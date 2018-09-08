Мироздание в пределах одной марийской деревни: как в Сардаяле с летом прощались

Концерт СПБЧ в спортзале школы, танцы в местном ДК и блины из печи с марийским чаем

Московские ребята, знакомящие детей в деревнях и селах России с современными технологиями, в конце августа проводили лето фестивалем в Сардаяле — малом населенном пункте на границе Марий Эл и Татарстана. Благодаря им более 150 человек из Москвы и Казани узнали, что у местных нет интернета, но есть кое-что другое — открытость этому миру и чистое неподдельное желание показать «душу» обычной марийской деревни. Репортаж с фестиваля — в материале «Реального времени».

Доброе утро и чай с молоком, или Как мы познакомились с Сардаялом

Прочитав несколько репортажей с фестиваля «Кружка» в марийской деревне Сардаял, я решила поделиться своими впечатлениями. Скажу сразу, что практически во всех активностях, коих на территории соседней республики было в избытке, нам участвовать не привелось — приехав из города в нетронутый рукой человека уголок природы, было сложно устоять перед перспективой хотя бы один день посвятить знакомству с местными полями и лесами. Тем не менее двух дней хватило на то, чтобы не только поймать «дзен», но и с головой окунуться в быт и жизнь местного населения, для чего, собственно, в том числе и был организован этот фестиваль.

Приехав в Сардаял утром субботнего дня, мы тут же столкнулись с гостеприимством местного населения — приезжих из Казани и Москвы (последних было больше, как ни странно) на площадке между магазином «Плутоний» и кафе «Мария» с большим энтузиазмом встречали несколько подвыпивших мужиков. Но надо отдать должное — в вежливости и учтивости им было не отказать.

Спустя 15 минут, узнав от наших собеседников все названия соседних татарских деревень, мы решили не использовать палатки и направились размещаться к местным. Организаторы подвели к нам Римму — скромную хозяйку нашего ночлега на ближайшие два дня. В ее опрятном небольшом доме нас ждали две комнаты, а на кухне закипала вода для чая, впоследствии обязательно разбавленного свежим деревенским молоком. Уже под ватрушки с вкусным малиновым вареньем и домашним лечо мы выяснили, что Римма потеряла мужа и живет со своими внуками. Старшая в это время деловито сновала по дому, а младшенький хвостиком следовал за своей бабушкой.

В опрятном небольшом доме Риммы нас ждали две комнаты, а на кухне закипала вода для чая, впоследствии обязательно разбавленного свежим деревенским молоком



Приютив приезжих, хозяйка даже не дала нам тогда помыть за собой чашки после чая. Впрочем, причина тому оказалась весьма бытовой — в шкафчике под привычным для городского жителя умывальником скрывалось переполненное ведро с водой. За это и удобства на улице Римма успела даже извиниться, не догадываясь, что после городских «коробок» деревенский дом с бегающими по двору курицами кажется чем-то удивительным и прекрасным. Позже, когда хозяйка спросила, умеем ли мы включать газ на плите, стало понятно, что местная жительница не имеет ни малейшего представления о том, чего ждать от своих гостей, живущих в каких-то 120 километрах от деревни.

Наскоро перекусив, мы двинулись, так скажем, изучать район, попутно откликаясь на приветствия проходящих мимо людей. Сначала казалось, что тут не обошлось без организаторов — в голове сразу возникла картина, как они собрали деревенских для дачи ценных указаний из разряда «нужно быть приветливым» и «со всеми здороваться». Но потом стало понятно, что жители действительно были очень рады гостям и сами с нескрываемым интересом погрузились в совсем непривычное для них действо — все-таки для небольшой марийской деревни, окруженной татарскими населенными пунктами, фестиваль был действительно крупным и запоминающимся событием.

Основная площадка фестиваля разместилась в поле, где впоследствии читали марийский рэп, проводили лекции, учили делать музыку из звуков природы. Последнее, кстати, очень понравилось не только приезжим, но и местным детишкам. Сидя на стогах сена, они внимательно слушали молодого человека, окруженного различной, почти магической аппаратурой, а когда он предложил им несколько сотовых телефонов, чтобы они сами попробовали записать интересные им звуки, сначала из скромности побоялись брать чужие гаджеты.

При желании за день в деревне можно было также сколотить собственными руками лавочку, нарисовать картину или побывать на марийской свадьбе, но, как я уже писала выше, мы предпочли этим занятиям общение с природой.

Основная площадка фестиваля разместилась в поле, где впоследствии читали марийский рэп, проводили лекции, учили делать музыку из звуков природы



200-летнее достояние

Больше всего участники фестиваля ждали вечерней программы, ведь в спортзале единственной в деревне школы был обещан концерт питерской группы «Самое большое простое число», которая, к слову, приехала выступать в Марий Эл бесплатно.

Про саму школу обязательно нужно упомянуть отдельно. Построенное еще в XIX веке, деревянное строение до сих пор принимает в своих стенах школьников, не избалованных такими благами цивилизации, как интернет, которого в деревне просто нет. Школа представляет собой расширенный вариант деревянной избы, за которой, судя по ремонту и внутреннему состоянию, бережно следят. Войти в спортзал можно как прогулявшись по коридорам учебного заведения (обязательно через класс химии, где на стене громоздится таблица Менделеева), так и со двора школы через отдельную дверь.

Школа представляет собой расширенный вариант деревянной избы, за которой, судя по ремонту и внутреннему состоянию, бережно следят



Еще днем в группе фестиваля во «ВКонтакте» появилось сообщение: из-за небольшого размера зала и многочисленности желающих попасть на концерт было решено пускать по браслетам, то есть тех, кто оплатил билет. Вечером к входу на улице выстроилась очередь, а пока охрана проверяла наличие того самого браслета на руке и оценивала общее состояние человека, местные нашли выход из ситуации и просто начали влезать в спортзал через окна. Естественно, такая практика была быстро пресечена, но это не помешало любознательным марийцам буквально свисать с окон, наблюдая за всем происходящим.



Из деревенского спортзала с любовью

Можно было бы сказать, что на разогреве у СПБЧ выступал местный коллектив «Олыкмарий», но назвать их концерт разогревом не поворачивается язык. Вместе с ними под марийские напевы и танцы быстро задвигался весь зал, с восторгом воспринявший бонус в виде выступления народного коллектива.

Когда же на сцену вышла группа СПБЧ, слов практически не осталось. Подпевая солистам группы, хотелось обнять весь мир. И судя по всему, не мне одной — с лиц танцующих не сходили широкие улыбки, городские перестали быть городскими, а деревенские деревенскими — люди слились в хаотичном танце, обнимая друг друга и радуясь моменту. Танцевало и старшее поколение, скорее всего, никогда до этого не слышавшее СПБЧ, и те, кто помоложе. Более прыткими были увешаны все распахнутые настежь окна спортзала и даже стены, куда молодежь лезла, чтобы получше разглядеть происходящее.

Подпевая солистам группы, хотелось обнять весь мир



Позже мужчина, пришедший в гости к нашей Римме, расскажет, что он был одним из баянистов коллектива «Олыкмарий». А все потому, что очень хотел попасть на концерт, а выступающих туда пускали бесплатно. Пришлось ради питерской группы брать баян и надевать национальный костюм.

Концертом дело не закончилось, и после него вся толпа плавно перетекла в местный ДК. Казанские ребята из ЦСК «Смена» развлекали присутствующих электронной музыкой, но местные затею не оценили. Если поколение постарше облюбовало сиденья по бокам танцпола, то ребята помоложе решили действовать более кардинально. Пока один за другим на сцену влезали крепкие молодчики, приехавшие на дискотеку в том числе из соседних сел, напряжение возрастало. Дело пахло дракой, причем казанские ребята оказались в явном меньшинстве. Осложнялось все тем, что у них просто не было с собой другой музыки.

Разрешила ситуацию в какой-то момент переставшая работать колонка. Местные не стали долго раздумывать, и как потом рассказывали, принесли свою и до трех утра неистово топали под народные марийские мотивы.



И ЗИЛ как мера гостеприимства

Поутру следующего дня дома нас встретила тяжелая артиллерия — из соседней марийской деревни на помощь нашей Римме пришли ее родственники. Под помощью имелось в виду приготовление завтрака, который оказался нажористее, чем плотный обед. В настоящей печи пеклись марийские блины, а на столе уже ждала свежая домашняя вареная картошка с овощами и чай с уже таким привычным деревенским коровьим молоком и домашним малиновым вареньем. На всякий случай во дворе была затоплена баня.

Фото на память

Перед нашим уходом Римма, немного пококетничав, что плохо получается на фото, предложила сфотографироваться — на память. Единственным способом отправить ей полученные снимки оказалось воспользоваться услугами «Почты России», поэтому мне была вручена старая квитанция от посылки с адресом назначения.

Подходило время отправления в Казань, но уезжать совсем не хотелось. В ДК тем временем показывали документальный фильм про Сардаял, а на так называемом лобном месте у магазинов открыли продажу свежего марийского меда. Сами местные к тому моменту прозвали завершающийся фестиваль пробным и уже начали зазывать ребят к себе в деревню на следующий год.

Параллельно с этим происходил набор желающих уехать до Балтасей, откуда ходят автобусы до Казани. Молодежь загружали в старенький ЗИЛ, в котором впоследствии в распространяющемся воздушно-капельным путем счастье ребята в пыли мчали 25 км по проселочной дороге до ближайшей остановки.

Сейчас, вспоминая путешествие в марийскую деревню, остается только сказать спасибо организаторам фестиваля, которые сумели так просто и быстро помочь найти общий язык людям, живущим в совершенно разных мирах. И, конечно, огромное спасибо самим жителям, с такой душевной теплотой встретивших избалованную городом и технологиями, но тоскующую по природе и настоящей деревенской жизни молодежь.

P.S. Во избежание возможных вопросов про мусор замечу, что участники фестиваля благоразумно его за собой убрали.

P.S.S. Ни один гусь, курица и собака, которых в деревне в избытке, не пострадали, разве что стали немного толще.

1 / 15



























