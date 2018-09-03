В «кухонном» формате: как #молодоеминистерство обсуждало проблемы трудоустройства студентов на «сковородке»

Сегодня прошла очередная встреча с министром по делам молодежи РТ Дамиром Фаттаховым в формате «14-30». Именно в это время на «Сковородке» у Казанского университета ждали всех желающих поделиться идеями по вопросу трудоустройства абитуриентов, студентов или выпускников.

Первая встреча прошла 12 августа в Казани во Всемирный день молодежи, а 16 августа состоялся открытый разговор министра с молодежью в Нижнекамске.

Подробности сегодняшней беседы – в видеорепортаже «Реального времени».