Видео недели: комплимент Лаврову от главы ВТБ, портрет Толстого из дронов и эмиграция Юлии Самойловой

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

«Посмотрите на этих уродов, которые есть на Западе»

Глава банка ВТБ Андрей Костин объяснил, почему Сергей Лавров гораздо лучше всех иностранных министров иностранных дел.

«Праздничная двойка»

В Якутске во время линейки на 1 сентября решили запустить в воздух «праздничную пятерку», но что-то пошло не так.

Кринж от Сибирской транспортной полиции

На этой неделе пользователи соцсетей активно обсуждали ролик про работу Сибирской транспортной полиции. Очень странное видео у одних вызвало улыбку, а у других — самый настоящий «испанский стыд».

Нападение на военкора в ДНР

На военного корреспондента Семена Пегова напали во время прямого включения из Донецка, когда он выходил в эфир Первого канала. Журналист давал комментарий об убитом на минувшей неделе главе ДНР Александре Захарченко.

«Самая удобная позиция — «Я против!»

Глава Хакасии Виктор Зимин назвал противников пенсионной реформы Бабой Ягой.

Основатель Twitter о сотрудничестве с российскими властями

На этой неделе основателя Twitter Джека Дорси «допрашивали» американские сенаторы. В частности, его расспросили о сотрудничестве с властями России и США.

Собака vs. леопард

Туристы в Индии сняли на видео неудачную попытку нападения леопарда на собаку. Пес агрессивно высказал все, что думает о хищнике, после чего последний медленно отступил обратно в лес.

Портрет Толстого из дронов

Ко дню города Тулы в Сеть «вбросили» ролик под названием «Лев Толстой одобрил Тульскую набережную». По сюжету видео, над набережной запустили десятки беспилотников, которые сложились в портрет писателя Льва Толстого. К сожалению, видео оказалось просто зрелищным фейком.

Юлия Самойлова собралась эмигрировать

Участница Евровидения-2018 Юлия Самойлова рассказала в «Инстаграме», что «готова эмигрировать из России в Европу». Ее заявление вызвало шквал критики и негативных комментариев в сети.

Золотая сантехника и антиквариат в особняках владельцев подпольных казино

В Якутии задержали шестерых участников преступной группировки за организацию сети подпольных игорных клубов. СК опубликовал видео обысков в роскошных особняках задержанных