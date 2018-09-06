06 сент. 2018

Online-конференция с Камилем хазратом Самигуллиным

Online-конференция с Камилем хазратом Самигуллиным

6 сентября в 13.00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Камиль хазрат Самигуллин, муфтий Республики Татарстан.

Тезисы встречи:

  • Хадж: подготовка хаджиев и особенности паломничества этого года
  • Защита родного языка: что предлагает ДУМ, чтобы сохранить код нации?
  • Запрет ряда богословских книг: отповедь прокурорам от муфтия Татарстана
  • Скандал в халяль-индустрии: будут ли ужесточены требования?



Новости мероприятия

Календарь

Все мероприятия