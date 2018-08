Куда пойти в Казани: «Любэ» на Дне города, Зуля Камалова и Аигел в Кремле и вечер Говорухиных

Афиша мероприятий с 27 августа по 2 сентября

Фото: Ирина Анисимова

Неделя нас ожидает активная, причина тому — сразу несколько предстоящих праздников. Так, в понедельник будет отмечаться День российского кино — мероприятия в честь события пройдут на двух площадках города. 30 августа Казань отметит День города и республики, программа обещает быть насыщенной и завершится праздничным салютом. В честь праздника песни на концерте исполнят группы «Любэ» и HI-FI, а также звезды татарской эстрады. 1 сентября, в День знаний, казанцев также ожидает сразу несколько мероприятий, причем адресованных не только маленьким, но и взрослым жителям. Распланируйте досуг с обзором «Реального времени».

Казань отметит День российского кино (16+)

27 августа, в День российского кино, состоятся две специальные акции, приуроченные к празднику. На набережной озера Кабан пройдет мероприятие под названием «Кино о кино». Это тематический цикл, состоящий из короткометражных лент «Любовь Ахата Беляева», «Массовка» и «Время жить, время умирать». Первая картина является документальным фильмом-портретом человека, создавшего инфраструктуру кинопоказа в Татарстане. Второй фильм — игровой, об амбициозных людях, которые мечтают стать звездами. Завершит вечер кинокомедия о прозе жизни на съемочной площадке. Начало в 21.00.

Вторая акция — «Ночь поедателей кино» пройдет на «Фабрике Алуфузова». Это специальный показ кинофильмов дискуссионного жанра и формата. Кроме кинофильмов, всех гостей «Ночи поедателей кино» ждут: мастер-класс от режиссера мистического блокбастера «Водяная» Алексея Барыкина, презентация нового трейлера психологического триллера «Кахексия», грим-шоу от Элины Юрасовой «Превращение человека в зомби». Завершит программу сборник зарубежного кино на языке оригинала с русскими субтитрами.

Начало в 19.00. Вход по предварительной регистрации.

Участники конференции будут обсуждать вопросы фармацевтического рынка. Фото fptl.ru

В «Корстоне» обсудят новинки фармацевтики (18+)

С 27 по 29 августа в «Корстоне» пройдет III Всероссийская GMP-конференция. Ее участники будут обсуждать вопросы фармацевтического рынка. Ожидается прибытие более 20 иностранных делегаций. Одной из ключевых тем мероприятия станут первые результаты работы № 140-ФЗ. В программе — пленарные сессии, панельные дискуссии, совещания и мастер-классы.

Открытие 27 августа в 10.00.

Фестиваль татарской культуры пройдет по всему городу (16+)

С 29 по 31 августа в Казани пройдет фестиваль TAT CULT. Площадки, разбросанные по городу, предстанут как единый формат современной татарской культуры и искусств. В программе запланированы выступления 30 команд татарской сцены из 20 городов мира, а также главных представителей российской электронной сцены и 12 часов живой музыки на пяти сценах. 29 августа пройдут образовательные лекции, мастер-классы и встречи с хедлайнерами и экспертами в области культуры, истории и современного искусства.

Основная программа развернется на территории Казанского Кремля 30 августа. На сцене выступят музыканты с мировым именем: Зуля Камалова and The Children of the Underground (Австралия), Энвер Измайлов (Крым), Aygyul (Австрия), Super Tatar (Финляндия/Германия/Татарстан), Аигел (Санкт-Петербург/Набережные Челны) и другие. На этой же площадке можно будет посетить различные лекции, театральные и киноплощадки, будут представлены инсталляции и арт-объекты.

Заключительное же афтепати состоится 31 августа на «Фабрике Алафузова». Гостей ждет семичасовая программа.

29 августа в Горкинско-Ометьевском лесу пройдет фестиваль «Парк Культуры». Фото Олега Тихонова

Горкинско-Ометьевский лес ждет фестиваль (16+)

29 августа в Горкинско-Ометьевском лесу пройдет фестиваль «Парк Культуры». Для гостей споют такие группы, как ALMA, «Хитобои», «4 Сезона». Также в программе выставка-ярмарка, танцевальные выступления, мастер-классы по вокалу, флористике, режиссуре, искусству фотографии и многое другое.

Программа стартует в 16.00, вход свободный.

Hi-Fi и «Любэ» споют на День города (12+)

30 августа Казань отметит сразу два праздника — День города и День Республики Татарстан. Развлекательные программы пройдут на нескольких площадках. Утром в парке Горького пройдет детский праздник «Сокровища старого парка» и ряд спортивных мероприятий. У «Чаши» в это же время стартует республиканский этно-конфессиональный фестиваль «Мозаика культур» и фестиваль национальных литератур народов России.

Перед театром им. Камала пройдет фестиваль народного творчества «Играй, гармонь», а позже его участников сменят участники фестиваля творчества работающей молодежи «Безнең заман».

В рамках автомотошоу Kazan city racing команда «КАМАЗ-Мастер» пройдет по площади Тысячелетия парадом, изобразит линейную гонку и покажет чудеса дрифта. А в заключение один из спортивных грузовиков с разгона влетит на трамплин и совершит показательный прыжок. На Казанском ипподроме пройдет конноспортивный праздник. Участники скачек будут бороться за Кубок президента РТ и приз мэрии Казани.

Хедлайнерами вечернего концерта, который пройдет около «Чаши», станут группы Hi-Fi и «Любэ». Перед Дворцом земледельцев будет играть Государственный симфонический оркестр РТ под управлением Александра Сладковского и пройдет оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень». Завершится вечер праздничным салютом над Казанкой.

Более подробно с программой праздничных мероприятий можно ознакомиться в материале.

Воспитанники XI «Фабрики предпринимательства» отметят выпускной. Фото Максима Платонова



Казанцам расскажут, как продвигаться в соцсетях (18+)

31 августа воспитанники XI «Фабрики предпринимательства» отметят выпускной. Мероприятия пройдут на улице Петербургской и в Доме предпринимателя. Вход свободный для желающих.

На улице откроется выставка стартапов выпускников, в экспозицию которой вошли свыше 200 проектов в таких сферах, как производство, строительство, информационные технологии и общественное питание. Центральной площадкой праздника станет Дом предпринимателя. В нем выпускники презентуют свои бизнес-идеи и обсудят их с представителями органов власти, малого и среднего бизнеса.

Также состоявшиеся предприниматели проведут серию мастер-классов и тренингов. Казанцам расскажут о развитии личного бренда, продвижении в соцсетях, биохантинге, поддержке молодых предпринимателей, принципах целеполагания, лидерстве и ораторском искусстве. Пройдет круглый стол на тему «Самозанятость — это бизнес?». Участие в празднике бесплатное, но требуется предварительная регистрация.

На набережной Кабана покажут татарские спектакли (16+)

На набережной озера Кабан продолжаются видеопоказы знаменитых татарских спектаклей. Каждую пятницу августа у озера, под открытым небом, театр Камала представляет архивные видеозаписи спектаклей театра. В репертуаре знаковые спектакли прошлого столетия и популярные современные постановки. 31 августа можно будет посмотреть спектакль «Свет моих очей» в постановке Фарида Бикчантаева (автор Туфан Миннуллин, 1995 год).

Вход свободный.

1 сентября в казанском Доме-музее Василия Аксенова пройдет вечер памяти Станислава и Сергея Говорухиных. Фото museum.ru

В Доме Аксенова вспомнят Говорухиных (12+)

1 сентября в казанском Доме-музее Василия Аксенова пройдет вечер памяти Станислава и Сергея Говорухиных. Ведущим вечера станет Вадим Кешнер. В программе — воспоминания друзей, фрагменты видеороликов, телевизионных программ, отрывки из фильмов.

Станислав Говорухин — российский кинорежиссер и актер, общественный и политический деятель. Он снял множество художественных, художественно-публицистических и публицистических фильмов. Среди наиболее известных его режиссерских работ в игровом кино: «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «В поисках капитана Гранта», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок», «Благословите женщину» и многие другие. Он написал более 20 сценариев к фильмам, а также несколько книг.

«Первый класс» для всех (6+)

1 сентября на территории 8-го учебного здания КНИТУ-КАИ пройдет общегородской праздник «Первый класс» для студентов, молодежи и всех жителей Казани.

В программе — образовательный лекторий, книжный маркет, спортивная площадка, выступление музыкальной группы. В рамках праздника, приуроченного ко Дню знаний, для детей будет организована программа в формате «edutainment» («обучение через развлечение»), благодаря которой дети в игровой форме получат представление о науке.

Начало в 13.00, вход свободный.

1 сентября на территории 8-го учебного здания КНИТУ-КАИ пройдет общегородской праздник «Первый класс» для студентов, молодежи и всех жителей Казани. Фото Олега Тихонова

В Кремле представят камерную оперу (16+)

2 сентября можно будет послушать камерную оперу под открытым небом. Выступления молодежного оркестра фонда Sforzando пройдут на территории Казанского кремля.

Выступление молодых исполнителей начнется в 20.00 в южном павильоне. Здесь прозвучит камерная опера «Ацис и Галатея». В 21.00 зрителям представят камерную оперу «Мария де Буэнос Айрес». Оба произведения поставлены Мниром Соколовым и являются премьерными.

Вход свободный.

На Черном озере — день испанского (12+)

Любителей испанского ждут 2 сентября в парке «Черное озеро». Там пройдет Dia del Espanol (день испанского языка). На мероприятии можно будет пообщаться с носителями языка, проконсультироваться с преподавателями ведущих школ и центров иностранных языков города, научиться танцевать танго.

Начало в 13.00. За вход нужно будет заплатить 250 рублей, в стоимость также включены напитки и кофе-брейк, сообщают организаторы.

В Музее естественной истории Татарстана пройдет праздник в честь Дня знаний. В программе познавательный квест, «Комната открытий», экскурс в геологию. Фото Максима Соколова

Кроме этого:

28 августа в парке «Крылья Советов» пройдет традиционный праздник «С днем рождения, любимый город». В программе — выступление творческих коллективов, «Город мастеров», показательные выступления авиамоделистов. Будет работать спортивная площадка и детские аттракционы. (6+)

29 августа Кировский район отпразднует 100-летие поселка Юдино. Концертная программа с участием творческих коллективов и звезд казанской эстрады пройдет в ДК железнодорожников. (6+)

29 августа в Казани стартует саммит передовых научных исследований Times Higher Education. В нем примут участие 250 экспертов и лидеров мнений в области развития высшего образования и науки. Пройдет саммит на базе КФУ и продлится до 31 августа. (16+)

1 сентября маленьких гостей ждет к себе Музей естественной истории Татарстана. Здесь пройдет праздник в честь Дня знаний. В программе познавательный квест, «Комната открытий», экскурс в геологию, аквагрим, мастер-классы. Начало в 10.00. (6+)

Мероприятия в музее пройдут и 2 сентября. Можно будет увидеть интерактивное шоу «Турнир трех наук» и посетить мастер-класс по графике. Шоу стартует в 13.00 (6+)

1 и 2 сентября на центральном стадионе Казани пройдет этап Европейского Гран-при серии по регби-7 среди женских команд. В этом году в Казань приедут спортсменки из 12 стран. Вход свободный. Начало в 10.00. (0+)