117 минут без голов: нижнекамских «волков» разгромили казахстанские «барсы»

«Нефтехимик» провалился на старте сезона

Начало сезона выдалось для «Нефтехимика» непростым. При этом однозначно ответить на вопрос «что случилось?» не получится. Нижнекамцы всю предсезонку выглядели достаточно мощно, но ожидания оказались заметно выше реальности. Голевая засуха с «Витязем» была списана на нервозность «волков» и шикарную игру вратаря соперника, однако и с «Барысом» хозяева льда из Нижнекамска испытали массу проблем. Голевая засуха «Нефтехимика» и разгром (1:6) от «Барыса» — в материале «Реального времени».

Скомканная предсезонка «Барыса» и усиление ноунеймами из НХЛ

Подопечные Андрея Назарова стартовали поражением от «Витязя», так и не распечатав ворота подмосковной команды. Сам тренер списал невыразительную игру в атаке на нервозность игроков, отразившуюся на реализации созданных моментов. Отдельно Андрей Викторович остановился на фигуре молодого Булата Шафигуллина, сыгравшего матч-открытие сезона в первой тройке. По словам коуча, хоккеист заслуживает такого к себе отношения и вполне мог стать спасителем нижнекамцев. К слову, Назаров свое слово сдержал и воспитанник «Нефтехимика» вновь вышел в стартовом звене.

А вот для «Барыса» сезон начинается лишь на пятый день чемпионата. Из-за чехарды в руководстве клуба казахстанцы провели скомканный предсезонный этап подготовки. Вначале они устроили революцию с преданными команде игроками, в результате чего состав «Барыса» обновился чуть ли не наполовину. По крайней мере, в новом сезоне мы не увидим ни легендарных для клуба Пушкарева и Савченко, ни лучшего снайпера Доуса. Со всеми троими руководство «Барыса» рассталось слишком легко, чтобы говорить о хорошем отношении к заслуженным игрокам.

Впрочем, как говорится, не рой другому яму, сам в нее попадешь. Руководители «Барыса» не учли, что подобное развитие событий могло не понравиться болельщикам, которые выступили резко против происходящего. В результате клубу пришлось в срочном порядке пересматривать кадровый вопрос, чтобы хоть как-то «сгладить углы» в отношениях с клубными фанатами. Но «Барыс» уже упустил драгоценное время для подготовки к сезону как в функциональном, так и в селекционном плане. Под руководством нового тренера Андрея Скабелки казахстанские «барсы» провели два предсезонных турнира, в которых одержали лишь одну победу (да и ту в овертайме) при пяти поражениях.

Самым интересным стал переход Брендона Боченски, который вернулся в большой хоккей спустя год после завершения карьеры. Фото hcbarys.kz



При этом нельзя сказать, что состав «Барыса» заметно ослаб по сравнению с прошлым сезоном. Самым интересным стал переход Брендона Боченски, который вернулся в большой хоккей спустя год после завершения карьеры. Матч с «Нефтехимиком» стал для канадца 400-м в КХЛ, однако готовность его к игре была довольно сомнительной — легенда «Барыса» пропустил все предсезонные встречи команды. Еще один игрок, на кого возлагают большие надежды, — это пожалуй, нападающий Петерссон, пришедший вместе со Скабелкой из «Авангарда». Остальные новички в привычном для казахстанцев стиле — либо ноунеймы из НХЛ, либо молодые казахи из низших лиг.

Вначале все было хорошо, но...

«Нефтехимик» начал игру очень активно. Особенно хорошо выглядело финское звено хозяев. Уже на 4-й минуте благодаря цепким действиям «волков» у «Барыса» случился грубейший обрез в средней зоне, в результате которого на дуэль с Карлсоном вывалился Пуустинен. Своеобразный буллит остался за вратарем «Барыса», но превосходство «Нефтехимика» только нарастало. Спустя полторы минуты в своем стиле из-за ворот выезжал Галимов, но на пятачке защитник «барсов» задавил Шафигуллина своей мощью. Еще несколько моментов нижнекамцы имели после набросов на «пятак» Карлсона, однако ворота гостей были словно заколдованы.

«Барыс» очнулся лишь к середине периода, когда по правому флангу к воротам Ежова пробился Боченски. Правда, это было скорее исключение из правил, и вскоре гости заработали удаление. В формате 5 на 4 нижнекамцы открыть счет не смогли, а ближе к концу периода и сами остались в меньшинстве. Казахстанцы несколько раз опасно бросали по воротам Ежова, только вот общая картина первого периода была для гостей абсолютно безрадостной. «Барыс» выглядел очень сыро, и, казалось, первая шайба «Нефтехимика» в сезоне не за горами.

Потеря преимущества и безволие «волков»

Второй период начался для «Нефтехимика» нарушением численного состава. Отбывать наказание отправился Богдан Якимов, а остальным нижнекамцам предстояло не растерять игровое преимущество первой половины встречи. Но у «Барыса» были свои виды на предстоящие 2 минуты, и в заключительные секунды большинства они добились своего. В борьбе с Огурцовым нападающий гостей Кормье выгрыз отскок шайбы от Ежова и с разворота отправил снаряд в ворота — 0:1. Гол никак не вытекал из логики встречи, но в хоккее, как известно, не всегда побеждает тот, кто имеет преимущество.

Спустя пару минут «Барыс» забросил и вторую шайбу. Зайдя в зону хозяев слева, казахстанцы довели снаряд до защитника Дитца, который буквально расстрелял Ежова — 0:2. Назаров такое простить своему голкиперу не смог, и на лед вышел Макаров.

Несмотря на то, что играть во втором отрезке матча оставалось еще целых 10 минут, команды, будто смирившись с результатом, почти не беспокоили ворота друг друга. В отношении игроков «Нефтехимика» показательна последняя двухминутка, когда «Барыс» вплоть до сирены не давал «волкам» выйти из своей зоны. И как бы терпелив ни был нижнекамский болельщик, даже он принялся старательно свистеть в адрес своей команды в эти мгновения.

Реализация лишнего от гостей была в этот вечер на высшем уровне — 3 из 4, однако и этого было мало «Барысу». Фото hcbarys.kz



117 минут и 30 секунд молчания

Начало третьего периода ознаменовалось для «Нефтехимика» третьим удалением в матче. Сомнительный фол, увиденный арбитром встречи в средней зоне, обернулся следующим голом «Барыса». Розыгрыш большинства от гостей вновь был не ахти каким, но за несколько секунд до выхода оштрафованного Шиксатдарова фантомный бросок Старченко из левого угла площадки сделал счет разгромным. Учитывая то, что последние две встречи между этими командами заканчивались с этим результатом, получить третий подобный исход было довольно любопытно. Впрочем, «Барыс» был явно против этого и продолжил идти вперед.

Четвертая шайба в матче оказалась в воротах Макарова также в формате 5 на 4. Фреттин выкатился из того же левого угла, бросил, а на добивании точнее был Петерссон. Реализация лишнего от гостей была в этот вечер на высшем уровне — 3 из 4, однако и этого было мало «Барысу». За 8 минут до конца встречи Гренц и Акользин выкатились два в одного, и последний отправил пятую шайбу — 0:5.



При таком удручающем счете единственным желанием нижнекамцев оставалось забросить первую для себя в этом сезоне шайбу. За 2:33 до конца встречи Назаров взял тайм-аут и даже снял вратаря. Кардинальные меры сработали мгновенно: Руохомаа вбрасывание выиграл, а Пуустинен «пульнул» в верхний угол ворот Карлсона — 1:5. Ровно 117 минут и 30 секунд держалась заколдованной рамка соперника, будто в Нижнекамске уменьшили не площадку, а ворота. Войдя во вкус, тренер «волков» продолжил играть без вратаря, но в итоге пропустил шестую шайбу и закончил вообще все.