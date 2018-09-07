Камиль Самигуллин: «Нужно не людей сажать, а бороться с идеями ненависти, экстремизма»

Онлайн-конференция с муфтием Татарстана. Часть 1

Фото: Максим Платонов

По чьей вине 400 человек не смогли поехать в хадж, татарский как язык ацтеков, кто на свете всех главнее, почему нужно не сажать людей, а бороться с идеями и когда появится новая школа с национальным уклоном? Об этом во время онлайн-конференции в редакции «Реального времени» рассказал муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.



Продавали то, чего по факту не было

В этом году 1800 паломников смогли отправиться в хадж. Желающих было больше, чем квот, подчеркивает Камиль хазрат. И в месяц Рамадан уже все туры были выкуплены, хотя в прошлые годы в это время паломники только начинали активизироваться. Подготовку хаджиев вели в течение года, объясняли, что люди едут не в туристическую поездку, а у хаджа есть определенные обряды. Кстати, ДУМ РТ единственное в России ведет обряды полностью по ханафитскому мазхабу. Другие не могут это делать или не хотят, прокомментировал Камиль хазрат. Паломников сопровождали медики, в этом году произошли изменения и с питанием — специально готовили блюда татарской кухни. На вопрос читателей, почему путевки в хадж такие дорогие и цена в этом году поднялась еще выше, муфтий объяснил так.

— Порою люди начинают сравнивать, что в Таиланд съездить дешевле. Это не туристическая поездка. Цена по отношению к прошлым годам сильно не изменилась, она привязана к доллару, ведь мы ведем расчеты не в рублях. Есть определенные условия, которые выставляет Саудовская Аравия. Мы обязаны этому следовать. Были налоги из-за визы, они каждый год повышаются. Так как это пополняющий бюджет пункт для страны.

Для паломников были организованы эконом-туры — перелет до Дубая, а дальше на автобусе. Самые дорогие путевки стоили примерно 240 тысяч рублей. Однако сотни мусульман, заплативших немалые деньги туроператорам, так и не получили заветных путевок в Саудовскую Аравию. Более 400 клиентов компании «Хадж-фонд», зарегистрированной в Набережных Челнах, остались в своих городах. Напомним, «Реальное время» проводило расследование на эту тему. Причину, Камиль Хазрат, назвал следующую. Квот у компании «Хадж фонд» не было, соответственно, они продавали то, чего не было. И сейчас это дело должно быть под контролем правоохранительных органов, ведь фактически людей ввели в заблуждение.

— Есть Хадж-миссия России. На их сайте есть аккредитованные компании и нужно следить за тем, кому ты отдаешь деньги, что это за компания, откуда у нее квоты. Есть ли у них договор с каким-либо ДУМ, у которых есть эти квоты. А в «Хадж фонде» сначала набрали людей, а потом понадеялись на «авось». А получилось так, как получилось. Проблема эта еще не решилась. Кто-то может и получил деньги, кто-то поехал, кто-то нет. Нужно четко понимать, что к нам это отношения не имеет.

Порою люди начинают сравнивать, что в Таиланд съездить дешевле. Это не туристическая поездка. Цена по отношению к прошлым годам сильно не изменилась, она привязана к доллару, ведь мы ведем расчеты не в рублях



В числе изменений в организации хаджа, муфтий отметил улучшения логистики в Саудовской Аравии. В этом году был запущен поезд «Сапсан»: Медина — Мекка. Между ними 450 километров, «Сапсан» доставлял паломников за 2 часа. Чрезвычайную ситуацию — песчаную бурю — татарстанские паломники переждали в автобусе.

— Сильных последствий не увидели. Но когда мы приехали на Арафат, заметили, что было сыро, грязно. Но было видео из самой Запретной мечети, где было видно, что материя Каабы была практически сорвана. Но здесь тоже есть мудрость, так как на следующий день она должна была как раз меняться.

Соревноваться с Турцией, Малазией и Индонезией в организации хаджа мы пока не можем, заявил муфтий РТ. В этих странах все организовано на государственном уровне.

— А в России, к сожалению, нет единого центра, нет одного верховного муфтия. Они даже называют: один верховный, один самый верховный, один главный. Но по факту — все ведут свою работу самостоятельно.

Татарский как язык ацтеков останется в древних книгах и как египетские иероглифы его будут изучать

Одна из самых ярких цитат Камиля хазрата в защиту татарского языка: «Сегодня татарский язык, попав в жернова общественного невежества и небрежности, вновь нуждается в нашей защите». Отвечая на многочисленные вопросы читателей по этой теме на онлайн-конференции, муфтий сообщил: «В прошлом году мы провели курсы по татарскому языку, они были трехмесячные, при 10 мечетях. В этом году хотим увеличить до 20. Мы развиваемся, выпустили специальный учебник, и мы его будем дорабатывать. Уже из соседних республики и даже стран интересуются нашим учебником, хотят подобные программы запускать у себя».

Проповеди на татарском языке в мечетях вызвали дебаты в обществе. У этого новшества были как сторонники, так и противники. «Вот говорят, что Самигуллин запретил...», — сказал муфтий. На самом деле это было решение пленума ДУМ РТ и решение это было принято единогласно. Речь идет о 15-, 20- минутных пятничных проповедях.

— Однажды мы встретились с одним парнем, и он сказал: «Хазрат, хочу попросить прощения, когда больше года назад это заявление вышло, я вас ругал в социальных сетях. Но на днях во время пятничной молитвы, я сидел и поймал себя на мысли, что я все понимаю, о чем говорит имам. Прошел год, и я начал понимать свой родной язык». Это уже показатель, на мой взгляд. Язык уходит, если мы не поменяем свой культурный код, если даже в мечетях мы на нем не сможем общаться. Он, как язык ацтеков, останется в древних книгах и, как египетские иероглифы, его будут изучать. Мы не хотим этого.

Язык уходит, если мы не поменяем свой культурный код, если даже в мечетях мы на нем не сможем общаться… Он, как язык ацтеков, останется в древних книгах и, как египетские иероглифы, его будут изучать. Мы не хотим этого



В защите родного языка Камиль хазрат видит необходимость государственной поддержки. Нужно создать среду для общения, должно быть модно говорить на татарском языке.

— Один человек из Чеченской Республики привел интересный пример. Он оценивает нас, татар, со стороны и говорит, представим автобус, в нем 40 человек. Если в нем буду ехать 2 чеченца и 38 человек другой национальности, мы будем на чеченском, не стесняясь, говорить громко. Но если ваши 38 татар будут ехать и двое другой национальности, из-за них вы будете все говорить на русском. Это взгляд со стороны на наше отношение к нашему языку.

«Когда мы говорим об экстремизме, мы подразумеваем не человека с бородой, если так, я сам могу под некоторые пункты подходить»…

27 марта на заседании президиума Межрелигиозного совета России муфтий Татарстана заявил о необходимости законодательного запрета ваххабизма и признания его экстремистской идеологией. Именно эта тема вызвала наибольший интерес читателей «Реального времени». Это заявление до сих пор вызывает критику в адрес Камиля Хазрата, ряд мусульман посчитали, что это противоречит принципу свободы совести.

— Когда мы говорим ваххабизм, подразумеваем экстремизм, экстремистскую идеологию. Это не борода и не короткие штаны, и не внешние атрибуты. Мы говорили об идеологии, о том, что ее нельзя распространять. Нужно не людей сажать, а бороться с идеями ненависти, экстремизма, который ведут к терроризму. В прошлый раз у вас на онлайн-конференции мы говорили, что гей-пропаганда в стране запрещена для детей, но никто же не проверяет кто такой, а кто не такой. Но если он начнет в интернете проповедовать об этом — ему скажут, стоп, извини. Здесь тоже идет об этом речь. Мы всегда об этом говорили, но тут какие-то определенные личности подхватили это и получилось так, как-будто целый закон уже придумали. Я не депутат, чтобы придумывать закон. Когда мы говорим об экстремизме, мы подразумеваем не человека с бородой, если так, я сам могу под некоторые пункты подходить.

Почему же ряды экстремистов продолжают пополняться молодыми людьми? И в чем причина религиозного экстремизма. То, что один-два человека уехали в другую страну участвовать там в каких-то бандформированиях, не говорит о том, что все мусульмане плохие. И таких людей мало, уверен муфтий.

— Это всего лишь единицы. Бытовых преступлений происходит гораздо больше. Преступников других национальностей и конфессий не меньше, чем тех, кто уехал куда-то. По этим людям нельзя оценивать целую религию. Давайте по-другому посмотрим, их очень мало. Потому что мы работаем. Если бы не работали их было бы больше.

В числе причин пополнения рядов экстремистов, муфтий называет неудовлетворенность жизнью, социальное неравенство, коррупцию и во многом, вину самого общества, что, например, не может помочь человеку, освободившемуся из тюрьмы, найти работу.

— То есть в годы экономического кризиса и нестабильной ситуации в стране, количество экстремистов может...…

— Да, увеличиваться.

Мы говорим об идеологии, о том, что ее нельзя распространять. Нужно не людей сажать, а бороться с идеями ненависти, экстремизма, который ведут к терроризму



Для нас важно что является халяль, а не просто называется халяль

В скандале с «халяльной свининой», по заявлению муфтия, точка поставлена. Напомним, «Челны-мясо» выпустило свинину со словом «халяль» на упаковке. Камиль хазрат тогда назвал «это настоящим преступлением над чувствами верующих, которое бросает тень сомнения на всю халяль индустрию», президент РТ потребовал создать специальную комиссию по выяснению всех причин. Как выяснилось сегодня, сертификат «халяль» предприятие уже получило обратно, а руководитель Комитета по стандартам халяль, стал советником председателя этого же комитета. По информации наших читателей, он был уволен. Но муфтий опроверг это.



— Это была техническая ошибка, мы среагировали. Учитывая, что есть много конкурентов в этом поле, кому-то это было на руку. Было отдельное производство халяль, оно было сертифицировано у нас, в нем не было проблем. Техническая ошибка — на наклейке было написано слово «халяль». Мы проявили свою позицию и отозвали сертификат. Служебное расследование специальной комиссией было проведено, нарушений не выявили, и только после этого сертификат был возвращен. Для нас важно что является халяль, а не просто называется халяль.

Нельзя делать шаг назад



На каком этапе находится открытие женской мусульманской школы? На этот вопрос, муфтий обозначил сразу два проекта, которые требуют реализации.

— Школа «Музафария» — это здание было передано в собственность ДУМ РТ. Мы долго думали, что с этим делать. Раньше здесь было медресе, потом школа для особенных детей. Школу с 11 классами сделать — не хватит места. Решили, давайте начнем с начальных классов для девочек. Но сегодня я прихожу к идее, что нужно искать место и строить большую школу. Сегодня есть потребность в школе, которая чем-то будет отличаться от других — не будет запрета на платок, будет халяльное питание, будет место где помолиться и можно будет обучаться на родном языке. Но мы вроде уже сказали о «Музафарие» и нужно продолжать. К следующему году мы постараемся запустить. Для косметического ремонта нужно около 5 млн рублей. Нельзя делать шаг назад, но нужно параллельно вести проект большой школы с национальным уклоном на 700—1000 человек.

Кто должен молиться в первых рядах, есть ли предпочтения у ДУМ РТ в преддверии выборов муфтия Башкирии? Продолжение следует