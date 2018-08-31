Спецпроект «Реального времени»: дети казанских бизнесменов — инвесторы нового поколения

У меня не было копилки. Мама растила нас троих, ей было тяжело. У нас была такая привычка разбрасывать по дому монетки. В тяжелые минуты мы их собирали. Один раз я набрала полный кулачок монеток и пошла за хлебом, по пути споткнулась, упала и мне хватило только на половинку буханки хлеба… Несмотря на трудности, все мои мечты были реализованы мамой. Мои первые деньги, конечно, были отданы ей. Первый заработок был в 14 лет, я работала в детском доме нянечкой, мыла полы, посуду, убиралась.

Я хотела работать в дельфинарии, увлекалась биологией. Но стала юристом. Директором быть я не мечтала, мне хотелось быть исследователем. Не всем же быть руководителем, это сложно: нужно уметь отвечать за поступки других, видеть на несколько шагов вперед. Дельфинов же я впервые увидела в 25 лет, когда оказалась на море. Все вокруг радовались и улыбались, а я плакала… от счастья. Увы, в дельфинарии я не работаю. Но есть такая книга «Возраст счастья», а вдруг… Не будем загадывать.

Школьный предмет о финансах очень нужен сегодня. Наша компания участвует в программе «Финансовая грамотность» и мы хотим преподавать ее с детского сада. В школе я училась в математическом классе и это все равно не финансовая грамотность, окончив институт и уже работая, я все равно не получала этих знаний. Только став руководителем своей компании, я начала это изучать. Не хватает элементарных знаний, понимания, что такое бюджет, рентабельность, конверсия. Мои дети 13 и 15 лет об этом знают, но не из школьной программы. А потому, что мы родители об этом говорим и у нас есть свой бизнес. Если бы мы работали в другом месте, они бы тоже оставались безграмотными в этом плане. Пробел школьный мы восполняем домашними диалогами. Ведь был же когда-то был предмет в школе «Этика и психологи семейной жизни», так и этика в бизнесе очень нужна, и психология, и ведение переговоров, и искусство управления, и искусство подчинения, кстати, говоря. Сегодня много с детьми говорят о лидерстве, складывается ощущение, что если ребенок не лидер, то с ним не все в порядке. И если у ребенка склад характера не лидерский, а исследовательский, что в этом плохого? «Кто штаны ребятам шьет? Ну конечно, не пилот». Когда мы начали свое дело, я поняла, что имей я необходимые знания, все произошло бы в бизнесе гораздо раньше, это бы в корне все поменяло. Были бы другие силы, другие возможности, другие полеты фантазии. И по времени все было бы гораздо быстрее, и выручка, и прибыль были бы другими.