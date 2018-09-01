«Мы считаем, что Казань — это реальный мост, который может быть между Ираном и Россией»

Как сын бывшего консула презентовал в столице Татарстана первый рейс частного иранского перевозчика в Россию

Фото: Максим Платонов

Авиакомпания ATA Airlines открывает прямые рейсы из Казани в Тегеран. В сентябре самолеты совершат пробные полеты туда-обратно, а в полную силу направление заработает в марте следующего года. Предполагается, что цена билетов будет начинаться от 10 тысяч рублей, а воздушный мостик сыграет на руку обеим сторонам — и в Иране, и в Татарстане ждут роста турпотока. Подробнее о запуске нового рейса и о том, как в исламской, весьма консервативной республике на берегу Каспийского моря и Персидского залива ждут в том числе и одиноких путешественниц, — в материале «Реального времени».

Связанные одним рейсом

Со 2 сентября направления из Казани, куда можно долететь прямым рейсом, пополнятся Тегераном. Авиасообщение запускает частная иранская компания ATA Airlines при поддержке инвестиционного холдинга Daric.

— Мы считаем, что Казань — это реальный мост, который может быть между Ираном и Россией, — рассказал представитель Daric и ATA Airlines Мохаммад Шаян. Кстати, общался с журналистами спикер на русском — будучи сыном бывшего генконсула Ирана в Казани Расула Шаяна, он не только прожил много лет в столице Татарстана, но и успел окончить КФУ.

Столица республики — единственный российский город, откуда будут летать самолеты ATA Airlines. Еще один интересный факт касается чемпионата мира по футболу. Именно эта авиакомпания привезла в Татарстан сборную Ирана.

Регулярные рейсы на узкофюзеляжном Airbus А320 будут осуществляться по четвергам и воскресеньям, а время в пути составит всего 3 часа 20 минут. Вылеты запланированы на 11.00, прилеты — на 10.00. Стоимость билетов обещает быть весьма бюджетной — от 150 долларов туда-обратно (то есть от 10 тысяч рублей). Пока планируется, что авиакомпания выполнит всего 8—10 рейсов туда-обратно, после чего будет ждать весны для возобновления полетов.

Сейчас иранская сторона находится в процессе подготовки турпакетов в Россию. Мохаммад Шаян говорит, что они договорились с туристическими компаниями, которые готовы сделать турпакет со стартом и финишем в Тегеране



— То есть это такой временный режим полетов. В случае отсутствия технических проблем компания планирует возобновить рейсы уже с середины марта и выходить постепенно на круглогодичный режим, — пояснил глава Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов.

На протяжении нескольких лет ходили слухи, что прямое авиасообщение будут осуществлять совсем другие компании, но, как пояснил Мохаммад Шаян, этим планам не суждено было сбыться из-за рисков, связанных с запуском. Представители ATA Airlines на этот риск пошли и надеются, что он будет оправдан и самолеты не будут летать пустыми. Сейчас иранская сторона находится в процессе подготовки турпакетов в Россию. Мохаммад Шаян говорит, что они договорились с туристическими компаниями, которые готовы сделать турпакет со стартом и финишем в Тегеране.

Сотрудничество с потенциальным ростом

Выбор пал на Казань неслучайно, ведь интерес к столице Татарстана с иранской стороны с каждым годом только растет. Сергей Иванов, отвечая на вопрос «Реального времени», уточнил, что в 2017 году по сравнению с 2016-м прирост иранских туристов исчисляется в трехкратном размере. В прошлом году приехали порядка двух тысяч человек. Динамику за 2018 год спикер пока озвучивать не стал, поскольку в госкомитете еще не подсчитали, сколько человек приехало без учета чемпионата мира по футболу. Вместе с тем стабильный прирост иранских туристов ощущается и в целом по России — по словам Иванова, за позапрошлый год прирост был порядка 35—40%.

Добавим, что транспортный пассажиропоток из Казани в Тегеран также увеличивается, хотя пока речь идет о транзите через Москву.

— Если по состоянию на 2017 год был 631 пассажир, то на август этого года было 845 пассажиров. Это даже если не учитывать, что порядка 1500 пассажиров прибыли только на чемпионат мира по футболу, — рассказал начальник отдела авиационного маркетинга и международного сотрудничества казанского аэропорта Мяткурбан Маткаримов.

Транспортный пассажиропоток из Казани в Тегеран увеличивается, хотя пока речь идет о транзите через Москву, рассказал Мяткурбан Маткаримов

По словам Сергея Иванова, иранские туристы в среднем в день готовы оставить в Казани порядка 200 долларов. И интересуют их даже не местные достопримечательности и места веры, а вообще новые впечатления и шопинг. В свою очередь, Ирану есть что показать татарстанцам, поскольку страна изобилует уникальными историческими комплексами, построенными еще до нашей эры, и природным разнообразием, включающим в себя озера, горы, заповедники с редкими видами животных, Каспийское море и Персидский залив. Кроме того, Иран называют «страной четырех сезонов», поскольку благодаря географическому расположению государства в зависимости от выбранной местности можно наблюдать различные климатические зоны. Ну и еще один немаловажный плюс страны — это низкие цены.

Визовый вопрос

Вместе с тем и жителям Татарстана, и жителям Ирана перед поездкой необходимо оформить визу. В Казани ее оформлением занимается генконсульство Ирана и специально аккредитованная туристическая компания. Процедура довольно проста: нужно заполнить на сайте анкету, прийти с паспортом в консульство и оплатить визовый сбор. Цена вопроса — 5 600 рублей. Обещают, что визу выдадут буквально за 3—5 дней, и пока статистика по отказам показывает, что их практически не случается. Кроме того, теперь в случае непродолжительной поездки до 7 дней получить визу можно и в самом аэропорту. Но, по словам Мохаммада Шаяна, оформить ее лучше заранее, поскольку это будет дешевле.

Представитель генконсульства Ирана в Казани Элиза Хафизова отмечает, что доступ в страну открыт для всех, вне зависимости от ранее посещаемых стран. В генконсульстве обещают, что не возникнет проблем с получением визы в исламскую республику и у незамужних девушек, решивших путешествовать без мужского сопровождения.

Иранцы, в свою очередь, также должны оформить визу. Председатель Госкомитета по туризму надеется, что уже в этом году Россия примет решение об ослаблении визового режима с этой республикой.

«Мы надеемся, что уже со следующего года туристам из Ирана станет получать визу в Россию намного проще, то есть будет практически безвизовый въезд», — дал комментарий Сергей Иванов



— На сегодняшний день прорабатывается порядок так называемых групповых туристических виз — он уже действует, например, с Китаем. Мы надеемся, что к концу года этот механизм вступит в силу, и, соответственно, уже со следующего года туристам из Ирана станет получать визу в Россию намного проще, то есть будет практически безвизовый въезд. Но на сегодняшний день — мы встречались с представителями посольства Российской Федерации в Иране — оно работает очень четко, выдерживает кратчайшие сроки по открытию виз. В принципе, проблем и отказов в выдаче российских виз практически нет, — дал комментарий «Реальному времени» Сергей Иванов.