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Видео недели: комплимент Лаврову от главы ВТБ, портрет Толстого из дронов и эмиграция Юлии Самойловой

07:00, 09.09.2018

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Видео недели: комплимент Лаврову от главы ВТБ, портрет Толстого из дронов и эмиграция Юлии Самойловой Фото: newstula.ru

«Посмотрите на этих уродов, которые есть на Западе»

Глава банка ВТБ Андрей Костин объяснил, почему Сергей Лавров гораздо лучше всех иностранных министров иностранных дел.

«Праздничная двойка»

В Якутске во время линейки на 1 сентября решили запустить в воздух «праздничную пятерку», но что-то пошло не так.

Кринж от Сибирской транспортной полиции

На этой неделе пользователи соцсетей активно обсуждали ролик про работу Сибирской транспортной полиции. Очень странное видео у одних вызвало улыбку, а у других — самый настоящий «испанский стыд».

Нападение на военкора в ДНР

На военного корреспондента Семена Пегова напали во время прямого включения из Донецка, когда он выходил в эфир Первого канала. Журналист давал комментарий об убитом на минувшей неделе главе ДНР Александре Захарченко.

«Самая удобная позиция — «Я против!»

Глава Хакасии Виктор Зимин назвал противников пенсионной реформы Бабой Ягой.

Основатель Twitter о сотрудничестве с российскими властями

На этой неделе основателя Twitter Джека Дорси «допрашивали» американские сенаторы. В частности, его расспросили о сотрудничестве с властями России и США.

Собака vs. леопард

Туристы в Индии сняли на видео неудачную попытку нападения леопарда на собаку. Пес агрессивно высказал все, что думает о хищнике, после чего последний медленно отступил обратно в лес.

Портрет Толстого из дронов

Ко дню города Тулы в Сеть «вбросили» ролик под названием «Лев Толстой одобрил Тульскую набережную». По сюжету видео, над набережной запустили десятки беспилотников, которые сложились в портрет писателя Льва Толстого. К сожалению, видео оказалось просто зрелищным фейком.

Юлия Самойлова собралась эмигрировать

Участница Евровидения-2018 Юлия Самойлова рассказала в «Инстаграме», что «готова эмигрировать из России в Европу». Ее заявление вызвало шквал критики и негативных комментариев в сети.

Золотая сантехника и антиквариат в особняках владельцев подпольных казино

В Якутии задержали шестерых участников преступной группировки за организацию сети подпольных игорных клубов. СК опубликовал видео обысков в роскошных особняках задержанных

Лина Саримова
ОбществоВластьПроисшествия
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