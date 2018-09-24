Grundfos обновляет серию циркуляционных насосов MAGNA1
В августе 2018 года компания Grundfos выпустила на рынок новое поколение циркуляционных насосов серии MAGNA1. В сравнении с предыдущим модельным рядом обновленные насосы получили целый комплекс дополнительных возможностей и настроек, позволяющих использовать их в сложных системах с максимальной эффективностью. При этом за счет развитой электронной системы управления насосы оптимальны для применения в системах высокого уровня сложности.
Позиционирование
Grundfos MAGNA1 — одна из трех серий циркуляционных насосов Grundfos, позиционирующихся для использования в первую очередь в коммерческих зданиях. Две другие — Grundfos UPS (серия 200) и Grundfos MAGNA3. Насосы этих серий практически полностью взаимозаменяемы, однако имеют значительные различия по функционалу. Внешне насос циркуляционный Grundfos MAGNA1 довольно заметно отличается от насосов серии UPS, но присоединительные размеры в этих сериях аналогичны — от G 1 ½″(«резьбовые») до DN100 («фланцевые»). Все модели универсальны — могут использоваться для отопления и охлаждения, пригодны для работы в системах холодного и горячего водоснабжения, могут применяться и в сравнительно небольших системах, и на крупных объектах.
Grundfos UPS — пожалуй, самая известная в мире серия циркуляционных насосов. Это трехскоростные модели, которые можно назвать традиционным решением, применяющимся во множестве систем. MAGNA1 — довольно новая разработка, эти насосы были выведены на рынок в 2013 году как альтернатива насосам Grundfos UPS. Серия MAGNA1 отличается от насосов серии UPS в первую очередь более сложной электронной системой управления, наличием частотного регулирования и девятью возможными режимами работы вместо трех. Циркуляционные насосы MAGNA3 — еще более продвинутое решение, с возможностью настройки множества режимов управления и расширенными возможностями по удаленному контролю и управлению.
Частотные циркуляционные насосы серий MAGNA во многих случаях могут обеспечить более точный подбор подходящего режима работы. Подбор циркуляционного насоса наиболее подходящей серии зависит в первую очередь от особенностей системы. В сложные и разветвленные системы целесообразно устанавливать более «продвинутое» оборудование. За счет возможности изменения частоты вращения вала расход циркуляционного насоса с частотным регулированием будет оптимален в каждый момент времени. Особенно это актуально для отопления и ГВС: в них снижаются затраты энергии не только на работу насоса, но и на нагрев жидкости в системе. Индекс энергоэффективности (EEI) для Grundfos UPS составляет примерно 0,6, для насосов обеих серий MAGNA — близок к 0,2.
Особенности циркуляционных насосов Grundfos серии MAGNA1
Циркуляционный насос Grundfos MAGNA1 представляет собой насос с «мокрым» ротором, модели этой серии выпускаются во множестве разновидностей, как в одинарном, так и в сдвоенном исполнении. Насосы серии Grundfos MAGNA1 позиционируются как модели, приходящие на замену Grundfos UPS. Все одинарные модели поставляются в комплекте с теплоизолирующими кожухами. Насосный блок в сборе крепится к корпусу с помощью всего одного зажимного хомута, это упрощает обслуживание и (при необходимости) замену или ремонт. Электронный блок управления отделен от перекачиваемой жидкости, электронные схемы защищены от конденсации влаги на них. Охлаждение — воздушное, «фланцевые» модели снабжены ребрами охлаждения, более компактным «резьбовым» разновидностям ребра не требуются.
Модели оснащены электронной панелью управления со световым индикатором работы Grundfos Eye. Индикатор загорается при подаче питания и мигает в случае сбоя в работе насоса. Также на панели есть кнопка выбора режима работы и индикаторы выбранного режима. Всего доступно девять режимов — по три режима постоянной частоты вращения, работы по постоянному давлению либо по пропорциональному давлению. Частота вращения вала двигателя изменяется посредством встроенного ступенчатого частотного преобразователя.
Новые возможности обновленной линейки
Обновленная серия Grundfos MAGNA1 New получила целый ряд новых возможностей в части управления и контроля работы. Новинки снабжены одним цифровым входом для подачи внешнего сигнала на запуск и остановку и одним релейным выходом для подключения к аварийной сигнализации. Кроме этого, на лицевой части насоса появился инфракрасный порт для связи с модулем беспроводного управления Grundfos MI. Используя этот модуль и приложение Grundfos GO для смартфона, пользователь получает доступ к информации о работе насоса (общей наработке и общем энергопотреблении, количестве пусков, текущем потреблении энергии и другим параметрам), журналу ошибок и аварий и возможность настройки кривой работы пропорционального давления.
Сдвоенные модели Grundfos MAGNA1 D New, кроме перечисленных особенностей и функций, имеют еще несколько. Цифровой вход у них при подаче сигнала на остановку отключает обе головные части, аналоговый релейный выход аварийной сигнализации у обеих частей работает независимо. Связь обеих головных частей насоса друг с другом и с модулем Grundfos MI производится по радиоканалу. Насосы могут использоваться в режиме резервирования, при котором головные части работают поочередно, с переключением по наработке, в случае проблем в работе одной из них вторая включается автоматически. Это позволяет значительно увеличить надежность системы, даже в случае выхода из строя одного из насосов она будет продолжать работать в обычном режиме и у пользователя будет достаточно времени для того, чтобы найти и устранить неисправность.
Таким образом, обновленные модели насосов стали еще более универсальными. Новые функции дают возможность интегрировать циркуляционный насос Grundfos серии MAGNA1 в единую систему управления зданием — с централизованным управлением и получением информации о сбоях. Встроенная функция резервирования для сдвоенных моделей позволяет увеличить надежность системы, а в ряде случаев — и избежать лишних расходов из-за простоев оборудования или выхода из строя других компонентов. Наконец, благодаря возможности удаленного информирования облегчаются работы по обслуживанию и поиску неисправностей.
Несмотря на гораздо более высокий уровень технической сложности, стоимость насосов серии MAGNA1 сопоставима с аналогичными моделями серии UPS. То есть купить циркуляционный насос MAGNA1 можно практически за ту же цену, что модель с аналогичными характеристиками из линейки UPS. А с учетом значительно более высокой энергоэффективности, простоты настройки, контроля и управления модели MAGNA1 способны обеспечить ощутимое снижение эксплуатационных затрат для пользователей.
ООО «Грундфос»
адрес сайта: Grundfos.ru
Филиал в г. Казани, БЦ «Сакура», ул. Салимжанова, 2В, офис 512
Тел./Факс: +7 (843) 567-123-0
e-mail: kazan@grundfos.com
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым