U-21 состоится сегодня. Команда Евгения Бушманова сыграет в Нижнем Новгороде со сборной Сербии, и на поле, возможно, появится игрок «Рубина» Игорь Коновалов. Некоторые горячие головы предлагали вызвать хавбека казанцев сразу в главную сборную, но пока что Игорь проигрывает конкуренцию и в молодежке. На прошедшей неделе молодежная команда России сыграла товарищеский матч с Египтом, и места в старте Коновалову не нашлось. Основной конкурент «рубиновца» — Аяз Гулиев, в пользу которого как игровой опыт, так и спартаковское прошлое главного тренера.