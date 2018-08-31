Спецпроект «Реального времени»: дети казанских бизнесменов — инвесторы нового поколения
«Инвестиционный» портфель ученика: во что современные дети инвестируют свои сбережения, президента какой международной компании собираются поменять и для какого нового продукта приберегут финансы?
Интернет-газета «Реальное время» совместно с инвестиционной компанией «Фридом Финанс» в канун Дня знаний заглянула в «инвестиционный» портфель учеников, вспомнив вместе с их родителями, в какие сокровища вкладывали они свои сбережения. Герои спецпроекта отвечают на три вопроса:
- На что потратите свои сбережения из копилки?
- Директором какой компании вы мечтаете стать?
- Нужен ли в школе предмет «Финансовая грамотность»?
Почему копилка — это воспитательный инструмент, платят ли деньги директору, как спасти мир и кто заявил о готовности занять кресло президента «Coca-Cola»? Ну и, конечно, полная неожиданность для родителей (надеемся, не для налоговой) — дети открыто раскрыли бизнес-модель в семье и все транзакции.
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Влада Кротова руководитель детской хореографической школы «Русский балет» в Казани
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По утверждению моей сестры, копила я всегда. И имела до пяти копилок единовременно. Я этого не помню, но, похоже, доля правды в ее словах есть. До сих пор нахожу заначки в белье, хотя перестала хранить купюры уже лет 10 как… Надо чаще в шкафу убираться. В детстве копила на красивые тетрадки, в подростковом возрасте — на новые шмотки, в юности — не поверите, тоже на новые шмотки. И первые заработанные деньги потратила на — внимание, барабанная дробь! — новые шмотки!
Я мечтала быть на сцене. Причем форма выражения — танцы, спектакль, пение, или даже кино — была неважна.
В 5-м классе, отчетливо помню, мечтала быть биржевым маклером, начитавшись «Финансиста» Теодора Драйзера. На волне книги, с полным доверием и верой отдала свой ваучер папе в обмен на акции «Газпрома». Потом, кстати, на них дом построили. Это меня так поразило (рост акций более чем в 1000 раз от заявленной цены), что поступила в финансовый институт, а потом и на дополнительные курсы брокеров ценных бумаг. И поняла, что еще раз угадать «черных лебедей» (когда вдруг появятся лампы накаливания вместо свечей или вдруг все перейдут на айфоны) я не смогу, значит, так хайпануть больше не удастся. Но уж точно не жалею о полученном финансовом образовании. Позволяет быстро избавляться от навязчивых предложений по страховым вкладам.
Скорее в школе мне не хватило предмета о том, как разумно тратить деньги. Ответственность перед взятыми обязательствами и долгами, «стоимость» твоей подписи, ответственность перед собственным организмом за правильные приоритеты в тратах — питание, жилье, безопасность… Будь у нас дисциплина элементарной финансовой грамотности, наверное, проблем у населения во взаимоотношениях с банком, коллекторами и другими сопровождающими этот не самый красивый долговой бизнес службами, было бы гораздо меньше.
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Зоя Тетруашвили основатель компании «Соляные пещеры «Стоуни»
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Копила я на браслет, такая мечта была у меня в 11 лет. Потому что у всех девочек было такое украшение, а у меня не нет. Вместо копилки был красивый девчачий розовый кошелек. Туда складывалась вся сдача из магазина, которую мама оставляла мне. Своим детям, я также оставляю сдачу.
Я хотела стать директором компании, которая бы занималась модной женской одеждой, и был такой период в моей жизни, когда я была директором большого магазина в очень крупном торговом центре. Я бы хотела, чтобы мои дети были руководителями крупных компаний, потому что это открывает большое количество дверей в реализации себя, познании мира, в том числе в финансовом плане.
В 3-м или 5-м классе у нас был экспериментальный предмет в школе — «Экономика». Тогда я узнала, что такое бартер. Хотя сегодня многие взрослые об этом не знают. В старших классах и на начальном этапе обучения в высшем учебном заведении, нужно, наверное, убрать предмет ОБЖ, который больше для галочки, и вводить предмет «Юридическая и финансовая грамотность». Сейчас мы дома пытаемся давать детям первые знания в этой области. Но пока получается учить только на своих ошибках.
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Антон Салакаев руководитель ВИА «Волга-Волга»
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Копилка у меня была в детстве, я даже до сих пор ее помню. Она была в форме дома, мой дедушка сделал ее сам. Туда собирались только железные рубли. Полный домик был этих рублей. Помню и первую копилку, и первую свою работу на Чистопольском часовом заводе. Был оператором, проверял качество деталей для барометров. То, что я заработал и, наверное, как раз то, что было накоплено, и было потрачено на мой первый велосипед. Он назывался «Кама», в те годы он был одним из самых продвинутых. И это было для меня счастьем… каким-то нереальным. Из чего складывались сбережения? Взрослые давали, зная, что я коплю. У бабушки была сестра тетя Леля, когда к ней приходили, она всегда давала мне деньги на мороженое. Но получалось так, что денег давала больше, чем стоило мороженое. Так и пополнялась копилка.
Для ребенка копилка — это интерес. Это также цель, пусть и не душевная, деньги мало имеют с душой общего. Копилка — это то, что дисциплинирует: нужно накопить, чтобы достичь цели. Так что это, с одной стороны, игра, с другой — тренировка дисциплины. Когда у тебя есть копилка, ты точно знаешь, сколько накопил, можно ли потратить или нужно еще подождать и купить что-то более существенное. Это первые шаги в банковской системе, я бы сказал.
Я мечтал быть директором леса. Когда меня спрашивали, кем бы я хотел быть, отвечал — лесником. Хотел, видимо, заведовать лесом, если отвечать напрямую на ваш вопрос. К старшим классам все это трансформировалось в желание быть биологом, зоологом, если глобально.
Не могу сказать, что какого-то предмета мне школе не хватило. Сделать первые шаги в профессии, которая стала моей основной, помогли мои педагоги. Учитель музыки, например, дал мне первые азы, причем не в музыке, а в том, как находиться и сосуществовать в шоу-бизнесе. С преподавателем истории через призму различных событий о чем только мы не говорили. Эти преподаватели, можно сказать, восполнили тот предмет, который мог бы меня научить не конкретной профессии, а как в этой профессии сосуществовать. То есть менеджмент, в различных его проявлениях. Такой предмет сегодня очень нужен в школе. Сейчас есть обществознание, обществоведение, но уроки, на которых бы детей учили не только общаться друг с другом, а сосуществовать относительно своей профессии в финансовом мире, должны быть.
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Денис Николаев директор компании «Промышленная группа Тесла»
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Первые деньги я заработал на стройке, когда мне было 13 лет. Это была сумма, которой хватило, чтобы купить компьютер, первый в семье. Правда, на монитор не хватило, мне пришлось отдать старый маленький телевизор «Сапфир» на переделку. А пока над ним работали, я включал и выключал системный блок, чтобы послушать звук работающей техники.
Ни тогда, ни сейчас в школе не было и нет ни одного урока, который бы учил зарабатывать деньги, да и вообще готовил ко взрослой жизни. А учить общаться с людьми, работать в команде, быть эмоционально устойчивым — этому ведь можно учить в рамках любого предмета.
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Алина Брандукова директор РА «Мега-медиа»
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Никогда не копила на какие-то вещи, но если у меня появлялись деньги, я покупала разные блокнотики, ручки. Любила рисовать, ну и, конечно, тратила деньги на сладости. Копилки специальной не было, все сбережения хранила в кошельке. Одна копилка, правда, была, но она просуществовала недолго. Я человек нетерпеливый. Заработала свои первые деньги в 9-м классе. Работала поваром в маминой экспедиции, готовила все лето на костре пищу. Получила 33 рубля и купила себе одежду. Это были и обувь, и свитер, и куртка.
Я хотела быть дрессировщиком лошадей. Никогда не мечтала быть директором компании, в моем детстве даже слова «компания» как синонима бизнеса не было. Я родилась и выросла в СССР. Предел мечтаний — стать актрисой или дрессировщиком лошадей. Амбиции менеджерские появились только к 30 годам. Я всегда прекрасно шила и у меня всегда было желание открыть самое крутое ателье в городе, чтобы ко мне ходили известные люди. И если бы в мои 10 лет шла бы такая «заточка» детей на успех, я бы, наверное, мечтала об этом.
Вся моя душа против специальных уроков в школе, я выросла в среде, где о деньгах было не принято говорить. Реалии современные требуют, чтобы такие уроки, предметы в школе были. Если бы меня учили в детстве относиться к деньгам так, как сейчас я отношусь, я бы гораздо раньше достигла финансового благополучия и получила бы от жизни больше, чем имею сейчас. Думаю, предмет этот можно было назвать «Моя копилка» или «Волшебный кошелек». Мои дети уже знают цену деньгам, уже копят какие-то деньги и мы никуда от этого не денемся. Все это нужно преподносить в детской форме, в форме волшебства, говорить, что все чего пожелаешь в жизни, ты можешь получить, научившись зарабатывать деньги.
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Елена Тихонова директор детского города профессий «КидСпейс»
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У меня не было копилки. Мама растила нас троих, ей было тяжело. У нас была такая привычка разбрасывать по дому монетки. В тяжелые минуты мы их собирали. Один раз я набрала полный кулачок монеток и пошла за хлебом, по пути споткнулась, упала и мне хватило только на половинку буханки хлеба… Несмотря на трудности, все мои мечты были реализованы мамой. Мои первые деньги, конечно, были отданы ей. Первый заработок был в 14 лет, я работала в детском доме нянечкой, мыла полы, посуду, убиралась.
Я хотела работать в дельфинарии, увлекалась биологией. Но стала юристом. Директором быть я не мечтала, мне хотелось быть исследователем. Не всем же быть руководителем, это сложно: нужно уметь отвечать за поступки других, видеть на несколько шагов вперед. Дельфинов же я впервые увидела в 25 лет, когда оказалась на море. Все вокруг радовались и улыбались, а я плакала… от счастья. Увы, в дельфинарии я не работаю. Но есть такая книга «Возраст счастья», а вдруг… Не будем загадывать.
Школьный предмет о финансах очень нужен сегодня. Наша компания участвует в программе «Финансовая грамотность» и мы хотим преподавать ее с детского сада. В школе я училась в математическом классе и это все равно не финансовая грамотность, окончив институт и уже работая, я все равно не получала этих знаний. Только став руководителем своей компании, я начала это изучать. Не хватает элементарных знаний, понимания, что такое бюджет, рентабельность, конверсия. Мои дети 13 и 15 лет об этом знают, но не из школьной программы. А потому, что мы родители об этом говорим и у нас есть свой бизнес. Если бы мы работали в другом месте, они бы тоже оставались безграмотными в этом плане. Пробел школьный мы восполняем домашними диалогами. Ведь был же когда-то был предмет в школе «Этика и психологи семейной жизни», так и этика в бизнесе очень нужна, и психология, и ведение переговоров, и искусство управления, и искусство подчинения, кстати, говоря. Сегодня много с детьми говорят о лидерстве, складывается ощущение, что если ребенок не лидер, то с ним не все в порядке. И если у ребенка склад характера не лидерский, а исследовательский, что в этом плохого? «Кто штаны ребятам шьет? Ну конечно, не пилот». Когда мы начали свое дело, я поняла, что имей я необходимые знания, все произошло бы в бизнесе гораздо раньше, это бы в корне все поменяло. Были бы другие силы, другие возможности, другие полеты фантазии. И по времени все было бы гораздо быстрее, и выручка, и прибыль были бы другими.
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