Судейские скандалы в Туле и Красноярске, нехватка минут для «Оренбурга» и жаркое дерби в Москве

Итоги пятого тура российской Премьер-лиги

Минувший тур оказался богатым на скандалы, сенсации и даже открытия в футбольном плане. Популярный комментатор Виталий Ошовский в авторской колонке, написанной для «Реального времени», рассказывает о московском дерби в тропическую жару, великолепном «Оренбурге» и бунте самых интеллигентных тренеров РПЛ.

«Руки прочь от Димы Хохлова!»



За пару часов до центрального матча ленивые разговоры о футболе и жизненных делах у станции метро «Спартак» шли только «под пивко» и поедание мороженого. В этот день в Москве установилась тропическая жара: столбик термометра поднялся до +29 градусов. Еще одним бонусом стал перенос матча «Спартак» — «Динамо» с 16.30 на 19.00, благодаря которому многие с утра успели побывать на пляжах Москвы-реки.

Однако прошло некоторое время, и антураж матча стал стремительно меняться. То и дело многочисленные спартаковские ряды разбавляли болельщики в бело-голубых цветах, которые явно были разозлены трансфером Александра Ташаева в стан «красно-белых». Еще в концовке матча с «Уфой» динамовские болельщики начали активно распевать оскорбительные речевки в адрес игрока. А накануне игры доходило до того, что в одной из групп болельщиков «Динамо» активно рассылался телефонный номер футболиста. «Я хочу расти как футболист, именно поэтому я ушел в «Спартак», — пояснил Ташаев перед игрой, чем только подлил масла в огонь.

Все ждали нечеловеческой рубки, а персонально Ташаеву некоторые особенно кровожадные динамовские фанаты желали «порвать кресты». Однако когда градус достиг максимума, его искусно опустил Массимо Каррера. Во-первых, итальянец дал Ташаеву подлечиться и даже не заявил его на игру. А во-вторых, уже к 14-й минуте исход матча казался предельно ясным (2:0). И все — благодаря стандартам, наигранным Каррерой на тренировках.

«Кому в ноги поклониться, кто так здорово научил команду стандартам?» — прозвучал вопрос Каррере на послематчевой пресс-конференции. «Нам, — не стал скромничать наставник «красно-белых». — Мне и моему тренерскому штабу. В прошлом сезоне мы тоже их отрабатывали, но в играх не все получалось. А теперь получается». Во многом благодаря штрафным и угловым спартаковцы смяли «Динамо» в самом начале встречи, да и затем у них было огромное количество моментов, чтобы разгромить соперника. А затем наступила 70-я минута.

Когда градус достиг максимума, его искусно опустил Массимо Каррера. Фото spartak.com



«В последние 20 минут мы плохо контролировали мяч, слишком глубоко садились к воротам, совершенно перестали прессинговать. А гол соперника добавил нам проблем», — разводит руками Каррера. «Динамо» действительно стало поджимать соперника к воротам, но до голевых моментов дело по-прежнему не доходило. Ситуацию подогрела ошибка Александра Максименко: голкипер «Спартака» уронил мяч в ворота после «парашюта» Рыкова с 60 метров. Показательно, как отреагировали болельщики «Спартака». Они не стали освистывать юного голкипера, а наоборот, принялись ожесточенно скандировать его фамилию. Максименко после матча подошел к сектору и извинился. «Его не прибьет этот гол. Он выдержит! Саша обязательно переведет этот ляп в положительный опыт», — заявил после матча Александр Филимонов.

«Динамо» же, по слухам, снова стоит на грани тренерской отставки. Спортивный директор клуба Роман Широков уволил тренера дубля Николая Ковардаева за то, что тот делал… неправильные замены! При том что в прошлом сезоне молодежка «Динамо» до последнего тура претендовала на чемпионство. Поговаривают, из-за увольнения Ковардаева у Хохлова случился с Широковым серьезный конфликт. Динамовские болельщики уже дали понять, на чьей они стороне. Если в случае неудачи с «Оренбургом» последуют оргвыводы, Роман Широков по уровню обожания динамовских болельщиков будет стоять в одном ряду с Александром Ташаевым. «Руки прочь от Димы Хохлова!»

Судьи извинились за «Арсенал»

«Ростов» Валерия Карпина продолжает набирать обороты: после 5-го тура команда располагается на единоличном 3-м месте. Вот только на сей раз победа была добыта не без громкого скандала: на 64-й минуте защитник «Арсенала» Денисов рукой выбил мяч у Ионова в своей штрафной. Чистый пенальти, если бы не одно «но»: перед этим у самого Ионова был офсайд! Сам же вингер «Ростова» реализовал спорный пенальти, благодаря чему его команда и победила.

На старте сезона фортуна не балует туляков, а после такого судейского перфоманса не выдержал даже самый интеллигентный тренер РПЛ. «Посмотрев все спорные моменты с «Ростовом», я впредь не допущу того, что происходило в двух матчах со стороны судей. Я буду комментировать все спорные моменты судейского корпуса, пока не будет системы VAR!» — заявил Олег Кононов на послематчевой пресс-конференции. По словам начальника команды Гурама Аджоева, судьи принесли извинения за неверно назначенный пенальти, однако очки «Арсеналу» уже не вернуть.

«Ростов» Валерия Карпина продолжает набирать обороты: после 5-го тура команда располагается на единоличном 3-м месте. Фото fc-rostov.ru

Туляки после 5-го туров имеют всего 4 очка и располагаются у самой границы зоны вылета. Однако нужно учитывать, что вкатываться в сезон «Арсеналу» пришлось в играх с «Динамо», ЦСКА и «Зенитом». Сейчас же у Кононова и его команды начинается «оттепель»: почти все следующие игры вплоть до середины октября будут с записными аутсайдерами.

«Не хочется верить, что судьи целенаправленно ошибаются против «Арсенала», ведь тем самым они перечеркивают всю нашу недельную работу», — справедливо заметил голкипер Артур Нигматуллин. Игры с «Енисеем», «Крыльями» и «Уралом» должны показать, насколько судейский фактор влиял на летние неудачи туляков.

«Не понимаю, почему друзей-товарищей назначают»

Но Тула — это еще цветочки. Настоящие молнии сверкали после матча «Енисей» — «Крылья Советов». Неладным повеяло еще на 31-й минуте: c виду рядовой эпизод, бомбардир красноярцев Обрадович обыграл Самарджича и упал на газон. Стоявший неподалеку самарец Ланин принялся было беседовать с арбитром, как тут же увидел перед собой желтую карточку. Буквально через 2 минуты Ланин совершил мелкий фол на том же Обрадовиче, после чего получил от черногорца отмашку. Оба схлопотали по желтой карточке, таким образом, хавбек «Крыльев» Ланин был удален.

«Мы нормально играли, смотрелись даже лучше «Енисея», пока судья не удалил нашего игрока просто так», — отреагировал нападающий «Крыльев» Александр Соболев. Тренерский штаб самарцев был куда категоричнее.

«Их игрок катится под Соболева с двух ног, а судья даже карточку не дает. Были моменты, когда Обрадович ныряет в штрафной — ему карточку не дают, Кичин с двух ног прыгает — это прямая красная, но даже желтой не дают. Я считаю, что судейство Вилкова было безобразным, просто отвратительным. Не понимаю, почему друзей-товарищей назначают: один на лавке сидит с Нижнего Новгорода, а другой судит. Вот этого я не понимаю. Пускай все слышат, пускай подумают! Пускай разбираются. Так оставлять нельзя!» — резюмировал тренер самарцев Андрей Тихонов.

Если даже у таких интеллигентов, как Кононов и Тихонов, сдают нервы, впору задуматься. Может, пришел тот самый момент, когда нужно вводить VAR?!

Если даже у таких интеллигентов, как Кононов и Тихонов, сдают нервы, впору задуматься. Может, пришел тот самый момент, когда нужно вводить VAR? Фото Максим Платонова

«Оренбургу» до тройки лидеров не хватило одной минуты

Главной же сенсацией нового сезона стал «Оренбург». Еще год назад никто и знать не знал о Владимире Федотове, который пришел в клуб на место Темури Кецбая. Грузин оставил команду в середине таблицы ФНЛ, а Федотов рассматривался как временщик. Но, одержав несколько побед подряд, Владимир отбросил приставку «и. о.» и выдал длительную серию без поражений. Она позволила «Оренбургу» на лихом коне передвинуться с 11-го на 1-е место в ФНЛ.

Новый сезон в РПЛ не предвещал оренбуржцам ничего хорошего. Гораздо более мощные соперники, тот памятный кошмарный старт двухлетней давности, игроки без опыта выступлений на столь высоком уровне. Но как бы не так! В отчетном туре «Оренбург» расстроил своих болельщиков, упустив победу над потенциальным претендентом на чемпионство «Краснодаром».

В начале первого тайма навес Дениса Поповича замкнул Андрей Козлов — один из лучших бомбардиров прошлогодней ФНЛ. В новом турнире форвард отнюдь не затерялся: гол «быкам» для него уже третий в пяти матчах.

«В дальнейшем «Оренбург» продолжал давить на нас, и нам повезло, что они не забили еще. Будем разбираться, почему мы сыграли так неудачно. Уезжаем из Оренбурга с грустными лицами», — подытожил главный тренер «Краснодара» Олег Фоменко.

«Уезжаем из Оренбурга с грустными лицами», — подытожил Олег Фоменко. Фото fckrasnodar.ru

Его команда проснулась только в самой концовке. Вдруг появилась агрессия впереди, команде стал удаваться прессинг, из-за чего «Оренбург» перешел на сохранение счета. Новички РПЛ были очень близки к очередной сенсации, но, увы, «Краснодар» счет сравнял (1:1). Для того, чтобы забраться на 3-е место, «Оренбургу» не хватило одной минуты.