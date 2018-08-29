«Салават Юлаев» проводил лето домашней победой. Сезон близко

Предсезонные игры закончились — впереди серьезные

В Уфе завершилась последняя проверка «Салавата Юлаева» перед стартующим с началом учебного года 11-м сезоном КХЛ. Лето уфимцы провели успешно, взяв два кубка в межсезонье. Может быть, теперь дело за главным трофеем лиги? О заключительном дне на Кубке Республики Башкортостан — 2018 — в материале «Реального времени».

Последняя репетиция в Уфе



«Кубок Башкортостана — турнир, который проводится накануне старта регулярного чемпионата КХЛ. Таким образом, наша задача — максимально сформировать состав. Через предстоящие игры как раз и будем готовиться к чемпионату», — отметил перед турниром главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка.

Вратарь Доминик Граховина и один из лидеров команды Брендон Боченски были взяты Скабелкой в Уфу с целью дать им потренироваться в меру своих кондиций. Кроме того, команда Астаны перед этим сезоном распрощалась с Талгатом Жайлауовым. В ходе турнира в столице Башкирии казахстанские хоккеисты старались, но очков не добыли, проиграв «Нефтехимику» (2:5) и «Автомобилисту» (0:2). С нижнекамцами, кстати, «Барыс» встречается довольно часто в последнее время — вот и регулярный чемпионат КХЛ начнет 5 сентября поединком с «волками».

В заключительный день Кубка только «Барыс» оставался без всякой мотивации, за исключением, пожалуй, случая немного насолить хозяевам



Расклад перед финишем

В заключительный день Кубка только «Барыс» оставался без всякой мотивации, за исключением, пожалуй, случая немного насолить хозяевам. А вот «Автомобилист» и «Нефтехимик» с абсолютно равными показателями — одной победой в основное время и поражением за пределами оного (одни — в овертайме, другие — по буллитам) — встретились в очном поединке днем.

Уфимцев же ждала вечерняя встреча с казахстанскими «Барсами», когда весь расклад был уже у них перед глазами. У башкирского клуба также было 4 очка, но добытых в овертайме и по буллитам.

Щедрость большинства

На игру с астанинцами Николай Цулыгин выставил оптимальный, в отличие от прошлого «молодежного» матча, состав за исключением Вячеслава Солодухина, который получил выходной. Балкон над ложей прессы заполнили девушки из хоккейной «Агидели» во главе с тренером Александром Семаком, пришедшие посмотреть на игру настоящих «юлаевских» мужчин. Помимо этого для них было запланировано вручение золотых медалей, которые они выиграли в прошлом сезоне.

Место в уфимских воротах уже привычно занял Юха Метсола. Хозяева начали активно, хотя и не так рьяно, как хотелось бы. На пятой минуте астанинец Мэттью Фрэттин не совладал с нервами и удалился. Это большинство реализовать не удалось — Бурдасов только размял Кудрявцева. И тут же штраф получил Сергей Терещенко по другую сторону баррикад. Спустя полминуты уфимцы остались втроем — это Максим Майоров уложил соперника подножкой. Но «Барсы» в этом розыгрыше выглядели как ленивые, прирученные морские котики.

Впрочем, и хозяева в большинстве выглядели не лучше — спустя несколько минут они вновь простили соперника в неравных составах. И тут же ответная любезность — неиспользованное удаление Петра Хохрякова. Летний хоккей, одним словом.

В первом перерыве наградили «золотом» девушек

Надежность прежде всего

В первом перерыве наградили «золотом» девушек — и понеслась. Артем Сергеев и Владимир Ткачев ассистировали Вячеславу Основину на второй минуте второго периода — 1:0. А на 27 минуте «Барыс» остался втроем, и за две секунды до истечения этого огромного преимущества Артем Федоров второй раз поразил ворота Кудрявцева.

— На самом деле была тяжелая игра. Может быть, когда забили третью шайбу, стало чуть полегче. Думаю, что хорошо провести такой турнир перед началом сезона, это прекрасная возможность проверить себя. Конечно, побеждать всегда приятно, но не надо делать на этом акцент. Нужно поскорее забыть эту победу, все начинается с нуля, — признался уже после финального свистка форвард «юлаевцев» Федоров.

«Барсы» пытались что-то предпринять, атаковали, но оборона уфимской команды и Метсола ошибок не совершали, хладнокровно отводя все угрозы. Футболистам «Уфы» Сухову и Никитину, пришедшим на эту встречу, наверняка понравилась такая надежная игра в обороне. Так бы и с «Рейнджерс» в последний четверг лета.

Триумфальный финиш



И третий период хозяева начали уверенно. Бурдасов в самом начале его едва не огорчил казахстанскую команду в третий раз. Сделать это удалось на 47 минуте, когда Ткачев пошел на таран, а отскочившую шайбу в ворота подправил Сергеев. Эта комбинация получилась очень даже симпатичной, несмотря на август на дворе.

— Что тут говорить, прекрасные эмоции. Было очень приятно. Там мы здорово сработали всей пятеркой, поэтому все молодцы, — скажет Сергеев после матча о своей первой шайбе в составе уфимцев.

Хартикайнен в касание кинжальным броском замкнул прострел Умарка — 4:0

За 8:08 до сирены казахстанцы попробовали забросить шайбу рукой, но этот номер не прошел. Впрочем, «Барсы» все-таки хорошенько размяли уфимского вратаря в последнюю пятиминутку. Однако жирную точку поставила Уфа — Хартикайнен в касание кинжальным броском замкнул прострел Умарка — 4:0. На шведа пас пяткой сделал капитан Панин. «Я подсмотрел этот пас у наших лучших футболистов. Нет, правда, я не шучу!» — признался после поединка Григорий.

Метсола заработал «сухарь», а «Салават» — Кубок республики.



Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвел итог Кубку РБ:

— Очень приятно, что одержали победу на домашнем турнире, потому что играем для наших болельщиков — им приятно смотреть, когда команда выигрывает. На данном этапе все идет по плану.

— Как оцените игру команды в неравных составах?

— Хотелось бы, чтобы игра в большинстве улучшалась. Самое главное — создание голевых моментов, ведь иногда можно промахнуться из выгодного положения, и это не будет означать, что большинство сыграно плохо. Будем работать. Мне понравилось, что парни играли и отрабатывали как команда. Была взаимозаменяемость и каждый выполнял свою роль.