Grundfos обновляет серию циркуляционных насосов MAGNA1

Фото: Циркуляционный насос Grundfos серии MAGNA1

В августе 2018 года компания Grundfos выпустила на рынок новое поколение циркуляционных насосов серии MAGNA1. В сравнении с предыдущим модельным рядом обновленные насосы получили целый комплекс дополнительных возможностей и настроек, позволяющих использовать их в сложных системах с максимальной эффективностью. При этом за счет развитой электронной системы управления насосы оптимальны для применения в системах высокого уровня сложности.

Позиционирование

Grundfos MAGNA1 — одна из трех серий циркуляционных насосов Grundfos, позиционирующихся для использования в первую очередь в коммерческих зданиях. Две другие — Grundfos UPS (серия 200) и Grundfos MAGNA3. Насосы этих серий практически полностью взаимозаменяемы, однако имеют значительные различия по функционалу. Внешне насос циркуляционный Grundfos MAGNA1 довольно заметно отличается от насосов серии UPS, но присоединительные размеры в этих сериях аналогичны — от G 1 ½″(«резьбовые») до DN100 («фланцевые»). Все модели универсальны — могут использоваться для отопления и охлаждения, пригодны для работы в системах холодного и горячего водоснабжения, могут применяться и в сравнительно небольших системах, и на крупных объектах.

Grundfos UPS — пожалуй, самая известная в мире серия циркуляционных насосов. Это трехскоростные модели, которые можно назвать традиционным решением, применяющимся во множестве систем. MAGNA1 — довольно новая разработка, эти насосы были выведены на рынок в 2013 году как альтернатива насосам Grundfos UPS. Серия MAGNA1 отличается от насосов серии UPS в первую очередь более сложной электронной системой управления, наличием частотного регулирования и девятью возможными режимами работы вместо трех. Циркуляционные насосы MAGNA3 — еще более продвинутое решение, с возможностью настройки множества режимов управления и расширенными возможностями по удаленному контролю и управлению.

Частотные циркуляционные насосы серий MAGNA во многих случаях могут обеспечить более точный подбор подходящего режима работы. Подбор циркуляционного насоса наиболее подходящей серии зависит в первую очередь от особенностей системы. В сложные и разветвленные системы целесообразно устанавливать более «продвинутое» оборудование. За счет возможности изменения частоты вращения вала расход циркуляционного насоса с частотным регулированием будет оптимален в каждый момент времени. Особенно это актуально для отопления и ГВС: в них снижаются затраты энергии не только на работу насоса, но и на нагрев жидкости в системе. Индекс энергоэффективности (EEI) для Grundfos UPS составляет примерно 0,6, для насосов обеих серий MAGNA — близок к 0,2.

Особенности циркуляционных насосов Grundfos серии MAGNA1

Циркуляционный насос Grundfos MAGNA1 представляет собой насос с «мокрым» ротором, модели этой серии выпускаются во множестве разновидностей, как в одинарном, так и в сдвоенном исполнении. Насосы серии Grundfos MAGNA1 позиционируются как модели, приходящие на замену Grundfos UPS. Все одинарные модели поставляются в комплекте с теплоизолирующими кожухами. Насосный блок в сборе крепится к корпусу с помощью всего одного зажимного хомута, это упрощает обслуживание и (при необходимости) замену или ремонт. Электронный блок управления отделен от перекачиваемой жидкости, электронные схемы защищены от конденсации влаги на них. Охлаждение — воздушное, «фланцевые» модели снабжены ребрами охлаждения, более компактным «резьбовым» разновидностям ребра не требуются.

Модели оснащены электронной панелью управления со световым индикатором работы Grundfos Eye. Индикатор загорается при подаче питания и мигает в случае сбоя в работе насоса. Также на панели есть кнопка выбора режима работы и индикаторы выбранного режима. Всего доступно девять режимов — по три режима постоянной частоты вращения, работы по постоянному давлению либо по пропорциональному давлению. Частота вращения вала двигателя изменяется посредством встроенного ступенчатого частотного преобразователя.





Циркуляционный насос Grundfos серии MAGNA1 D



Новые возможности обновленной линейки

Обновленная серия Grundfos MAGNA1 New получила целый ряд новых возможностей в части управления и контроля работы. Новинки снабжены одним цифровым входом для подачи внешнего сигнала на запуск и остановку и одним релейным выходом для подключения к аварийной сигнализации. Кроме этого, на лицевой части насоса появился инфракрасный порт для связи с модулем беспроводного управления Grundfos MI. Используя этот модуль и приложение Grundfos GO для смартфона, пользователь получает доступ к информации о работе насоса (общей наработке и общем энергопотреблении, количестве пусков, текущем потреблении энергии и другим параметрам), журналу ошибок и аварий и возможность настройки кривой работы пропорционального давления.

Сдвоенные модели Grundfos MAGNA1 D New, кроме перечисленных особенностей и функций, имеют еще несколько. Цифровой вход у них при подаче сигнала на остановку отключает обе головные части, аналоговый релейный выход аварийной сигнализации у обеих частей работает независимо. Связь обеих головных частей насоса друг с другом и с модулем Grundfos MI производится по радиоканалу. Насосы могут использоваться в режиме резервирования, при котором головные части работают поочередно, с переключением по наработке, в случае проблем в работе одной из них вторая включается автоматически. Это позволяет значительно увеличить надежность системы, даже в случае выхода из строя одного из насосов она будет продолжать работать в обычном режиме и у пользователя будет достаточно времени для того, чтобы найти и устранить неисправность.

Таким образом, обновленные модели насосов стали еще более универсальными. Новые функции дают возможность интегрировать циркуляционный насос Grundfos серии MAGNA1 в единую систему управления зданием — с централизованным управлением и получением информации о сбоях. Встроенная функция резервирования для сдвоенных моделей позволяет увеличить надежность системы, а в ряде случаев — и избежать лишних расходов из-за простоев оборудования или выхода из строя других компонентов. Наконец, благодаря возможности удаленного информирования облегчаются работы по обслуживанию и поиску неисправностей.

Несмотря на гораздо более высокий уровень технической сложности, стоимость насосов серии MAGNA1 сопоставима с аналогичными моделями серии UPS. То есть купить циркуляционный насос MAGNA1 можно практически за ту же цену, что модель с аналогичными характеристиками из линейки UPS. А с учетом значительно более высокой энергоэффективности, простоты настройки, контроля и управления модели MAGNA1 способны обеспечить ощутимое снижение эксплуатационных затрат для пользователей.

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